Жизнь на две страны - выбор «гнилой» элиты России

Очередной "оффшорный" скандал разгорается в мире. На этот раз общественности стали известны имена владельцев многомиллионных счетов на Бермудских и Каймановых островах, среди них - королева Великобритании Елизавета II. Однако в списке имен есть и граждане России. Ранее Национальное бюро США опубликовало весьма занимательные данные, согласно которым российская доля оффшоров исчисляется триллионами долларов.