Ситуация в Сирии
Курды перебрасывают войска из Ракки в Алеппо. Курды перебрасывают войска из Ракки в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Формирования Демократической армии Сирии (SDF) возвращаются в Алеппо после завершения военной операции по захвату города Ракка. Военные эксперты полагают, что курдские подразделения спешно покидают город вследствие обострившегося противостояния с Сирийской свободной армией (ССА) в Алеппо. Напомним, районы Ракки все еще не безопасны для проживания мирных жителей, ранее сегодня поступала информация о том, что четыре мирных жителя погибли при взрыве мины, заложенной террористами.
На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) обменялась взаимными артиллерийскими ударами с радикалами «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) недалеко от населенного пункта Аль-Хула. Сведений о потерях сторон пока не поступало.
Правительственные войска, находящиеся в окрестностях Меядина, под прикрытием российской авиации начали штурм города Аль-Курайя, который расположен вблизи магистрали Дейр-эз-Зор – Абу Кемаль. Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжает столкновения с боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ) за контроль над населенным пунктом Аль-Бусейра. Часть города уже захвачена курдами.
В провинции Хама возобновилось противостояние между боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами ИГ, ушедшими в подполье. По информации подконтрольных вооруженной оппозиции источников боевикам удалось обнаружить и ликвидировать нескольких игиловцев в деревнях Аник, Тута и Хаджила. Во время атаки радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» прибегли к использованию смертников на заминированных автомобилях.
В провинции Хасака Сирийские демократические силы (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) активизировали боевые действия против ИГ. «Демократическая армия» захватила населенный пункт Аль-Кушария, расположенный к юго-востоку от города Маркада. Местные активисты заявляют, что террористы добровольно оставили занимаемые позиции. Напомним, многие военные эксперты уверены в существовании тайного соглашения между ИГЛ и США относительно распределения контроля над территориями Восточной Сирии.
Формирования Демократической армии Сирии (SDF) возвращаются в Алеппо после завершения военной операции по захвату города Ракка. Военные эксперты полагают, что курдские подразделения спешно покидают город вследствие обострившегося противостояния с Сирийской свободной армией (ССА) в Алеппо. Напомним, районы Ракки все еще не безопасны для проживания мирных жителей, ранее сегодня поступала информация о том, что четыре мирных жителя погибли при взрыве мины, заложенной террористами.
На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) обменялась взаимными артиллерийскими ударами с радикалами «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) недалеко от населенного пункта Аль-Хула. Сведений о потерях сторон пока не поступало.
Правительственные войска, находящиеся в окрестностях Меядина, под прикрытием российской авиации начали штурм города Аль-Курайя, который расположен вблизи магистрали Дейр-эз-Зор – Абу Кемаль. Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжает столкновения с боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ) за контроль над населенным пунктом Аль-Бусейра. Часть города уже захвачена курдами.
В провинции Хама возобновилось противостояние между боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами ИГ, ушедшими в подполье. По информации подконтрольных вооруженной оппозиции источников боевикам удалось обнаружить и ликвидировать нескольких игиловцев в деревнях Аник, Тута и Хаджила. Во время атаки радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» прибегли к использованию смертников на заминированных автомобилях.
В провинции Хасака Сирийские демократические силы (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) активизировали боевые действия против ИГ. «Демократическая армия» захватила населенный пункт Аль-Кушария, расположенный к юго-востоку от города Маркада. Местные активисты заявляют, что террористы добровольно оставили занимаемые позиции. Напомним, многие военные эксперты уверены в существовании тайного соглашения между ИГЛ и США относительно распределения контроля над территориями Восточной Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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