15:46 08 ноября

ВЦИОМ: более 90% опрошенных россиян уверены в способности армии защитить страну

Более 90% россиян уверены в способности армии защитить страну при возникновении угрозы извне, по мнению большинства, обороноспособность в последние несколько лет укрепилась, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оценки боеспособности вооруженных сил России близки к максимально возможным: 93% россиян считают, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны других стран, армия сможет нас защитить
— говорится в материалах исследования

ВЦИОМ: более 90% опрошенных россиян уверены в способности армии защитить страну



Главными задачами, которые стоят сегодня перед армией, респонденты называют защиту граждан и территориальной целостности России (43%), а также укрепление боеспособности страны (32%). Главным достижением вооруженных сил за последние пять лет треть участников опроса (34%) считают модернизацию вооружения, еще 15% респондентов называют действия в Сирии.

Социологи отмечают устойчиво положительную динамику одобрения деятельности российской армии в последнее пятилетие.
По данным последнего опроса, доля тех, кто положительно оценивает работу вооруженных сил России, составила 88% (с 52% в 2012 году). Оценки состояния вооруженных сил также растут: в 2017 году 62% оценивают его как очень хорошее/хорошее и только 5% — как плохое/очень плохое
— показал опрос.

С 2015 года россияне оценивают деятельность министра обороны Сергея Шойгу в среднем на 4,7 балла из 5 возможных.

Респонденты в большинстве своем отмечают эффективность мер по повышению уровня обороноспособности страны: 86% считают, что за последние 2-3 года она повысилась (в первую очередь, об этом судят по модернизации вооружения) и только 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 9% опрошенных
— уточняют социологи.

"ВЦИОМ-Спутник" провел всероссийские опросы в октябре 2017 года, в ходе каждого из них было опрошено по 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 1998-2016 годах проводились квартирные опросы, передает РИА Новости


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 13:16
    Ещё бы мы не были уверены.Живем только потому что существуют наши Вооруженные Силы.. hi
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 13:23
      Цитата: 210окв
      Ещё бы мы не были уверены.Живем только потому что существуют наши Вооруженные Силы.. hi

      Каждый раз вспоминаю слова Александра III
      Anarchist
      1. stas Сегодня, 13:35
        Господа, товарищи ваши измышления не совсем соответствуют действительности.
        Основной союзник России это русский народ, который производит оружие, служит России в армии и воюет за Россию.
        Но наша царская власть и раньше и сейчас бояться об этом говорить.
        Вот и суют нам измышления бывших царей.

        Современная армия это по сути наёмная армия за деньги, а не за идею.
        Наёмная армия это мечта капиталистов, что бы она защищала их буржуинские интересы.
        Капиталисты спорят за своё бабло а армия должна защищать интересы ОПГ.
        stas
        1. Anarchist Сегодня, 13:39
          Стас, это аллегории! Неужели вы думаете, что армия и флот - это нечто одушевлённое? Армия и флот - это и есть русский народ! Если что, то мы с вами и будем ее неотъемлемой составляющей частью...
          Anarchist
          1. Комментарий был удален.
            1. Anarchist Сегодня, 14:39
              Спорить конечно же не буду, но что прикажете делать?
              Anarchist
        2. Ратник-80 Сегодня, 14:25
          Вы извините но вы не правы , контрактная армия это необходимость времени , в виду того что количество сложной техники в воисках уже преобладает то обучать срочника пускай даже 2 года и потом отпускать на гражданку готового специалиста , где через пару лет он все забудет както нерентабельно и глупо, вы же не предлагаете служить призывникам бесплатно по 20 лет
          Ратник-80
        3. sogdy Сегодня, 14:26
          Цитата: stas
          Современная армия это по сути наёмная армия за деньги, а не за идею.

          Таки не поверите, но ВСЕ официальные (лицензированные) наемники служат за идею. Например, "Легион умирает, но не сдается", "В любых условиях, в любое время" - наиболее известные.
          Дабы отделить их от добровольцев, назовите их вольноопределяющимися, не ошибетесь.
          sogdy
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:02
        Цитата: Anarchist
        Каждый раз вспоминаю слова Александра III

        Армия, флот и авиация (ВКС) - это просто разделение по оружию и вооружению и способам их управления и эксплуатации, баз обеспечения...
        Но венец всему это боец (солдат), его знания и умения, его обученность и опыт владения оружием и управлением вооружения.
        товарищ ШУХЕР
    2. Зяблицев Сегодня, 13:43
      Традиции сильны! Перед прадедами и дедами не удобно будет...Вспоминаю первую Чеченскую войну, я где то за полгода до ноября 1994 г., учится уехал, хотя предпосылки были - возросла интенсивность боевой подготовки не смотря на тяжесть в обеспечении ГСМ, тем не менее, про нее еще не сном не духом, а мои однополчане там оказались, так вот армия в те годы была в ужасном состоянии, как вспомнишь - хлеба не было, сухари со складов ДХ ели..., но не суть! Так вот мальчишки 19-е уделали, вопреки всему , хорошо вооруженных американцами и "любимой" Европой, спонсированных долларами Саудовских монархий матерых боевиков, прошедших Афганистан, Абхазию, другие горячие точки планеты...Ельцину с камарильей в срочном порядке пришлось включать административный ресурс, что бы войска остановить - Белый дом был в панике! laughing
      Низкий поклон русскому солдату!
      Зяблицев
  2. MoJloT Сегодня, 13:17
    А эти 90% собираются участвовать в защите страны, или они про какую то Российскую абстрактную армию ?
    MoJloT
    1. sogdy Сегодня, 14:30
      Проводившие опрос таки этим вопросом не озаботились. Видимо, склад мышления такой.
      sogdy
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:30
    Не хочу громких слов, но мы и сами за страну нашу если нужно будет жизнь врагов наших положим! !!
    Геркулесыч
  4. Кокос Сегодня, 13:32
    Цитата: MoJloT
    А эти 90% собираются участвовать в защите страны, или они про какую то Российскую абстрактную армию ?

    Если потребует Родина брошу свой костыль и возьму калаш и полезу в окоп в свои 50 ..не сумлевайся.. bully
    Кокос
    1. Cartalon Сегодня, 14:03
      Вот такое опрос яндекс нашёл :
      http://rusnext.ru/third_world/1431005585
      Cartalon
      1. sogdy Сегодня, 14:37
        Цитата: Cartalon
        http://rusnext.ru/third_world/1431005585

        На Ближнем Востоке и в Северной Африке — 83%
        В Финляндии - 75%
        На Украине — 62%
        В России - 59% (география опроса не ясна)
        Источник: http://rusnext.ru/third_world/1431005585
        результаты мирового исследования, проведенного ассоциацией Gallup International/WIN в 65 странах мира, в том числе в России.

        Как-то не ясна методика, но цифры говорят, что "защиту Родины" понимают не так, как мы.
        sogdy
  5. gridasov Сегодня, 13:46
    Словами древних , что "оставшиеся в живых могут проклянуть свою жизнь и то , что оии останутся живыми"
    gridasov
  6. Sergei75 Сегодня, 14:03
    Ну не защитить, так хоть отомстить.
    Всех с собой заберём!
    Sergei75
  7. GaLe Сегодня, 14:15
    ядерный щит вот реальная гарантия защиты страны и того,что враг просто не посмеет напасть.
    GaLe
  8. словак Сегодня, 14:17
    В стране 7% либерастов? Много.
    словак
  9. Евродав Сегодня, 14:52
    Цитата: stas
    Господа, товарищи ваши измышления не совсем соответствуют действительности.
    Основной союзник России это русский народ, который производит оружие, служит России в армии и воюет за Россию.
    Но наша царская власть и раньше и сейчас бояться об этом говорить.
    Вот и суют нам измышления бывших царей.

    Современная армия это по сути наёмная армия за деньги, а не за идею.
    Наёмная армия это мечта капиталистов, что бы она защищала их буржуинские интересы.
    Капиталисты спорят за своё бабло а армия должна защищать интересы ОПГ.

    Чем плоха контрактная армия? Вы уж не утрируйте слишком... Контрактник лучше срочника в подразделениях, где нужны спкциалисты, перечислять не буду, думаю и сами знаете! Срочники нужны в любом случае для получения основ военного дела, дальше делается выбор и на контракт, оттачивать мастерство... Армия- это все же работа!!! И опыт приходит со временем... А вы говорите штампами, как у ворога принято- наёмная! Значит кроме денег ничего святого? Ну и финансовый вопрос тоже не на последнем месте! Контрактники тоже люди с семьями и желаниями жить, как люди! Так что достойное денежное довольствие идее не помешает!!!
    Евродав
  10. alexandrastafiev Сегодня, 15:01
    А чиновники как воровали так и воруют. Вот и сидит народ радуется за свою армию да копейки считает от зарплаты до зарплаты. Когда уже и о людях руководство думать начнет. А то может пора вспомнить что было 100 лет по лозунгом "земля - крестьянам фабрики - рабочим!!!". К стати очень актуально звучит сегодня. Вот только кому он нужен этот русский бунт "бессмысленный и беспощадный"!?
    alexandrastafiev
Картина дня