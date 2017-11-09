Всем срочно прятаться под кровать!
Недавно в США был опубликован очередной ежегодный отчёт по публичной дипломатии и международному вещанию. В документе делается упор на американское глобальное влияние при помощи «мягкой силы». Очевидно, Вашингтон не намерен отказываться от концепции «однополярного мира». Тем временем в США составляются безумные списки «экспертов» канала «RT», куда угодили даже отъявленные русофобы. Мы не удивимся, если возле имени Линдси Грэма там скоро появится имя его соратника Джона Маккейна, известного «друга России».
Новый отчёт обнародовала Комиссия по публичной дипломатии при Госдепартаменте США. В отчёте, как отмечает «Лайф», детально расписана публичная дипломатия США с точки зрения её трансформации в инструмент «мягкой силы». Формулировки свидетельствует, что Вашингтон по-прежнему рассматривает публичную дипломатию как средство для формирования однополярного мира.
Инструментами публичной дипломатии США выступают институты исполнительной и законодательной власти, их программы, академическое сообщество и НКО. При реализации культурных и образовательных программ политический компонент является неотъемлемой их частью, указывается в отчёте.
Публичная дипломатия чиновниками Госдепартамента понимается как иностранное вещание, за которое отвечает BBG (Совет управляющих вещанием США), консульские программы, образовательные и культурные обмены, программы помощи Европе, Евразии и Центральной Азии и др.
Россия относится к группе «Европа и Евразия». На реализацию соответствующих программ публичной дипломатии выделяется «на местах» 170,7 млн. долл. Разбивка средств для группы стран «Европа и Евразия» выглядела в 2016 году так: 67,7 млн. долл. — на дипломатические и консульские программы по публичной дипломатии, 23,6 млн. долл. — оплата труда лиц, находящихся на американском довольствии, 27 млн. долл. — деньги для фондов поддержки (программы помощи Европе, Евразии и Центральной Азии, фонды экономической помощи, чрезвычайные операции за рубежом), наконец, 52,34 млн. долл. — по линии BBG.
Как указывает «Лайф», комитет Сената США по ассигнованиям затребовал увеличения в будущем бюджета «Голоса Америки» на 33 млн. долл. и на 24 млн. долл. — «Radio Free Europe / Radio Liberty» («Свобода»). Сенаторы выразили поддержку противодействию «агрессивной дезинформации и пропаганде России». Сенатский комитет призывает BBG продолжить мультимедийное давление, направленное на Россию.
На фоне американского давления на «RT» и «Sputnik» российский Минюст уже направил в названные выше американские СМИ письма с предупреждением: в случае применения ограничительных мер Россия отреагирует зеркально.
В прошлом году, напомним, упомянутый Совет управляющих по вопросам вещания США потратил для выполнения поставленных задач 750 миллионов долларов. Это данные за 2016 г. из недавно опубликованного отчёта уже не Госдепа, а самого BBG. «Единственная миссия — информировать, привлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии», — так в отчёте BBG за 2016 год заявлялась главная цель этого правительственного агентства.
Пять медиаструктур подотчётны BBG: на Россию вещают «Голос Америки» и «Свобода»; на Кубу — «Marti»; на Иран — MBN, на Северную Корею и Китай — RFA. «Это основные регионы, где США сталкиваются с противодействием национальных элит, где национальные элиты занимают собственно национальную политику и проводят политику в интересах национального государства своего государства, а не в интересах Америки. Именно поэтому на территории этих государств осуществляется активная американская пропаганда», — сказал «Первому каналу» Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
Напомним, BBG финансируется по программам Конгресса США, отчитывается перед президентом, а деньги берёт из карманов налогоплательщиков. То есть американцы щедро платят за то, чтобы американский Госдеп в лице своих «независимых» СМИ разъяснял за границей «политику партии». При этом разъяснять политику другой партии, то бишь подавать в США новости от лица России, возбраняется. Тому свидетельством — факт затянувшегося скандала с российским каналом «RT», которому Вашингтон ставит палки в колёса.
Зачем США могла понадобиться регистрация «RT» в качестве «агента российского правительства»? Почему США не требуют соответствующей регистрации от прочих иностранных государственных медиа? На этот вопрос попробовала ответить Н. Писня на сайте Русской службы «Би-би-си».
По словам Маргариты Симоньян, от «RT» потребовали зарегистрироваться в качестве агента иностранного государства, а в Министерстве юстиции США это требование не подтвердили и не опровергли.
В США существует FARA (Foreign agents registration act), закон, принятый в своё время для борьбы с нацистской пропагандой. В 1960-е, после Карибского кризиса, его превратили в инструмент контроля международного лоббизма. От людей и организаций, находящихся под контролем иностранных правительств или получающих от них деньги, США требуют обязательной регистрации в Минюсте в качестве «агентов» иностранных государств. «Агент Кремля» по этому закону должен обозначить свои материалы специальной пометкой: «Продукт агента иностранного государства». Разумеется, правительство США не требует закрытия «RT»: свобода прессы в защищена Первой поправкой.
Прецеденты с «агентами» в истории имеются: в 1940-е годы агентами советского правительства признали себя ТАСС, газеты «Правда» и «Известия». Список не такой уж и короткий: на сайте FARA указано пятнадцать компаний, которые были «агентами». Тут и «Интурист», и «Внешпосылторг», и «Внешкомбанк». Правда, регистрация большинства из них истекла в 1990-е гг.
Лата Нотт, эксперт института Newseum, говорит об «RT» следующее: «Если же говорить об «RT», то не все их материалы являются пропагандой, но в них прослеживается только один угол подачи, отсутствует критика собственного правительства. Им не хватает открытости не только в отношении новостей, но и в вопросе источников финансирования».
Маргарита Симоньян, чьи слова приводит «Би-би-си», заявила, что в соответствии с законодательством США «RT Америка» не является иностранным агентом, поскольку использует американскую коммерческую организацию для своих передач».
Иное мнение у бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера. Он назвал «RT» рупором российской государственной пропаганды, чьи средства и руководство находятся в непосредственной близости к Путину.
Примерно это же говорят специалисты вашингтонских аналитических центров: Brookings Institute и Atlantic Council. Ещё с 2013 года они называют «RT» одним из мощнейших орудий российской пропаганды.
Деятельность в США как «RT», так и канала «Sputnik» может стать объектом нескольких расследований о возможном вмешательстве России в ход американских выборов, которые ведут спецпрокурор Роберт Мюллер III, комитеты сената и конгресса по разведке.
Какие последуют за расследованиями действия, пока судить трудно. Во всяком случае, «закрывать» в США «RT» не планируют. Наступление на горло Первой поправке представить во времена Интернета довольно сложно. Однако другого рода наступление уже ведётся, и весьма активно.
В октябре 2017 г. компания «Twitter» сняла рекламу «RT» и «Sputnik». Решение было принято на том основании, что СМИ России якобы с подачи Кремля вмешивались в ход американских президентских выборов, передаёт «Первый канал».
Интересно и следующее: деньги, которые «RT» и «Sputnik» заплатили за рекламу (почти два миллиона долларов) им не вернут. По крайней мере, «Первый канал» информирует, что эти средства уйдут «на некие исследовательские работы».
Главный редактор «RT», главный редактор «Sputnik» Маргарита Симоньян говорит: «Мы до последнего не хотели верить, что это будет вот так, что американские социальные сети, в данном случае «Twitter», будут прямо ссылаться на доклад ЦРУ для того, чтобы чинить нам препятствия в работе, но это сегодня произошло. До этого, когда кто-либо говорил, что всеми ими управляет ЦРУ, у нас это вызывало улыбку. Теперь мы уже не улыбаемся, это все, конечно, перешло все границы и стало не смешно. Остаётся только пожалеть о том, что Россия, очевидно, будет вынуждена предпринимать ответные меры».
Дошло уже и до того, что исследовательский центр «Европейские ценности», подотчётный Соросу, выпустил доклад, где перечислены имена экспертов и гостей канала «RT», которые «придают легитимности кремлёвской пропаганде». Доклад вызвал ядовитую улыбку у специалистов. Дэниел Макадамс, исполнительный директор Института Рона Пола за мир и процветание, пришёл в ужас:
Макадамс в своём «ужасе», заметим, прав на 99 процентов. В самом деле, в списке «пропагандистов» присутствуют приятели Маккейна! Не хватает самого именитого сенатора. Странно, что эксперты Сороса его туда не включили. Мы дадим им подсказку: в 2013 году он публично, в русской прессе (!), заявил о величии русского народа и даже назвал себя «пророссийским» политиком. «Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе справедливости, открытых возможностей и иметь правительство, достойное его устремлений и принесённых жертв», — написал Маккейн на сайте «Правда.ру». И добавил: «Я — не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня».
Всем срочно прятаться под кровать!
Новый отчёт обнародовала Комиссия по публичной дипломатии при Госдепартаменте США. В отчёте, как отмечает «Лайф», детально расписана публичная дипломатия США с точки зрения её трансформации в инструмент «мягкой силы». Формулировки свидетельствует, что Вашингтон по-прежнему рассматривает публичную дипломатию как средство для формирования однополярного мира.
Инструментами публичной дипломатии США выступают институты исполнительной и законодательной власти, их программы, академическое сообщество и НКО. При реализации культурных и образовательных программ политический компонент является неотъемлемой их частью, указывается в отчёте.
Публичная дипломатия чиновниками Госдепартамента понимается как иностранное вещание, за которое отвечает BBG (Совет управляющих вещанием США), консульские программы, образовательные и культурные обмены, программы помощи Европе, Евразии и Центральной Азии и др.
Россия относится к группе «Европа и Евразия». На реализацию соответствующих программ публичной дипломатии выделяется «на местах» 170,7 млн. долл. Разбивка средств для группы стран «Европа и Евразия» выглядела в 2016 году так: 67,7 млн. долл. — на дипломатические и консульские программы по публичной дипломатии, 23,6 млн. долл. — оплата труда лиц, находящихся на американском довольствии, 27 млн. долл. — деньги для фондов поддержки (программы помощи Европе, Евразии и Центральной Азии, фонды экономической помощи, чрезвычайные операции за рубежом), наконец, 52,34 млн. долл. — по линии BBG.
Как указывает «Лайф», комитет Сената США по ассигнованиям затребовал увеличения в будущем бюджета «Голоса Америки» на 33 млн. долл. и на 24 млн. долл. — «Radio Free Europe / Radio Liberty» («Свобода»). Сенаторы выразили поддержку противодействию «агрессивной дезинформации и пропаганде России». Сенатский комитет призывает BBG продолжить мультимедийное давление, направленное на Россию.
На фоне американского давления на «RT» и «Sputnik» российский Минюст уже направил в названные выше американские СМИ письма с предупреждением: в случае применения ограничительных мер Россия отреагирует зеркально.
В прошлом году, напомним, упомянутый Совет управляющих по вопросам вещания США потратил для выполнения поставленных задач 750 миллионов долларов. Это данные за 2016 г. из недавно опубликованного отчёта уже не Госдепа, а самого BBG. «Единственная миссия — информировать, привлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии», — так в отчёте BBG за 2016 год заявлялась главная цель этого правительственного агентства.
Пять медиаструктур подотчётны BBG: на Россию вещают «Голос Америки» и «Свобода»; на Кубу — «Marti»; на Иран — MBN, на Северную Корею и Китай — RFA. «Это основные регионы, где США сталкиваются с противодействием национальных элит, где национальные элиты занимают собственно национальную политику и проводят политику в интересах национального государства своего государства, а не в интересах Америки. Именно поэтому на территории этих государств осуществляется активная американская пропаганда», — сказал «Первому каналу» Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
Напомним, BBG финансируется по программам Конгресса США, отчитывается перед президентом, а деньги берёт из карманов налогоплательщиков. То есть американцы щедро платят за то, чтобы американский Госдеп в лице своих «независимых» СМИ разъяснял за границей «политику партии». При этом разъяснять политику другой партии, то бишь подавать в США новости от лица России, возбраняется. Тому свидетельством — факт затянувшегося скандала с российским каналом «RT», которому Вашингтон ставит палки в колёса.
Зачем США могла понадобиться регистрация «RT» в качестве «агента российского правительства»? Почему США не требуют соответствующей регистрации от прочих иностранных государственных медиа? На этот вопрос попробовала ответить Н. Писня на сайте Русской службы «Би-би-си».
По словам Маргариты Симоньян, от «RT» потребовали зарегистрироваться в качестве агента иностранного государства, а в Министерстве юстиции США это требование не подтвердили и не опровергли.
В США существует FARA (Foreign agents registration act), закон, принятый в своё время для борьбы с нацистской пропагандой. В 1960-е, после Карибского кризиса, его превратили в инструмент контроля международного лоббизма. От людей и организаций, находящихся под контролем иностранных правительств или получающих от них деньги, США требуют обязательной регистрации в Минюсте в качестве «агентов» иностранных государств. «Агент Кремля» по этому закону должен обозначить свои материалы специальной пометкой: «Продукт агента иностранного государства». Разумеется, правительство США не требует закрытия «RT»: свобода прессы в защищена Первой поправкой.
Прецеденты с «агентами» в истории имеются: в 1940-е годы агентами советского правительства признали себя ТАСС, газеты «Правда» и «Известия». Список не такой уж и короткий: на сайте FARA указано пятнадцать компаний, которые были «агентами». Тут и «Интурист», и «Внешпосылторг», и «Внешкомбанк». Правда, регистрация большинства из них истекла в 1990-е гг.
Лата Нотт, эксперт института Newseum, говорит об «RT» следующее: «Если же говорить об «RT», то не все их материалы являются пропагандой, но в них прослеживается только один угол подачи, отсутствует критика собственного правительства. Им не хватает открытости не только в отношении новостей, но и в вопросе источников финансирования».
Маргарита Симоньян, чьи слова приводит «Би-би-си», заявила, что в соответствии с законодательством США «RT Америка» не является иностранным агентом, поскольку использует американскую коммерческую организацию для своих передач».
Иное мнение у бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера. Он назвал «RT» рупором российской государственной пропаганды, чьи средства и руководство находятся в непосредственной близости к Путину.
Примерно это же говорят специалисты вашингтонских аналитических центров: Brookings Institute и Atlantic Council. Ещё с 2013 года они называют «RT» одним из мощнейших орудий российской пропаганды.
Деятельность в США как «RT», так и канала «Sputnik» может стать объектом нескольких расследований о возможном вмешательстве России в ход американских выборов, которые ведут спецпрокурор Роберт Мюллер III, комитеты сената и конгресса по разведке.
Какие последуют за расследованиями действия, пока судить трудно. Во всяком случае, «закрывать» в США «RT» не планируют. Наступление на горло Первой поправке представить во времена Интернета довольно сложно. Однако другого рода наступление уже ведётся, и весьма активно.
В октябре 2017 г. компания «Twitter» сняла рекламу «RT» и «Sputnik». Решение было принято на том основании, что СМИ России якобы с подачи Кремля вмешивались в ход американских президентских выборов, передаёт «Первый канал».
Интересно и следующее: деньги, которые «RT» и «Sputnik» заплатили за рекламу (почти два миллиона долларов) им не вернут. По крайней мере, «Первый канал» информирует, что эти средства уйдут «на некие исследовательские работы».
Главный редактор «RT», главный редактор «Sputnik» Маргарита Симоньян говорит: «Мы до последнего не хотели верить, что это будет вот так, что американские социальные сети, в данном случае «Twitter», будут прямо ссылаться на доклад ЦРУ для того, чтобы чинить нам препятствия в работе, но это сегодня произошло. До этого, когда кто-либо говорил, что всеми ими управляет ЦРУ, у нас это вызывало улыбку. Теперь мы уже не улыбаемся, это все, конечно, перешло все границы и стало не смешно. Остаётся только пожалеть о том, что Россия, очевидно, будет вынуждена предпринимать ответные меры».
Дошло уже и до того, что исследовательский центр «Европейские ценности», подотчётный Соросу, выпустил доклад, где перечислены имена экспертов и гостей канала «RT», которые «придают легитимности кремлёвской пропаганде». Доклад вызвал ядовитую улыбку у специалистов. Дэниел Макадамс, исполнительный директор Института Рона Пола за мир и процветание, пришёл в ужас:
«Меня это, конечно, привело в ужас. Получается, что заговор гораздо масштабнее, чем представлялось. Я посмотрел на имена в этом списке. Оказывается, среди так называемых «полезных идиотов» Кремля такие люди, как Дик Чейни, Джозеф Либерман, Линдси Грэм, Майкл Морелл. Российские агенты в высших эшелонах американской власти, они нашлись даже среди главных русофобов! Ужас какой-то, всем срочно прятаться под кровать! Я не собираюсь защищать «RT» и Россию, но я буду отстаивать право доступа к разным взглядам и идеям».
Макадамс в своём «ужасе», заметим, прав на 99 процентов. В самом деле, в списке «пропагандистов» присутствуют приятели Маккейна! Не хватает самого именитого сенатора. Странно, что эксперты Сороса его туда не включили. Мы дадим им подсказку: в 2013 году он публично, в русской прессе (!), заявил о величии русского народа и даже назвал себя «пророссийским» политиком. «Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе справедливости, открытых возможностей и иметь правительство, достойное его устремлений и принесённых жертв», — написал Маккейн на сайте «Правда.ру». И добавил: «Я — не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня».
Всем срочно прятаться под кровать!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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