Бундесвер предсказал 6 вариантов развития событий в ЕС до 2040 года
Бундесвер проанализировал 6 возможных сценариев, по которым могут развиваться события в Евросоюзе до 2040 года, наиболее пессимистичный сценарий предусматривает распад европейского сообщества, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на еженедельник Der Spiegel.
Доклад называется «Стратегические перспективы-2040». Минобороны рассмотрело сценарии от наиболее оптимистичного («Глобальный Запад: ЕС процветает и распространяет свою культуру и влияние») до самого пессимистичного («Распад ЕС: десятилетия нестабильности разрушают международные соглашения, что для Германии приводит к многочисленным столкновениям»).
По мнению аналитиков, к распаду ЕС может привести либо агрессия со стороны России, либо последствия «Брексита». В этом случае страны не будут вступать в ЕС, многие члены выйдут из него, Европа утратит конкурентоспособность в мире, а число конфликтов вырастет.
Остальные четыре сценария выглядят так: «Мирные большие регионы (ЕС растет и интеграция увеличивается с расширением торговых связей), Статус-кво (стабильное положение с сильной немецкой экономикой и мирным соседством), Многополярная конкуренция (экстремизм подталкивает страны-участницы ЕС к проведению более националистической политики) и Запад против Востока (некоторые восточные члены ЕС выходят из него, чтобы создать собственный блок)».
Для всех сценариев рассматривается то, как именно они повлияют на Германию и ее политику и положение.
Доклад был подготовлен управлением планирования бундесвера и командованию в феврале этого года. Военные аналитики впервые подготовили столь долгосрочный прогноз, причем предусматривающий возможность распада ЕС.
После подготовки общего прогноза бундесвер также разработает детальные военные планы на случай каждого из сценариев.
Доклад называется «Стратегические перспективы-2040». Минобороны рассмотрело сценарии от наиболее оптимистичного («Глобальный Запад: ЕС процветает и распространяет свою культуру и влияние») до самого пессимистичного («Распад ЕС: десятилетия нестабильности разрушают международные соглашения, что для Германии приводит к многочисленным столкновениям»).
По мнению аналитиков, к распаду ЕС может привести либо агрессия со стороны России, либо последствия «Брексита». В этом случае страны не будут вступать в ЕС, многие члены выйдут из него, Европа утратит конкурентоспособность в мире, а число конфликтов вырастет.
Остальные четыре сценария выглядят так: «Мирные большие регионы (ЕС растет и интеграция увеличивается с расширением торговых связей), Статус-кво (стабильное положение с сильной немецкой экономикой и мирным соседством), Многополярная конкуренция (экстремизм подталкивает страны-участницы ЕС к проведению более националистической политики) и Запад против Востока (некоторые восточные члены ЕС выходят из него, чтобы создать собственный блок)».
Для всех сценариев рассматривается то, как именно они повлияют на Германию и ее политику и положение.
Доклад был подготовлен управлением планирования бундесвера и командованию в феврале этого года. Военные аналитики впервые подготовили столь долгосрочный прогноз, причем предусматривающий возможность распада ЕС.
После подготовки общего прогноза бундесвер также разработает детальные военные планы на случай каждого из сценариев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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