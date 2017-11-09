Фашисты Олимпийских игр. Как сложились судьбы любимых чемпионов Гитлера

Нападения партизан на немецкие патрули и автомобили с военными или полицейскими чинами в годы войны были обычным делом. Утром 22 марта 1943 года из Плешениц в направлении Логойска выдвинулась небольшая колонна немецкой охранной полиции. В двух грузовиках находились бойцы 118-го батальона шуцманшафта 201-й охранной дивизии, а в легковом автомобиле – шеф-командир 1-й роты батальона капитан полиции Ханс Вёльке. Офицер следовал в Минск – на аэродром. По пути капитан приказал остановиться рядом с группой женщин, занимавшихся лесозаготовкой, и спросил у них, не видели ли они партизан. Дело в том, что накануне в соседней деревне Хатынь останавливались на ночлег бойцы партизанской бригады Дяди Васи (Василия Воронянского). Крестьянки ответили, что партизан не видели, и немецкие автомобили двинулись дальше, но уже через 300 метров попали в засаду. Партизаны открыли огонь по немецкой колонне, застрелив троих человек. Среди погибших был и капитан полиции Ханс Вёльке. Командир взвода шуцманшафта Василий Мелешко запросил подкрепление, а сам тем временем вернулся на лесозаготовку и приказал расстрелять 26 женщин, которые, как он считал, были связаны с партизанами. Затем гитлеровцы сожгли Хатынь…Причины зверской мести понятны. Погибший капитан Ханс Вёльке не был обычным полицейским офицером. Известный немецкий легкоатлет, толкатель ядра Ханс Вёльке в 1936 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Берлине. Спортсмен служил в берлинской полиции, а победа на играх способствовала его стремительному продвижению. Вёльке был лично представлен Адольфу Гитлеру, а руководство произвело унтер-офицера в лейтенанты полиции. С началом войны 30-летнего полицейского олимпийца перевели в охранную полицию и отправили на фронт. Кто знал, что победителю Олимпийских игр суждено погибнуть в Белоруссии, а его смерть спровоцирует военное преступление в Хатыни. За смерть своего олимпийского чемпиона гитлеровцы отомстили, убив 149 мирных жителей Хатыни. Вёльке же посмертно присвоили звание майора полиции.Среди гитлеровских военнослужащих и карателей Вёльке не был единственным «олимпийцем». История Второй мировой войны знает много примеров участия прославленных спортсменов в боевых действиях. Многие немецкие олимпийцы с началом войны оказались на фронте. 17 июля 1941 года, меньше чем через месяц после нападения на Советский Союз, на восточном фронте погиб Людвиг Стуббендорф (1906-1941) – чемпион олимпиады 1936 года по конному спорту, служивший командиром отделения в артиллерийском полку. В 1944 году на восточном фронте погиб Курт Хассе – генеральский сын, офицер кавалерии, в 1936 году выигравший «золото» как чемпион по прыжкам в длину.В том, что олимпийцы отправлялись на войну, не было ничего удивительного. Герои Берлинской олимпиады 1936 года ко времени начала Второй мировой войны были полными сил молодыми мужчинами, большинство из них и так служило в германских силовых структурах – армии или полиции. К тому же, присутствие легенд большого спорта в составе действующей армии, по мнению командования, должно было ободряюще влиять на личный состав гитлеровских войск. Кстати, некоторым из олимпийцев повезло. Они выжили и вернулись с фронтов Второй мировой. Например, Альфред Шварцман – трехкратный чемпион Берлинских Олимпийских игр 1936 года.Еще 1 апреля 1935 года 23-летний Альфред Шварцман поступил на службу в германскую армию, подписав 12-летний контракт. Но прослужить в вермахте 12 лет ему не удалось – спустя десятилетие гитлеровская Германия рухнула, не выдержав в смертельной битве с Советским Союзом и другими странами антигитлеровской коалиции. На Берлинской олимпиаде Шварцман три раза получил «золото» в составе гимнастической сборной Германии и в одиночном прыжке. В 1939 году, будучи известнейшим германским спортсменом, Шварцман перевелся в воздушно-десантные войска. Тогда это был новый род войск, поэтому ничего удивительного в том, что спортсмен – олимпиец, находившийся в прекрасной физической форме, решил служить именно в ВДВ, не было.10 мая 1940 года парашютное подразделение, в составе которого служил обер-лейтенант Шварцман, высадилось на голландском побережье. Начался ожесточенный бой с голландскими войсками, во время которого Шварцман получил тяжелейшее ранение в легкое. Истекавшего кровью немецкого офицера обнаружил голландский патруль в окрестностях Дордрехта. Голландцы уже собирались пристрелить гитлеровца, чтобы он не мучился, как вдруг Симон Хейден – один из голландских военнослужащих, узнал в раненом немце олимпийского чемпиона. Так Шварцман остался жив. Вскоре Голландия пала, а сам Шварцман, подправив здоровье и получив Рыцарский крест Железного креста, отправился дальше воевать.Несмотря на то, что он служил в боевых частях, ему посчастливилось пройти живым всю войну. Шварцман воевал на Крите, затем в 1941-1942 гг. служил на Восточном фронте, где получил звание капитана. 15 марта 1943 года он стал начальником штаба 7-й воздушной дивизии, затем – 1-й парашютной дивизии. 20 апреля 1945 года Шварцман получил звание майора, а уже 9 мая 1945 года попал в плен к британским войскам. Из лагеря для военнопленных майора освободили 29 октября 1945 года. Он продолжил спортивную карьеру и в 1952 году, уже в 40-летнем возрасте, добился серебряной медали на Олимпийских играх в Хельсинки. Шварцман прожил долгую жизнь, скончавшись в 2000 году в возрасте 87 лет.Герман фон Оппельн-Брониковски, аристократ и кавалерийский офицер, к моменту Берлинской Олимпиады 1936 года был уже 37-летним опытным офицером. Службу он начал лейтенантом еще в 1917 году и получил два Железных креста за Первую мировую войну, хотя непосредственно в боях не участвовал. На Олимпийских играх он получил «золото» в составе сборной Германии по конному спорту. Ко времени начала Второй мировой войны 42-летний майор фон Оппельн-Брониковски командовал кавалерийским эскадроном. Его перевели командиром разведывательного батальона в 24-ю пехотную дивизию, в составе которой фон Оппельн-Брониковски участвовал в войне с Польшей. Пожалуй, ему удалось сделать самую значительную военную карьеру среди прочих германских олимпийцев. В апреле 1940 года фон Оппельн-Брониковски был переведен в штаб сухопутных войск, а в августе получил звание подполковника. 15 января 1942 года он стал командиром 11-го танкового полка 6-й моторизованной дивизии вермахта, получив в феврале звание полковника.Танковый полк фон Оппельн-Брониковски воевал на восточном фронте, где полковник получил легкое ранение. После того, как полковник попал под ошибочный налет германской же авиации и был тяжело ранен, его перевели в офицерский резерв. На фронт фон Оппельн-Брониковски вернулся лишь в июне 1944 года, причем на западный. Он командовал танковым полком во Франции, однако часть фон Оппельн-Брониковски потерпела жесткое поражение в районе Кана. В ноябре 1944 года полковника перевели на Восточный фронт командиром 20-й танковой дивизии, а 30 января 1945 года присвоили ему звание генерал-майора. Дивизия, которой командовал олимпиец, отступала из Восточной Пруссии в Польщу, а затем в Германию. После поражения гитлеровской Германии фон Оппельн-Брониковски направился на запад, где сдался командованию американских войск. Генералу – олимпийцу повезло – он остался на свободе, а после создания ФРГ принимал активное участие в формировании и подготовке бундесвера в качестве гражданского советника.Впрочем, еще одному немецкому олимпийцу – Хайнцу Брандту – тоже удалось дослужиться до генерал-майора, правда звание было присвоено посмертно. Хайнц Брандт, как и фон Оппельн-Брониковски, начинал службу в кавалерии. Он служил во 2-м кавалерийском полку, а на Берлинские олимпийские игры 1936 года был направлен в составе сборной по конному спорту и получил «золото» за командное первенство по конкуру, выступив на коне Алхимике. В октябре 1940 года его перевели в Генеральный штаб, а затем – в штабным офицером оперативного управления Генерального штаба при в 297-й пехотной дивизии. В 1941 году Брандт получил звание майора, в 1942 – подполковника, а в 1943 – полковника.Гибель Хайнца Брандта наступила вследствие тяжелого ранения. Брандт стал жертвой неудавшегося покушения армейских чинов на фюрера Гитлера 20 июля 1944 года. Желая подойти ближе к карте, полковник Хайнц Брандт случайно задел ногой портфель с бомбой, оставленный полковником Клаусом фон Штауффенбергом у стола, где находился Адольф Гитлер. После этого Брандт переставил портфель по другую сторону стола. Прогремевшим взрывом Хайнцу Брандту оторвало ногу. Офицера доставили в военный госпиталь, но 21 июля он умер. Гитлер посмертно присвоил полковнику, спасшему ему (пусть и неосознанно) жизнь, звание генерал-майора.Не обошла стороной война и олимпийских чемпионов из союзных гитлеровской Германии государств. Так, в 1944 году под Выборгом погиб капрал финской армии Лаури Коскела. Борец, неоднократный чемпион Европы и Финляндии в легком весе, Лаури Коскела в 1936 году выиграл в своей весовой категории Олимпийские игры. На военной службе он оказался после начала советско-финской войны, затем, после начала Великой Отечественной войны, вновь был мобилизован, но вскоре освобожден от военной службы по возрасту. Тем не менее, ухудшение положения на фронте и наступление советских войск заставили Финляндию к 1944 г. мобилизовать резервистов. В числе призванных оказался и капрал Лаури Коскела. 3 августа 1944 года олимпийский чемпион находился вместе с сослуживцами в окопе в районе деревни Барышево. Он как раз читал письмо от близких, когда порывом ветра письмо вырвало из рук. Потянувшийся за ним капрал Коскела показался над траншеей и в тот же момент был сражен пулей советского снайпера. Так на 38-м году жизни погиб один из известнейших финских борцов того времени.Олимпийским чемпионом по плаванию в эстафете 4×200 м вольным стилем, установив мировой рекорд, на Берлинских Олимпийских играх 1936 года стал и 20-летний японец Сигэо Араи.Студенту университета Рикке удалось не только стать рекордсменом в эстафете, но и получить бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Как и многих других спортсменов его поколения, с началом войны Японии с союзниками Сигэо Араи был призван в армию. Прослужил он три года, а 19 июля 1944 года погиб на территории Бирмы, где японские войска вели ожесточенные бои с британской армией.Когда на Олимпиаде 1936 года чемпионом по прыжкам с шестом стал американец Эрл Мидоус, за второе место должны были сразиться между собой два японских спортсмена – Сюхай Нисида и Суэо Оэ. Но японцы отказались сражаться друг с другом, после чего по жребию Нисиде выпала серебряная медаль, а Оэ – бронзовая. С началом войны выпускник университета Кэйо спортсмен Суэо Оэ был призван в действующую армию и погиб в самом начале боевых действий на Тихом океане – в конце декабря 1941 года на филиппинском острове Лусон. Ему было всего 27 лет.Среди мужчин чемпионом по плаванию на 100 м вольным стилем на Берлинской Олимпиаде стал венгр Ференц Чик. Он учился в Будапеште на врача, параллельно занимаясь плаванием, и смог очень преуспеть в этом виде спорта. В октябре 1944 года Ференца Чика призвали на военную службу. К этому времени хортистская Венгрия уже испытывала огромный недостаток человеческих ресурсов, поэтому призыв не обошел стороной и олимпийского чемпиона. Ференц Чик, как человек с высшим медицинским образованием, стал военным врачом. Он погиб 29 марта 1945 года во время воздушной бомбардировки в возрасте 31 года.Призеру Олимпийских игр венгерскому аристократу Йожефу фон Платти повезло больше в жизни, а не в соревнованиях. Выпускник военной академии «Людовика», фон Платти с 1924 года активно занимался конным спортом – к этому его обязывали и статус офицера, и аристократическое происхождение. Хотя на играх 1936 года он получил в конном спорте лишь бронзу, на фронте фон Платти смог уцелеть. В 1944 году он получил звание подполковника, а когда дела венгерской армии стали совсем плохи, добрался до расположения британских войск и сдался в плен британцам.Уже осенью 1946 года он вернулся в Венгрию.24 августа 1942 года итальянские части атаковали хутор Избушенский в Сталинградской области. В сражении погиб капитан Сильвано Абба (на фото) – прославленный спортсмен и профессиональный военный. Выпускник Военной академии в Модене, Сильвано Абба занимался очень востребованным среди офицеров видом спорта – пятиборьем (выездка, стрельба, плавание, бег, фехтование). На Олимпиаде 1936 года он завоевал бронзовую медаль в пятиборье. После начала гражданской войны в Испании Абба отправился добровольцем воевать за Франсиско Франко, а когда Германия и ее сателлиты напали на Советский Союз, Абба, служивший капитаном в 3-м Савойском кавалерийском полку, был направлен на восточный фронт. Он погиб в 31 год вместе с 31 своим сослуживцем по Савойскому полку.Судьба «олимпийских фашистов» - подтверждение тому, как большой спорт становится инструментом политической пропаганды в руках государственной власти. Собственно, иначе жизнь молодых спортсменов, в большинстве своем военных, в те годы сложиться не могла.