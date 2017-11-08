Сдача головной французской АПЛ перенесена на 2020 год

Это не "самокат", а сложный для постройки комплекс, в ходе строительства которого были совершены ошибки. Их надо обнаружить, исправить, а затем нагнать темп строительства,

Французские подводники смогут подняться на борт головной атомной многоцелевой подводной лодки типа Barracuda лишь в 2020 году, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.По словам начальника штаба подводных сил ВМС Франции адмирала Кристофа Празука, перенос сдачи лодки с 2017-го на 2020-й связан с техническими проблемами.сказал он.Кроме того, по данным Минэкономики, имеет место рост затрат на конечной стадии производства из-за задержек в поставках материалов и комплектующих со стороны самого судостроителя.Это вынуждает ВМС Франции продолжать эксплуатацию АПЛ типа Rubis. Число исправных лодок поддерживать довольно сложно, так как, начиная с января 2017 года планировался их постепенный вывод из боевого состава.«Программа строительства АПЛ типа Barracuda началась в 1998 году, первая лодка была заказана в 2006 году. Стоимость всей программы составляет 7,9 млрд евро, включая проектирование и строительство шести корпусов в период с 2019 по 2028 годы, когда должна быть поставлена последняя АПЛ. Длина корабля составляет 99 метров, подводное водоизмещение 5100 тонн, экипаж состоит из 60 человек, включая 12 офицеров», – говорится в материале.Сообщается, что Barracuda сможет применять торпеду F21, противокорабельную крылатую ракету Exocet SM39 и морскую крылатую ракету MdCN. Дальность ее полета составляет около 1000 км.