Итоги развития вооруженных сил России за последние 5 лет
За последние 5 лет в разы возросла боевая мощь Вооруженных сил России. Прогресс достигнут благодаря развитию высокоточных средств поражения и внедрению в войсках опыта сирийской кампании, приводят Известия материалы коллегии военного ведомства.
По словам Сергея Шойгу, «с 2012 года вчетверо выросла оснащенность войск современным оружием. Его доля составляет 58,9%, а к 2020 году этот показатель должен достичь 70%; в дальнейшем основное внимание при развитии российских вооруженных сил будет уделяться высокоточным системам, внедрению новых систем связи и радиоэлектронной борьбы».
Эту тему более подробно осветил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, «значительно обновлена стратегическая ядерная триада, причем перевооружение коснулось каждого из компонентов: в наземных частях появились 12 полков, вооруженных мобильными комплексами "Ярс", на море на боевое дежурство заступили подводные лодки "Борей-А", а в небе – обновленные бомбардировщики Ту-160М».
Параллельно на новый уровень выведена система воздушно-космической обороны: «за счет строительства новых радаров и модернизации имеющихся было создано сплошное радарное поле вдоль границ РФ, ликвидирован разрыв в Арктике, новые спутники в количестве 55 единиц позволяют надежно отслеживать пуски баллистических ракет и действия авиации потенциальных противников».
Вооруженные силы РФ успешно прошли испытание, которым стал конфликт в Сирии. Более того, «при поддержке российских военных удалось освободить от исламских радикалов почти всю территорию республики и уничтожить 54 тыс. боевиков, включая 2,8 тыс. выходцев из РФ», отметил Герасимов.
За последние 5 лет Вооруженные силы России «освоили применение высокоточных средств поражения большой дальности, которые в сочетании с новым поколением беспилотников позволили создавать высокоэффективные разведывательно-ударные контуры». Кроме того, были созданы специализированные органы управления, которые отвечают за эффективное применение высокоточного оружия.
На этом фоне ВС России становятся всё более профессиональными. Число контрактников достигло 384 тыс. Они, в частности, составляют почти 100% старшин и сержантов. В ВДВ уже имеются батальоны, целиком сформированные из контрактников. На флоте из профессионалов полностью сформированы экипажи подводных лодок.
По словам Сергея Шойгу, «с 2012 года вчетверо выросла оснащенность войск современным оружием. Его доля составляет 58,9%, а к 2020 году этот показатель должен достичь 70%; в дальнейшем основное внимание при развитии российских вооруженных сил будет уделяться высокоточным системам, внедрению новых систем связи и радиоэлектронной борьбы».
Эту тему более подробно осветил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, «значительно обновлена стратегическая ядерная триада, причем перевооружение коснулось каждого из компонентов: в наземных частях появились 12 полков, вооруженных мобильными комплексами "Ярс", на море на боевое дежурство заступили подводные лодки "Борей-А", а в небе – обновленные бомбардировщики Ту-160М».
Параллельно на новый уровень выведена система воздушно-космической обороны: «за счет строительства новых радаров и модернизации имеющихся было создано сплошное радарное поле вдоль границ РФ, ликвидирован разрыв в Арктике, новые спутники в количестве 55 единиц позволяют надежно отслеживать пуски баллистических ракет и действия авиации потенциальных противников».
Вооруженные силы РФ успешно прошли испытание, которым стал конфликт в Сирии. Более того, «при поддержке российских военных удалось освободить от исламских радикалов почти всю территорию республики и уничтожить 54 тыс. боевиков, включая 2,8 тыс. выходцев из РФ», отметил Герасимов.
За последние 5 лет Вооруженные силы России «освоили применение высокоточных средств поражения большой дальности, которые в сочетании с новым поколением беспилотников позволили создавать высокоэффективные разведывательно-ударные контуры». Кроме того, были созданы специализированные органы управления, которые отвечают за эффективное применение высокоточного оружия.
На этом фоне ВС России становятся всё более профессиональными. Число контрактников достигло 384 тыс. Они, в частности, составляют почти 100% старшин и сержантов. В ВДВ уже имеются батальоны, целиком сформированные из контрактников. На флоте из профессионалов полностью сформированы экипажи подводных лодок.
Использованы фотографии: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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