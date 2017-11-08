Атака на российских журналистов в Сирии: как все произошло

В результате взрыва в сирийском городе Дейр-эз-Зор ранения получили журналисты телекомпаний НТВ и Звезда, а также пятеро российских военнослужащих. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, взорвался радиоуправляемый фугас боевиков. Мощность взрыва составила около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с 82-мм артиллерийской миной.