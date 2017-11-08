10:56 08 ноября

Ситуация в Сирии

Курды перебрасывают войска из Ракки в Алеппо. Курды перебрасывают войска из Ракки в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Формирования Демократической армии Сирии (SDF) возвращаются в Алеппо после завершения военной операции по захвату города Ракка. Военные эксперты полагают, что курдские подразделения спешно покидают город вследствие обострившегося противостояния с Сирийской свободной армией (ССА) в Алеппо. Напомним, районы Ракки все еще не безопасны для проживания мирных жителей, ранее сегодня поступала информация о том, что четыре мирных жителя погибли при взрыве мины, заложенной террористами.


На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) обменялась взаимными артиллерийскими ударами с радикалами «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) недалеко от населенного пункта Аль-Хула. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Правительственные войска, находящиеся в окрестностях Меядина, под прикрытием российской авиации начали штурм города Аль-Курайя, который расположен вблизи магистрали Дейр-эз-Зор – Абу Кемаль. Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжает столкновения с боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ) за контроль над населенным пунктом Аль-Бусейра. Часть города уже захвачена курдами.

В провинции Хама возобновилось противостояние между боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами ИГ, ушедшими в подполье. По информации подконтрольных вооруженной оппозиции источников боевикам удалось обнаружить и ликвидировать нескольких игиловцев в деревнях Аник, Тута и Хаджила. Во время атаки радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» прибегли к использованию смертников на заминированных автомобилях.

В провинции Хасака Сирийские демократические силы (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) активизировали боевые действия против ИГ. «Демократическая армия» захватила населенный пункт Аль-Кушария, расположенный к юго-востоку от города Маркада. Местные активисты заявляют, что террористы добровольно оставили занимаемые позиции. Напомним, многие военные эксперты уверены в существовании тайного соглашения между ИГЛ и США относительно распределения контроля над территориями Восточной Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Джедай Сегодня, 09:16
    Напомним, многие военные эксперты уверены в существовании тайного соглашения между ИГЛ и США относительно распределения контроля над территориями Восточной Сирии.

    Боевые действия ещё не закончены, а кто-то уже делит пирог. negative
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 09:33
      США не оставляет попыток зацепиться в Сирии и оторвать свой кусок пирога.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 09:39
        Америка понимает что проиграла в Сирии, и теперь будет пакостить всем, кто не с ними. Отсюда и все их действия типа применения САА химоружия.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 09:43
          Сейчас включат всю машину , притянут белые каски , запустят в работу комиссии , которые проводят исследования по телефону и будут обвинять Россию в пособничестве террористам.
          Идущий
  2. Livonetc Сегодня, 10:15
    Конечный пункт каравана близится.
    Собаки переходят на визг.
    Livonetc
    1. DMB_95 Сегодня, 10:29
      возобновилось противостояние между боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами ИГ..... боевикам удалось обнаружить и ликвидировать нескольких игиловцев ..... Во время атаки радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» прибегли к использованию смертников на заминированных автомобилях.
      Они уже воюют друг с другом при помощи джихад-мобилей .. Агония , похоже .
      DMB_95
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