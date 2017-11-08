10:54 08 ноября

Новую уральскую танковую дивизию проверили на боеготовность

На Урале прошли маневры 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. В ходе учений, по тревоге были подняты более 5 тысяч военнослужащих, которые совершили марш бросок на полигоны Челябинской и Свердловской областей. Важно отметить, что 90-я танковая дивизия была сформирована около года назад, однако уже сейчас показала довольно высокий уровень боеготовности.




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Комментарии 1

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  1. Дедкастарый Сегодня, 10:06
    с почином,земляки ! soldier девиз хорош на казарме! в оружейке не понял,штык нового образца или "чёрный нож" как у УДТК ?
    Дедкастарый
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