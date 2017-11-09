Западные эксперты искали в оффшорах сбережения Путина, но нашли деньги своих компаний

В воскресенье газета Süddeutsche Zeitung из немецкой Баварии дала старт новому оффшорному скандалу, получившему название «Райское досье». Несколько месяцев назад в распоряжение газеты попали секретные файлы, в которых задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в небольших странах или на территориях с льготным налоговым режимом – так называемых оффшорах. Участники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которых газета привлекла к анализу полученных материалов, провели аналогию оффшоров с «райскими территориями». Так появилось это необычное название нового досье.Оно впечатляет. Как утверждает Süddeutsche Zeitung, в основу досье легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 оффшорных юрисдикциях, – 13,4 миллиона документов. Для анализа полученной информации консорциум ICIJ привлёк около 400 журналистов из 67 стран. Тем не менее, работа с документами заняла несколько месяцев. В воскресенье с ней начали знакомить мировую общественность.Это не первое разоблачение фирм и персоналий, скрывающих свои деньги в оффшорных оазисах. В прошлом году много шума наделало «Панамское досье». Тогда в печать попало более миллиона документов для внутреннего пользования зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca.Так открылись данные об оффшорных счетах 140 политиков и госслужащих, в том числе мировых лидеров. Западная пресса взахлёб писала об уходе от налогов «представителей клептократических режимов: от России и Африки до Китая». Никто не скрывал, что сама утечка была устроена для того, чтобы найти «миллиарды Владимира Путина».Сплетни о его состоянии появились вскоре после мюнхенской речи Путина в 2007 году. Говорили о сумме порядка 40 млрд. долларов. К выборам эти деньги попытались предъявить российской и мировой общественности. Однако счета российского президента никто не нашёл. Вскрылась только оффшорная история ценой в 2 млрд. долларов известного виолончелиста Сергея Ролдугина.Ролдугина СМИ прямо связали с президентом России. Как утверждала британская Guardian, Сергей Ролдугин – близкий друг Владимира Путина. «Он познакомил Путина с его будущей женой Людмилой и стал крестным его старшей дочери Марии». На этом основании газета сделала вывод, что на самом деле числящиеся за музыкантом средства принадлежат Владимиру Путину.Ролдугин попытался объяснить происхождение денег. Рассказал даже о том, как за свой счёт покупает для государственной коллекции уникальные музыкальные инструменты. Но его никто не слушал. Газеты ещё поупражнялись в вариациях про то, как «деньги Путина в оффшорах хранятся на счетах подставных лиц» (приводили в пример фамилии других известных российских бизнесменов), но вскоре выдохлись.Предположения о деньгах Путина затмили реальные факты о счетах президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Исландии Зигмюндюра Гюннлейгссона (вкупе с целой группой исландских чиновников, банкиров и бизнесменов, включая министра финансов и министра внутренних дел), премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и ещё десятка мировых лидеров.Кэмерон вскоре ушёл в отставку, лишились постов и исландские министры вместе со своим премьером. Запад метил в Путина, но реально сам обжёгся на оффшорных махинациях. СМИ вскоре стали охотно пояснять, что уход от налогов на самом деле вполне законная акция. Вот только государственным чиновникам пользоваться этими схемами нельзя. Тему тихонько спустили на тормозах.«Райское досье» тоже пытаются связать с российским президентом. Всё это выглядит ещё менее убедительно, чем в панамских документах. Попавшие под раздачу россияне (Игорь Шувалов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Марина Сечина, сокурсник Путина Николай Егоров и другие) уличены в том, что зарегистрировали в оффшорах личные самолёты. Даже западные эксперты не считают это серьёзным нарушением, а всего лишь удобной формой для пользования джетами.«Российский след» сейчас отыгрывают на министре торговли США Уилбуре Россе. В «Панамском досье» американских граждан не было вовсе. Хотя в уходе от налогов «зацепили» даже далёких от бизнеса людей, вроде аргентинского футболиста Лионеля Мессии, гонконгского актера Джеки Чана, испанского режиссера Педро Альмадовара и других.Уилбур Росс, как пишет Süddeutsche Zeitung, через сеть оффшорных фирм, зарегистрированных на Каймановых островах, связан с зарегистрированной в Великобритании судоходной компанией Navigator, которая в свою очередь выполняет заказы российского нефтехимического холдинга «Сибур» по перевозке сжиженного газа.Вот так-то. Поймали министра на самом серьёзном для нынешней Америки преступлении – сотрудничестве с россиянами. Зная это, немецкая газета уже не стеснялась и добивала Росса заголовком статьи «Министр Трампа зарабатывает на сделках с Россией». Заодно SZ прошлась и по американскому президенту. Пусть теперь оправдывается, как Ролдугин за Путина.Есть ещё одна причина для Трампа, чтобы не расслабляться. Баварская газета посвятила отдельную статью российскому инвестору Юрию Мильнеру. Он имел счастье приобрести крупные пакеты акций социальных сетей Facebook и Twitter. Для этой сделки, по сведениям газеты, Мильнер брал деньги в банке ВТБ и «Газпроме», что, как мыслят немецкие аналитики, никак нельзя сделать без прямой поддержки Кремля.Так что ждёт теперь Трампа не просто кибервойна и атаки российских хакеров, а полноценный контроль Путина за американскими социальными сетями. Впрочем, эта история не совсем европейская. Особенно на фоне сведений об уходе от налогов компаний самого Евросоюза. Тут много чего интересного, показывающего, что клептократия прижилась не только в «режимах: от России и Африки до Китая».Анализируя «Райское досье», Süddeutsche Zeitung приходит к выводу, что Евросоюз ежегодно недополучает 60 млрд. евро налогов на прибыль предприятий из-за того, что международные концерны регистрируются в налоговых оазисах – оффшорах. Это примерно одна пятая всех налоговых корпоративных отчислений в ЕС.Газета ссылается на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. Он оценил потери Германии в 17 млрд. евро – почти треть собираемого в стране налога на прибыль корпораций. Франция могла бы получить со своих компаний на 25 процентов налогов больше, чем сейчас, Великобритания – на 20 процентов.Странно, что баварская газета этому удивляется. Ведь налоговые оазисы глобальный бизнес устроил не для предприимчивых россиян и прочих африканцев и китайцев. Кстати, «Райское досье» снова уделило мало внимания американским корпорациям, зато отметило очень характерную деталь.Европейцы прячут свои доходы не на каких-то экзотических океанских островах, а прямо на родном континенте. Большую часть своих потенциальных корпоративных налоговых поступлений (примерно до двух третей) Германия, например, теряет в оффшорах внутри Евросоюза – Нидерландах, Ирландии или Люксембурге.В этой связи довольно странным выглядит предложение министра финансов ФРГ Петера Альтмайера, сделанное во вторник в Брюсселе. Как сообщила Deutsche Welle, Альтмайер призвал своих коллег урегулировать до следующей встречи министров финансов ЕС, намеченной на 5 декабря, «все условия и вопросы, связанные с публикацией чёрного списка, в который должны войти страны и территории, не придерживающиеся основных стандартов контроля за уплатой налогов».Предложение странное потому, что о европейских оффшорах все знают и без чёрного списка. О них заговорили сразу после публикации «Панамского досье», но дальше разговоров дело не пошло. Сейчас обсуждение идёт по второму кругу. Французский министр финансов Брюно Ле Мэр даже предложил Международному валютному фонду и Всемирному банку прекратить финансовую поддержку государств, отказавшихся от международного сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов.Однако французу тут же ответили из Люксембурга. Тамошний глава минфина Пьер Граменья возразил против сокращения международных инвестиций. «Включение в черный список уже само по себе будет достаточно суровым наказанием», – отметил Граменья. Так что, поскольку решения в Евросоюзе принимаются консенсусом, дальше разговоров дело и на этот раз вряд ли продвинется.В чём действительно есть согласие европейцев, так это в поиске миллиардов Владимира Путина. Их настойчиво ищут. Но находят только свои деньги, неправомерно скрытые в налоговых оазисах – оффшорах. Публикация документов «Райского досье» продолжается. В печати замелькали сведения о сомнительных финансовых операциях Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, британской королевы Елизаветы II, других известных миру людей. Становится всё интереснее…