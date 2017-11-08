10:59 08 ноября

Жизнь на две страны - выбор «гнилой» элиты России

Очередной "оффшорный" скандал разгорается в мире. На этот раз общественности стали известны имена владельцев многомиллионных счетов на Бермудских и Каймановых островах, среди них - королева Великобритании Елизавета II. Однако в списке имен есть и граждане России. Ранее Национальное бюро США опубликовало весьма занимательные данные, согласно которым российская доля оффшоров исчисляется триллионами долларов.




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 10:11
    Однако в списке имен есть и граждане России.
    А куда ж от них деться то, раз Россия вошла в мировой правопорядок. Вопрос в ином, что как не стараются американцы, делая такие вот "сливы", но нужная им фамилия там звучит только косвенно... За то иные, которые и называть то не хотели, звучат очень громко
    svp67
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:17
      Ой,не надо раскачивать яхту... fellow
      Дедкастарый
  2. vladimirvn Сегодня, 10:21
    Мы все взываем к совести и патриотизму. Но это люди другой формации, это им не присуще. Может пора и власть употребить. Власть народа.
    vladimirvn
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:28
      Цитата: vladimirvn
      Мы все взываем к совести и патриотизму. Но это люди другой формации, это им не присуще. Может пора и власть употребить. Власть народа.

      это опять баррикады и булыжник-я не хочу ЭТОГО России,хватит. мутит от всяких"маршей"-всё проходили уже. и в выборы не верю... тупик. видать так и буду доживать с пенсией в 10ку,и квартплатой в 8тс...сколько смогу проработаю а там... видимо помру. what
      Дедкастарый
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