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Нечестный опрос
Прочитал статью Евгения Леонова «Честный опрос» и решил ответить автору, но не в комментариях, а отдельной статьей, т.к. тема, на мой взгляд, важная и очень актуальная. Думаю, многим сегодня интересная.
Сравнение мощей святых с мумией Ленина считаю некорректным. Евгений пишет, что и мощи святых, и тело Ильича являются символами, объектами поклонения людей, для которых личность покойного была и остается важным элементом нашей истории, которые чтят и уважают некий вклад этого человека в развитие страны и народа. Такое утверждение вскрывает непонимание автором смысла христианского почитания и самих святых, и их мощей. Это, кстати, общая черта для всех, кто сегодня пытается полемизировать на эту тему. Они, не понимая сути христианского культа святых, тем не менее спокойно дают ему оценку и проводят параллели.
На самом деле для христиан святой человек — это тот, кто при жизни стяжал Святого Духа, то есть достиг того уровня святости, что Дух Святой обитал в нем, да так обильно, что и тело бренное было пропитано его энергией (благодатью, по-нашему). Этой энергией святой при жизни творил чудеса, исцеления и т.п. И по его физической смерти Дух Божий продолжает действовать через его останки. Сейчас речь не о том, правильно ли в такое верить, или это все дикие суеверия. Я просто хочу объяснить читателям и автору упомянутой статьи суть христианского понимания этих вещей, чтобы они поняли, насколько культ тела Ильича отличается от него.
Даже по формальным признакам почитание мощей святых и тела Ленина очень значительно отличаются. Мощи святых выставлены для поклонения в храмах и монастырях, т.е. в местах, куда приходят верующие христиане. Снизойдем до вульгарности и скажем, что это такие «клубы по интересам» для верующих, куда они приходят, объединенные общими ценностями. Они не бегают по улицам (в отличие от сектантов) и не зазывают прохожих на свои богослужения, они тихо приходят сами туда, где могут в том числе поклониться святым мощам. Тело же Ильича выставлено на главной площади страны как некая общенациональная святыня, общенародный символ.
А самое главное отличие заключается вот в чем. Христиане верят в Бога, они считают, что Дух Святой обожил человека за его добродетельную жизнь или жертвенный подвиг и тем самым освятил его тело, которое после смерти не подвергается тлению. Поклоняясь мощам, христиане поклоняются не телу, а Богу, освятившему это тело и творящему через него свои чудеса. А кому поклоняются атеисты-коммунисты в виде мумифицированного тела Ильича? Ведь они не верят ни в загробную жизнь, ни в Бога. Так зачем нужен этот культ, чей он? Кому они поклоняются, приходя в мавзолей и стоя у гроба с бездыханным телом, которое, по их собственным воззрениям, есть не более чем кусок мяса, в котором под влиянием химических соединений тормозится процесс разложения?
Хоронить тело Ленина или нет, по-хорошему могли бы решить только его родственники. Но коль скоро таковых не осталось, и, учитывая, что действительно есть много людей, его почитающих и желающих иметь возможность прийти к его телу и поклониться ему, то вполне можно было бы и не закапывать его. Но простите, оставлять его на центральной площади страны в виде национального символа — это перебор. Пожалуйста, сделайте на Ваганьковском или еще где отдельный склеп и выставляйте его там, пусть почитатели ходят и кланяются. Но сравнивать поклонение мощам святых и бальзамированному трупу человека, чья деятельность, по мнению огромного количества наших собратьев, носила ярко выраженный антинародный характер, как минимум, нелепо. Тем более делать эти два явления темой опроса, увязывая одно с другим.
Наконец, последнее. Автор, подытоживая, пишет: "Либо мы учитываем интересы всех, либо каждый сам за себя, и прощай, государство". Красиво. Но почему тогда не учитывать интересы тех же ЛГБТ-активистов? Есть люди, для которых фаллос является божеством. Ну что же, они имеют на это право. И если захотят установить фаллического истукана где-нибудь в Москве, пусть даже не в центре, то никто не вправе им препятствовать. Почему мы тогда против гей-парадов? Разве люди не имеют право показать то, что им дорого? Понимаете, к чему я клоню? К тому, что как раз, если мы будем разрешать все всем только потому, что "есть люди, которые в это верят", то именно тогда и получим "прощай, государство". И кстати, именно стараниями Ильича мы это уже почти получили 100 лет назад. А последствия его национальной политики кровоточат сейчас на Донбассе.
В государстве должна быть одна доминирующая система ценностей. Да, в России много народов и вер, так было всегда. И им всем должно быть в России место. СВОЕ место! И странный культ Ильича, коль скоро еще есть его адепты, должен иметь свое место. И оно явно не в центре русского сознания.
Автор: Владимир
Сравнение мощей святых с мумией Ленина считаю некорректным. Евгений пишет, что и мощи святых, и тело Ильича являются символами, объектами поклонения людей, для которых личность покойного была и остается важным элементом нашей истории, которые чтят и уважают некий вклад этого человека в развитие страны и народа. Такое утверждение вскрывает непонимание автором смысла христианского почитания и самих святых, и их мощей. Это, кстати, общая черта для всех, кто сегодня пытается полемизировать на эту тему. Они, не понимая сути христианского культа святых, тем не менее спокойно дают ему оценку и проводят параллели.
На самом деле для христиан святой человек — это тот, кто при жизни стяжал Святого Духа, то есть достиг того уровня святости, что Дух Святой обитал в нем, да так обильно, что и тело бренное было пропитано его энергией (благодатью, по-нашему). Этой энергией святой при жизни творил чудеса, исцеления и т.п. И по его физической смерти Дух Божий продолжает действовать через его останки. Сейчас речь не о том, правильно ли в такое верить, или это все дикие суеверия. Я просто хочу объяснить читателям и автору упомянутой статьи суть христианского понимания этих вещей, чтобы они поняли, насколько культ тела Ильича отличается от него.
Даже по формальным признакам почитание мощей святых и тела Ленина очень значительно отличаются. Мощи святых выставлены для поклонения в храмах и монастырях, т.е. в местах, куда приходят верующие христиане. Снизойдем до вульгарности и скажем, что это такие «клубы по интересам» для верующих, куда они приходят, объединенные общими ценностями. Они не бегают по улицам (в отличие от сектантов) и не зазывают прохожих на свои богослужения, они тихо приходят сами туда, где могут в том числе поклониться святым мощам. Тело же Ильича выставлено на главной площади страны как некая общенациональная святыня, общенародный символ.
А самое главное отличие заключается вот в чем. Христиане верят в Бога, они считают, что Дух Святой обожил человека за его добродетельную жизнь или жертвенный подвиг и тем самым освятил его тело, которое после смерти не подвергается тлению. Поклоняясь мощам, христиане поклоняются не телу, а Богу, освятившему это тело и творящему через него свои чудеса. А кому поклоняются атеисты-коммунисты в виде мумифицированного тела Ильича? Ведь они не верят ни в загробную жизнь, ни в Бога. Так зачем нужен этот культ, чей он? Кому они поклоняются, приходя в мавзолей и стоя у гроба с бездыханным телом, которое, по их собственным воззрениям, есть не более чем кусок мяса, в котором под влиянием химических соединений тормозится процесс разложения?
Хоронить тело Ленина или нет, по-хорошему могли бы решить только его родственники. Но коль скоро таковых не осталось, и, учитывая, что действительно есть много людей, его почитающих и желающих иметь возможность прийти к его телу и поклониться ему, то вполне можно было бы и не закапывать его. Но простите, оставлять его на центральной площади страны в виде национального символа — это перебор. Пожалуйста, сделайте на Ваганьковском или еще где отдельный склеп и выставляйте его там, пусть почитатели ходят и кланяются. Но сравнивать поклонение мощам святых и бальзамированному трупу человека, чья деятельность, по мнению огромного количества наших собратьев, носила ярко выраженный антинародный характер, как минимум, нелепо. Тем более делать эти два явления темой опроса, увязывая одно с другим.
Наконец, последнее. Автор, подытоживая, пишет: "Либо мы учитываем интересы всех, либо каждый сам за себя, и прощай, государство". Красиво. Но почему тогда не учитывать интересы тех же ЛГБТ-активистов? Есть люди, для которых фаллос является божеством. Ну что же, они имеют на это право. И если захотят установить фаллического истукана где-нибудь в Москве, пусть даже не в центре, то никто не вправе им препятствовать. Почему мы тогда против гей-парадов? Разве люди не имеют право показать то, что им дорого? Понимаете, к чему я клоню? К тому, что как раз, если мы будем разрешать все всем только потому, что "есть люди, которые в это верят", то именно тогда и получим "прощай, государство". И кстати, именно стараниями Ильича мы это уже почти получили 100 лет назад. А последствия его национальной политики кровоточат сейчас на Донбассе.
В государстве должна быть одна доминирующая система ценностей. Да, в России много народов и вер, так было всегда. И им всем должно быть в России место. СВОЕ место! И странный культ Ильича, коль скоро еще есть его адепты, должен иметь свое место. И оно явно не в центре русского сознания.
Автор: Владимир
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