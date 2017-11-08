10:53 08 ноября

Русским не нужен царь. Царь у них уже есть

Спустя сто лет после революции большинство русских не хочет возвращения к монархии. Это неудивительно, считает автор одной влиятельной немецкой газеты. Ведь у русских есть Путин!



Государственные информационные агентства России, а равно и оппозиционные интернет-каналы, недавно наперебой показывали обложку британского журнала «Экономист»: Владимир Путин в царском облачении. Обложка была своего рода символом: «визуальным мостом», демонстрирующим переход при Путине от славного прошлого Российской империи к славному будущему Российской Федерации. Об этом рассказывает в газете «Frankfurter Rundschau» Штефан Шолль (Stefan Scholl).


Разговоры о монархии идут в России постоянно. Время от времени, пишет журналист, «национал-популист» Владимир Жириновский (der nationalpopulistische Altparlamentarier Wladimir Schirinowski) предлагает вернуться к монархии. Иногда о том же ведёт речь «коррумпированный крымский губернатор Сергей Аксёнов» (der korruptionsumwitterte Krim-Gouverneur Sergei Aksjonow).

Наблюдатели в Москве считают, что «циничные государственные чиновники» уверены: новый царь даст им возможность быть «несменяемыми». Сам царь тоже будет «несменяемым». Чиновники при нём смогут передавать свои «синекуры» своим сыновьям. Такое «правопреемство» уже неформально действует в «Роснефти», «Газпроме» и других госкорпорациях, отмечает немецкий автор.

«Каждый русский — в душе монархист», — говорит один парламентарий, тоже из национал-популистов. Правда, согласно Конституции РФ, власть в государстве принадлежит народу. Но в России это «бумажная правда», с иронией подмечает Шолль. Конституцию здесь «никто не хочет воспринимать всерьёз, даже сам народ». Выборы рассматриваются «как необходимое зло». Россия «жаждет стабильности, а не свободы».

Впрочем, социологи из «полулиберального» Левада-центра утверждают, что за монархию как форму правления в России выступает сегодня менее десяти процентов граждан. Однако при этом 82 процента россиян выступают за Владимира Путина, а 51 процент из них недовольны правительством и 57 процентов — Государственной думой. Вывод народа таков: царь хороший, а бояре — плохие. Такой образ мышления журналист считает закостенелым: он объявляет его «традиционным русским» и «скорее монархическим».

И уже есть предположения, что на пост президента в 2024 году будет баллотироваться одна из двух дочерей Путина.

Владимира Путина, напоминает немец, часто сравнивают с Николаем I, известным своей «агрессивной внешней и реакционной внутренней политикой».

Наконец, для митингов оппозиционного меньшинства в России характерен лозунг: «Долой царя!»

Очевидно, добавим, Штефан Шолль поставил для себя точку в российской демократии: выборы в России — просто злая игра, конституция не имеет значения, престолонаследие вот-вот воплотится в жизнь. Для полного торжества царизма не хватает только формального названия — по содержанию оно в стране уже есть.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 61

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. VadimSt Сегодня, 07:42
    Да пошли вы (демократы, демагоги, либералы и прочие, обеспокоенные, как на западе,так и в России), со своим "считаем"... сами с усами!
    VadimSt
    1. Logall Сегодня, 07:48
      Эх немцы, сказочники! Хорошо, что у Меркель детей нет... Она бы точно немцами столетие править стала...
      Logall
      1. HAM Сегодня, 07:55
        Надо обратиться в передачу"Жди меня",они точно найдут детей Меркель,студенткой же была...
        HAM
        1. Logall Сегодня, 08:02
          Цитата: HAM
          Надо обратиться в передачу"Жди меня",они точно найдут детей Меркель,студенткой же была...

          И с Путиным встречалась?
          Хорошенькая Династия образовывается...)))
          Logall
          1. HAM Сегодня, 08:05
            С Хонекером.
            HAM
            1. Комментарий был удален.
            2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:50
              Русским не нужен царь. Царь у них уже есть

              Верно! У русских "царь в голове"!
              СРЦ П-15
          2. Джедай Сегодня, 08:50
            Очередной изыск Западной пропаганды. Этот Штефан Шолль всех подряд популистами называет, а сам-то он кто? fool
            Джедай
            1. Anarchist Сегодня, 09:10
              Цитата: Джедай
              Очередной изыск Западной пропаганды. Этот Штефан Шолль всех подряд популистами называет, а сам-то он кто? fool

              Он? '' мир дверь мяч''! Редкостный...
              Макс hi , рад видеть!
              Anarchist
              1. Джедай Сегодня, 09:11
                Это точно! laughing Как и все ему подобные "рассуждалы".
                Джедай
            2. ПалБор Сегодня, 09:28
              Да он завидует просто smile
              Цитата: Джедай
              Очередной изыск Западной пропаганды. Этот Штефан Шолль всех подряд популистами называет, а сам-то он кто? fool
              ПалБор
              1. Джедай Сегодня, 09:30
                Что лишний раз подтверждает пословицу: "Умный завидует молча". lol
                Джедай
            3. Монархист Сегодня, 09:49
              А он праведный либирас-**дорасти.
              И охота Олегу возиться с всякого рода шелупенью
              Ей бог меня бы уже стошнило
              Монархист
        2. Lycan Сегодня, 09:25
          "внебрачные дети Меркель, нагуляные в СССР и брошенные с беременным папашей"?
          Я только "за"!
          Lycan
    2. Дедкастарый Сегодня, 07:49
      выборы в России — просто злая игра
      , зато в Штатах-смешная...! yes
      Дедкастарый
    3. Хагалаз Сегодня, 07:59
      Ох уж эти немцы! Вечно они лезут не в свой монастырь со своим подходом. И о русских всё знают лучше самих русских. laughing
      Хагалаз
    4. 79807420129 Сегодня, 08:15
      Гансы,ку ку проснитесь,вы воздух портите fool есть у нас царь есть. fellow
      79807420129
    5. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:21
      Такое «правопреемство» уже неформально действует в «Роснефти», «Газпроме» и других госкорпорациях, отмечает немецкий автор.

      А вот тут немчура не ошиблась... В самое "яблочко" попала...
      Наши фирма хоть и "дочка" ГАПРОМа, но фокусы в этой теме уже попёрли. Первый генерал промысел построил, второй - промысел ввёл в эксплуатацию, третий так себе - тусовщик, снял с фирмы чуть боле лярда и свалил, а вот третьего поставили на "кормление", да и команду притащил за собой "офисные паразиты"...
      товарищ ШУХЕР
    6. Primoos Сегодня, 08:50
      Лозунгами оппозиции я бы и сортир обклеить побоялся.
      Primoos
      1. vladimirZ Сегодня, 09:24
        Прочитал все комментарии к статье, и понял, что участники ВО всё больше скатываются к пустословию, ничего не хотящему понимать и по серьезному обсуждать. Появилось определенное количество троллей, блокирующих серьезное обсуждение проблем. И не только в этой статье.
        Администрацией сайта удаляются комментарии высказывающие критику в адрес автократического (одна из форм правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном полновластии одного лица в государстве) управления в России, и существующей компрадоро-олигархической власти.
        Жаль, раньше сайт отличался патриотичностью и заботой о судьбе России. Мельчаем, друзья участники сайта.
        vladimirZ
        1. Rey_ka Сегодня, 09:37
          Прочитал все комментарии к статье, и понял, что участники ВО всё больше скатываются к пустословию, ничего не хотящему понимать и по серьезному обсуждать.

          Сама статья немца уже по сути троллинг: показать что русские недоразвитые цепляются за монархию ибо "демократия" вершина развития общественного управления!
          Rey_ka
        2. 79807420129 Сегодня, 09:39
          Цитата: vladimirZ
          Прочитал все комментарии к статье, и понял, что участники ВО всё больше скатываются к пустословию, ничего не хотящему понимать и по серьезному обсуждать.

          Пфффф,ух сколько пафосу то laughing Все ку ку кругом,один Владимир Zумный и крутой laughing куда деваться request
          Цитата: vladimirZ
          . Появилось определенное количество троллей, блокирующих серьезное обсуждение проблем.

          В зеркало Владимир,в зеркало смотритесь почаще и увидите там и тролля и путинсливщика и полимерывсепропало и уря патриота,почаще глядите. yes
          Цитата: vladimirZ
          Администрацией сайта удаляются комментарии высказывающие критику в

          Есть критика,есть откровенное хамство,разные вещи.Критикуйте на здоровье,а за хамство морды бьют и правильно делают. yes
          Цитата: vladimirZ
          Жаль, раньше сайт отличался патриотичностью и заботой о судьбе России.

          Каждый видит свое,если вы не видите,могу только посучувствовать,а сайт для ВСЕХ,а не только для вас одного. hi
          79807420129
          1. analgin Сегодня, 10:15
            Цитата: 79807420129
            Цитата: vladimirZ
            Администрацией сайта удаляются комментарии высказывающие критику в

            Есть критика,есть откровенное хамство,разные вещи.Критикуйте на здоровье,а за хамство морды бьют и правильно делают. yes :

            Ну если за хамство бьют морды, то вашему здоровью не позавидуешь
            А на старуху Меркель сидит проруха за океаном. request За что ее там дежат,но подлизывала она Обезьянычу,подлизывает теперь и у трампадура.

            Совбезе матрасники наложат вето,а их шавки хранцузы с наглесаксами подпоют,про остальную дребедень промолчу,

            Вот как пенсионер мил человек,вам говорю,а не пошли бы вы сами на ту помойку,куда вы нас отправляете,а еще лучше юноша шли бы и сами поработали головой и руками,а не языком и тупыми комментами.

            Начинай освобождать клоун,пока нас веселишь.


            P.S.: Как, пенсии в 14500р. хватает на коммуналку с продуктами, большой вы наш любитель власти?
            analgin
          2. vladimirZ Сегодня, 10:19
            Есть критика,есть откровенное хамство,разные вещи.Критикуйте на здоровье,а за хамство морды бьют и правильно делают - 79807420129

            Цифирь многозначная 79807420129 , никогда не опускаюсь до хамства, тем более откровенного. Всегда стараюсь придерживаться разумной критики и откровенного обсуждения, не допускаясь до уря-калок и всё-пропалок.
            По троллям это не ко мне, не вступаю в пустые перепалки с целью набора очков и дешевой популярности, и тем более проплаченные иудиными серебрениками.
            Если не видите нелучших изменений на сайте ВО - ваши проблемы. Но они есть, и пустословие, бахвальство и угодничество компрадорской, не лучшей мягко сказать, власти, одни из них.
            vladimirZ
    7. Венд Сегодня, 10:08
      Немцам бы в историю России заглянуть, чтобы понять кто такой царь.
      Венд
  2. электроОлег Сегодня, 07:43
    Будто в США выборы чего-то значат laughing
    электроОлег
    1. Вас Влад Сегодня, 08:24
      Цитата: электроОлег
      Будто в США выборы чего-то значат

      Народ верит что он что то решает,а это главное yes
      Вас Влад
  3. XII легион Сегодня, 07:47
    Царь у них уже есть

    Да уж
    к славному будущему Российской Федерации

    Позвольте усомниться в первом, и особенно - во втором
    XII легион
    1. 210окв Сегодня, 08:06
      А чего во втором сомневаетесь?Зачем тогда жить?
      Цитата: XII легион
      Царь у них уже есть

      Да уж
      к славному будущему Российской Федерации

      Позвольте усомниться в первом, и особенно - во втором
      210окв
  4. роман66 Сегодня, 07:49
    балда он! от славного прошлого Российской империи - к славному будущему российской ИМПЕРИИ же!
    роман66
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    Ну кто, как не немец может разбираться в том, что нужно русским и чего они хотят. Очередное бла,бла западных "знатоков" России.
    rotmistr60
  6. user1212 Сегодня, 07:56
    Из "демократических" стран пока только в США ребенок бывшего президента сам стал президентом, а жена бывшего президента стала официальным кандидатом ("выиграла" праймериз)
    user1212
  7. askort154 Сегодня, 08:02
    Лучше быть монархом в России, чем вассалом у США.
    askort154
    1. heruv1me Сегодня, 08:23
      Лучше однозначно, но вот ни кому это место не светит, так как оно занято. Дворяне то же все распределены, и какое же наше место в этом царстве? Челядь? Холопы? Крепостные?
      heruv1me
    2. Flatter Сегодня, 10:47
      А еще лучше,быть монархом в России и вассалом США.
      Flatter
  8. Vladimir71 Сегодня, 08:04
    Для ВВП царь это слишком мелко его именем всё сказано Владеет Миром)))
    Vladimir71
    1. ranger Сегодня, 08:15
      Цитата: Vladimir71
      Для ВВП царь это слишком мелко его именем всё сказано

      Мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаем..... Насчет царя - это с кем сравнивать, но вот бояре у нас точно есть....
      ranger
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:04
    часто сравнивают с Николаем I, известным своей «агрессивной внешней и реакционной внутренней политикой».
    Ха ха ха laughing Действительно эКсПеРд Штефан Шолль wassat статью писал.
    Наблюдатель2014
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:07
    Да что их слушать? Что они понимают в наших реалиях? У самих там такой "разгул демократии", что "беженцы" свиные сосиски ОТМЕНЯЮТ в гороДах. Съездил бы в лагерь к ним...
    Горный стрелок
  11. Masya Masya Сегодня, 08:14
    Ведь у русских есть Путин!

    Вот и завидуйте молча!
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:24
      не могут молча! как посмотрят, что у них у власти - так и вопят во весь голос!
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 09:32
        Цитата: роман66
        как посмотрят, что у них у власти

        Вот именно, что "ЧТО"! lol
        Masya Masya
  12. К0щей Сегодня, 08:16
    бедный Штефан Шолль, завидовать - нехорошо laughing
    К0щей
  13. tchoni Сегодня, 08:17
    Изящную хохму измыслил немчик))) и параллели неплохие провел))) Зачет ему)
    tchoni
  14. Million Сегодня, 08:19
    " Сам царь тоже будет «несменяемым». Чиновники при нём смогут передавать свои «синекуры» своим сыновьям. Такое «правопреемство» уже неформально действует в «Роснефти», «Газпроме» и других госкорпорациях, отмечает немецкий автор."
    так и есть!
    Million
  15. pafegosoff Сегодня, 08:24
    Нужен ли ЕвропеГитлер? Гитлер у Европы есть - многоголовая гидра США...
    Кстати, в ООН США поддерживает нацизм и фашизм, голосуя против его осуждения (вместе с Украиной).
    pafegosoff
  16. Alexey-74 Сегодня, 08:28
    Выборы ни в одной стране ничего не значат.....а люди в разных странах идут и голосуют....еще Марк Твен сказал про выборы - если бы от народа что то зависело, то его туда не пускали бы (ну не дословно). Как правило все идет по прописанному сценарию. И Россия не исключение.
    Alexey-74
    1. Krasnodar Сегодня, 10:03
      Цитата: Alexey-74
      Выборы ни в одной стране ничего не значат.....а люди в разных странах идут и голосуют....еще Марк Твен сказал про выборы - если бы от народа что то зависело, то его туда не пускали бы (ну не дословно). Как правило все идет по прописанному сценарию. И Россия не исключение.

      Еще как значат. На Западе. И на Трампа вонь до сих пор стоит, за то, что он победил. Другое дело, когда некого избирать, кроме нынешнего, как в РФ. Зюганов, Жирик, прочие Собчак - не альтернатива. А у несистемной оппозиции кроме Путин бяка нет ни чёткой программы, ни адекватного лидера.
      Krasnodar
      1. user1212 Сегодня, 10:22
        Цитата: Krasnodar
        И на Трампа вонь до сих пор стоит, за то, что он победил

        И что изменилось?
        user1212
  17. vladimirvn Сегодня, 08:41
    Нет. Я уже переболел этой идей. Верой в доброго царя и новых дворян, бессребреников, болеющих душой за Россию. Демократия то же не очень, в контексте как ее у нас сейчас осуществляют и толкуют. Но похоже других вариантов нет.
    vladimirvn
  18. МВГ Сегодня, 08:58
    Я монархист. Боже, Царя храни!
    МВГ
  19. Livonetc Сегодня, 09:02
    Цитата: vladimirvn
    Нет. Я уже переболел этой идей. Верой в доброго царя и новых дворян, бессребреников, болеющих душой за Россию. Демократия то же не очень, в контексте как ее у нас сейчас осуществляют и толкуют. Но похоже других вариантов нет.

    Демократия это власть народа.
    Именно ее мы наблюдаем в России.
    Народ хочет сильной власти и за нее реально голосует.
    А с воровством народ свыкся и сросся.
    Короупция многовековая беда России.
    В Британии например вывеска демократическая а на самом деле это аристократия.
    Никто иной к власти ни на шаг подобраться не может.
    В США так же вывеска демократическая.
    Однако к реальной демократии это имеет отношение в самой малой степени.
    В отношении Германии все таки подозреваю демократию.
    Да мозги у немцев конкретно промыты окупантами.
    Однако за Меркель они вполне осознательно голосуют.
    Кстати за Гитлера немцы голосовали тоже вполне осознано.
    Они всегда хотели сытой зажиточной жизни.
    За это и голосуют.
    Livonetc
  20. andrej-shironov Сегодня, 09:20
    По факту Газпромов и Роснефтей автор прав. Не в бровь, а в глаз. Особенно умиляет когда сын Сечина получает орден в 26 лет. Это голубая мечта нашей власти с олигархами, быть несменяемой и неподконтрольной народу. По результатам выборов увидим, удалось ли им это.
    andrej-shironov
  21. aybolyt678 Сегодня, 09:24
    лучше один царь на 40 лет, чем 10 великих президентов, каждый со своими выборами, планами и обещаниями и аппетитами его поддерживающих
    aybolyt678
  22. Галеон Сегодня, 09:29
    Мой учитель политологии любил повторять фразу, приписываемую Сталину: "Некоторые предлагают короноваться - но мы, большевики, на это не пойдем..." К поднимаемому вопросу эта фраза в тему как никакая другая.
    Галеон
  23. Лев Бронш Сегодня, 10:16
    Вот пусть простит меня Олег Чувакин и ВО, НО! Зачем публиковать такое?? Ещё раз показать "уровень" западной "журналистики", их "аналитики". Так его уже очень давно нет, уровня то. И более-менее мыслящие люди это знают... Поймите, это конечно тренд и мейнстрим, то что написано во франкфуртском издании. Но тогда нужен реальный обзор статей о России по региональным/федеральным немецким СМИ, с выборкой основных тезисов и реальным исследованием тенденций. А то что усреднённый немецкий журналист так о нас думает и пишет - ну вот новость нашли((. Вы ещё бы у франкфуртца спросили - почему Меркель на 4-й срок это хорошо, а Путин на 4-й срок это плохо laughing . Ну чего вы от одноклеточных то хотите?? В общем слабо и неинформативно, увы request
    Лев Бронш
  24. Лесс Сегодня, 10:26
    Россия «жаждет стабильности...».
    вот с этим согласен
    Лесс
  25. Монархист Сегодня, 10:28
    Я не фанат Владимир Владимировича,но альтернативы ему я сейчас не вижу.
    "Владимира Путина,напоминает немец,часто сравнивают с Николаем 1,известным своей:"агрессивной ВНЕШНЕЙ и реакционной внутренний политикой"в целом немца понять можно: Башира Асада не вывез на"Кузе"( помните были такие предположения) и не дал его скушать- грех. Весной 2014 Крым забрал, конечно не либиральный поступок,но если" взял поиграться"( помнится кто-то из скакунов разрешал на время взять) так отдай и заплатить! Нет он опять-таки не либеральной поступил: потребовал у пана Педро вернуть 3х лярдовый кредит. Итог: плахой Николай Павлович.
    " На пост президента в 2024 будет баллотироваться одна из двух дочерей Путина",если она унаследовала ум отца ,я согласен. Покрайне мере не Ксюха
    Монархист
  26. Монархист Сегодня, 10:32
    Цитата: Livonetc
    Цитата: vladimirvn
    Нет. Я уже переболел этой идей. Верой в доброго царя и новых дворян, бессребреников, болеющих душой за Россию. Демократия то же не очень, в контексте как ее у нас сейчас осуществляют и толкуют. Но похоже других вариантов нет.

    Демократия это власть народа.
    Именно ее мы наблюдаем в России.
    Народ хочет сильной власти и за нее реально голосует.
    А с воровством народ свыкся и сросся.
    Короупция многовековая беда России.
    В Британии например вывеска демократическая а на самом деле это аристократия.
    Никто иной к власти ни на шаг подобраться не может.
    В США так же вывеска демократическая.
    Однако к реальной демократии это имеет отношение в самой малой степени.
    В отношении Германии все таки подозреваю демократию.
    Да мозги у немцев конкретно промыты окупантами.
    Однако за Меркель они вполне осознательно голосуют.
    Кстати за Гитлера немцы голосовали тоже вполне осознано.
    Они всегда хотели сытой зажиточной жизни.
    За это и голосуют.

    А кто не хочет :"сытой зажиточной жизни"? Я всеми конечностями за.
    Монархист
  27. Владимир Анатольевич Сегодня, 10:48
    уж лучше царь, чем министр обороны - гинеколог!
    Владимир Анатольевич
  28. Bert Сегодня, 10:51
    Цитата: Rey_ka
    Прочитал все комментарии к статье, и понял, что участники ВО всё больше скатываются к пустословию, ничего не хотящему понимать и по серьезному обсуждать.

    Сама статья немца уже по сути троллинг: показать что русские недоразвитые цепляются за монархию ибо "демократия" вершина развития общественного управления!

    Статья немца увы справедлива. Или вы полагаете что Путина не изберут на третий, четвертый,... двадцатый срок? И потом а кто помешает? Конкурентов прибрали. В чем проблемы? Осталось отменить выборы. Зачем клоунаду разводить?
    Bert
  29. Berkut24 Сегодня, 10:53
    Дойчебред. Главное, чтобы ЦАРЬ был в ГЛОВЕ, а не ГАМБУРГЕР.
    Berkut24
Картина дня