В НАТО обсудят создание двух новых командований
В среду и четверг министры обороны стран НАТО согласуют на заседании создание в структуре альянса двух новых командований, а также обсудят ядерную угрозу со стороны КНДР и ситуацию в Афганистане, передает РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс намерен оценить эффективность своей нынешней командной структуры и проверить, соответствует ли она современным вызовам.
В среду министры утвердят рамочный план, который предполагает создание двух новых командований: «по защите морских транспортных путей в Атлантике для обеспечения безопасного перемещения сил из Северной Америки в Европу и по усовершенствованию инфраструктуры для переброски войск и средств внутри Европы».
По словам генсека, «решение о местоположении новых структур будет приниматься на заседании министров обороны стран альянса в феврале 2018 года». Создание новых подразделений положит конец сокращению командных структур, предпринятому по окончании холодной войны.
Столтенберг напомнил журналистам, что «к концу холодной войны в 33 командованиях было задействовано около 22 тысяч человек», тогда как «сейчас численность персонала семи командований составляет около семи тысяч человек».
Кроме того, по словам генсека, теперь «в каждой военной операции, в каждой возможной и предполагаемой военной миссии и операции НАТО будет киберкомпонент».
Министры обсудят также угрозу со стороны КНДР.
Столтенберг отметил, что в ходе недавнего визита в Японию и Южную Корею убедился, что «исходящая от Пхеньяна угроза требует глобального ответа». Он подчеркнул, что «НАТО занимает твердую оборонительную позицию, располагает необходимыми возможностями и должна решительно реагировать на любую агрессию».
Что касается политики миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, то она фактически не изменится. Единственной существенной переменой станет увеличение контингента с нынешних 13 тысяч до 16 тысяч человек, в том числе на 50% за счет усилий Соединенных Штатов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс намерен оценить эффективность своей нынешней командной структуры и проверить, соответствует ли она современным вызовам.
В среду министры утвердят рамочный план, который предполагает создание двух новых командований: «по защите морских транспортных путей в Атлантике для обеспечения безопасного перемещения сил из Северной Америки в Европу и по усовершенствованию инфраструктуры для переброски войск и средств внутри Европы».
По словам генсека, «решение о местоположении новых структур будет приниматься на заседании министров обороны стран альянса в феврале 2018 года». Создание новых подразделений положит конец сокращению командных структур, предпринятому по окончании холодной войны.
Столтенберг напомнил журналистам, что «к концу холодной войны в 33 командованиях было задействовано около 22 тысяч человек», тогда как «сейчас численность персонала семи командований составляет около семи тысяч человек».
Кроме того, по словам генсека, теперь «в каждой военной операции, в каждой возможной и предполагаемой военной миссии и операции НАТО будет киберкомпонент».
Министры обсудят также угрозу со стороны КНДР.
Столтенберг отметил, что в ходе недавнего визита в Японию и Южную Корею убедился, что «исходящая от Пхеньяна угроза требует глобального ответа». Он подчеркнул, что «НАТО занимает твердую оборонительную позицию, располагает необходимыми возможностями и должна решительно реагировать на любую агрессию».
Что касается политики миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, то она фактически не изменится. Единственной существенной переменой станет увеличение контингента с нынешних 13 тысяч до 16 тысяч человек, в том числе на 50% за счет усилий Соединенных Штатов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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