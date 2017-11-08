За победу - расстрел: правда о «матче смерти»

22 июня 1942 года, спустя ровно год после начала войны, в оккупированном немцами Киеве состоялся "смертельный" футбольный матч. Против сборной команды фашистов играли пленные футболисты киевского клуба "Динамо". "Динамовцам" выдвигают условие - они обязаны проиграть, в противном случае их ждет расстрел. Несмотря на это, советские спортсмены многократно забивают во вражеские ворота. Это стоило им жизней.