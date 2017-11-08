Почему танк Т-34 стал легендой?

Советский танк Т-34 превосходил все фашистские машины вплоть до середины 1943 года, а после установки на него новой 85-мм пушки, смог на равных сражаться даже с лучшими танками нацистской Германии - с тяжёлыми «Тиграми». Тридцатьчетверка стала самым массовым танком всех времен - их было выпущено более 50 тысяч единиц.Сегодня не утихают споры - был ли Т-34 лучшим танком Второй мировой и что способствовало превращению этой машины в легенду. Постараемся разобраться в этих вопросах.