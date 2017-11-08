Антипод счастья. Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира
Согласно результатам исследования, проведённого Американским институтом изучения общественного мнения (Институт Гэллапа), Украина оказалась единственной европейской страной, попавших в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом, пишет «Зеркало недели».
По данным исследователей, «41% населения Украины находится в тяжёлой ситуации и этих людей можно считать несчастными». Хуже дела обстоят только в Гаити (43%) и Южном Судане (47%). Эксперты полагают, что продолжающийся конфликт на востоке Украины навредил и без того слабому экономическому росту в стране.
«Оценка жизни в этих странах улучшится только после прекращения конфликтов, увеличения экономического роста и эффективного управления, ориентированного на повышение уровня жизни каждого гражданина», – приводит доклад ИноТВ.
В то же время преуспевающими, согласно докладу, можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении находятся 50% граждан страны.
Что касается «самых счастливых» стран, то здесь лидируют Норвегия, Дания и Исландия.
По классификации Института Гэллапа, «преуспевающими» считаются люди, «которые оценивают свою жизнь на данный момент и в течение ближайших пяти лет на 7 и выше баллов по шкале от 0 до 10, где 0 – наихудшая возможная жизнь, а 10 – наилучшая возможная жизнь».
«Несчастными» же названы люди, которые оценивают свою жизнь сейчас и в будущем на 4 балла или ниже.
По данным исследователей, «41% населения Украины находится в тяжёлой ситуации и этих людей можно считать несчастными». Хуже дела обстоят только в Гаити (43%) и Южном Судане (47%). Эксперты полагают, что продолжающийся конфликт на востоке Украины навредил и без того слабому экономическому росту в стране.
«Оценка жизни в этих странах улучшится только после прекращения конфликтов, увеличения экономического роста и эффективного управления, ориентированного на повышение уровня жизни каждого гражданина», – приводит доклад ИноТВ.
В то же время преуспевающими, согласно докладу, можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении находятся 50% граждан страны.
Что касается «самых счастливых» стран, то здесь лидируют Норвегия, Дания и Исландия.
По классификации Института Гэллапа, «преуспевающими» считаются люди, «которые оценивают свою жизнь на данный момент и в течение ближайших пяти лет на 7 и выше баллов по шкале от 0 до 10, где 0 – наихудшая возможная жизнь, а 10 – наилучшая возможная жизнь».
«Несчастными» же названы люди, которые оценивают свою жизнь сейчас и в будущем на 4 балла или ниже.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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