15:46 08 ноября

ВСУ: Это нам поможет осуществлять обстрелы со скрытых позиций...

Представители МО Украины и так называемого волонтёрского движения, оказывающего помощь ВСУ, продолжают публиковать материалы о поставках, осуществляющихся для ВСУ и нацбатов на Донбасс. Практически каждая из таких публикаций является прямым доказательством того, что Украина нарушает ранее достигнутые контактной группой договорённости о перемирии. Обращает на себя внимание то, что сообщения донецких источников об обстрелах территории ДНР на Украине называют «фейками», при этом сами же публикуют подтверждения о проведении обстрелов территории народной республики из имеющихся вооружений.

Вот публикация одного из представителей «волонтёрского» движения Украины Юрия Мысягина в социальной сети:
Не все мои подписчики и друзья поймут, что это за железки такие на фото.

Заказали для 53-й бригады и 43-го пехотного батальона и сегодня получили 35 комплектов специальных металлических шкал, для того чтобы наши БМП-1 теперь могли стрелять по противнику с закрытых-скрытых позиций.


Наблюдатели и противника наши БМП не видит, а боеприпас 73-го калибра, кстати, не запрещённый Минскими договорённостями, прилетает точно в блиндаж или в опорник.


ВСУ: Это нам поможет осуществлять обстрелы со скрытых позиций...



Вот только не говорит г-н Мысягин, что куда чаще украинские боеприпасы прилетают не в блиндажи и опорники, а в жилые кварталы населённых пунктов ДНР. Это приводит к очередным жертвам среди мирного населения, разрушением жилого фонда и инфраструктуры Донбасса.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 14:33
    Крысы есть крысы… изподтишка только и могут
    Шура пермский
    1. Идущий Сегодня, 14:35
      Заказали для 53-й бригады и 43-го пехотного батальона и сегодня получили 35 комплектов специальных металлических шкал, для того чтобы наши БМП-1 теперь могли стрелять по противнику


      А до этого они стреляли как? belay
      Идущий
      1. maxim947 Сегодня, 14:38
        Это нам поможет осуществлять обстрелы со скрытых позиций[i][/i]

        Всегда готова постараться
        Та власть, что под западом легла
        Украсть, предать, продаться
        Да и нагадить... из-за угла.
        maxim947
      2. Сепар ДНР Сегодня, 14:55
        Цитата: Идущий
        А до этого они стреляли как? belay


        Так же как и мы sad
        Думаете наши Бэхи-копейки доставшиеся нам в качестве трофеев или в виде поставок по "военторгу",блещут исправностью и боеготовностью ?
        Не совсем так,точнее,вообще не так.
        Ремонтной базы НЕТ,запчастей ЙОК ,"текучка" мехводов и операторов из-за СОЧей...
        А иногда и по своим стреляют...
        Вот такая картина.
        Я,вот совсем недавно на сайте,но успел подметить тенденцию превалирующую здесь :
        ДНРовцы(ЛНРовцы),шапками закидают безмозглых укропов...

        УВЫ,не 2014й,и не дух ополчения. И не безмозглые укропы.
        Сепар ДНР
    2. Primoos Сегодня, 14:38
      Ну про точность здесь говорить не приходится. Плюс-минус километр. Главное-закрытая позиция. Спрятался и подлянишь, пока ответка не прилетит. А она прилетит и на закрытую.
      Primoos
      1. NIKNN Сегодня, 14:42
        Цитата: Primoos
        Ну про точность здесь говорить не приходится. Плюс-минус километр. Главное-закрытая позиция. Спрятался и подлянишь, пока ответка не прилетит. А она прилетит и на закрытую.

        Это да. Ну а так надо уже новое им чего то заказывать, что бы из могилы дистанционно плевки стирать со своего надгробья...
        NIKNN
      2. Сепар ДНР Сегодня, 15:43
        Цитата: Primoos
        Главное-закрытая позиция. Спрятался и подлянишь, пока ответка не прилетит. А она прилетит и на закрытую.

        Пока прилетит,бэха : Дыр-дыр,и Тю-тю.
        Лишний раз убеждаюсь в том ,что к сожалению основная масса людей на сайте,да и вообще в России воспринимают укропов через призму Славянска и котлов 2014го...

        НЕ ТОТ укроп пошёл нынче. Сколько б не визжали заангажированые СМИ и "политологи" о том,что ВСУ разваливаются и ни на что не способны.
        Эту песню мы слышим с 2014го...

        А ще не вмэрла...
        Сепар ДНР
    3. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:40
      Цитата: Шура пермский
      Крысы есть крысы… изподтишка только и могут

      Эмоционально - солидарен. Де-факто нет ничего более тупого, чем от военных требовать соблюдения рыцарства на поле боя 21-го века. Еще потребуйте от наших пилотов ВКС чтоб приземлились и с игиловцами на кулаках сразились, а то нечестно бомбить изподтишка сверху как крысы.
      Молодой_Коммунист
      1. 79807420129 Сегодня, 14:45
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Еще потребуйте от наших пилотов ВКС

        Уважаемый ВАШИХ ПИЛОТОВ ВКС? belay Скажите,а когда Болгария бомбила ИГИЛ?И разве в Болгарии есть ВКС? laughing
        79807420129
        1. Юрий. Калининград Сегодня, 14:57
          С чего ты взял, что он болгарин? У меня, когда пишу сюда комменты, светится флажок той страны, где я нахожусь.
          Юрий. Калининград
      2. Николай Грек Сегодня, 15:09
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Еще потребуйте от наших пилотов ВКС чтоб приземлились и с игиловцами на кулаках сразились, а то нечестно бомбить изподтишка сверху как крысы.

        беда какая-то у вас в голове!!! wassat wassat wassat
        Николай Грек
    4. Burbon Сегодня, 14:46
      Цитата: Шура пермский
      изподтишка только и могут

      ???? сейчас все войны и конфликты из под тишка....в штыковую тапереча не бегают.....не знали?
      Burbon
  2. askort154 Сегодня, 14:34
    Вот они ноу-хау по хохляцки - посмотрел на шкалу - "выстрелил и забыл". wassat
    askort154
  3. demo Сегодня, 14:35
    Грешным делом подумал что они держат приспособления для замеров того, чем прославился Ляшко, друг у друга.
    Такие у них нравы.
    demo
  4. polpot Сегодня, 14:40
    Праздник у папуасов прицелы к рогаткам привезли
    polpot
  5. Blue Fox Сегодня, 14:43
    С закрытой позиции из "Грома"... Мне кажется с таким же успехом можно ветряной флюгер к башне приварить, потому что тут никакие шкалы не помогут, а флюгер хотя бы направление ветра укажет, чтобы уже потом по принципу "два лаптя " влево-вправо и ближе-дальше уже корректировать стрельбу. Высокоточники блин.
    Blue Fox
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:28
      Цитата: Blue Fox
      С закрытой позиции из "Грома"...

      При интенсивном обстреле,что из бэхи-копейки,что из "сапога",пусть даже и не совсем прицельном,нам,пехоте,приходится "уши прижимать" yes Особенно когда бьют осколочными...
      А с учётом того,что долбаным минском отведены практически все(за редким исключением У НАС) орудия более 100мм,такая стрельба приобретает смысл...
      Сепар ДНР
    2. Маз Сегодня, 15:39
      А что, в безветренную погоду на дистанции 3км или куда там летит 73мм пока не самоликвидируется? А БМП 1, шо модно и можно на таку видстань подводить к линии разграничения?
      Маз
    3. Маз Сегодня, 15:45
      При высоте цели 2 метра дальность прямого выстрела гранатой ПГ-9 составляет 765 метров, а максимальная дальность 1300 метров[1]. Для борьбы с пехотой противника используется осколочно-фугасный выстрел ОГ-15В с максимальной дальностью 4400 метров[8].
      Маз
  6. Керенский Сегодня, 15:01
    Не все мои подписчики и друзья поймут, что это за железки такие на фото.

    Всё нормально. В ВСУ тем более не поймут все! Продадут. А если не купят, то действительно, - будут стручки мерить "на закрытых позициях".
    Керенский
    1. den3080 Сегодня, 15:18
      вот прямо с языка у меня сняли)) посмотрел фото сначала и подумалось: что за писькомерки такие??
      den3080
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:14
    Чем подлее и преступнее замысел, тем больше он имеет шансов быть воплощенным вна укроине. ...
    Геркулесыч
Картина дня