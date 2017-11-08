Строительство подводной лодки «Кронштадт»
В распоряжение блога bmpd попали фотографии строительства большой неатомной подводной лодки Б-586 «Кронштадт» проекта 677.
В конце октября 2017 года стало известно, строительство ПЛ проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» на Адмиралтейских верфях продвигается успешно.
Так, секции первой серийной подводной лодки этого проекта Б-586 «Кронштадт» (заводской номер 01571) были состыкованы в единый корпус, производился монтаж трубопроводов и различных систем жизнеобеспечения. Идет монтаж электрооборудования и линии вала, осуществляется погрузка выдвижных устройств.
На подводной лодке Б-587 «Великие Луки» (бывшая «Севастополь», заводской № 01572) сформированы носовая и кормовая секции корпуса, произведены гидравлические испытания обеих секций.
Корпус большой подводной лодки проекта 677 Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) в цехе АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, ноябрь 2017 года.
В конце октября 2017 года стало известно, строительство ПЛ проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» на Адмиралтейских верфях продвигается успешно.
Так, секции первой серийной подводной лодки этого проекта Б-586 «Кронштадт» (заводской номер 01571) были состыкованы в единый корпус, производился монтаж трубопроводов и различных систем жизнеобеспечения. Идет монтаж электрооборудования и линии вала, осуществляется погрузка выдвижных устройств.
На подводной лодке Б-587 «Великие Луки» (бывшая «Севастополь», заводской № 01572) сформированы носовая и кормовая секции корпуса, произведены гидравлические испытания обеих секций.
Использованы фотографии: АО ЦКБ МТ "Рубин"
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