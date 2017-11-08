10:58 08 ноября

Почему танк Т-34 стал легендой?

Советский танк Т-34 превосходил все фашистские машины вплоть до середины 1943 года, а после установки на него новой 85-мм пушки, смог на равных сражаться даже с лучшими танками нацистской Германии - с тяжёлыми «Тиграми». Тридцатьчетверка стала самым массовым танком всех времен - их было выпущено более 50 тысяч единиц.

Сегодня не утихают споры - был ли Т-34 лучшим танком Второй мировой и что способствовало превращению этой машины в легенду. Постараемся разобраться в этих вопросах.




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Комментарии 5

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  1. svp67 Сегодня, 10:25
    Советский танк Т-34 превосходил все фашистские машины вплоть до середины 1943 года
    К сожалению, но это НЕ ПРАВДА. Уже в середине 1942 года наш Т-34 не имел такого преимущества.
    svp67
    1. garx Сегодня, 10:37
      Сам танк может и не имел преимущества, а вот его количество уже с играло решающую роль!
      garx
      1. svp67 Сегодня, 10:52
        Цитата: garx
        Сам танк может и не имел преимущества, а вот его количество уже с играло решающую роль!

        В 1942? Это какую решающую роль они тогда сыграли? Если в то время основными танками РККА были Т-60 и Т-70?
        svp67
  2. Громобой Сегодня, 10:44
    а после установки на него новой 85-мм пушки, смог на равных сражаться даже с лучшими танками нацистской Германии - с тяжёлыми «Тиграми».
    Зачем такое писать?
    Громобой
    1. svp67 Сегодня, 10:49
      Цитата: Громобой
      Зачем такое писать?

      Что бы денежку получить...А Вы что думали?
      svp67
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