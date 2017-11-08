10:53 08 ноября

Военная обстановка в Сирии: Армия Асада готовит масштабное наступление на севере страны

Пока элитные подразделения Сирийской армии планируют бросок на последний крупный оплот ИГИЛ город Абу Камаль, на севере страны происходят не менее значимые события. Правительственные силы готовят серьезную военную операцию по полному освобождению стратегически важной трассы Итрия – Алеппо. В ближайшее время ожидается серия ударов российской авиации по этому району, дабы помочь сирийцам в их стремительной атаке.




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