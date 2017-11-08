В Каталонии началась крупнейшая в новейшей истории забастовка
В Каталонии началась самая масштабная забастовка в истории региона. Жители автономии, которая была лишена Мадридом своего статуса, протестуют против, как заявлено, «палочной диктатуры и ущемления демократических прав и свобод». Забастовку поддержали представители каталонской национальной профсоюзной организации, при этом руководство двух крупных каталонских профсоюзов отказалось от поддержки акции, назвав её политической.
В ответ на это сотни тысяч каталонцев, не обращая внимания на реакцию профсоюзного руководства, решили не выходить на свои рабочие места, заявив о том, что не начнут работу до тех пор, пока Мадрид не отменит в отношении автономии репрессивные законы.
В ходе забастовки перекрыты все основные транспортные артерии региона. Это более полусотни автомобильных и железных дорог. Пикеты выставлены в портах и воздушных гаванях. Сообщается об отмене уже нескольких рейсов на вылет из Барселоны. Перекрыты и международные автотрассы, соединяющие регион с Францией.
На въезде в Барселону и другие крупные города Каталонии образовались многокилометровые пробки. Полиция пытается вмешаться в ситуацию, однако протестующие не дают полицейским автомобилям добраться до мест, где проходят основные митинги.
Блокированы несколько полицейских участков, в которых, как узнали жители региона, был полностью заменён личный состав на полицейских из Мадрида и других городов Испании.
В ответ на это сотни тысяч каталонцев, не обращая внимания на реакцию профсоюзного руководства, решили не выходить на свои рабочие места, заявив о том, что не начнут работу до тех пор, пока Мадрид не отменит в отношении автономии репрессивные законы.
В ходе забастовки перекрыты все основные транспортные артерии региона. Это более полусотни автомобильных и железных дорог. Пикеты выставлены в портах и воздушных гаванях. Сообщается об отмене уже нескольких рейсов на вылет из Барселоны. Перекрыты и международные автотрассы, соединяющие регион с Францией.
На въезде в Барселону и другие крупные города Каталонии образовались многокилометровые пробки. Полиция пытается вмешаться в ситуацию, однако протестующие не дают полицейским автомобилям добраться до мест, где проходят основные митинги.
Блокированы несколько полицейских участков, в которых, как узнали жители региона, был полностью заменён личный состав на полицейских из Мадрида и других городов Испании.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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