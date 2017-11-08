10:55 08 ноября

Антипод счастья. Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира

Согласно результатам исследования, проведённого Американским институтом изучения общественного мнения (Институт Гэллапа), Украина оказалась единственной европейской страной, попавших в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом, пишет «Зеркало недели».



По данным исследователей, «41% населения Украины находится в тяжёлой ситуации и этих людей можно считать несчастными». Хуже дела обстоят только в Гаити (43%) и Южном Судане (47%). Эксперты полагают, что продолжающийся конфликт на востоке Украины навредил и без того слабому экономическому росту в стране.


«Оценка жизни в этих странах улучшится только после прекращения конфликтов, увеличения экономического роста и эффективного управления, ориентированного на повышение уровня жизни каждого гражданина», – приводит доклад ИноТВ.

В то же время преуспевающими, согласно докладу, можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении находятся 50% граждан страны.

Что касается «самых счастливых» стран, то здесь лидируют Норвегия, Дания и Исландия.

По классификации Института Гэллапа, «преуспевающими» считаются люди, «которые оценивают свою жизнь на данный момент и в течение ближайших пяти лет на 7 и выше баллов по шкале от 0 до 10, где 0 – наихудшая возможная жизнь, а 10 – наилучшая возможная жизнь».

«Несчастными» же названы люди, которые оценивают свою жизнь сейчас и в будущем на 4 балла или ниже.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. виктор н Сегодня, 09:41
    Дожились! Допрыгались!
    виктор н
    1. НасРать Сегодня, 09:42
      Цитата: виктор н
      Дожились! Допрыгались!

      Ещё не весь чаёк выпили, прыжки продолжаться!! wassat :


      НасРать
      1. 210окв Сегодня, 09:48
        Клоуны ..А может вас ещё и в попу поцеловать?
        Цитата: НасРать
        Цитата: виктор н
        Дожились! Допрыгались!

        Ещё не весь чаёк выпили, прыжки продолжаться!! wassat :
        210окв
        1. Shurik70 Сегодня, 10:08
          Согласно результатам исследования, проведённого Американским институтом ...
          То есть, там, где американцев прихлопнут, исследования не проводились. Думаю, в Сирии людям похуже Украины. Радуйтесь, хохлы, на самом деле вы НА ЧЕТВЁРТОМ месте.
          Shurik70
      2. svp67 Сегодня, 09:49
        Цитата: НасРать
        прыжки продолжаться

        Вот ничего нового. Как была часть "черкас" продажными на корню, так и осталась. А самомнения то сколько....мама не горюй. Вот только ВСЕГДА для них "такие прыжки" заканчивались "в выгребной яме"
        Посмотрите уровень их управленцев и после этого кто то хочет получить на Украине хороший результат?
        svp67
        1. LSA57 Сегодня, 10:27
          Цитата: svp67
          А самомнения то сколько....мама не горюй

          а амбиций сколько было

          LSA57
      3. Primoos Сегодня, 09:50
        Лишь бы Вальцман с Гройсманом счастливые были, а на остальных НасРать.
        Primoos
      4. Ванёк Сегодня, 10:24
        Цитата: НасРать
        прыжки продолжаться


        Я до 2:04 посмотрел...

        У него чо, lol сабля из жести что-ли??? laughing

        Или это свет так играет?

        hi
        Ванёк
        1. БМП-2 Сегодня, 10:41
          Нет, это просто у него играет. lol
          БМП-2
        2. svp67 Сегодня, 10:44
          Цитата: Ванёк
          сабля из жести что-ли???

          Это не сабля, а меч. Фальшион называется. В рубке очень страшная вещь...
          svp67
          1. Ванёк Сегодня, 10:47
            Цитата: svp67
            Это не сабля, а меч. Фальшион называется


            А я ни против... Да и потом. Какая разница если:


            Цитата: Ванёк
            из жести
            Ванёк
    2. 210окв Сегодня, 09:43
      Зато гордые и свидомомые..И независимые от России..И от штанов.. wassat
      Цитата: виктор н
      Дожились! Допрыгались!
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 09:47
        Поэтому сейчас будут разрывать дипломатические отношения с Россией и запретят ездить к "агрессору".
        Идущий
    3. Зяблицев Сегодня, 09:43
      На Украине об этом не знают, там эта новость подается с противоположным значением... laughing
      Зяблицев
      1. д^Амир Сегодня, 09:55
        и сказать то нечего....
        д^Амир
        1. Anarchist Сегодня, 10:46
          Картинка класс! Вот только зайца с полосатыми ушами в возле рта не хватает)))
          Anarchist
          1. д^Амир Сегодня, 10:49
            т.е. лис это гейропа????
            д^Амир
      2. LSA57 Сегодня, 10:29
        Цитата: Зяблицев
        На Украине об этом не знают, там эта новость подается с противоположным значением...

        как всегда. у них давно уже всё с ног на голову поставлено
        LSA57
    4. Сергей-svs Сегодня, 09:58
      Цитата: виктор н
      Дожились! Допрыгались!

      Это точно! yes Украина уже не "цеЭвропа", Украина - "цеГаiтi"!!! fool
      Сергей-svs
      1. dauria Сегодня, 10:16
        да ладно , раскудахтались." Плохо, несчастные" бедная Украина .Так они САМИ жизнь оценивают . Тоже мне, показатель. Таки кто видел счастливую еврейку, позвоните Гиннессу с его книгой. wassat
        dauria
      2. Ванёк Сегодня, 10:29
        Мы будем помогать вам!

        ... а потом сЪедим..
        Ванёк
  2. Hard Rock Сегодня, 09:41
    Была страна, как страна, стала помойкой, люди - зомби... Это как Молдавия в начале девяностых, война - нацисты, потом потеря приднестровья - хаос... Слава Богу комми, что вытянули республику из тьмы, правда они же её туда и ввергли позже....
    Hard Rock
  3. Джедай Сегодня, 09:42
    Украина оказалась единственной европейской страной, попавших в тройку самых несчастных стран мира

    Теперь понятно почему Петруччо не просыхает - он горе заливает... wassat
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 09:49
      Типичный портрет :

      Идущий
    2. Anarchist Сегодня, 09:52
      А по-моему он самый счастливый человек ''незалежной''! Бабки в прут, Сэму подставляет... Алко потребности на гособеспечении, даже всё про пить не может... К чему слезы лить?
      Anarchist
      1. Primoos Сегодня, 10:03
        Цитата: Anarchist
        А по-моему он самый счастливый человек ''незалежной''! Бабки в прут, Сэму подставляет... Алко потребности на гособеспечении, даже всё про пить не может... К чему слезы лить?

        Пропить Вальцман может свою печень. Дай бог ему удачи в этом деле.
        Primoos
      2. 79807420129 Сегодня, 10:20
        Цитата: Anarchist
        по-моему он самый счастливый человек ''незалежно

        Саня,а никто и не спорит об этом fellow
        79807420129
  4. Myxomop Сегодня, 09:44
    В Исландии банкиров послали. Ещё бы им счастливыми не быть. Набрать кредитов в несколько бюджетов и отказаться платить. А на Украине ничего не улучшится после отторжения Донбасса, скорее наоборот, на контрасте начнёнтся отторжение ещё нескольких областей. Все же понимают, что Россия Донбасс не бросит, значит после окончания расстрелов жизнь там начнёт улучшаться. Это приговор для копателей чёрного моря. Потому они и стреляют пока могут. Там же ещё куча военных преступлений уже висит и предательство своих. Они менее депрессивны чем на Гаити только в силу менталитета. Оптимисты ))))
    Myxomop
  5. ded100 Сегодня, 09:47
    Толи еще будет главное не переставать скакать! wassat
    ded100
    1. Идущий Сегодня, 10:04
      Это и есть счастье по скакунски.
      Идущий
    2. Ванёк Сегодня, 10:31
      Цитата: ded100
      не переставать скакать!


      - О! Грабли! Ну да-да, снова я. *
      Ванёк
  6. ПалБор Сегодня, 09:51
    Россия,увы,не далеко ушла:мы на 103-м
    из 138 recourse
    Хотя,институт американский...
    ПалБор
    1. НасРать Сегодня, 09:53
      Кто считает, тот и списки составляет... но объективности ради - большинство знакомых стали жить "трудно" - соответственно менее счастливо!!!
      Это как с рейтингами ВУЗ-ов - на вершине пирамиды всегда англосаксонские ВУЗы....разбавленные(для видимости объективизма) другими странами...
      НасРать
    2. LSA57 Сегодня, 10:36
      Цитата: ПалБор
      Россия,увы,не далеко ушла:мы на 103-м
      из 138
      Хотя,институт американский...

      очень плохо мы живём. feel выйдешь на улицу, сплошные пробки на дорогах и стоят в них практически одни иномарки. наверное с нищеты, на последние накупили request толи дело раньше, две машины на квартал

      laughing
      LSA57
  7. злой партизан Сегодня, 09:52
    Помню как наша незабвенная К. Райз пугала хахлов Либерией. Так получается, что её страшилки сбылись и Либерия живёт более счастливо, чтоли?? belay Вот ведь ведьма! На костёр!! am
    злой партизан
    1. БМП-2 Сегодня, 10:06
      Третье место? winked Так цэ однозначно Пэрэмога!!! fellow
      БМП-2
      1. Идущий Сегодня, 10:19
        То есть , ещё есть куда стремится , надо быть первыми lol
        Идущий
      2. LSA57 Сегодня, 10:37
        Цитата: БМП-2
        Третье место? Так цэ однозначно Пэрэмога!!!

        главное не победа, главное участие laughing
        LSA57
        1. БМП-2 Сегодня, 10:47
          На Украине сейчас главное - как в анекдоте: "главное, чтобы мocкaлям огороды потопталы..." wassat Смысл всей жизни, блин!!! lol
          БМП-2
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
      злой партизан Сегодня, 09:52 Новый
      Помню как наша незабвенная К. Райз пугала хахлов Либерией.

      ... нацики её в "Миротворец" засунут... laughing
      a.s.zzz888
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
    ... так им, укрокаклам, не докажешь ни чем... "зрада", "рука Москвы" и т.д... пусть уж лидируют эвропэйцы!!! bully
    a.s.zzz888
  9. Bert Сегодня, 10:19
    Странно. Третий год нам твердят что Украина последний час доживает. А они все никак не перемрут.
    Bert
    1. 79807420129 Сегодня, 10:25
      Цитата: Bert
      Странно. Третий год нам твердят что Украина последний час доживает. А они все никак не перемрут.

      Ничего странного,многие ждут когда Россия развалится на куски,долго ждут,не одно столетие,а тут три года всего. laughing
      79807420129
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