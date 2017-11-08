11:00 08 ноября

Самый-самый: Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Крейсер "Петр Великий" является одним из самых защищенных и мощных ударных кораблей в мире. Аналогов этому крейсеру не существует. Благодаря основному ударному ракетному комплексу "Гранит", он способен одним залпом уничтожить целую группировку кораблей противника, в том числе авианосцы, а ядерная энергетическая установка "Петра Великого" снимает все ограничения по дальности плавания.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 10:14
    Самый-самый: Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
    один.
    Дедкастарый
Картина дня