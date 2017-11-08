15:42 08 ноября

Сдача головной французской АПЛ перенесена на 2020 год

Французские подводники смогут подняться на борт головной атомной многоцелевой подводной лодки типа Barracuda лишь в 2020 году, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.

Сдача головной французской АПЛ перенесена на 2020 год
Строительство головной французской атомной многоцелевой подводной лодки Suffren типа Barracuda в цехе арсенала судостроительного объединения DCNS (ныне Naval Group).

По словам начальника штаба подводных сил ВМС Франции адмирала Кристофа Празука, перенос сдачи лодки с 2017-го на 2020-й связан с техническими проблемами.


Это не "самокат", а сложный для постройки комплекс, в ходе строительства которого были совершены ошибки. Их надо обнаружить, исправить, а затем нагнать темп строительства,
сказал он.

Кроме того, по данным Минэкономики, имеет место рост затрат на конечной стадии производства из-за задержек в поставках материалов и комплектующих со стороны самого судостроителя.

Это вынуждает ВМС Франции продолжать эксплуатацию АПЛ типа Rubis. Число исправных лодок поддерживать довольно сложно, так как, начиная с января 2017 года планировался их постепенный вывод из боевого состава.

«Программа строительства АПЛ типа Barracuda началась в 1998 году, первая лодка была заказана в 2006 году. Стоимость всей программы составляет 7,9 млрд евро, включая проектирование и строительство шести корпусов в период с 2019 по 2028 годы, когда должна быть поставлена последняя АПЛ. Длина корабля составляет 99 метров, подводное водоизмещение 5100 тонн, экипаж состоит из 60 человек, включая 12 офицеров», – говорится в материале.

Сообщается, что Barracuda сможет применять торпеду F21, противокорабельную крылатую ракету Exocet SM39 и морскую крылатую ракету MdCN. Дальность ее полета составляет около 1000 км.

Использованы фотографии: DCNS
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Комментарии 16

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:53
    "А эти тоже нас победили" ? ©
    DEZINTO
    1. bagr69 Сегодня, 14:01
      Почему-то про Мистрали вспомнил...
      Видимо условия для передачи АПЛ во Франции тоже не сложились.
      bagr69
      1. DEZINTO Сегодня, 14:03
        Почему-то по Мистрали вспомнил..


        Почему? В чём связь?
        DEZINTO
        1. bagr69 Сегодня, 14:10
          Сколько пафоса было в то время, что Россия не в состоянии построить корабли упомянутого типа. А тут оказалось, что мы АПЛ строим (возобновили строительство), да и корабли с функционалом Мистраля тоже запроектировали, а Франция сроки сдвигает.
          bagr69
    2. сибиралт Сегодня, 14:27
      Все правильно. Тарапитса ни нада. Откладывать можно сколько угодно. Пока французы долго спускают, мы много раз спустим то, что надо.
      сибиралт
      1. ПалБор Сегодня, 14:43
        Двусмысленно lol
        ПалБор
    3. Primoos Сегодня, 14:42
      2020 не приговор. Чего торопиться? Ещё и 2050 тоже скоро. Да и зачем лягушатникам субмарина? Им и авианосец никчему. Этот лапоть поплавал чуток возле Сирии и без единого выстрела учапал домой. Только денюшки потратил.
      Primoos
  2. pjastolov Сегодня, 13:54
    Это не "самокат", а сложный для постройки комплекс, в ходе строительства которого были совершены ошибки. Их надо обнаружить, исправить, а затем нагнать темп строительства,
    и на прекрасном западе сроки то же сдвигаются в право, и где наши все пропальщики? хотелось бы услышать их комментарии laughing
    pjastolov
    1. Servisinzhener Сегодня, 13:57
      С плачем что вот у них всё всегда в сроки и идеального качества. А у нас всё через одно место.
      Servisinzhener
    2. Джедай Сегодня, 14:05
      Цитата: pjastolov
      и где наши все пропальщики? хотелось бы услышать их комментарии

      Володя, подожди - они ещё от шока не отошли от этой новости. lol
      Джедай
      1. pjastolov Сегодня, 14:13
        Цитата: Джедай
        они ещё от шока не отошли от этой новости.

        хоть бы не застрелились laughing
        pjastolov
    3. Комментарий был удален.
    4. Николай Грек Сегодня, 15:20
      Цитата: pjastolov
      Это не "самокат", а сложный для постройки комплекс, в ходе строительства которого были совершены ошибки. Их надо обнаружить, исправить, а затем нагнать темп строительства,
      и на прекрасном западе сроки то же сдвигаются в право, и где наши все пропальщики? хотелось бы услышать их комментарии laughing

      lol lol lol good good позволю себе вас дополнить по причине пропуска еще одной очень важной вырезки из текста!!! wink yes
      Цитата: pjastolov
      Кроме того, по данным Минэкономики, имеет место рост затрат на конечной стадии производства из-за задержек в поставках материалов и комплектующих со стороны самого судостроителя.

      вот в отношении такого комплекса высказываний очень хочется послушать всеропальщиков!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. pjastolov Сегодня, 15:30
        Ну я уже не стал так подробно, но в спайке звучит очень хорошо good
        pjastolov
  3. ul_vitalii Сегодня, 14:07
    Вот это они семь раз отмерили, а один раз отрезали, три года подсчитали и это с их опытом кораблестроения.Австралия встала к ним в очередь за подлодками.
    ul_vitalii
    1. den3080 Сегодня, 14:11
      Вот это они семь раз отмерили, а один раз отрезали,

      теперь думать будут, как приставить отрезанное назад.
      den3080
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:25
        Цитата: den3080
        теперь думать будут, как приставить отрезанное назад.

        В принципе, три года на раздумья - норм,учитывая,что
        «Программа строительства АПЛ типа Barracuda началась в 1998 году, первая лодка была заказана в 2006 году. Стоимость всей программы составляет 7,9 млрд евро, включая проектирование и строительство шести корпусов в период с 2019 по 2028 годы,
        . Заказали,значит, в 2006-м...
        Paranoid50
  4. Идущий Сегодня, 14:25
    Длина корабля составляет 99 метров, подводное водоизмещение 5100 тонн, экипаж состоит из 60 человек, включая 12 офицеров», – говорится в материале.

    Сообщается, что Barracuda сможет применять торпеду F21, противокорабельную крылатую ракету Exocet SM39 и морскую крылатую ракету MdCN. Дальность ее полета составляет около 1000 км.


    Заявлено не плохо.
    Идущий
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