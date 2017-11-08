ВСУ: Это нам поможет осуществлять обстрелы со скрытых позиций...





Заказали для 53-й бригады и 43-го пехотного батальона и сегодня получили 35 комплектов специальных металлических шкал, для того чтобы наши БМП-1 теперь могли стрелять по противнику с закрытых-скрытых позиций.





Наблюдатели и противника наши БМП не видит, а боеприпас 73-го калибра, кстати, не запрещённый Минскими договорённостями, прилетает точно в блиндаж или в опорник. Не все мои подписчики и друзья поймут, что это за железки такие на фото.Заказали для 53-й бригады и 43-го пехотного батальона и сегодня получили 35 комплектов специальных металлических шкал, для того чтобы наши БМП-1 теперь могли стрелять по противнику с закрытых-скрытых позиций.Наблюдатели и противника наши БМП не видит, а боеприпас 73-го калибра, кстати, не запрещённый Минскими договорённостями, прилетает точно в блиндаж или в опорник.

Представители МО Украины и так называемого волонтёрского движения, оказывающего помощь ВСУ, продолжают публиковать материалы о поставках, осуществляющихся для ВСУ и нацбатов на Донбасс. Практически каждая из таких публикаций является прямым доказательством того, что Украина нарушает ранее достигнутые контактной группой договорённости о перемирии. Обращает на себя внимание то, что сообщения донецких источников об обстрелах территории ДНР на Украине называют «фейками», при этом сами же публикуют подтверждения о проведении обстрелов территории народной республики из имеющихся вооружений.Вот публикация одного из представителей «волонтёрского» движения Украины Юрия Мысягина в социальной сети:Вот только не говорит г-н Мысягин, что куда чаще украинские боеприпасы прилетают не в блиндажи и опорники, а в жилые кварталы населённых пунктов ДНР. Это приводит к очередным жертвам среди мирного населения, разрушением жилого фонда и инфраструктуры Донбасса.