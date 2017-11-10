08:45 10 ноября
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Нечестный опрос

Прочитал статью Евгения Леонова «Честный опрос» и решил ответить автору, но не в комментариях, а отдельной статьей, т.к. тема, на мой взгляд, важная и очень актуальная. Думаю, многим сегодня интересная.

Нечестный опрос


Сравнение мощей святых с мумией Ленина считаю некорректным. Евгений пишет, что и мощи святых, и тело Ильича являются символами, объектами поклонения людей, для которых личность покойного была и остается важным элементом нашей истории, которые чтят и уважают некий вклад этого человека в развитие страны и народа. Такое утверждение вскрывает непонимание автором смысла христианского почитания и самих святых, и их мощей. Это, кстати, общая черта для всех, кто сегодня пытается полемизировать на эту тему. Они, не понимая сути христианского культа святых, тем не менее спокойно дают ему оценку и проводят параллели.


На самом деле для христиан святой человек — это тот, кто при жизни стяжал Святого Духа, то есть достиг того уровня святости, что Дух Святой обитал в нем, да так обильно, что и тело бренное было пропитано его энергией (благодатью, по-нашему). Этой энергией святой при жизни творил чудеса, исцеления и т.п. И по его физической смерти Дух Божий продолжает действовать через его останки. Сейчас речь не о том, правильно ли в такое верить, или это все дикие суеверия. Я просто хочу объяснить читателям и автору упомянутой статьи суть христианского понимания этих вещей, чтобы они поняли, насколько культ тела Ильича отличается от него.

Даже по формальным признакам почитание мощей святых и тела Ленина очень значительно отличаются. Мощи святых выставлены для поклонения в храмах и монастырях, т.е. в местах, куда приходят верующие христиане. Снизойдем до вульгарности и скажем, что это такие «клубы по интересам» для верующих, куда они приходят, объединенные общими ценностями. Они не бегают по улицам (в отличие от сектантов) и не зазывают прохожих на свои богослужения, они тихо приходят сами туда, где могут в том числе поклониться святым мощам. Тело же Ильича выставлено на главной площади страны как некая общенациональная святыня, общенародный символ.

А самое главное отличие заключается вот в чем. Христиане верят в Бога, они считают, что Дух Святой обожил человека за его добродетельную жизнь или жертвенный подвиг и тем самым освятил его тело, которое после смерти не подвергается тлению. Поклоняясь мощам, христиане поклоняются не телу, а Богу, освятившему это тело и творящему через него свои чудеса. А кому поклоняются атеисты-коммунисты в виде мумифицированного тела Ильича? Ведь они не верят ни в загробную жизнь, ни в Бога. Так зачем нужен этот культ, чей он? Кому они поклоняются, приходя в мавзолей и стоя у гроба с бездыханным телом, которое, по их собственным воззрениям, есть не более чем кусок мяса, в котором под влиянием химических соединений тормозится процесс разложения?

Хоронить тело Ленина или нет, по-хорошему могли бы решить только его родственники. Но коль скоро таковых не осталось, и, учитывая, что действительно есть много людей, его почитающих и желающих иметь возможность прийти к его телу и поклониться ему, то вполне можно было бы и не закапывать его. Но простите, оставлять его на центральной площади страны в виде национального символа — это перебор. Пожалуйста, сделайте на Ваганьковском или еще где отдельный склеп и выставляйте его там, пусть почитатели ходят и кланяются. Но сравнивать поклонение мощам святых и бальзамированному трупу человека, чья деятельность, по мнению огромного количества наших собратьев, носила ярко выраженный антинародный характер, как минимум, нелепо. Тем более делать эти два явления темой опроса, увязывая одно с другим.

Наконец, последнее. Автор, подытоживая, пишет: "Либо мы учитываем интересы всех, либо каждый сам за себя, и прощай, государство". Красиво. Но почему тогда не учитывать интересы тех же ЛГБТ-активистов? Есть люди, для которых фаллос является божеством. Ну что же, они имеют на это право. И если захотят установить фаллического истукана где-нибудь в Москве, пусть даже не в центре, то никто не вправе им препятствовать. Почему мы тогда против гей-парадов? Разве люди не имеют право показать то, что им дорого? Понимаете, к чему я клоню? К тому, что как раз, если мы будем разрешать все всем только потому, что "есть люди, которые в это верят", то именно тогда и получим "прощай, государство". И кстати, именно стараниями Ильича мы это уже почти получили 100 лет назад. А последствия его национальной политики кровоточат сейчас на Донбассе.

В государстве должна быть одна доминирующая система ценностей. Да, в России много народов и вер, так было всегда. И им всем должно быть в России место. СВОЕ место! И странный культ Ильича, коль скоро еще есть его адепты, должен иметь свое место. И оно явно не в центре русского сознания.
Автор: Владимир


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Комментарии 25

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  1. Нонна Сегодня, 06:21
    Нет никакого культа Ильича. Мавзолей и мумия Ленина - наша история. Плохая или хорошая -неважно. Мавзолеи стоят во многих странах мира, начиная с Египта, пирамиды Хеопса - чем не мавзолей? Туристам нравится. При чем тут похоронить по-христиански. Музеи сберегают, а не хоронят.
    Нонна
    1. 210окв Сегодня, 06:27
      Я отвечу автору..Вы пишете чушь.Про христианство умолчу.Там свои тараканы.Да,в храмы не зовут,точно так же как и в мавзолей.Да,храмы не трогают и более того им отдают здания и территорию.И не надо трогать мавзолей.Так что не лезьте туда куда Вас не просят!
      210окв
      1. Шурале Сегодня, 06:48
        Особенно понравилось о том кого считают святыми. Легко проверить, достаточно просто посмотреть кого в последнее время канонизировали. Посмотрите - охренеете.
        Шурале
        1. Путинец Сегодня, 07:12
          А конкретнее? Николашу с семейством не беру- политика. А кого Вы имеете в виду? Если новомучеников- то мученики первых веков тоже не были добродетельными. Автор имел в виду преподобных- есть такой разряд святых, это монахи, только настоящие, а не откормленные "черные головешки", над которыми греки на Афоне смеются. А Николаша- дань только примирения с Зарубежной церковью.Политика. Кстати против канонизации николаши была половина попов. Но-дисциплина. Так кого Вы имеете в виду?
          Путинец
        2. Сергей-svs Сегодня, 07:17
          Цитата: Шурале
          Особенно понравилось о том кого считают святыми. Легко проверить, достаточно просто посмотреть кого в последнее время канонизировали. Посмотрите - охренеете.

          Как говорится, далеко ходить не надо: Николай 2, человек , носящий прозвище "кровавый", проигравший две войны и доведший страну до нищеты и разрухи - теперь "СВЯТОЙ" и ему надо поклоняться!!! fool Это за какие такие заслуги перед отечеством?! negative Правильно учит марксизм-ленинизм: Религия - это опиум для народа! yes
          Цитата: Путинец
          А конкретнее? Николашу с семейством не беру- политика.... А Николаша- дань только примирения с Зарубежной церковью.Политика.

          Да так можно вообще всё оправдывать - типа это всего лишь политика! negative Давайте тогда и Горбачёва тоже канонизируем он тоже много чего для Запада сделал! stop
          Сергей-svs
          1. Путинец Сегодня, 07:45
            Для того чтобы Горбатого канонизировать, ему сначала надо того, в гроб... И не факт, что через 50 лет его не будут превозносить
            А что касается марксизма-ленинизма... То из него как раз и сделали религию. Я как раз очень хорошо это помню.
            Путинец
          2. Krasnodar Сегодня, 07:49
            Цитата: Сергей-svs
            Цитата: Шурале
            Особенно понравилось о том кого считают святыми. Легко проверить, достаточно просто посмотреть кого в последнее время канонизировали. Посмотрите - охренеете.

            Как говорится, далеко ходить не надо: Николай 2, человек , носящий прозвище "кровавый", проигравший две войны и доведший страну до нищеты и разрухи - теперь "СВЯТОЙ" и ему надо поклоняться!!! fool Это за какие такие заслуги перед отечеством?! negative Правильно учит марксизм-ленинизм: Религия - это опиум для народа! yes
            Цитата: Путинец
            А конкретнее? Николашу с семейством не беру- политика.... А Николаша- дань только примирения с Зарубежной церковью.Политика.

            Да так можно вообще всё оправдывать - типа это всего лишь политика! negative Давайте тогда и Горбачёва тоже канонизируем он тоже много чего для Запада сделал! stop

            Николай 2 не святой, а страстотерпец.
            По поводу религии - Б-г, по моему, один для всех, а религия это бизнес, но если вера и культ делают человеку "хорошо", то это достойно уважения. Ленин и мавзолей часть истории, мощи часть веры. И к тому и другому надо относится с Уважением, а если не нравится - не посещать храмы и мавзолей.
            Krasnodar
      2. Uncle Lee Сегодня, 07:22
        В Китае Мао не хоронят и лежит он в Мавзолее в центре Пекина и никаких дискуссий на эту тему !
        Uncle Lee
      3. Стропорез Сегодня, 07:42
        Цитата: 210окв
        И не надо трогать мавзолей.Так что не лезьте туда куда Вас не просят!

        Согласен!!!
        А вот многим адептам "похорон" Ленина,я хочу напомнить,что это именно мимо Мавзолея Ленина шли в бой бойцы в ноябре 1941 года и именно к Мавзолею Ленина были брошены поверженные фашистские штандарты.
        Ленин-это целая эпоха, великая эпоха в истории нашей страны и не нужно спекулировать на эту тему.
        Стропорез
        1. 210окв Сегодня, 07:44
          Более того,я уверен что место от мавзолея церковники потребуют для строительства еще одного храма..
          Цитата: Стропорез
          Цитата: 210окв
          И не надо трогать мавзолей.Так что не лезьте туда куда Вас не просят!

          Согласен!!!
          А вот многим адептам "похорон" Ленина,я хочу напомнить,что это именно мимо Мавзолея Ленина шли в бой бойцы в ноябре 1941 года и именно к Мавзолею Ленина были брошены поверженные фашистские штандарты.
          Ленин-это целая эпоха, великая эпоха в истории нашей страны и не нужно спекулировать на эту тему.
          210окв
        2. SCHWERIN Сегодня, 07:55
          А может к ногам Верховного Главнокомандующего?
          SCHWERIN
          1. Стропорез Сегодня, 08:21
            Цитата: SCHWERIN
            А может к ногам Верховного Главнокомандующего?

            не надо выдумывать. stop
            Стропорез
  2. тасха Сегодня, 06:22
    Результаты голосования к статье Честный опрос

    Поддерживают захоронение В.И.Ленина - 6 Против - 10
    Поддерживают захоронение останков мощей святых - 6 Против - 11

    Явного перевеса в нет ни по тому, ни по другому вопросу.

    Я считаю, что если решать вопрос о переносе В.И.Ленина из мавзолея на кладбище, то нужно провести референдум. Например, во время президентских выборов добавить ещё один листочек. Если большинство против, то забыть про этот вопрос лет на 10.
    тасха
  3. василий50 Сегодня, 06:24
    Даа, уж. Христиане снова про *святой дух*. Вот только история говорит об отсутствии даже совести у церковников, и не только сегодня. Столетиями церковь занималась обогащением и в том числе работорговлей, попутно занимаясь идеологическим обыском. В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ церковь являлась богатейшим и земле и рабовладельцем. Не даром Екатерина вторая *секвестировала*, а попросту отобрала у церкви столько земель и рабов. Совсем недавно церковь выбив преференции торговала водкой-спиртом, табаком. А чего, *деньги не пахнут*. И при этом сами себя возвели в эдаких моралистов.
    василий50
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:30
    Автор: Владимир

    Автор, а вам больше заняться нечем? Лучше занялись бы физическим трудом, а не объяснением кто есть святые и их мощи. РПЦ это может объяснить более доходчиво не прибегая к интернету.
    rotmistr60
  5. Stas157 Сегодня, 06:38
    Такое чувство, что у кого-то свербит одном месте, Ленин спокойно жить не даёт! Вот откуда столько статей и обсуждений про захоронение Ленина вдруг появилось? Это что, на данный момент, самая актуальная тема в нашей стране? Разве факт захоронения что-то изменит в нашей жизни в лучшую сторону? Кому это надо, и зачем?
    На пустом месте, как известно, ничего не бывает. Наверняка существует социальный заказ, про властных структур, на педалирование этой темы. Видимо кто-то, действительно, очень хочет похоронить Вождя, и порвать ещё одну нить, которая нас связывает с великим советским прошлым. Используется технология окон Овертона, которая реально работает. Искусственно, на ровном месте поднимают проблему, что якобы это остро противоречит христианским канонам... И вообще Ленин не такой уж и "великий"! Снимают фильмы об этом. А люди начинают спорить на эту тему вовсю, как будто других забот нет. ...Кто-то явно стремится переформатировать общественное сознание в свою сторону.
    Неужели власть действительно решила похоронить Ильича?
    Stas157
    1. Егоза Сегодня, 07:11
      Цитата: Stas157
      Вот откуда столько статей и обсуждений про захоронение Ленина вдруг появилось?

      Ну ОЧЕНЬ "некоторые" жаждут похоронить В.И.Ленина! Думают, что вместе с ним похоронят все идеи социализма-коммунизма, чтобы и не вспомнили, и упаси Боже не захотели вернуть ВЕЛИКУЮ СТРАНУ.
      Егоза
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:46
        Цитата: Егоза
        не захотели вернуть ВЕЛИКУЮ СТРАНУ.

        Елена - великую страну создал Сталин, на руинах разрушенной Лениным и Ко. великой страны. hi
        Ингвар 72
  6. Шурале Сегодня, 06:46
    Человеку сказали что и М16 и АК-47 - автоматы. А он начинает рассказывать о том что М-16 гораздо сложнее в устройстве, точнее одиночными выстрелами и вообще позиционировалась как винтовка которую ненадо чистить , а Калашникова прост как топор и разлет у него огромный. По-моему при всей разности в устройстве этих механизмов назначение у них одно. Но если человек этого не понимает и не хочет понимать, он придумает кучу причин доказать это...
    Шурале
  7. BecmepH Сегодня, 07:08
    И кстати, именно стараниями Ильича мы это уже почти получили 100 лет назад. А последствия его национальной политики кровоточат сейчас на Донбассе.
    Какая чушь. Как Вы это определили?
    Тогда уж не сам Ильич виноват, а его родители. Ведь их стараниями он явился миру...
    BecmepH
    1. Stas157 Сегодня, 07:45
      Когда СССР условно выдумал Украину в ее современных границах, никто и не думал, что кастрюльки из Киева начнут бомбить Донбасс. Не надо искать злой умысел коммунистов в том, что они перекроили границы. Прямой виновник только тот, кто взялся за оружие и бомбит гражданских людей, тот кто издает преступные приказы! Вы ведь не обвиняете Калашникова в том, что из его гениального изобретения убито столько людей. Потому что он делал это для защиты Родины, а не для убийства. Точно так и СССР старался сделать лучше для людей, а не для того что бы Украина со всеми подаренными землями отделилась, и стала уничтожать собственный народ.
      Stas157
  8. Васся Вассин Сегодня, 07:16
    Автора минусовать, пишет ахинею. Не доводы а дохлый осел- притянутый за уши! Для того, чтобы телу Ильича оставаться на законном месте, ему не нужно соответствовать каким-то там нормам почитания христианских мощей. Это совсем другие вещи. И такие попытки сравнивать несравнимое выглядят мерзко. Так как будто бы невежество попыталось бы судить о квантовом поле. Идеи справедливости, социализма будут жить и развиваться, пока не победят в конечном итоге во всем мире, как и предсказал в прошлом вождь мирового пролетариата!
    Васся Вассин
  9. Per se. Сегодня, 07:36
    Статья очень подходит к названию, - "Нечестный опрос", где сама трактовка и есть не честная, а лукавая. Ленин и его мавзолей, это история нашего государства, мы до сих пор используем великое наследие ядерной и космической сверхдержавы, Советского Союза, к созданию которого Ленин имел самое непосредственное отношение. Тело Ленина покоится ниже уровня земли, по сути мавзолей является склепом, и, если здесь упираться, это никак не противоречит христианским обычаям. Зато, раздербанить святые мощи, устраивать их "гастроли" по городам России, выставляя для поклонения, гораздо более сомнительное действо, о котором нет ничего в заповедях Христа. Эта дикость для церковников стала нормой, так-как служит интересам религии, её влияния, увеличению доходов от верующих, но это не осуждается, а, напротив, оправдывается. Хватит уже хоронить Ленина, он похоронен в своём мавзолее, как и основатель современного Китая, - Мао.
    Мемориальный комплекс имеет протяженность с севера на юг 260 метров и с востока на запад 220 метров, занимая площадь в 57 200 м², а сооружения занимают площадь 33 867 м². Главное здание мемориала имеет длину и ширину 105,5 м и высоту 33,6 м. По периметру здания расставлено 44 гранитных восьмигранных колонны, каждая высотой 17,5 метров. Площадь этого здания составляет более 20 000 м². Над главным входом в комплекс расположена надпись на белом мраморе золотыми иероглифами «Мемориальный комплекс председателя Мао» (кит. 毛主席纪念堂). В мемориале существует 10 залов и открытых комнат.
    Зал посетителей (瞻仰厅). В центре зала в хрустальном гробу лежат останки председателя Мао Цзэдуна, одетого в серый костюм и покрытого китайским ярко-красным коммунистическим флагом. Основание хрустального гроба изготовлено из чёрного гранита. На входе в зал, на белых мраморных стенах, изображены 17 позолоченных иероглифов «伟大的领袖和导师毛泽东主席永垂不朽» («Вечная память великому вождю и учителю, Председателю Мао Цзэдуну»).
    Китай тоже не с Мао начинался и имеет древнейшую историю, попробуйте китайцев поубеждать хоронить основателя КНР.
    Per se.
  10. роман66 Сегодня, 07:40
    я бы сказал, тут из разряда - или трусы наденьте или крест снимите. можно, конечно можно и не хоронить тело, тем более там рядом еще куча людей захоронена. но! тогда красную площадь надо! именно надо!объявить кладбищем и не устраивать там гулянки и катки. а уж если хотим сохранить красную площадь как место народных гуляний, то надо! именно надо! перенести все тела в соответствующее место.при этом тело Ленина можно и не хоронить, оставить мумией( лично мое мнение это не по -христиански, да и неуважение к Ильичу как к человеку, не хотел бы я лежать в стеклянном гробу, как мертвая царевна, и чтоб на меня все пялились)
    роман66
  11. Rey_ka Сегодня, 07:59
    Я за захоронение! Но судя по полемике все осуждающие воинствующие атеисты, ну ничего каждый к Богу приходит своим путем, надеюсь для вас этот путь будет не очень болезненный, а усмирение Гордыни у каждого из нас обычно проходит безжалостно. Так что счастливого пути)
    Rey_ka
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