Самый-самый: Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Крейсер "Петр Великий" является одним из самых защищенных и мощных ударных кораблей в мире. Аналогов этому крейсеру не существует. Благодаря основному ударному ракетному комплексу "Гранит", он способен одним залпом уничтожить целую группировку кораблей противника, в том числе авианосцы, а ядерная энергетическая установка "Петра Великого" снимает все ограничения по дальности плавания.