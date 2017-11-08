15:38 08 ноября

Страсти вокруг МиГ-29 ВВС Болгарии накалились до предела

В Болгарии продолжают кипеть страсти вокруг программы ремонта и технического обслуживания самолётов МиГ-29. Градуса обсуждению темы добавляют и болгарские лётчики, которые, как ранее сообщалось, отказываются садиться за штурвал этих истребителей ВВС страны, заявляя, что самолёты не проходят должный сервис и представляют опасность при осуществлении полётов.

Теперь болгарская пресса пишет о том, что прокуратура вызвала на допрос в качестве свидетеля по делу о неисполнении договора с российской компанией бывшего президента страны Росена Плевнелиева. Само уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра обороны Болгарии Николая Ненчева, которого обвиняют в срыве программы по ремонту истребителей МиГ-29.

Страсти вокруг МиГ-29 ВВС Болгарии накалились до предела



В июле текущего года в качестве свидетеля по делу о ремонте (а точнее об отсутствии ремонта) болгарских МиГов вызывался и действующий президент республики Румен Радев. Тогда, напомним, Радев заявил, что ремонтировать имеющиеся на вооружении ВВС Болгарии самолёты МиГ-29 «нецелесообразно». По словам президента страны, было бы целесообразнее рассмотреть возможность закупки «более современных истребителей», например, у Швеции.

Болгарская пресса напоминает, что уголовное дело в отношении экс-главы МО Ненчева было возбуждено около года назад. Ненчева обвиняют в том, что он злоупотребил служебным положением и подписал соглашение, нанесшее ущерб казне на сумму около 4 млн долларов. Соглашение предполагало ремонт самолётов МиГ-29 одной из польских компаний. Эта компании и завысила общую смету ремонтных работ, на что Ненчев в итоге согласился.

Теперь в Болгарии говорят о том, что могут закупить более 1,2 тыс. деталей самолётов МиГ-29 (включая 20 двигателей) у Венгрии для ремонта имеющихся на вооружении ВВС страны истребителей.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 49

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  1. andrewkor Сегодня, 13:40
    Ни одного болта натовским " братушкам"!
    andrewkor
    1. Джедай Сегодня, 13:41
      Цитата: andrewkor
      Ни одного болта натовским " братушкам"!

      Так они и собираются у НАТОвской Венгрии затариться запчастями:
      Теперь в Болгарии говорят о том, что могут закупить более 1,2 тыс. деталей самолётов МиГ-29 (включая 20 двигателей) у Венгрии для ремонта имеющихся на вооружении ВВС страны истребителей.
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 13:46
        Макс, Это только крики, что ни одного болта ни одного Болта... Сколько закажут, Столько и поставим! Захотят с 400, Пожалуйста! Пусть Только платят во благо нашего военного потенциала!
        Я о том, что это хорошо! Для нашей военной промышленности...
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 13:49
          Коли у венгров покупать собрались - значит, есть деньги. Тем более что Венгрия аукцион устраивает, а на аукционах в кредит не продают.
          Джедай
          1. Татьяна Сегодня, 14:18
            Всё равно болгарские лётчики на этих самолётах не полетят - побоятся!
            Это уже старая "песня" пелась давно о якобы невыгодности ремонта МиГ-29 российской стороной. Договор о ремонте этих российских самолётов был расторгнут односторонне болгарской стороной несколько лет тому назад. Что болгарам эти российские самолёты будут якобы дешевле ремонтировать поляки.
            Наши возражали против этого из-за очевидной потери как качества ремонта со стороны поляков, так и утрате должной проектируемой надёжности самих самолётов. Что бьёт по рейтингу этих российских самолётов на международном авиационном рынке.
            Ну в общем поляки, как и говорили русские, болгар коррупционно "надули"! Надо полагать, не без помощи ЦРУ.
            Теперь все три страны (а то и больше - вместе с США и Швейцарией) считают свои убытки-прибытки! Опять выиграли США!
            Татьяна
            1. Джедай Сегодня, 14:27
              Цитата: Татьяна
              Всё равно болгарские лётчики на этих самолётах не полетят - побоятся!

              По словам президента страны, было бы целесообразнее рассмотреть возможность закупки «более современных истребителей», например, у Швеции.

              Тогда какой смысл затевать шумиху вокруг ремонта? Пусть у шведов "Гриппены" покупают, а не ПиАр-компанию устраивают.
              Джедай
              1. Татьяна Сегодня, 14:32
                Джедай
                Пусть у шведов "Гриппены" покупают, а не ПиАр-компанию устраивают.
                У болгар просто таких денег нет! А в лизинг шведы свои самолёты болгарам просто не дадут! Это Вам не "простофиля" - мать Россия!
                Татьяна
            2. Alexey RA Сегодня, 15:34
              Цитата: Татьяна
              Наши возражали против этого из-за очевидной потери как качества ремонта со стороны поляков, так и утрате должной проектируемой надёжности самих самолётов. Что бьёт по рейтингу этих российских самолётов на международном авиационном рынке.

              Наши не просто "возражали", а прямо заявили, что снимают с себя ответственность за отремонтированные в Польше МиГ-29.
              РСК «МиГ» предупредила, что после ремонта самолётов в Польше будет считать их бракованными и «снимет с себя всю ответственность за их дальнейшую эксплуатацию».
              Alexey RA
          2. pytar Сегодня, 15:06
            Денги у Болгарии на самом деле есть. 5 лет подряд усточивой рост в экономике и 23,1 млрд. евра золотовалютные резервы /вкл.40 тон золота/. ВВП растет с 1-2 млрд. евра каждой год. В 2017 достиг 50 млрд. евра, а в 2018 г. должен достичь 52 млрд. евра. Болгария входит в первую тройку стран ЕС, с наименшим отношением долгах к ВВП. Он ниже 30%. В бюджете за 2018 г. предлагаются 750 млн. евра на оборону. До 2020 г. по плану на перевооружения, должно быть уделенно 2,5 милиарда евра, как минимум. Для многих форумчаны ети цифры окажутся неожиданность, но факт есть факт. hi
            pytar
      2. Комментарий был удален.
      3. pvv113 Сегодня, 14:56
        Привет, Макс! Не понимаю, чего болгары ломают голову? Пусть по примеру Хорватии ремонтируют на Украине wink
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 15:08
          Привет Владимир! hi , Украина всем поможет.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 15:32
            Привет, Виктор! В этом я не сомневаюсь. lol
            pvv113
    2. Сепар ДНР Сегодня, 13:44
      Цитата: andrewkor
      Ни одного болта натовским " братушкам"!

      Ну,один,большой болт,то, хоть показать можно ?
      Сепар ДНР
      1. 79807420129 Сегодня, 14:31
        Цитата: Сепар ДНР
        Ну,один,большой болт,то, хоть показать можно ?

        Можно Коллега и побольше болтики подобрать. fellow hi
        79807420129
    3. товарищ ШУХЕР Сегодня, 13:47
      Цитата: andrewkor
      Ни одного болта натовским " братушкам"!

      Ну как это ни одного! Вот один, здоровенный болт им в сра... попу!
      товарищ ШУХЕР
      1. pvv113 Сегодня, 15:33
        Цитата: товарищ ШУХЕР
        здоровенный болт им в сра... попу

        Правильно говорить: в ПОПУтном направлении wink
        pvv113
    4. x.andvlad Сегодня, 13:55
      Весело читать как "братья по оружию" из наты "спасают" друг дружку.
      Смешные и беспомощные метания братушек обусловлены иллюзией своей независимости и безопасности. А по большому счету зачем им авиация? В нате посовещаются, и прилетят авиаторы из Англии с Испанией. ПрибалтОсы вон довольны до ушей, и не возмущаются.
      x.andvlad
      1. Николай Грек Сегодня, 15:35
        Цитата: x.andvlad
        и прилетят авиаторы из Англии с Испанией.

        не факт!!! laughing laughing laughing
        Николай Грек
    5. словак Сегодня, 14:15
      они не ищут легких путей, им важно,чтобы ремонтировали НЕ РУССКИЕ, а кто угодно другой
      словак
    6. сибиралт Сегодня, 14:19
      Во-во. Пусть они друг-другу ремонтируют российские истребители, да только, кто на них летать захочет? bully
      сибиралт
    7. papas-57 Сегодня, 15:11
      Пусть летают на НАТОвском старье, на новые самолёты всё равно денег нет.
      papas-57
  2. DEZINTO Сегодня, 13:40
    Кажется они сами не знают чего хотят...болгары....одним словом.

    "Хочу не хочу, буду не буду, летать не летать, газовый поток - да, но нет" и так далее. Прросто капец смешные.

    Я бы не хотел девушку из Болгарии, та ещё запарка наверное ))))))
    DEZINTO
    1. pjastolov Сегодня, 13:43
      Цитата: DEZINTO
      Кажется они сами не знают чего хотят...болгары....одним словом.

      "Хочу не хочу, буду не буду, летать не летать, газовый поток - да, но нет" и так далее. Прросто капец смешные.

      так все от жестов и мимики идет
      pjastolov
    2. Джедай Сегодня, 13:44
      Цитата: DEZINTO
      .болгары....одним словом.

      lol Видео в тему:
      Джедай
    3. weksha50 Сегодня, 14:09
      Цитата: DEZINTO
      да, но нет" и так далее.


      Ну так... Кивок головой вниз отвечает у них - НЕТ, а мотание головой вправо-влево означает - ДА...
      Вот поэтому и проблемы возможны при общении с болгарскими девушками... Двойное толкование одних и тех же жестов... laughing
      weksha50
    4. pytar Сегодня, 15:30
      Кажется они сами не знают чего хотят...болгары....одним словом.

      Только так кажется... laughing
      "Хочу не хочу, буду не буду, летать не летать, газовый поток - да, но нет" и так далее. Прросто капец смешные.

      Обыективная информация, ведет до сериозные выводы. Юмористичная, до смеха! Ну ладно... Веселое настроение всегда в плюсом! laughing
      Я бы не хотел девушку из Болгарии, та ещё запарка наверное ))))))

      Даже если захотите, то для вас будет крайне нелегко добится до ее благоволение. Они очень разборчивые в своего выбора. wink А вот русским девушкам, болгары нравятся! 90% из всех браков с иностранцы/иностранки в Болгарии это болгарин-русская. good Русским девушкам и женщинам от меня лично... love
      pytar
  3. Livonetc Сегодня, 13:43
    Цитата: andrewkor
    Ни одного болта натовским " братушкам"!

    Так им венгры поставят.
    Они тоже натовцы.
    А еще более 30ти 29тых на вооружении в Польше.
    Livonetc
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:54
      Цитата: Livonetc
      еще более 30ти 29тых на вооружении в Польше

      Да. И и "своих",ранее поставленных СССР в Польшу как партнёру по ВД,и переданных из Люфтваффе ФРГ(ране принадлежавших ВВС ГДР) самолётов.
      Сепар ДНР
  4. Идущий Сегодня, 13:51
    Я несколько раз перечитал статью , так и не понял в чем страсти и как нам к этому относиться.
    Идущий
    1. MoJloT Сегодня, 13:56
      В самом деле, что ругаются. Пусть пригоняют мы им масло там колодки не дорого поменяем.
      MoJloT
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:17
        И подкрылки подрихтуем
        ul_vitalii
    2. Сепар ДНР Сегодня, 13:59
      Цитата: Идущий
      не понял в чем страсти

      В том,что НАТОвцы-братушки дочичикались до того,что их собственные пилоты боятся своих самолётов,как чёрт ладана.
      Цитата: Идущий
      как нам к этому относиться

      С иронией относиться,исключительно с иронией.
      Сепар ДНР
      1. Идущий Сегодня, 14:05
        А мы относимся разве по другому , нам от их воплей и хотелок ничего не надо.
        Идущий
    3. pytar Сегодня, 14:24
      Я несколько раз перечитал статью , так и не понял в чем страсти и как нам к этому относиться.

      Никак. Просто подача для фантазирования у диванных патриотов по форумах. laughing
      pytar
      1. Идущий Сегодня, 14:28
        Я диванный стратег , а Вы ? lol
        Идущий
  5. Sergei75 Сегодня, 13:58
    Ну может новые и целесообразно, а эти сбагрить кому-нибудь.
    Sergei75
    1. Николай Грек Сегодня, 15:37
      Цитата: Sergei75
      Ну может новые и целесообразно, а эти сбагрить кому-нибудь.

      не подкидывайте идею...балгарасы могут сбагрить их игиластам!!! wassat wassat negative negative laughing laughing laughing
      Николай Грек
  6. weksha50 Сегодня, 14:06
    "Теперь в Болгарии говорят о том, что могут закупить более 1,2 тыс. деталей самолётов МиГ-29 (включая 20 двигателей) у Венгрии для ремонта имеющихся на вооружении ВВС страны истребителей"...

    Дык... Кто будет ремонт - то производить ? Опять поляки ? От корпорации МИГ вы теперь получите дырку от бублика... В том числе и продление ресурсов... laughing А без этого, с новыми-старыми деталями, поставленными непонятно кем сертифицированным ремонтником, болгарские летчики начнут летать, чтоли ??? lol
    Облажались с Миг-29 по полной !!! good negative
    weksha50
  7. askort154 Сегодня, 14:06
    А аэродром-то, травкой зарос . Давно не летали. Похоже построен ещё пленными немцами . Такими же шестиугольными плитами, пленные немцы построили аэродром в Сталинграде. Больше в СССР нигде не встречал, а такая технология у нас не применялась .
    askort154
  8. Sergey53 Сегодня, 14:10
    В Болгарии махровым цветом цветут антироссийские настроения. Поэтому закупать или ремонтировать будут хоть где, лишь бы не в РОССИИ. Закрытие АЭС "Козлодуй", прекращение строительства АЭС "Белене",южный поток,осквернение памятников.
    Sergey53
    1. pytar Сегодня, 14:36
      В Болгарии махровым цветом цветут антироссийские настроения.

      Неправда. По ВСЕХ соцопросов, даже проводимые западных социологические агенции, подавляющее болшинство /76-82%/ болгаров относятся к русских и к России позитивно.
      Поэтому закупать или ремонтировать будут хоть где, лишь бы не в РОССИИ.

      Видно ето ваше мнение, тотально разнится с мнение РСК. Вчера читал, что РСК опять вышли, с какоето новое предложение.
      Закрытие АЭС "Козлодуй", прекращение строительства АЭС "Белене",южный поток,осквернение памятников.

      Отстаете от развитиях по всех етих вопросов. Немножко инфо, как материал для размышления:
      Ресурс АЭС "Козлодуй" продолжен до 2030 г. с опцион на продолжения до 2040 г. Месяц назад "Ижорские заводы" поставили 2 реактора для АЭС "Белене". Ведутся переговоры с инвесторах на возобновление строительства. Включая с российских. ЮП прекратила РФ, а не Болгария. В моменте идут переговоры о нового развития по этой темой. О памятниках - реальность диаметрально разнится, с то что пишете. А жаль.
      pytar
      1. Piramidon Сегодня, 15:03
        Цитата: pytar
        ЮП прекратила РФ, а не Болгария

        Да неужели? А кто там размахивал третьим энергопакетом ЕС? Типа, вы можете построить ЮП, но потом должны отдать трубу нам. А России нужно такое кидалово?
        Piramidon
      2. Sergey53 Сегодня, 15:29
        Если 76-82% болгар относится к нам позитивно ,то как вы выбрали АНТИРОССИЙСКОЕ правительство. У вас оно выбирается меньшинством?
        Sergey53
  9. Лена Петрова Сегодня, 14:16
    Цитата: weksha50
    Кивок головой вниз отвечает у них - НЕТ, а мотание головой вправо-влево означает - ДА...

    Как они вообще размножаются?!
    Лена Петрова
  10. Incvizitor Сегодня, 14:19
    «более современных истребителей», например, у Швеции.

    Пусть сразу уж амерский хлам берут, и подмахнут хозяевам.
    Incvizitor
  11. Хагалаз Сегодня, 14:23
    Уже писал и напишу ещё. Не нужны Болгарии никакие самолеты. Ни русские, ни шведские. Пустая трата денег.
    Хагалаз
  12. штольц Сегодня, 14:32
    Цитата: Джедай
    Коли у венгров покупать собрались - значит, есть деньги. Тем более что Венгрия аукцион устраивает, а на аукционах в кредит не продают.

    И продавцы и покупатели щеголяют с голым задом, а туда же, изображают из себя порядочных, аукционы устраивают.
    штольц
  13. Berkut24 Сегодня, 14:36
    Теперь в Болгарии говорят о том, что могут закупить более 1,2 тыс. деталей самолётов МиГ-29 (включая 20 двигателей) у Венгрии для ремонта имеющихся на вооружении ВВС страны истребителей.

    Братушки-побирушки... Самолеты ремонтируют как телегу.
    Berkut24
  14. Limlim Сегодня, 15:03
    Ооо... Болгария стала самой богатой страной Европы? Немцы , вон старьё ремонтируют , хорваты у хохлов полуразваленные МиГ-21 покупают , а "братушкам" новенькое подавай!
    Limlim
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