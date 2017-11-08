15:44 08 ноября

Строительство подводной лодки «Кронштадт»

В распоряжение блога bmpd попали фотографии строительства большой неатомной подводной лодки Б-586 «Кронштадт» проекта 677.

Корпус большой подводной лодки проекта 677 Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) в цехе АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, ноябрь 2017 года.


В конце октября 2017 года стало известно, строительство ПЛ проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» на Адмиралтейских верфях продвигается успешно.


Вид с левого борта.

Так, секции первой серийной подводной лодки этого проекта Б-586 «Кронштадт» (заводской номер 01571) были состыкованы в единый корпус, производился монтаж трубопроводов и различных систем жизнеобеспечения. Идет монтаж электрооборудования и линии вала, осуществляется погрузка выдвижных устройств.

Вид на носовую часть.

На подводной лодке Б-587 «Великие Луки» (бывшая «Севастополь», заводской № 01572) сформированы носовая и кормовая секции корпуса, произведены гидравлические испытания обеих секций.

Кормовая часть.

Использованы фотографии: АО ЦКБ МТ "Рубин"
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Комментарии 29

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  1. 210окв Сегодня, 13:27
    А почему "Севастополь" переименован.Я ничего не имею против Великих Лук,но все же.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 13:29
      Цитата: 210окв
      А почему "Севастополь" переименован.Я ничего не имею против Великих Лук,но все же.

      Обычно кто шефство берет, то имя и дают....
      svp67
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:35
        Не могу себе представить подлодку с названием "Геркулесыч " what lol
        Геркулесыч
        1. svp67 Сегодня, 13:39
          Цитата: Геркулесыч
          Не могу себе представить подлодку с названием "Геркулесыч "

          Так как не можете представить себе объем денежных средств необходимый для этого...
          svp67
        2. Piramidon Сегодня, 15:10
          Цитата: Геркулесыч
          Не могу себе представить подлодку с названием "Геркулесыч "

          Есть желание взять шефство и стать спонсором ПЛ? laughing
          Piramidon
      2. 79807420129 Сегодня, 13:38
        Цитата: svp67
        Обычно кто шефство берет, то имя и дают

        Севастополю как то не фартит request Хотели один из "Мистралей"назвать,не получилось,подводная лодка тоже. what
        79807420129
        1. Джедай Сегодня, 13:51
          Влад, привет! hi drinks
          Цитата: 79807420129
          Хотели один из "Мистралей"назвать,не получилось,подводная лодка тоже.

          Может, с будущим авианосцем "выгорит"? wink
          Джедай
          1. 79807420129 Сегодня, 13:56
            Цитата: Джедай
            Может, с будущим авианосцем "выгорит"?

            Привет Макс drinks hi Ну тут что бы с авианосцем выгорело,надо его еще построить,а вот тут начинается многоточие.... what
            79807420129
            1. Джедай Сегодня, 13:59
              Цитата: 79807420129
              надо его еще построить,а вот тут начинается многоточие....

              Это да. Но я считаю, что "Севастополь" отличное имя для авианосца. И отличное напоминание о городе русской Воинской Славы. good
              Джедай
    2. амурец Сегодня, 13:38
      Цитата: 210окв
      А почему "Севастополь" переименован.Я ничего не имею против Великих Лук,но все же.

      Эта цитата с сайта Сделано у нас. "Насколько я понимаю, там не просто поменяли название, а перезаложили корабль по улучшенному проекту (с учетом замечаний, выявленных во время опытной эксплуатации подводной лодки Б-585 «Санкт-Петербург»):"
      амурец
    3. Стирбьорн Сегодня, 14:32
      Цитата: 210окв
      А почему "Севастополь" переименован.Я ничего не имею против Великих Лук,но все же.

      потому что "Севастополем" Мистраль назвали
      Стирбьорн
  2. q75agent Сегодня, 13:33
    дизельные ПЛ конечно тоже хорошо , но когда АПЛ строят - на душе спокойнее wink
    q75agent
    1. MoJloT Сегодня, 13:37
      Да вроде тенденция странная, вместо АПЛ дизеля, вместо авианосцев катера. Хотя смысл понятен, тотальная экономия.
      MoJloT
    2. Burbon Сегодня, 13:45
      Цитата: q75agent
      дизельные ПЛ конечно тоже хорошо , но когда АПЛ строят - на душе спокойнее

      wassat вы щас про что???????
      Burbon
  3. annodomene Сегодня, 13:33
    Ну, в путь! И цеха на ЛАО посовременнее стали.
    annodomene
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:34
    Дали бы хоть какие-то характеристики проекта, а также когда начали строить, и когда должны закончить (хотя бы в теории )!
    Геркулесыч
  5. Кокос Сегодня, 13:39
    677 проект это вроде лодка с воздухонезависимой энергетической устоновкой ..типа по два месяца может не всплывать....круть winked
    Кокос
  6. DEZINTO Сегодня, 13:50
    Вот зачем винты усиленно сначала маскируют а потом при спуске на воду фотографии в HD ?

    Вот реально умиляет, вы или секрет держите или зачем эта показуха? Накинули простынку, а потом со всевозможных фотоапаратов сняли и в сеть выложили. Спрашивается - нафига?
    DEZINTO
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:56
      Спрашивается - нафига?


      может чтоб не заговнить, чтоб уй никто не нацарапал

      с-т Petrov
    2. ланс Сегодня, 13:59
      на сегодня простынку можно и снять, винт будет интересе разве что кндр.
      ланс
      1. DEZINTO Сегодня, 14:01
        винт будет интересе разве что кндр

        пожалуй что так, тогда спрашивается нафига простынка? request
        DEZINTO
        1. Muvka Сегодня, 14:16
          А вы располагаете фото винта Лады? Варшавянку не предлагать - она далеко не новая.
          Muvka
          1. ланс Сегодня, 15:28
            https://yandex.ru/images/search?source=wiz&te
            xt=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%
            B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B
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            2F9476318%2F9476318_original.jpg&pos=1&rp
            t=simage&lr=64
            ланс
          2. ланс Сегодня, 15:31
            https://yandex.ru/images/search?source=wiz&im
            g_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%
            2F4830511_c37fcd68cd9b0b7ceab4a552269b8962_800.jp
            g&p=4&text=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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            82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D
            0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0&noreask=1&
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            какой еще добавить?
            ланс
    3. амурец Сегодня, 14:23
      Цитата: DEZINTO
      Вот зачем винты усиленно сначала маскируют а потом при спуске на воду фотографии в HD ?

      Да никто не маскирует. Закрывают винт чтобы случайно не повредили. Вот как ремонтировали винты подлодк в осаждённом Ленинграде: Корж.В.Е Запас прочности " Сварка наладилась. [16] Шов получается ровный и прочный. Раньше мы старались выправить каждую лопасть винта, как бы она ни была помята. Теперь расхрабрились: просто отрезаем деформированную часть и привариваем новую. Но хлопот с винтами, конечно, оставалось еще много. Винт нужно довести до лекального профиля, отполировать каждую лопасть, а затем отбалансировать. Матросы вручную напильниками опиливают неподатливую бронзу, пока она не приобретет нужной формы.". А цеху нет проблем винт повредить, что-то упало, что-то отлетело и вот никому не нужные проблемы с винтом.
      амурец
  7. НЕКСУС Сегодня, 14:53
    А что там с ВНЭУ то?Или и эту ПЛ дизельной сделают ,как и Санкт-Петербург?
    НЕКСУС
    1. Piramidon Сегодня, 15:22
      Цитата: НЕКСУС
      А что там с ВНЭУ то?Или и эту ПЛ дизельной сделают ,как и Санкт-Петербург?

      Дык ВНЭУ еще нет, в том виде, чтобы ее уже можно было на серийные лодки устанавливать.
      Как сообщил ТАСС источник в главном командовании ВМФ России, что касается возможной установки на эти субмарины воздухонезависимой энергетической установки, то «необходимо дождаться результатов её морских испытаний»
      Piramidon
      1. ланс Сегодня, 15:35
        морские испытания проходят на санк-питере
        ланс
  8. q75agent Сегодня, 14:59
    Цитата: Burbon
    вы щас про что???????

    вот про это самое
    q75agent
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