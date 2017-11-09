07:15 09 ноября

Фашисты Олимпийских игр. Как сложились судьбы любимых чемпионов Гитлера

Нападения партизан на немецкие патрули и автомобили с военными или полицейскими чинами в годы войны были обычным делом. Утром 22 марта 1943 года из Плешениц в направлении Логойска выдвинулась небольшая колонна немецкой охранной полиции. В двух грузовиках находились бойцы 118-го батальона шуцманшафта 201-й охранной дивизии, а в легковом автомобиле – шеф-командир 1-й роты батальона капитан полиции Ханс Вёльке. Офицер следовал в Минск – на аэродром. По пути капитан приказал остановиться рядом с группой женщин, занимавшихся лесозаготовкой, и спросил у них, не видели ли они партизан. Дело в том, что накануне в соседней деревне Хатынь останавливались на ночлег бойцы партизанской бригады Дяди Васи (Василия Воронянского). Крестьянки ответили, что партизан не видели, и немецкие автомобили двинулись дальше, но уже через 300 метров попали в засаду. Партизаны открыли огонь по немецкой колонне, застрелив троих человек. Среди погибших был и капитан полиции Ханс Вёльке. Командир взвода шуцманшафта Василий Мелешко запросил подкрепление, а сам тем временем вернулся на лесозаготовку и приказал расстрелять 26 женщин, которые, как он считал, были связаны с партизанами. Затем гитлеровцы сожгли Хатынь…

Фашисты Олимпийских игр. Как сложились судьбы любимых чемпионов Гитлера


Причины зверской мести понятны. Погибший капитан Ханс Вёльке не был обычным полицейским офицером. Известный немецкий легкоатлет, толкатель ядра Ханс Вёльке в 1936 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Берлине. Спортсмен служил в берлинской полиции, а победа на играх способствовала его стремительному продвижению. Вёльке был лично представлен Адольфу Гитлеру, а руководство произвело унтер-офицера в лейтенанты полиции. С началом войны 30-летнего полицейского олимпийца перевели в охранную полицию и отправили на фронт. Кто знал, что победителю Олимпийских игр суждено погибнуть в Белоруссии, а его смерть спровоцирует военное преступление в Хатыни. За смерть своего олимпийского чемпиона гитлеровцы отомстили, убив 149 мирных жителей Хатыни. Вёльке же посмертно присвоили звание майора полиции.


Среди гитлеровских военнослужащих и карателей Вёльке не был единственным «олимпийцем». История Второй мировой войны знает много примеров участия прославленных спортсменов в боевых действиях. Многие немецкие олимпийцы с началом войны оказались на фронте. 17 июля 1941 года, меньше чем через месяц после нападения на Советский Союз, на восточном фронте погиб Людвиг Стуббендорф (1906-1941) – чемпион олимпиады 1936 года по конному спорту, служивший командиром отделения в артиллерийском полку. В 1944 году на восточном фронте погиб Курт Хассе – генеральский сын, офицер кавалерии, в 1936 году выигравший «золото» как чемпион по прыжкам в длину.

В том, что олимпийцы отправлялись на войну, не было ничего удивительного. Герои Берлинской олимпиады 1936 года ко времени начала Второй мировой войны были полными сил молодыми мужчинами, большинство из них и так служило в германских силовых структурах – армии или полиции. К тому же, присутствие легенд большого спорта в составе действующей армии, по мнению командования, должно было ободряюще влиять на личный состав гитлеровских войск. Кстати, некоторым из олимпийцев повезло. Они выжили и вернулись с фронтов Второй мировой. Например, Альфред Шварцман – трехкратный чемпион Берлинских Олимпийских игр 1936 года.



Еще 1 апреля 1935 года 23-летний Альфред Шварцман поступил на службу в германскую армию, подписав 12-летний контракт. Но прослужить в вермахте 12 лет ему не удалось – спустя десятилетие гитлеровская Германия рухнула, не выдержав в смертельной битве с Советским Союзом и другими странами антигитлеровской коалиции. На Берлинской олимпиаде Шварцман три раза получил «золото» в составе гимнастической сборной Германии и в одиночном прыжке. В 1939 году, будучи известнейшим германским спортсменом, Шварцман перевелся в воздушно-десантные войска. Тогда это был новый род войск, поэтому ничего удивительного в том, что спортсмен – олимпиец, находившийся в прекрасной физической форме, решил служить именно в ВДВ, не было.

10 мая 1940 года парашютное подразделение, в составе которого служил обер-лейтенант Шварцман, высадилось на голландском побережье. Начался ожесточенный бой с голландскими войсками, во время которого Шварцман получил тяжелейшее ранение в легкое. Истекавшего кровью немецкого офицера обнаружил голландский патруль в окрестностях Дордрехта. Голландцы уже собирались пристрелить гитлеровца, чтобы он не мучился, как вдруг Симон Хейден – один из голландских военнослужащих, узнал в раненом немце олимпийского чемпиона. Так Шварцман остался жив. Вскоре Голландия пала, а сам Шварцман, подправив здоровье и получив Рыцарский крест Железного креста, отправился дальше воевать.

Несмотря на то, что он служил в боевых частях, ему посчастливилось пройти живым всю войну. Шварцман воевал на Крите, затем в 1941-1942 гг. служил на Восточном фронте, где получил звание капитана. 15 марта 1943 года он стал начальником штаба 7-й воздушной дивизии, затем – 1-й парашютной дивизии. 20 апреля 1945 года Шварцман получил звание майора, а уже 9 мая 1945 года попал в плен к британским войскам. Из лагеря для военнопленных майора освободили 29 октября 1945 года. Он продолжил спортивную карьеру и в 1952 году, уже в 40-летнем возрасте, добился серебряной медали на Олимпийских играх в Хельсинки. Шварцман прожил долгую жизнь, скончавшись в 2000 году в возрасте 87 лет.

Герман фон Оппельн-Брониковски, аристократ и кавалерийский офицер, к моменту Берлинской Олимпиады 1936 года был уже 37-летним опытным офицером. Службу он начал лейтенантом еще в 1917 году и получил два Железных креста за Первую мировую войну, хотя непосредственно в боях не участвовал. На Олимпийских играх он получил «золото» в составе сборной Германии по конному спорту. Ко времени начала Второй мировой войны 42-летний майор фон Оппельн-Брониковски командовал кавалерийским эскадроном. Его перевели командиром разведывательного батальона в 24-ю пехотную дивизию, в составе которой фон Оппельн-Брониковски участвовал в войне с Польшей. Пожалуй, ему удалось сделать самую значительную военную карьеру среди прочих германских олимпийцев. В апреле 1940 года фон Оппельн-Брониковски был переведен в штаб сухопутных войск, а в августе получил звание подполковника. 15 января 1942 года он стал командиром 11-го танкового полка 6-й моторизованной дивизии вермахта, получив в феврале звание полковника.

Танковый полк фон Оппельн-Брониковски воевал на восточном фронте, где полковник получил легкое ранение. После того, как полковник попал под ошибочный налет германской же авиации и был тяжело ранен, его перевели в офицерский резерв. На фронт фон Оппельн-Брониковски вернулся лишь в июне 1944 года, причем на западный. Он командовал танковым полком во Франции, однако часть фон Оппельн-Брониковски потерпела жесткое поражение в районе Кана. В ноябре 1944 года полковника перевели на Восточный фронт командиром 20-й танковой дивизии, а 30 января 1945 года присвоили ему звание генерал-майора. Дивизия, которой командовал олимпиец, отступала из Восточной Пруссии в Польщу, а затем в Германию. После поражения гитлеровской Германии фон Оппельн-Брониковски направился на запад, где сдался командованию американских войск. Генералу – олимпийцу повезло – он остался на свободе, а после создания ФРГ принимал активное участие в формировании и подготовке бундесвера в качестве гражданского советника.

Впрочем, еще одному немецкому олимпийцу – Хайнцу Брандту – тоже удалось дослужиться до генерал-майора, правда звание было присвоено посмертно. Хайнц Брандт, как и фон Оппельн-Брониковски, начинал службу в кавалерии. Он служил во 2-м кавалерийском полку, а на Берлинские олимпийские игры 1936 года был направлен в составе сборной по конному спорту и получил «золото» за командное первенство по конкуру, выступив на коне Алхимике. В октябре 1940 года его перевели в Генеральный штаб, а затем – в штабным офицером оперативного управления Генерального штаба при в 297-й пехотной дивизии. В 1941 году Брандт получил звание майора, в 1942 – подполковника, а в 1943 – полковника.

Гибель Хайнца Брандта наступила вследствие тяжелого ранения. Брандт стал жертвой неудавшегося покушения армейских чинов на фюрера Гитлера 20 июля 1944 года. Желая подойти ближе к карте, полковник Хайнц Брандт случайно задел ногой портфель с бомбой, оставленный полковником Клаусом фон Штауффенбергом у стола, где находился Адольф Гитлер. После этого Брандт переставил портфель по другую сторону стола. Прогремевшим взрывом Хайнцу Брандту оторвало ногу. Офицера доставили в военный госпиталь, но 21 июля он умер. Гитлер посмертно присвоил полковнику, спасшему ему (пусть и неосознанно) жизнь, звание генерал-майора.



Не обошла стороной война и олимпийских чемпионов из союзных гитлеровской Германии государств. Так, в 1944 году под Выборгом погиб капрал финской армии Лаури Коскела. Борец, неоднократный чемпион Европы и Финляндии в легком весе, Лаури Коскела в 1936 году выиграл в своей весовой категории Олимпийские игры. На военной службе он оказался после начала советско-финской войны, затем, после начала Великой Отечественной войны, вновь был мобилизован, но вскоре освобожден от военной службы по возрасту. Тем не менее, ухудшение положения на фронте и наступление советских войск заставили Финляндию к 1944 г. мобилизовать резервистов. В числе призванных оказался и капрал Лаури Коскела. 3 августа 1944 года олимпийский чемпион находился вместе с сослуживцами в окопе в районе деревни Барышево. Он как раз читал письмо от близких, когда порывом ветра письмо вырвало из рук. Потянувшийся за ним капрал Коскела показался над траншеей и в тот же момент был сражен пулей советского снайпера. Так на 38-м году жизни погиб один из известнейших финских борцов того времени.

Олимпийским чемпионом по плаванию в эстафете 4×200 м вольным стилем, установив мировой рекорд, на Берлинских Олимпийских играх 1936 года стал и 20-летний японец Сигэо Араи. Студенту университета Рикке удалось не только стать рекордсменом в эстафете, но и получить бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Как и многих других спортсменов его поколения, с началом войны Японии с союзниками Сигэо Араи был призван в армию. Прослужил он три года, а 19 июля 1944 года погиб на территории Бирмы, где японские войска вели ожесточенные бои с британской армией.

Когда на Олимпиаде 1936 года чемпионом по прыжкам с шестом стал американец Эрл Мидоус, за второе место должны были сразиться между собой два японских спортсмена – Сюхай Нисида и Суэо Оэ. Но японцы отказались сражаться друг с другом, после чего по жребию Нисиде выпала серебряная медаль, а Оэ – бронзовая. С началом войны выпускник университета Кэйо спортсмен Суэо Оэ был призван в действующую армию и погиб в самом начале боевых действий на Тихом океане – в конце декабря 1941 года на филиппинском острове Лусон. Ему было всего 27 лет.

Среди мужчин чемпионом по плаванию на 100 м вольным стилем на Берлинской Олимпиаде стал венгр Ференц Чик. Он учился в Будапеште на врача, параллельно занимаясь плаванием, и смог очень преуспеть в этом виде спорта. В октябре 1944 года Ференца Чика призвали на военную службу. К этому времени хортистская Венгрия уже испытывала огромный недостаток человеческих ресурсов, поэтому призыв не обошел стороной и олимпийского чемпиона. Ференц Чик, как человек с высшим медицинским образованием, стал военным врачом. Он погиб 29 марта 1945 года во время воздушной бомбардировки в возрасте 31 года.

Призеру Олимпийских игр венгерскому аристократу Йожефу фон Платти повезло больше в жизни, а не в соревнованиях. Выпускник военной академии «Людовика», фон Платти с 1924 года активно занимался конным спортом – к этому его обязывали и статус офицера, и аристократическое происхождение. Хотя на играх 1936 года он получил в конном спорте лишь бронзу, на фронте фон Платти смог уцелеть. В 1944 году он получил звание подполковника, а когда дела венгерской армии стали совсем плохи, добрался до расположения британских войск и сдался в плен британцам. Уже осенью 1946 года он вернулся в Венгрию.

24 августа 1942 года итальянские части атаковали хутор Избушенский в Сталинградской области. В сражении погиб капитан Сильвано Абба (на фото) – прославленный спортсмен и профессиональный военный. Выпускник Военной академии в Модене, Сильвано Абба занимался очень востребованным среди офицеров видом спорта – пятиборьем (выездка, стрельба, плавание, бег, фехтование). На Олимпиаде 1936 года он завоевал бронзовую медаль в пятиборье. После начала гражданской войны в Испании Абба отправился добровольцем воевать за Франсиско Франко, а когда Германия и ее сателлиты напали на Советский Союз, Абба, служивший капитаном в 3-м Савойском кавалерийском полку, был направлен на восточный фронт. Он погиб в 31 год вместе с 31 своим сослуживцем по Савойскому полку.

Судьба «олимпийских фашистов» - подтверждение тому, как большой спорт становится инструментом политической пропаганды в руках государственной власти. Собственно, иначе жизнь молодых спортсменов, в большинстве своем военных, в те годы сложиться не могла.
Автор: Илья Полонский


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