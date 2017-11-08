Русским не нужен царь. Царь у них уже есть
Спустя сто лет после революции большинство русских не хочет возвращения к монархии. Это неудивительно, считает автор одной влиятельной немецкой газеты. Ведь у русских есть Путин!
Государственные информационные агентства России, а равно и оппозиционные интернет-каналы, недавно наперебой показывали обложку британского журнала «Экономист»: Владимир Путин в царском облачении. Обложка была своего рода символом: «визуальным мостом», демонстрирующим переход при Путине от славного прошлого Российской империи к славному будущему Российской Федерации. Об этом рассказывает в газете «Frankfurter Rundschau» Штефан Шолль (Stefan Scholl).
Разговоры о монархии идут в России постоянно. Время от времени, пишет журналист, «национал-популист» Владимир Жириновский (der nationalpopulistische Altparlamentarier Wladimir Schirinowski) предлагает вернуться к монархии. Иногда о том же ведёт речь «коррумпированный крымский губернатор Сергей Аксёнов» (der korruptionsumwitterte Krim-Gouverneur Sergei Aksjonow).
Наблюдатели в Москве считают, что «циничные государственные чиновники» уверены: новый царь даст им возможность быть «несменяемыми». Сам царь тоже будет «несменяемым». Чиновники при нём смогут передавать свои «синекуры» своим сыновьям. Такое «правопреемство» уже неформально действует в «Роснефти», «Газпроме» и других госкорпорациях, отмечает немецкий автор.
«Каждый русский — в душе монархист», — говорит один парламентарий, тоже из национал-популистов. Правда, согласно Конституции РФ, власть в государстве принадлежит народу. Но в России это «бумажная правда», с иронией подмечает Шолль. Конституцию здесь «никто не хочет воспринимать всерьёз, даже сам народ». Выборы рассматриваются «как необходимое зло». Россия «жаждет стабильности, а не свободы».
Впрочем, социологи из «полулиберального» Левада-центра утверждают, что за монархию как форму правления в России выступает сегодня менее десяти процентов граждан. Однако при этом 82 процента россиян выступают за Владимира Путина, а 51 процент из них недовольны правительством и 57 процентов — Государственной думой. Вывод народа таков: царь хороший, а бояре — плохие. Такой образ мышления журналист считает закостенелым: он объявляет его «традиционным русским» и «скорее монархическим».
И уже есть предположения, что на пост президента в 2024 году будет баллотироваться одна из двух дочерей Путина.
Владимира Путина, напоминает немец, часто сравнивают с Николаем I, известным своей «агрессивной внешней и реакционной внутренней политикой».
Наконец, для митингов оппозиционного меньшинства в России характерен лозунг: «Долой царя!»
Очевидно, добавим, Штефан Шолль поставил для себя точку в российской демократии: выборы в России — просто злая игра, конституция не имеет значения, престолонаследие вот-вот воплотится в жизнь. Для полного торжества царизма не хватает только формального названия — по содержанию оно в стране уже есть.
Государственные информационные агентства России, а равно и оппозиционные интернет-каналы, недавно наперебой показывали обложку британского журнала «Экономист»: Владимир Путин в царском облачении. Обложка была своего рода символом: «визуальным мостом», демонстрирующим переход при Путине от славного прошлого Российской империи к славному будущему Российской Федерации. Об этом рассказывает в газете «Frankfurter Rundschau» Штефан Шолль (Stefan Scholl).
Разговоры о монархии идут в России постоянно. Время от времени, пишет журналист, «национал-популист» Владимир Жириновский (der nationalpopulistische Altparlamentarier Wladimir Schirinowski) предлагает вернуться к монархии. Иногда о том же ведёт речь «коррумпированный крымский губернатор Сергей Аксёнов» (der korruptionsumwitterte Krim-Gouverneur Sergei Aksjonow).
Наблюдатели в Москве считают, что «циничные государственные чиновники» уверены: новый царь даст им возможность быть «несменяемыми». Сам царь тоже будет «несменяемым». Чиновники при нём смогут передавать свои «синекуры» своим сыновьям. Такое «правопреемство» уже неформально действует в «Роснефти», «Газпроме» и других госкорпорациях, отмечает немецкий автор.
«Каждый русский — в душе монархист», — говорит один парламентарий, тоже из национал-популистов. Правда, согласно Конституции РФ, власть в государстве принадлежит народу. Но в России это «бумажная правда», с иронией подмечает Шолль. Конституцию здесь «никто не хочет воспринимать всерьёз, даже сам народ». Выборы рассматриваются «как необходимое зло». Россия «жаждет стабильности, а не свободы».
Впрочем, социологи из «полулиберального» Левада-центра утверждают, что за монархию как форму правления в России выступает сегодня менее десяти процентов граждан. Однако при этом 82 процента россиян выступают за Владимира Путина, а 51 процент из них недовольны правительством и 57 процентов — Государственной думой. Вывод народа таков: царь хороший, а бояре — плохие. Такой образ мышления журналист считает закостенелым: он объявляет его «традиционным русским» и «скорее монархическим».
И уже есть предположения, что на пост президента в 2024 году будет баллотироваться одна из двух дочерей Путина.
Владимира Путина, напоминает немец, часто сравнивают с Николаем I, известным своей «агрессивной внешней и реакционной внутренней политикой».
Наконец, для митингов оппозиционного меньшинства в России характерен лозунг: «Долой царя!»
Очевидно, добавим, Штефан Шолль поставил для себя точку в российской демократии: выборы в России — просто злая игра, конституция не имеет значения, престолонаследие вот-вот воплотится в жизнь. Для полного торжества царизма не хватает только формального названия — по содержанию оно в стране уже есть.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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