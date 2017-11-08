10:52 08 ноября

Перебежчики из КНДР рассказали о последствиях ядерных испытаний

После шести подземных испытаний территория в уезде Кильчжу провинции Хамгён-Пукто превращается в пустыню, передает РИА Новости сообщение южнокорейской газеты «Чосон Ильбо».



По данным газеты, ссылающейся на перебежчиков из КНДР, в регионе «80 процентов насаждений вымерло, подземные запасы воды иссякли, а дети рождаются больными».


Как рассказал один из собеседников, в провинции Хамгён-Пукто младенцы стали появляться на свет с врожденными пороками.

Я говорил по телефону со своей семьей, которая осталась там (в КНДР), и мне сказали, что все колодцы пересохли,
сказал другой перебежчик.

По словам собеседников, «посаженные в гористой местности деревья в 80 процентах случаев погибали, а рыба и грибы исчезли из региона еще после первого испытания в 2006 году».

Они также сообщили, что когда проводили первые два ядерных испытания, «эвакуировали только членов семей военных, в то время как местных жителей даже не ставили в известность о происходящем».

Ранее РФ и КНР предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. 210окв Сегодня, 08:45
    "Дочери офицеров"?Северокорейских?
    210окв
    1. Primoos Сегодня, 08:48
      Перебежчикам веры нет! Это изменники, предатели, манкурты. За малую пайку готовы облить грязью даже мать родную.
      Primoos
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:49
        По данным газеты, ссылающейся на перебежчиков из КНДР, в регионе «80 процентов насаждений вымерло, подземные запасы воды иссякли, а дети рождаются больными
        начались фейковые ужасы.. кто бы сомневался...
        Дедкастарый
        1. maxim947 Сегодня, 09:05
          Если бы у перебежчика две башки было или четыре ноги тады да)), а так, кто его знает что там происходит, но им верить нужно в последнюю очередь, а лучше вообще не верить. Вспоминается пробирка пауэлла... целую страну угрохали.
          maxim947
          1. Татьяна Сегодня, 09:12
            Primoos
            Перебежчикам веры нет! За малую пайку готовы облить грязью даже мать родную.

            Перебежчики наврут с три короба, чтобы оправдать себя в глазах принимающей стороны! Им действительно особой веры нет!
            Например, в этом убедились спецслужбы Израиля, когда советские евреи массово покидали СССР якобы на свою историческую Родину в Израиль, говоря, что их в СССР угнетали! Однако ехали советские евреи в Израиль исключительно из меркантильных соображений - в основном исключительно из-за легализации повышения уровня своего благосостояния! И потом многие из них практически напрямую оказывались в США. Только некоторые из них оказывались действительно с военными секретами СССР или с информацией, представляющей хоть какую-то стратегическую или тактическую ценность..
            Татьяна
            1. japs Сегодня, 10:09
              Довелось на Брестском вокзале лицезреть и общаться с этими "беженцами" в страну "обетованную". Какой только грязи и ругани на советскую страну не гнали. Через Брест у них маршрут был в Вену, там было временное размещение. А оттуда валили они в Матрассию, Европу, кто имел возможность, а остальные в "израэль". Брат служил Чехии, с билетами был напряг, пришлось ехать "венским вагоном" в одном купе с "несчастными эммигрантами".
              Сказал, если был бы у него пистолет, то... Достали, видимо.
              japs
          2. LiSiCyn Сегодня, 09:18
            Аха-ха-ха, четыре ноги и две башки... Вам плюс.. Я бы тоже поверил.
            LiSiCyn
          3. NordOst16 Сегодня, 09:37
            А мне вспоминается первомайское шествие в 1986 году.
            NordOst16
            1. japs Сегодня, 10:11
              Поневоле пожалеешь, что Вас в "Норд Осте" не было...
              japs
              1. NordOst16 Сегодня, 10:21
                Знания дали, а вот воспитания, видимо, никакого не прибавилось.
                NordOst16
        2. Комментарий был удален.
        3. NordOst16 Сегодня, 09:37
          Т.е. вы полностью исключаете возможность заражения продуктами деления грунтовых вод и то, что правительство могло и не сообщить людям об угрозе (как у нас в 1986 году)? У французов в своё время уже были проколы с выходом продуктов деления на поверхность.
          NordOst16
      2. Anarchist Сегодня, 08:59
        Цитата: Primoos
        Перебежчикам веры нет! Это изменники, предатели, манкурты. За малую пайку готовы облить грязью даже мать родную.

        Какие перебежчики? Они тоже придуманные! Только испытания прошли и сразу ''эти'' взялись!?!
        Старые песни о...
        Anarchist
        1. НасРать Сегодня, 09:09
          По словам собеседников, «посаженные в гористой местности деревья в 80 процентах случаев погибали, а рыба и грибы исчезли из региона еще после первого испытания в 2006 году».


          М-нда.... Про грибы понравилось.... wassat А в Чернобыле не знают.... что так бывает laughing

          От таких сообщений весь Сеул обделался от страха... wassat
          НасРать
          1. Кот Маркиз Сегодня, 10:05
            Грибы видели уже марширующими где-то в районе пригородов Сеула. Некоторые из них окапывались и строили дерево-земляные укрепления.... wassat
            Кот Маркиз
        2. Чёрный Сегодня, 09:11
          Ждём-с исповедь: " Я дочь северокорейского физика-ядерщика. Поверьте, там не всё так однозначно"..... wassat
          Чёрный
          1. NordOst16 Сегодня, 09:38
            Т.е. вы полностью исключаете возможность заражения грунтовых вод продуктами деления?
            NordOst16
            1. Dorren Сегодня, 10:47
              Возможность - это ещё не реальность. А вы считаете реальным доказательством факта заражения грунтовых вод продуктами деления показания "неизвестных перебежчиков"? Особенно учитывая "расстрелы из миномета" и прочие байки.

              Похоже западный мир уже вообще забыл, что такое логика, процесс доказательства, реальные факты.
              Dorren
      3. Комментарий был удален.
      4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:13
        Перебежчикам веры нет! Это изменники, предатели, манкурты. За малую пайку готовы облить грязью даже мать родную.
        Типичный пример наш Родченков ...мразь продажная.
        Тот же ЛЕХА
      5. Burbon Сегодня, 09:31
        Цитата: Primoos
        Перебежчикам веры нет!

        значит Ким Филби ??....и ему веры нет? fool fool
        Burbon
        1. japs Сегодня, 10:15
          Что, напарник из "Норд Оста"...
          japs
          1. Burbon Сегодня, 10:24
            Цитата: japs
            Что, напарник из "Норд Оста"...

            belay ты кто?...и что ты хотел сказать? wassat какой напарник......при чем "Норд Ост"?...
            Burbon
        2. rotmistr60 Сегодня, 10:49
          Burbon
          значит Ким Филби ??

          Не стоит путать разведдеятельность на идейной основе с лепетом тех кто бежит за "лучшей жизнью".
          rotmistr60
      6. NordOst16 Сегодня, 09:35
        Ну я бы не сказал так. Если не соблюдаются все технологические процессы при ядерных испытаниях, то вполне возможно выход продуктов деления на поверхность или в грунтовые воды (у французов такое уже было, так что исключать нельзя). А насчёт изменников родины - человек просто спасает свою жизнь, это его законное право и если правительство не сообщает об угрозе (как у нас было в 1986 году), то спасение утопающих становится делом рук самих утопающих и уже в этом случае никто не имеет права называть их изменниками.
        NordOst16
        1. Dorren Сегодня, 10:51
          У вас логика опять хромает что-то, двойные стандарты. Он имеет право спасать (как и власовцы и прочие им подобные), а мы имеем право считать и называть его (их) изменниками. И относиться соответственно.
          Dorren
      7. DimerVladimer Сегодня, 10:11
        Цитата: Primoos
        Перебежчикам веры нет! Это изменники, предатели, манкурты. За малую пайку готовы облить грязью даже мать родную


        Нет желания пожить на семипалатинском полигоне? Там давно не взрывают...
        DimerVladimer
    2. Смог Сегодня, 09:16
      Цитата: 210окв
      "Дочери офицеров"?

      Я сам сын рисовода.... Поверьте у нас не все так однозначно.....
      Очередной сказочник. Чего только не скажешь за гринкарту. Или как там у них в Ю. Корее это называется
      Смог
      1. роман66 Сегодня, 09:27
        а есть ли у Ына ледоруб? what
        роман66
      2. Кот Маркиз Сегодня, 10:11
        Ну первый же вопрос к "перебежчику"-если колодцы высохли и даже грибы исчезли еще в 2006 году и ты из этих мест-то чем же ты и вся твоя семья там питались целых 11 лет? Почему ты не подох от голода и жажды(ну и без грибов-как допинга)?
        Кот Маркиз
  2. shans2 Сегодня, 08:45
    Если б они проводили многочисленные наземные испытания , я бы может еще поверил в -

    "По словам собеседников, «посаженные в гористой местности деревья в 80 процентах случаев погибали, а рыба и грибы исчезли из региона еще после первого испытания в 2006 году».
    shans2
    1. NordOst16 Сегодня, 09:40
      У французов был прокол в Алжире, когда продукты деления попали на поверхность.
      NordOst16
  3. СРЦ П-15 Сегодня, 08:45
    "Я говорил по телефону со своей семьей, которая осталась там (в КНДР), и мне сказали, что все колодцы пересохли," Странно, у нас в прошлом году тоже! Неужели это Ын виноват? belay
    СРЦ П-15
    1. Джедай Сегодня, 08:52
      Александр, привет! hi По-моему это - очередная "объективная дезинформация" по заказу из США.
      Джедай
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:56
        Привет, Макс! hi Кто бы в этом сомневался! Если их послушать, так Трампу с С. Кореей и делать ничего не надо: народ сам вымрет от ядерных испытаний. fool
        СРЦ П-15
        1. Джедай Сегодня, 09:03
          И ведь не поленились прокрутить старый трюк с "дочерью офицера". Не удивлюсь, если потом окажется что эти псевдоперебежчики никакого отношения к КНДР вовсе не имеют. yes
          Джедай
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:06
            Цитата: Джедай
            Не удивлюсь, если потом окажется что эти псевдоперебежчики никакого отношения к КНДР вовсе не имеют.

            Да и перебежчиков из КНДР никаких не было! yes
            СРЦ П-15
            1. Джедай Сегодня, 09:09
              А когда США заморачивалось правдоподобностью своих фальсификаций? В погоне за своими "хотелками" они могут представить миру представителей лунного или марсианского сообщества, умоляющих США "принести им демократию". wassat
              Джедай
              1. Anarchist Сегодня, 09:18
                Макс, что на Луне нет демократии? Зачем же янки туда летали?
                Понял: нет нефти, нет и демократии...
                Anarchist
                1. Джедай Сегодня, 09:22
                  Цитата: Anarchist
                  Понял: нет нефти, нет и демократии...

                  Именно так. Но стоит только России или Китаю заикнуться о лунной программе - США быстро состряпают план демократизации Луны. yes
                  Джедай
                2. роман66 Сегодня, 09:28
                  куда-куда они летали?
                  роман66
                  1. Redfox3k Сегодня, 09:42
                    На Луну! Но там нефти нет... Поэтому и программа полетов на Луну сошла на нет.
                    Redfox3k
                    1. Кот Маркиз Сегодня, 10:37
                      Там(на Луне) есть штучка покруче "нефти"-тритий. Но похоже его уже "застолбили" другие "демократизаторы"-из другой галлактики. wink
                      Кот Маркиз
    2. Dimachrus Сегодня, 09:06
      Угу из южной в северную по ТЕЛЕФОНУ позвонил ))) Он хоть в курсе сколько в КНДР телефонов и у кого они)))
      Dimachrus
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:09
        Цитата: Dimachrus
        Угу из южной в северную по ТЕЛЕФОНУ позвонил ))) Он хоть в курсе сколько в КНДР телефонов и у кого они)))

        Так может это Ын перебежал? belay laughing
        СРЦ П-15
      2. Redfox3k Сегодня, 09:50
        Дык у него ж там родственники... вся КНДР у него - родственники[media=https://vk.com/video-34452608_
        169852917]
        Redfox3k
    3. Sinbad Сегодня, 09:27
      Надо же, есть прямая телефонная связь. То утверждают об отсутствии каких либо контактов, то телефон без цензуры?
      Sinbad
    4. ghby Сегодня, 10:50
      Цитата: СРЦ П-15
      "Я говорил по телефону со своей семьей, которая осталась там (в КНДР), и мне сказали, что все колодцы пересохли," Странно, у нас в прошлом году тоже! Неужели это Ын виноват?

      Вся вода у нас wassat в погребах второй год появляется там где с 50-х не видывали.
      ghby
  4. Satum Сегодня, 08:47
    Такое ощущение,что им платят за статью,что бы Трамп освободил их страну и дал " божественную" демократию. После войны у них не только вода исчезнет
    Satum
  5. Masya Masya Сегодня, 08:52
    Напоминает сказки про Россию, а коих сегодня уже упоминали... wink теперь за КНДР взялись...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:30
      однако же корейскую капусту и морковку теперь покупать будем со счетчиком гейгера
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 09:34
        Не... свою настрогаем!!! wink
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 09:35
          ну, под морковку! drinks
          роман66
  6. Копчёный Сегодня, 08:54
    В прошлый раз хоть девушку-перебежчицу нарядили в национальный костюм, а тут голым текстом взять хотят.
    Копчёный
  7. CooL_SnipeR Сегодня, 08:54
    Ну да, там все вымерло, а на факусиме цветы благоухают и соловьи поют
    CooL_SnipeR
  8. SOF Сегодня, 08:59
    Ранее РФ и КНДР предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания

    wink
    ...а КНДР, случайно, не присоединилась к режиму санкций в отношении Пхеньяна?
    SOF
    1. Nikolaevich I Сегодня, 09:10
      Цитата: SOF
      Ранее РФ и КНДР предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания

      Цитата: SOF
      ...а КНДР, случайно, не присоединилась к режиму санкций в отношении Пхеньяна?

      Видать,автор чересчур увлёкся просмотром некого армянского мультика,где рыба-монстр с аппетитом поедала саму себя.... lol
      Nikolaevich I
      1. SOF Сегодня, 09:19
        laughing
        А что... Это был бы идеальный вариант выполза из состряппанной ситуевины для залужных гегемониев...
        SOF
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:13
    А что должны говорить перебежчики? Они всегда говорят то, что новые "хозяева" хотят слышать!
    Главное, что их слова никто проверить не сможет...
    Горный стрелок
  10. Громобой Сегодня, 09:22
    , в провинции Хамгён-Пукто младенцы стали появляться на свет с врожденными пороками.
    Предположу,что вместо своего первого слова "мама" эти младенцы выкрикивают "янки,гоу хоум!!!".)))
    Громобой
  11. Идущий Сегодня, 09:38
    Как рассказал один из собеседников, в провинции Хамгён-Пукто младенцы стали появляться на свет с врожденными пороками.


    США готовит общественное мнение , для агрессии против КНДР.
    Идущий
  12. DimerVladimer Сегодня, 10:19
    Колодцы пересыхают - причина высокая трещиноватость породы.
    Взрыв увеличивает трещиноватость на порядки - продукты деления могут прорываться на поверхность, а грунтовые воды уходят ниже.
    Не так много земли в КНДР, что бы найти безлюдное место для испытаний
    DimerVladimer
    1. DimerVladimer Сегодня, 10:22
      Да никто и не задумывается при разработке ЯО о населении.
      На зоне ВУРС - Муслюмово например, тоже распространена онкология и уродства детей не редкость.
      Плата населения за советский ядерный проект.
      DimerVladimer
  13. mariusdeayeraleone Сегодня, 10:20
    Цитата: Primoos
    Перебежчикам веры нет! Это изменники, предатели, манкурты. За малую пайку готовы облить грязью даже мать родную.


    Вы хоть понимаете в каком состояний там.люди живут?кстати перебегает как раз та ки к своим
    mariusdeayeraleone
  14. Livonetc Сегодня, 10:20
    Цитата: NordOst16
    У французов был прокол в Алжире, когда продукты деления попали на поверхность.

    Хватит уже извергать "продукты деления".
    Подготовьте более животрепещущийся термин.
    Повторениями не удержать внимание аудитории.
    Livonetc
  15. Bert Сегодня, 10:39
    Как помню мы свои ядерные проводили на Новой земле. Теперь гляньте на КНДР,. Сравните масштабы. Где там проводить ядерные испытания?
    Bert
  16. Rostislav Сегодня, 10:40
    Так сады на ядерных полигонах не высаживают.
    Rostislav
  17. Кот Маркиз Сегодня, 10:46
    Похоже началась типичная обработка мирового электората на тему "защиты страдающего мирного населения КНДР от злобного тирана Ына и его клики" перед тем, как забросать страну "демократическими" бомбами и ракетами...
    Кот Маркиз
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