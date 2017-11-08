10:58 08 ноября

Атака на российских журналистов в Сирии: как все произошло

В результате взрыва в сирийском городе Дейр-эз-Зор ранения получили журналисты телекомпаний НТВ и Звезда, а также пятеро российских военнослужащих. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, взорвался радиоуправляемый фугас боевиков. Мощность взрыва составила около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с 82-мм артиллерийской миной.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 10:47
    На войне всякое бывает. Но тут очень похоже, что кто то не до конца выполнил свои служебные обязанности. Ну, результаты проверки покажут вину каждого.
    От себя, хочу пожелать скорейшего и полнейшего выздоровления всем пострадавшим в этом взрыве.
    svp67
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