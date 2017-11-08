15:44 08 ноября

Бундесвер предсказал 6 вариантов развития событий в ЕС до 2040 года

Бундесвер проанализировал 6 возможных сценариев, по которым могут развиваться события в Евросоюзе до 2040 года, наиболее пессимистичный сценарий предусматривает распад европейского сообщества, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на еженедельник Der Spiegel.



Доклад называется «Стратегические перспективы-2040». Минобороны рассмотрело сценарии от наиболее оптимистичного («Глобальный Запад: ЕС процветает и распространяет свою культуру и влияние») до самого пессимистичного («Распад ЕС: десятилетия нестабильности разрушают международные соглашения, что для Германии приводит к многочисленным столкновениям»).


По мнению аналитиков, к распаду ЕС может привести либо агрессия со стороны России, либо последствия «Брексита». В этом случае страны не будут вступать в ЕС, многие члены выйдут из него, Европа утратит конкурентоспособность в мире, а число конфликтов вырастет.

Остальные четыре сценария выглядят так: «Мирные большие регионы (ЕС растет и интеграция увеличивается с расширением торговых связей), Статус-кво (стабильное положение с сильной немецкой экономикой и мирным соседством), Многополярная конкуренция (экстремизм подталкивает страны-участницы ЕС к проведению более националистической политики) и Запад против Востока (некоторые восточные члены ЕС выходят из него, чтобы создать собственный блок)».

Для всех сценариев рассматривается то, как именно они повлияют на Германию и ее политику и положение.

Доклад был подготовлен управлением планирования бундесвера и командованию в феврале этого года. Военные аналитики впервые подготовили столь долгосрочный прогноз, причем предусматривающий возможность распада ЕС.

После подготовки общего прогноза бундесвер также разработает детальные военные планы на случай каждого из сценариев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. 32363 Сегодня, 14:34
    клоуны, во главе с гинеголокшей
    32363
    1. Anarchist Сегодня, 14:37
      Ну слава богу, хоть Россию не забыли! А как без нас? Без нас никак!
      Они и в туалет ходят с ''Россией'' на устах... Вместо слабительного!
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 14:41
        А почему именно 6 сценариев ? на большее фантазии не хватило или почему не три?
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 14:45
          Потому что в разработке возможных сценариев принимали участие 6 человек. lol
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 14:51
            Цитата: Джедай
            Потому что в разработке возможных сценариев принимали участие 6 человек. lol

            Гениально . Привет Макс! hi
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 14:54
              Привет, Виктор! hi Я просто не очень высокого мнения об уровне Западного интеллекта. yes
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 15:01
                Так поэтому и шесть , больше нет спецов. lol
                cniza
                1. bulvas Сегодня, 15:18
                  Лучше бы продолжали делать автомобили.

                  Сценарии, прогнозы - не их это
                  bulvas
        2. Anarchist Сегодня, 14:45
          Виктор, приветствую!
          Цитата: cniza
          А почему именно 6 сценариев ? на большее фантазии не хватило или почему не три?

          Даю подсказку
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 14:51
            Приветствую Александр! hi , слово шестерка это их кредо , оно утверждающее. lol
            cniza
        3. NIKNN Сегодня, 14:50
          Цитата: cniza
          А почему именно 6 сценариев ? на большее фантазии не хватило или почему не три?

          Все не то. Единственный сценарий, это те кого как лохов в ЕС заманили, чтобы обобрать до нитки и в вечных рабах из за долгов оставить, поймут , что лоханулись и пошлют эту ЕС . Исключением может быть только Украина..., те ни когда не поймут, но и ЕС с хохлами еще пыта большого не имели, так , что не ясно кому повезет... request
          NIKNN
          1. cniza Сегодня, 15:00
            Это они так маскируются ?
            cniza
            1. NIKNN Сегодня, 15:16
              Цитата: cniza
              Это они так маскируются ?

              Да кто их разберет? request
              Поутру Лев Толстой выходил на покос. Махал косой и думал:
              - До чего ж хорошо! Только тяжкий физический труд позволяет человеку мыслить, чувствовать и совершенствоваться.
              Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:
              - Почто барин капусту косит?
              - Кто ж их, образованных, разберет?
              NIKNN
    2. 79807420129 Сегодня, 14:54
      Бундесвер проанализировал 6 возможных сценариев

      Эвона как,душа бабы Ванги реинкарнировалась в бундесвере. laughing
      79807420129
      1. НасРать Сегодня, 15:07
        Цитата: 79807420129
        Бундесвер проанализировал 6 возможных сценариев

        Эвона как,душа бабы Ванги реинкарнировалась в бундесвере. laughing

        Баба Ванга и не такое прогнозировала wassat :

        НасРать
  2. Шура пермский Сегодня, 14:35
    Пока у них петухи у власти,они только хуже жить будут
    Шура пермский
  3. Sergei75 Сегодня, 14:40
    Опять империалисты что-то поганое задумали...
    Sergei75
  4. штольц Сегодня, 14:46
    А с чего это Бундесвер предсказаниями занялся? Лучше бы матчасть изучали и технику обслуживали.
    штольц
    1. Керенский Сегодня, 15:10
      А с чего это Бундесвер предсказаниями занялся?

      Вот полностью согласен. Ну уж если Бундесвер взялся, сейчас все остальные конторы икру метать начнут.
      Керенский
  5. Тень тьмы Сегодня, 14:48
    Нападение России? А почему тогда не рассматривали варианты: падение астероида, нашествие инопланетян и взрыва солнца?! Могу предложить ещё варианты, типа библейских: всемирный потоп, второе пришествие Христа и ремейк Содома и Гоморры! fool
    Тень тьмы
  6. demo Сегодня, 14:48
    Смотрю на фото и мне кажется что министр обороны ФРГ мучается вопросом - а где же здесь матка?
    demo
  7. Семенов Сегодня, 14:50
    Последствия "Брексита" не раскрыты. А так бы статья больше "плюсов" получила за "мед по душе".
    Семенов
  8. Masya Masya Сегодня, 14:53
    Хорошенькие прогнозы... или пан, или пропал... wink остальные четыре так, для проформы...
    Masya Masya
  9. yuliatreb Сегодня, 14:54
    Про седьмой вариант ни слова, а сценарий данного варианта историческая закономерность, ведать немцы забывают историю своей страны.
    yuliatreb
  10. Livonetc Сегодня, 14:58
    Фото из типично-специфичного немецкого фильма старше 16ти.
    Ганс меняет гусеницу на самоходке фрау.
    Ну и далее по обычному сценарию.
    Livonetc
  11. Геркулесыч Сегодня, 15:11
    Есть седьмой вариант -в ЕС власть тотально захватят психиатры, wassat и всех политиков упрячут в дурку fool !Жалко, что этот вариант самый труднореализуемый ! crying am
    Геркулесыч
  12. solzh Сегодня, 15:30
    laughing Пророки ёлки-палки. Бундесвер переход к эзотерики. Ну а если серьёзно, то я не заметил сколько-нибудь серьёзных прогнозов. Прогноз для ЕС может быть только один, ПОЛНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
    solzh
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