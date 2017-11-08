Новую уральскую танковую дивизию проверили на боеготовность
На Урале прошли маневры 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. В ходе учений, по тревоге были подняты более 5 тысяч военнослужащих, которые совершили марш бросок на полигоны Челябинской и Свердловской областей. Важно отметить, что 90-я танковая дивизия была сформирована около года назад, однако уже сейчас показала довольно высокий уровень боеготовности.
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