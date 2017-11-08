15:40 08 ноября

"Фейсбук" и "Твиттер" готовы хранить данные о российских пользователях в России

Сегодня стало известно о том, что крупнейшие американские социальные сети Facebook и Twitter решили выполнить требования, предъявляемые российским законодательством. Речь идёт об открытии на территории Российской Федерации представительств этих компаний с подотчётной российским контролирующим органам документацией.

"Фейсбук" и "Твиттер" готовы хранить данные о российских пользователях в России


Газета «Известия» пишет о том, что «Фейсбук» создаст представительство в России. Уже объявлено об открытых вакансиях на поиск руководителей российского офиса американской компании. «Твиттер» собирается переносить на территорию Российской Федерации серверы, на которых хранятся персональные данные российских граждан. На данном этапе идёт подбор региона, в котором произойдёт локализация американских компаний, их офисов и серверов в РФ.


При этом отмечается, что Роскомнадзор до конца текущего года не собирается осуществлять инспекционные мероприятия по проверке исполнения предписаний, вынесенных ранее в отношении Facebook и Twitter. Такого рода проверки, как сообщается, будут проведены не ранее следующего года.

Напомним, что в 2015 году в РФ был принят закон, который обязывает все компании, работающие в Интернете с персональными данными российских граждан, проводить регистрацию через структуры Роскомнадзора на территории РФ и хранить не менее чем в течение 6 месяцев ежегодно все персональные данные о россиянах именно в России. Наказание за отказ от следования таким нормам – 0,5 млн рублей штрафа, а при повторном нарушении – блокировка.

Ранее эксперты сообщали о том, что две упомянутые социальные сети США в России ежегодно зарабатывают около четверти млрд долларов. Мало того, для США явно важен широкий информационный выход в российское медиапространство.


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Комментарии 14

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  1. Джедай Сегодня, 14:10
    Сегодня стало известно о том, что крупнейшие американские социальные сети Facebook и Twitter решили выполнить требования, предъявляемые российским законодательством.

    Вполне ожидаемо и предсказуемо: Facebook и Twitter не хотят терять свои денежки. Хорошая новость для любителей соцсетей.
    Джедай
    1. Primoos Сегодня, 14:33
      И твитер, и мордокнига мне лично нафиг не нужны. От них только гадости. Сколько же там разнообразных тварей обитает! Я за полный запрет этой гадости на территории России.
      Primoos
      1. Джедай Сегодня, 14:38
        Я сам не признаю никакие соцсети и считаю их отравой, потому присоединяюсь к Вашим словам :
        Цитата: Primoos
        Я за полный запрет этой гадости
        Джедай
      2. Greenwood Сегодня, 14:41
        Вы вообще нормальный? А как-же общение с людьми, находящимися далеко? А группы по интересам? А различные интересные ссылки?
        Цитата: Primoos
        От них только гадости.
        Я благодаря этой "гадости" сумел разыскать несколько старых друзей, которых давно не видел и от которых не осталось никаких контактов.
        Цитата: Primoos
        Я за полный запрет этой гадости на территории России.
        Макдональдс, Кока-Колу, Орбит, джинсы, MTV тоже запретить. Да и вообще отгородиться от всего мира железным занавесом.
        Greenwood
        1. Primoos Сегодня, 14:51
          Макдональдс? Да как у вас язык повернулся на эту величайшую ценность! Я обожаю Макдональдс! Где ещё в городе можно поссать и посрать в удовольствие. Руки прочь от Макдональдса!!! А вот кушать там я бы не советовал, дерьмос.
          Primoos
        2. амурец Сегодня, 14:52
          Цитата: Greenwood
          джинсы

          А джинсы за что? Это же рабочая одежда, а не сексуальные штаны. История джинсов. http://tema.livejournal.com/1569367.html
          Джинсы шьются из денима — ткани саржевого плетения. Самая лучшая ткань делалась во французском городе Ниме, и называлась serge de Nîmes («Нимская саржа») — отсюда и слово деним. А слово «джинсы» произошли от итальянской Генуи.
          Особенно деним любили моряки — они были непривередливыми ребятами. Моряки использовали прочную, лёгкую ткань по-максимуму: укрывали ей грузы, латали паруса и шили себе просторные, широкие штаны.
          амурец
  2. казерог Сегодня, 14:14
    запретить их нахрен и дело с концом - вон китайцы закрыли их и не чё живут и не жужжат
    казерог
    1. Greenwood Сегодня, 14:46
      Цитата: казерог
      вон китайцы закрыли их и не чё живут и не жужжат
      У китайцев свои соцсети и свои сайты знакомств. А этот их мнимую блокировку спокойно обходит каждый второй пользователь и сидит себе в Фейсбуке, постит в Твиттере и смотрит YouTube.
      Greenwood
      1. Николай Грек Сегодня, 15:14
        Цитата: Greenwood
        У китайцев свои соцсети и свои сайты знакомств.

        what what what вообще-то у нас тоже свои соцсети и сайты знакомств!!! fool fool laughing laughing laughing tongue tongue tongue
        Николай Грек
  3. 210окв Сегодня, 14:15
    Выполняйте что от вас требуют и....платите господа...платите.
    210окв
  4. Sergei75 Сегодня, 14:19
    Блин, какие персональные данные?
    Может я чего пропустил, но номер паспорта я не забивал, номер банковской карточки и счёта тоже, компрометирующих фотографий то-же нет.
    Какой чудак туда что-то серьёзное выложит?
    Sergei75
    1. Greenwood Сегодня, 14:43
      Фейсбук периодически блочит аккаунты пользователей, после чего для разблокировки просит прислать копию паспорта.
      Greenwood
  5. DEZINTO Сегодня, 14:21
    Да и шли-бы они лесом.
    DEZINTO
  6. Greenwood Сегодня, 14:44
    Я так посмотрю, тут все такие асоциальные личности собрались. Прям противники соцсетей. Вам самим не смешно, господа? Застряли ментально в прошлом веке, ей-Богу.
    Greenwood
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