"Фейсбук" и "Твиттер" готовы хранить данные о российских пользователях в России
Сегодня стало известно о том, что крупнейшие американские социальные сети Facebook и Twitter решили выполнить требования, предъявляемые российским законодательством. Речь идёт об открытии на территории Российской Федерации представительств этих компаний с подотчётной российским контролирующим органам документацией.
Газета «Известия» пишет о том, что «Фейсбук» создаст представительство в России. Уже объявлено об открытых вакансиях на поиск руководителей российского офиса американской компании. «Твиттер» собирается переносить на территорию Российской Федерации серверы, на которых хранятся персональные данные российских граждан. На данном этапе идёт подбор региона, в котором произойдёт локализация американских компаний, их офисов и серверов в РФ.
При этом отмечается, что Роскомнадзор до конца текущего года не собирается осуществлять инспекционные мероприятия по проверке исполнения предписаний, вынесенных ранее в отношении Facebook и Twitter. Такого рода проверки, как сообщается, будут проведены не ранее следующего года.
Напомним, что в 2015 году в РФ был принят закон, который обязывает все компании, работающие в Интернете с персональными данными российских граждан, проводить регистрацию через структуры Роскомнадзора на территории РФ и хранить не менее чем в течение 6 месяцев ежегодно все персональные данные о россиянах именно в России. Наказание за отказ от следования таким нормам – 0,5 млн рублей штрафа, а при повторном нарушении – блокировка.
Ранее эксперты сообщали о том, что две упомянутые социальные сети США в России ежегодно зарабатывают около четверти млрд долларов. Мало того, для США явно важен широкий информационный выход в российское медиапространство.
Газета «Известия» пишет о том, что «Фейсбук» создаст представительство в России. Уже объявлено об открытых вакансиях на поиск руководителей российского офиса американской компании. «Твиттер» собирается переносить на территорию Российской Федерации серверы, на которых хранятся персональные данные российских граждан. На данном этапе идёт подбор региона, в котором произойдёт локализация американских компаний, их офисов и серверов в РФ.
При этом отмечается, что Роскомнадзор до конца текущего года не собирается осуществлять инспекционные мероприятия по проверке исполнения предписаний, вынесенных ранее в отношении Facebook и Twitter. Такого рода проверки, как сообщается, будут проведены не ранее следующего года.
Напомним, что в 2015 году в РФ был принят закон, который обязывает все компании, работающие в Интернете с персональными данными российских граждан, проводить регистрацию через структуры Роскомнадзора на территории РФ и хранить не менее чем в течение 6 месяцев ежегодно все персональные данные о россиянах именно в России. Наказание за отказ от следования таким нормам – 0,5 млн рублей штрафа, а при повторном нарушении – блокировка.
Ранее эксперты сообщали о том, что две упомянутые социальные сети США в России ежегодно зарабатывают около четверти млрд долларов. Мало того, для США явно важен широкий информационный выход в российское медиапространство.
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