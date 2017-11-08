Перебежчики из КНДР рассказали о последствиях ядерных испытаний

Я говорил по телефону со своей семьей, которая осталась там (в КНДР), и мне сказали, что все колодцы пересохли,

После шести подземных испытаний территория в уезде Кильчжу провинции Хамгён-Пукто превращается в пустыню, передает РИА Новости сообщение южнокорейской газеты «Чосон Ильбо».По данным газеты, ссылающейся на перебежчиков из КНДР, в регионе «80 процентов насаждений вымерло, подземные запасы воды иссякли, а дети рождаются больными».Как рассказал один из собеседников, в провинции Хамгён-Пукто младенцы стали появляться на свет с врожденными пороками.сказал другой перебежчик.По словам собеседников, «посаженные в гористой местности деревья в 80 процентах случаев погибали, а рыба и грибы исчезли из региона еще после первого испытания в 2006 году».Они также сообщили, что когда проводили первые два ядерных испытания, «эвакуировали только членов семей военных, в то время как местных жителей даже не ставили в известность о происходящем».Ранее РФ и КНР предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.