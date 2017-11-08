Страсти вокруг МиГ-29 ВВС Болгарии накалились до предела

В Болгарии продолжают кипеть страсти вокруг программы ремонта и технического обслуживания самолётов МиГ-29. Градуса обсуждению темы добавляют и болгарские лётчики, которые, как ранее сообщалось, отказываются садиться за штурвал этих истребителей ВВС страны, заявляя, что самолёты не проходят должный сервис и представляют опасность при осуществлении полётов.Теперь болгарская пресса пишет о том, что прокуратура вызвала на допрос в качестве свидетеля по делу о неисполнении договора с российской компанией бывшего президента страны Росена Плевнелиева. Само уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра обороны Болгарии Николая Ненчева, которого обвиняют в срыве программы по ремонту истребителей МиГ-29.В июле текущего года в качестве свидетеля по делу о ремонте (а точнее об отсутствии ремонта) болгарских МиГов вызывался и действующий президент республики Румен Радев. Тогда, напомним, Радев заявил, что ремонтировать имеющиеся на вооружении ВВС Болгарии самолёты МиГ-29 «нецелесообразно». По словам президента страны, было бы целесообразнее рассмотреть возможность закупки «более современных истребителей», например, у Швеции.Болгарская пресса напоминает, что уголовное дело в отношении экс-главы МО Ненчева было возбуждено около года назад. Ненчева обвиняют в том, что он злоупотребил служебным положением и подписал соглашение, нанесшее ущерб казне на сумму около 4 млн долларов. Соглашение предполагало ремонт самолётов МиГ-29 одной из польских компаний. Эта компании и завысила общую смету ремонтных работ, на что Ненчев в итоге согласился.Теперь в Болгарии говорят о том, что могут закупить более 1,2 тыс. деталей самолётов МиГ-29 (включая 20 двигателей) у Венгрии для ремонта имеющихся на вооружении ВВС страны истребителей.