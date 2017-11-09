«Меня это, конечно, привело в ужас. Получается, что заговор гораздо масштабнее, чем представлялось. Я посмотрел на имена в этом списке. Оказывается, среди так называемых «полезных идиотов» Кремля такие люди, как Дик Чейни, Джозеф Либерман, Линдси Грэм, Майкл Морелл. Российские агенты в высших эшелонах американской власти, они нашлись даже среди главных русофобов! Ужас какой-то, всем срочно прятаться под кровать! Я не собираюсь защищать «RT» и Россию, но я буду отстаивать право доступа к разным взглядам и идеям».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru