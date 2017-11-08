В Каталонии началась крупнейшая в новейшей истории забастовка

В Каталонии началась самая масштабная забастовка в истории региона. Жители автономии, которая была лишена Мадридом своего статуса, протестуют против, как заявлено, «палочной диктатуры и ущемления демократических прав и свобод». Забастовку поддержали представители каталонской национальной профсоюзной организации, при этом руководство двух крупных каталонских профсоюзов отказалось от поддержки акции, назвав её политической.В ответ на это сотни тысяч каталонцев, не обращая внимания на реакцию профсоюзного руководства, решили не выходить на свои рабочие места, заявив о том, что не начнут работу до тех пор, пока Мадрид не отменит в отношении автономии репрессивные законы.В ходе забастовки перекрыты все основные транспортные артерии региона. Это более полусотни автомобильных и железных дорог. Пикеты выставлены в портах и воздушных гаванях. Сообщается об отмене уже нескольких рейсов на вылет из Барселоны. Перекрыты и международные автотрассы, соединяющие регион с Францией.На въезде в Барселону и другие крупные города Каталонии образовались многокилометровые пробки. Полиция пытается вмешаться в ситуацию, однако протестующие не дают полицейским автомобилям добраться до мест, где проходят основные митинги.Блокированы несколько полицейских участков, в которых, как узнали жители региона, был полностью заменён личный состав на полицейских из Мадрида и других городов Испании.