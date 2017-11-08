15:43 08 ноября

За победу - расстрел: правда о «матче смерти»

22 июня 1942 года, спустя ровно год после начала войны, в оккупированном немцами Киеве состоялся "смертельный" футбольный матч. Против сборной команды фашистов играли пленные футболисты киевского клуба "Динамо". "Динамовцам" выдвигают условие - они обязаны проиграть, в противном случае их ждет расстрел. Несмотря на это, советские спортсмены многократно забивают во вражеские ворота. Это стоило им жизней.




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Комментарии 1

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  1. собаковод Сегодня, 15:38
    Знали бы погибшие, что творить будут те, за кого они тогда погибали... Вечная память героям...
    собаковод
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