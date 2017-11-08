ВЦИОМ: более 90% опрошенных россиян уверены в способности армии защитить страну

Оценки боеспособности вооруженных сил России близки к максимально возможным: 93% россиян считают, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны других стран, армия сможет нас защитить

По данным последнего опроса, доля тех, кто положительно оценивает работу вооруженных сил России, составила 88% (с 52% в 2012 году). Оценки состояния вооруженных сил также растут: в 2017 году 62% оценивают его как очень хорошее/хорошее и только 5% — как плохое/очень плохое

Респонденты в большинстве своем отмечают эффективность мер по повышению уровня обороноспособности страны: 86% считают, что за последние 2-3 года она повысилась (в первую очередь, об этом судят по модернизации вооружения) и только 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 9% опрошенных