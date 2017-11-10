17:46 10 ноября
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Великая Отечественная Война: ложь против правды

Великая Отечественная Война: ложь против правды


Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии Геббельс сказал как-то фразу, которую позднее взяли за отправную точку в своей пропагандистской деятельности многие и многие недруги СССР, а позднее России – "чем больше ложь, тем скорее в нее поверят...".

И понеслось! Какой только лжи о ВОВ мы с тех пор не слышали!.. Целые потоки исторического фальсификата...по недомыслию, недоумию, от незнания и вполне осознанно, умышленно. Искажение истории стало основной темой в современной информационной войне. Западные спецслужбы, находящиеся у них на содержании журналисты, всевозможные военные "историки" и "аналитики", а также их союзники внутри России стремятся всеми способами умалить величайший подвиг народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. На высосанных из пальца "примерах" и откровенно сфабрикованных "документах" они "доказывают", что не было на самом деле ни геройства, ни храбрости, ни достижений в области производства вооружений, а был только страх перед жестокой властью, представители которой гнали людей на убой, завалив немцев трупами.


Не моргнув и глазом, западные пропагандисты утверждают: "СССР собирался напасть на Германию и потому последней пришлось сыграть на опережение", "Сталин и Гитлер на равных виновны в разжигании войны", "многие миллионы советских граждан воевали против Советской власти за Гитлера"...и так далее, и тому подобное. И подобной псевдоисторической чуши становится с каждым годом все больше и больше... опять же прям по доктору Геббельсу: "многократно повторенная ложь становится правдой".

Последним "модным" трендом в нелегком деле искажения исторической правды и умаления величия Победы можно, пожалуй, считать масштабную фальсификацию данных о людских потерях СССР во время войны. Благодатнейшая для Запада тема, ибо нет единой методики подсчета, многие документы, как в России, так и на Западе по-прежнему в секретных архивах, а кроме того - никто ведь не несет никакой ответственности за недостоверную информацию о потерях, вот и приводятся цифры совершенно разные, кажется, что порой они берутся просто "с потолка". Вот, например, считают иностранные "историки" потери Германии и включают в них только военнослужащих, а применительно к СССР – объединяют потери мирных граждан и военнослужащих и выдают их за потери Красной Армии. При этом, при подсчетах для той же Германии как бы случайно "упускают" потери армий Румынии, Венгрии, Италии и Финляндии, хотя в 1941 году они вместе с Германией напали на СССР и воевали на советско-германском фронте.

Порой ложь оказывается настолько глубоко интегрированной в контекст, что распознать ее могут только специалисты, остальным же, на кого, собственно говоря, и рассчитана "обманка", приходится, как говорится, верить на слово. Кто из нас хорошо разбирается в таких сугубо военных терминах как армия, дивизия, корпус? Кто может, не гугля, назвать их численный состав? Уверен, единицы. И вот на этом-то нашем незнании и зиждется ложь о, например, потерях в стрелковых дивизиях СССР и Германии. Сравнивая их, приводят голые цифры, "забывая" (опять же, как и в прошлом примере про союзников Германии) пояснить, что численный состав немецкой пехотной дивизии на протяжении значительного периода войны соответствовал составу примерно двух советских стрелковых дивизий, и немецкий танковый корпус из трех дивизий имел около 600-700 танков, то есть примерно столько же, сколько имела в своем составе советская танковая армия.

Между тем цифра общих потерь СССР (в интерпретации западных "историков" и ряда либеральных СМИ) к осени 2017 года добралась уже чуть ли не до 50 миллионов(!!!) человек. Против 7 миллионов – впервые озвученных Сталиным в марте 1946 года. При этом вина возлагается, главным образом, на Верховного Главнокомандующего и "бездарных" "жестоких" советских военачальников, оказавшихся неспособными грамотно, со знанием дела и заботой о солдатах управлять войсками. И это на фоне совершенно очевидных всему миру побед Красной Армии, на фоне героизма, беспримерной доблести, гуманизма и человечности ее солдат и офицеров!

Видя несостоятельность собственной лжи про бездарность советского военного командования, пропагандисты от спецслужб тут же приводят следующий аргумент, что, мол, в современной России всем уже давно наплевать и на цифры потерь и на саму историю войны, потому что "молодым все равно, а старые просто жалеют погибших".

И это очередная ложь! Молодежь активно интересуется историей, на тематические выставки и экспозиции выстраиваются очереди, каждый новый отечественный фильм о Великой Отечественной Войне собирает полные кинотеатры, большинство зрителей, как нетрудно догадаться, молодежь. А военно-исторические реставрации давно уже превратились из модного тренда в регулярные мероприятия.

Возможно, что "замалчивания", "преувеличения" и прочие исторические перверсии кому-то на руку: кто-то повышает, таким образом, свой рейтинг, кто-то набирает политические очки, а кто-то стремится обелить собственную историю, но все это однозначно не про Россию, население которой помнит свою историю, преклоняется пред героизмом советских солдат и офицеров и бережно хранит память о колоссальных жертвах советского народа в Великой Отечественной Войне.
Автор: Павел Рогожин


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Комментарии 15

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  1. тасха Сегодня, 06:32
    Очень плохая статья.
    Автор пытается лозунгами и обвинениями во лжи что-то доказать.
    тасха
    1. Лесс Сегодня, 15:14
      Не нашёл в статье лозунгов... Дважды перечитал и не нашёл.
      Лесс
      1. Alexey RA Сегодня, 15:46
        Цитата: Лесс
        Не нашёл в статье лозунгов... Дважды перечитал и не нашёл.

        Навскидку:
        Между тем цифра общих потерь СССР (в интерпретации западных "историков" и ряда либеральных СМИ) к осени 2017 года добралась уже чуть ли не до 50 миллионов(!!!) человек. Против 7 миллионов – впервые озвученных Сталиным в марте 1946 года.

        Дальше, по идее, должны были быть цифры потерь л/с РККА, других наркоматов и гражданского населения, приводимые различными исследователями, и их анализ. А вместо этого:
        При этом вина возлагается, главным образом, на Верховного Главнокомандующего и "бездарных" "жестоких" советских военачальников, оказавшихся неспособными грамотно, со знанием дела и заботой о солдатах управлять войсками. И это на фоне совершенно очевидных всему миру побед Красной Армии, на фоне героизма, беспримерной доблести, гуманизма и человечности ее солдат и офицеров!

        Хотелось бы напомнить, что в прошлый раз подмена военно-исторических исследований Великой Отечественной ГлавПУРовскими лозунгами о непобедимой красной армии и её великом вкладе в Победу породили Резуна и прочих ревизионистов.
        Alexey RA
        1. Лесс Сегодня, 16:01
          При всём уважении эти цитаты не являются лозунгами, а что касается:
          Между тем цифра общих потерь СССР (в интерпретации западных "историков" и ряда либеральных СМИ) к осени 2017 года добралась уже чуть ли не до 50 миллионов(!!!) человек.
          то в своё время в одном из учебников истории для старших классов, изданном как было написано на первой странице при поддержке фонда Сороса, я встречал цифру 60 миллионов. Этот учебник мне в руке во второй половине 90-х попал...
          Лесс
          1. Alexey RA Сегодня, 17:05
            Цитата: Лесс
            При всём уважении эти цитаты не являются лозунгами

            А что же это такое?
            И это на фоне совершенно очевидных всему миру побед Красной Армии, на фоне героизма, беспримерной доблести, гуманизма и человечности ее солдат и офицеров!

            Цитата: Лесс
            то в своё время в одном из учебников истории для старших классов, изданном как было написано на первой странице при поддержке фонда Сороса, я встречал цифру 60 миллионов. Этот учебник мне в руке во второй половине 90-х попал...

            Верю - в те времена заявленное соросятами количество репрессированных в 30-е иногда приближалось к численности населения СССР того времени. smile
            Вот только опровергать бездоказательные утверждения ревизионистов и либералов нужно цифрами, документами и архивными делами. А не заявлениями о героизме, беспримерной доблести, гуманизме и человечности солдат и офицеров РККА.
            Alexey RA
            1. Варяг_0711 Сегодня, 17:17
              Alexey RA Сегодня, 17:05 ↑ Новый
              Вот только опровергать бездоказательные утверждения ревизионистов и либералов нужно цифрами, документами и архивными делами. А не заявлениями о героизме, беспримерной доблести, гуманизме и человечности солдат и офицеров РККА.
              Вообще то статья размещена в рублике "Мнения", а не в "Аналитике" и статья не о том сколько на самом деле погибло, а о фальсификации. О том сколько погибло тут уже столько копий поналомали, что уже оскомину набило. А вы туда же, где аналитика, где точные цифры. Побойтесь Бога, точных цифр не знает скорее всего даже Господь Бог. Не надо кидаться на автора, он и не претендовал на точный разбор полетов. Да и не узнаете вы всей правды хоть и пролезете ВСЕ архивы от Москвы, до Берлина, Лондона и Вашингтона. Да вас туда и не пустят. Так что успокойтесь уже.
              Варяг_0711
  2. Василий Крылов Сегодня, 15:52
    Много или мало потерь было в той войне ,не знаю.Знаю другое эти потери икаются нам до сих пор.Практически все проблемы, которые есть сейчас у нас, имеют корни, по большому счёту, там -в 1945-м,когда не вернулись лучшие и что либо умеющие.Я знаю о чём говорю и никогда об этом не забываю и другим постоянно рассказываю.С уважением.P.S.Человек под именем которого я пишу на В О тоже погиб на той войне.
    Василий Крылов
    1. 210окв Сегодня, 16:04
      Практически все проблемы, которые есть сейчас у нас, имеют корни, по большому счёту, там -в 1945-м,когда не вернулись лучшие и что либо умеющие.Я знаю о чём говорю и никогда об этом не забываю и другим постоянно рассказываю....Низкий поклон Василию Крылову....Но!Нам икаются не те горькие годы...А то как и что делали со страной далее наши руководители..Да,много замечательных людей погибло..Но родилось и много замечательных людей.И были сделаны замечательные открытия и свершения..Но то,что нас предало руководство страны к теме Великой Отечесственной ну никак.Ни коим боком.И проблемы с ней не связаны.. hi
      Цитата: Василий Крылов
      Много или мало потерь было в той войне ,не знаю.Знаю другое эти потери икаются нам до сих пор.Практически все проблемы, которые есть сейчас у нас, имеют корни, по большому счёту, там -в 1945-м,когда не вернулись лучшие и что либо умеющие.Я знаю о чём говорю и никогда об этом не забываю и другим постоянно рассказываю.С уважением.P.S.Человек под именем которого я пишу на В О тоже погиб на той войне.
      210окв
    2. антивирус Сегодня, 16:22
      за год автогиганты выдали "зимние опции автомобилей для России".
      а провалы в демографии --ВСЕ ОТ СТАЛИНА И ВОВ И НИ ОДНОЙ СТРОЧКИ ПРО ЕГОРКУ И БОРЬКУ. уже и эти в историю ушли . ВВП тож не отвечает за цыганок и др крестьянок? 3 волны спада рождаемости от ВОВ уже прошли.
      мы живем по инерции, без общегосударственных лозунгов и целей!
      антивирус
  3. parusnik Сегодня, 16:18
    Не моргнув и глазом, западные пропагандисты утверждают:
    ...Чего ссылаться на "ихних".. у нас своих таких полно...Рука об руку работают..
    parusnik
  4. Алексей Пишенков Сегодня, 16:56
    Проблема в том, что это самое искажение мы же сами (СССР то есть) и начали, причём с самого начала самой войны, не говоря о том, что было после неё. Ну никак мы не можем принимать свою историю такой как есть, без купюр! Вот всё-то должно быть хорошо и красиво! И даже желательно без полутонов... Мы хорошие и делали всё хорошо (и только хорошо), героически и благородно, а они (враги) плохие, агрессоры, изверги, фашисты-империалисты. Мы же сами своим противникам своей собственной глупой и ненужной ложью даём в руки все козыри по собственной дискредитации - поймав на одной лжи, гораздо легче заявить, что всё остальное тоже неправда. У нас есть несметное количество реальных настоящих подвигов, которыми можно гордиться, так зачем же, например, сказки про панфиловцев? песни, фильмы, экспозиции в музеях и главы про это в школьных учебниках? Если такой "раскрученный исторический эпизод" можно легко поставить под сомнение, так и всё остальное вроде как и не заслуживает доверия... Никакая война не обходится без грязи, подлости, предательства, жестокости и просто глупых ошибок и ненужных жертв, причём у всех участвующих сторон (кто хоть раз что-то подобное испытал на собственной шкуре, меня точно поддержит), так зачем строить из себя рыцарей на белом коне без страха и упрёка, когда ещё даже есть живые свидетели, способные доказать обратное? Зачем рассказы о сплошь благородных героях-партизанах, более половины которых на самом деле являлись просто вооружёнными бандами и ни с какими оккупантами не воевали, зачем замалчивать правду про Прагу или Варшаву? Про бессмысленные бойни у Ржева? Про потопление "Вильгельма Густлофа" или "Кап Арконы"? Ведь именно на этом нас и тыкают мордой в собственное дерьмо! Да всё было, и героизм, и самопожертвование, но и изнасилования, поборы, расстрелы, ошибки военачальников, стоившие сотни тысяч солдатских жизней - это война! Невозможно без этого! Но мы-то это отрицаем, и на этом нас и "ловят" якобы, на этом строят теорию, опровергающую вообще всё, чего мы реально добились и заслужили! Единожды солгавши, как говорится, кто тебе поверит... А министр культуры РФ (вроде как целый доктор исторических наук, кстати, и председетель военно-исторического общества) во всеулышание заявляет, касаемо истории о панфиловцах, что-то в том смысле как "да пусть это хоть три раза ложь, главное, что патриотическая" (не буду врать, это не цитата, но смысл в общем такой). Ну вот на этой лжи мы и учим подрастающие поколения истории от таких вот историков, а когда потом вера во всю нашу историю пропадает удивляемся - а как это так?
    Даже сама изначальная трактовка ВОВ по-российски (советски) и то вопросы вызывает. Можно во многом не соглашаться с Резуном-Суворовым, можно и в меня плевать и кидать камни за то, что в одном я его поддержу - ну не могу понять почему война у нас Великая Отечественная, если она и началась и кончилась никак не на родной земле, а на оккупированных территориях. 1 сентября 1939 официальное начало Второй Мировой, в которой СССР прямо с сентября же активно участвовал, причём не как-то обороняясь, а нападая на своих соседей - Польшу, Финляндию, Румынию, Прибалтику... но война у нас почему-то считается не мировой, а Отечественной и начинается с 22 июня 1941... А до этого что было?... Что солдаты наши не воевали, не погибали, героические подвиги не совершали?... Или это как-то не считается... Это кстати даже не мои мысли и не Резуна, а моего покойного деда-танкиста, что уже в с финнами воевать начал, а кончил в чешском городе Брно...
    Так что, в соответствии со старой пословицей, нечего на зеркало пенять - эту яму из собственной лжи мы сами себе вырыли, до сих пор потихоньку копаем, и снова и снова удивляемся когда в неё то тут то там сползаем... И как это так?... Это кто же посмел усомнится?... У нас же правда везде и ничего кроме... ну если только чуть-чуть... вот здесь и там ещё малость, чтобы красиво было, чтобы патриотизм поднять...
    Алексей Пишенков
    1. Варяг_0711 Сегодня, 17:28
      ну не могу понять почему война у нас Великая Отечественная, если она и началась и кончилась никак не на родной земле, а на оккупированных территориях.
      О как? Это на каких это оккупированных территориях началась Великая Отечественная, а? Просветите нас сирых?
      1 сентября 1939 официальное начало Второй Мировой, в которой СССР прямо с сентября же активно участвовал, причём не как-то обороняясь, а нападая на своих соседей - Польшу, Финляндию, Румынию, Прибалтику...
      Все шедеврее и шедеврее... laughing laughing laughing В принципе с вами все понятно, либерал - это самое мягкое определение. Беда наших либералов в том, что они почему то забывают, что в Финляндии, Польше, Прибалтике, Румынии, а затем еще и у Японии, мы отбирали свои собственные территории оккупированные до этого у нас.
      А так да, по вашему "авторитетному" мнению мы сами и есть агрессоры. Статья именно про вас и таких же как вы фальсификаторов.
      Простите, а фамилия ваша не Сытин, не Чубайс, не Амануэль? Ауу, вы Хто?
      Варяг_0711
      1. Просто человек Сегодня, 17:40
        Самое страшное, что они живут в этом выдуманном ими же русофобском мире. Космополиты, которые живут где заднице теплее и западные "ценности" ближе, в том числе и однополые браки
        Просто человек
    2. Просто человек Сегодня, 17:34
      Вас бы самого потыкать в ваше дерьмо, как вы выразились в своём опусе. В вашем комментарии сплошь одна ложь, сжатые выкидыши западной лжи и а-ля резунов. Даже не хочется отвечать вам фактами и оценками на ваш бред.
      Просто человек
    3. ротмистр Сегодня, 17:35
      Уважаемый Алексей Пишенков . Не во всем согласен с Вами например;"..., сказки про панфиловцев." Дивизия Панфилова сыграла большую роль в оборонительном сражении под Москвой. Их называли "панфиловцы". А вот о 28 панфиловцах и десятках остановленных ими танков, в том числе 18 подбитых, это конечно лож. Получается, что немцы ( а было их порядка 40 танков) наступали на фронте 400 м и ждали когда к ним подбегут и подожгут. Человек написавший эту статью видимо никогда не был в окопах. Он был журналист-политработник и бог ему судья, ведь благодаря ему Героя Советского Союза получил и перешедший на сторону немцев солдат.Есть такая интересная книга; "Военные кадры в годы Великой Отечественной( или 2-й Мировой, простите не помню, но если необходимо точное название, напишите в личку, найду)." Автор генерал армии Белобородов. Гриф в то время был "Совершенно секретно". В академии Фрунзе была в 1983-85гг на дежурном абонементе. Так вот там есть интересная цифра: мы потеряли один миллион офицеров безвозвратных потерь. Около 600 тыс ком. взводов и ротных. Политработников всех рангов 92. тыс. Безвозвратные потери это; убитые, умершие от ран, расстрелянные, осужденные и не вернувшиеся в строй, дезертиры, пропавшие без вести. Это больше, чем у немцев и их союзников, они кстати воевали не только с нами. Но это не говорит о том, что наши офицеры были трусы или бестолковые. У нас в атаку поднимали командиры взводов, подчеркиваю, командиры взводов. В самых тяжелых случаях- ротные. У немцев было чуть по другому.
      ротмистр
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