15:40 08 ноября

Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений

Кабмин Украины прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения, соответствующий проект постановления был принят единогласно без обсуждения на заседании правительства в среду, сообщает УНН

Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений


Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано правительствами Украины и РФ в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое в мае этого года уже было расторгнуто украинским правительством.


С 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения. В августе текущего года кабмин расторг соглашение с РФ от 2003 года по экспорту военной продукции в третьи страны.

Использованы фотографии: http://www.unn.com.ua/
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 13:51
    Ну и что?Задним числом оформили?Уже несколько лет как сотрудничество не ведётся.И слава Богу..
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 13:54
      И так все сломано , эх сколько же потом слез будет у народа Украины , когда скакуны разбегутся от разломанного корыта.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 13:57
        Ждёте когда одни разбегутся а другие заплачут?Долго ждать придётся.Территории в гораздо худших условиях существуют не одно десятилетие.
        Цитата: Идущий
        И так все сломано , эх сколько же потом слез будет у народа Украины , когда скакуны разбегутся от разломанного корыта.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 14:00
          Я не жду , так как не зачем , а Вы что предлагаете , поехать помогать им разгонять скакунов ? нет уж , пусть сами.
          Идущий
          1. 210окв Сегодня, 14:04
            Я о том что эта ситуация там надолго.Если не навсегда.К сожалению.
            Цитата: Идущий
            Я не жду , так как не зачем , а Вы что предлагаете , поехать помогать им разгонять скакунов ? нет уж , пусть сами.
            210окв
            1. словак Сегодня, 14:12
              они загадили свою страну, а теперь массово переезжают к вам в РФ. Через полгода- год начнут в России мечтать о повышенном внимания к себе, а затем и требовать с плакатами и коктейлями.
              словак
              1. Идущий Сегодня, 14:33
                Цитата: словак
                Через полгода- год начнут в России мечтать о повышенном внимания к себе, а затем и требовать с плакатами и коктейлями.


                Не исключено , но здесь их быстро в чувство приведут.
                Идущий
            2. Идущий Сегодня, 14:13
              Ну вечного ничего нет , а надолго или нет это от народа Украины зависит.
              Идущий
      2. 79807420129 Сегодня, 14:06
        Эвона как?Дело хозяйское конечно,но бумеранг имеет свойство возвращаться и бить по лбу его запустившего,но раз на голове кастрюля request Такое ощущение любят на Украине такой инструмент как грабли и бумеранги. laughing
        79807420129
        1. cniza Сегодня, 15:03
          Цитата: 79807420129
          Такое ощущение любят на Украине такой инструмент как грабли и бумеранги. laughing


          А ещё любят на них скакать и его запускать , Привет Влад! hi
          cniza
      3. Стас Снежин Сегодня, 14:20
        Тут дело в том, что после расторжения соглашения,
        хохлам полностью развязаны руки по продаже третьим лицам этих товаров и разработок.
        То есть, теперь ещё немного грошей "сколымят"..
        Стас Снежин
      4. Николай Грек Сегодня, 15:25
        Цитата: Идущий
        И так все сломано , эх сколько же потом слез будет у народа Украины , когда скакуны разбегутся от разломанного корыта.

        есть прекрасная аллегория насчет украины - пока дом рушился, жители квартир переклеивали у себя обои!!! wink yes так что слезы лить потом бесполезно...хатаскраю никак не освобождает от ответственности!!! negative negative negative wassat wassat wassat
        Николай Грек
    2. Зяблицев Сегодня, 13:57
      Все соглашения заключенные в эпоху Ельцина нужно пересмотреть - это парень работал не на Россию, а на Белый дом! А Украина - это как в дурдоме, нечего реагировать на выходки сумасшедших - лечить надо даже вопреки желанию пациента либо отпустить в свободное плавание ... laughing
      Зяблицев
      1. Идущий Сегодня, 14:01
        Цитата: Зяблицев
        А Украина - это как в дурдоме, нечего реагировать на выходки сумасшедших - лечить надо даже вопреки желанию пациента либо отпустить в свободное плавание ... laughing


        Нет , только хирургическое вмешательство.
        Идущий
    3. сибиралт Сегодня, 14:04
      Начнутся боевые действия, откроется военторг. А там чисто бизнес и ничего личного с обеих сторон. laughing
      сибиралт
  2. Sergey53 Сегодня, 13:52
    В принципе ничего и не произошло. Разве только юридически.
    Sergey53
  3. askort154 Сегодня, 13:55
    Вспомнили про боржоми. recourse
    askort154
  4. DEZINTO Сегодня, 13:56
    МАЛАДЕЦ! ))

    Всё капец, ушёл плакать в угол.

    Как же ты могла? Украина? Как же мы теперь?
    DEZINTO
    1. Комментарий был удален.
      1. pjastolov Сегодня, 14:04
        Цитата: Anarchist
        Вот и сказочки конец! Всё короче, блин, ...!

        полное всё laughing
        pjastolov
  5. Sergei75 Сегодня, 13:56
    Как неожиданно, что же мы теперь делать-то будем?
    А вообще правильно, незачем нам на Украину вооружение поставлять.
    Sergei75
  6. sgr291158 Сегодня, 14:00
    Они наверно надеются на поставки вооружения от америкосов. Так они подгонят, хлам который уже отслужил свое.
    sgr291158
    1. сибиралт Сегодня, 14:23
      Украина уже столько должна Дональду Скруджу, что надеяться уже не на что. laughing
      сибиралт
  7. Raven2705 Сегодня, 14:16
    Цитата: sgr291158
    Они наверно надеются на поставки вооружения от америкосов. Так они подгонят, хлам который уже отслужил свое.

    Вот только этого хлама будет вполне достаточно чтобы дел натворить и погубить не один десяток жизней...
    Raven2705
    1. Николай Грек Сегодня, 15:28
      Цитата: Raven2705
      Вот только этого хлама будет вполне достаточно чтобы дел натворить и погубить не один десяток жизней...

      главное, чтобы свои губили...как с тазиками от бритоссов!!! good good
      Николай Грек
  8. Керенский Сегодня, 14:20
    Да всё вернётся обратно. Конечно не с этой властью договариваться, но уж больно она шатается. Нацики понимают, что их ждёт судьба СА Рема. США далеко, да там своих дел хватает.
    А это, - вялое брожение. Ничего не делаем и без дела не сидим.
    Керенский
    1. Николай Грек Сегодня, 15:29
      Цитата: Керенский
      Да всё вернётся обратно.

      ждите, ждите....Россия как раз для того заменяет хохлятские двигатели для кораблей, чтобы при первой же возможности забросить это все и вернуться к хохлятским закупкам!!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
  9. ul_vitalii Сегодня, 14:24
    На сколько помнится в Крыму зависло их вооружение , может переплавить его, так как сотрудничество прекращено. smile
    ul_vitalii
  10. Berkut24 Сегодня, 14:33
    Очередная хрень для внутреннего потребления с горилкой, которую в России снова никто не заметит.
    Berkut24
  11. штольц Сегодня, 14:54
    Это вы о чём здесь, разве можно сброд нищих и бандеровских фанатиков называть государством, всерьёз воспринимать их бредовые слова и действия?
    штольц
  12. Романенко Сегодня, 15:23
    Все-таки точно мазохисты.
    Мало того, что не работало, то, что потенциально обеспечивало большое количество предприятий и людей рабочими местами и зарплатой....
    Так еще и на бумаге отвергли возможность восстановления.
    Жрать то что будете?
    А, хотя тётя Нуланд им гамбургеров натаскает из Пин-досии.
    Вот население жалко.
    Романенко
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