15:41 08 ноября

В Каталонии началась крупнейшая в новейшей истории забастовка

В Каталонии началась самая масштабная забастовка в истории региона. Жители автономии, которая была лишена Мадридом своего статуса, протестуют против, как заявлено, «палочной диктатуры и ущемления демократических прав и свобод». Забастовку поддержали представители каталонской национальной профсоюзной организации, при этом руководство двух крупных каталонских профсоюзов отказалось от поддержки акции, назвав её политической.

В ответ на это сотни тысяч каталонцев, не обращая внимания на реакцию профсоюзного руководства, решили не выходить на свои рабочие места, заявив о том, что не начнут работу до тех пор, пока Мадрид не отменит в отношении автономии репрессивные законы.

В Каталонии началась крупнейшая в новейшей истории забастовка



В ходе забастовки перекрыты все основные транспортные артерии региона. Это более полусотни автомобильных и железных дорог. Пикеты выставлены в портах и воздушных гаванях. Сообщается об отмене уже нескольких рейсов на вылет из Барселоны. Перекрыты и международные автотрассы, соединяющие регион с Францией.

На въезде в Барселону и другие крупные города Каталонии образовались многокилометровые пробки. Полиция пытается вмешаться в ситуацию, однако протестующие не дают полицейским автомобилям добраться до мест, где проходят основные митинги.

Блокированы несколько полицейских участков, в которых, как узнали жители региона, был полностью заменён личный состав на полицейских из Мадрида и других городов Испании.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. NIKNN Сегодня, 14:43
    Не сдаются!!! good Предатели убежали, может еще настоящие буйные появится...
    NIKNN
    1. cniza Сегодня, 14:47
      Скорее их уже подвезли , ведь кто то вывел людей на улицы.
      cniza
      1. NIKNN Сегодня, 14:51
        Цитата: cniza
        Скорее их уже подвезли , ведь кто то вывел людей на улицы.

        Наверно... smile
        NIKNN
        1. Татьяна Сегодня, 15:05
          Ну вот! Украинския Организация "Всеукраинский союз ветеранов АТО" не зря не так давно предлагала свои услуги Мадриду в борьбе с каталонцами!
          Этим экс-АТО-"воякам" будет чем там - в Европе - "поживиться".
          Экс-АТОшники ВСУ там помародёрствуют в Каталонии "на славу"!
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
    2. Венд Сегодня, 14:55
      Любая забастовка это удар по экономике страны, но видно другого инструмента не осталось.
      Венд
      1. NIKNN Сегодня, 14:59
        Цитата: Венд
        но видно другого инструмента не осталось.

        Ну обидно вообще то, простой люд поверив в призыва начал добиваться чего то , а их взяли и кинули, типа лицом ткнули и говорят , что щенкам не место под солнцем, в назидание остальным еще и пересажаем половину. С ихним темпераментом стоило ожидать. request
        NIKNN
      2. Сепар ДНР Сегодня, 15:07
        Цитата: Венд
        Любая забастовка это удар по экономике страны, но видно другого инструмента не осталось.


        Забастовка,это ещё щадящий инструмент. Нам вот,пришлось СРАЗУ браться за оружие,поскольку иного выбора нам киевская хунта не предоставила.

        Посмотрим,как "просвящённая Европа" распутает этот узел..
        Сепар ДНР
        1. Венд Сегодня, 15:11
          Цитата: Сепар ДНР

          Нам вот,пришлось СРАЗУ браться за оружие,поскольку иного выбора нам киевская хунта не предоставила..

          Да я знаю как вам там, у меня родственники в Донецке.
          Венд
  2. cniza Сегодня, 14:44
    Пикеты выставлены в портах и воздушных гаванях. Сообщается об отмене уже нескольких рейсов на вылет из Барселоны. Перекрыты и международные автотрассы, соединяющие регион с Францией.


    Ну вот ещё одни подражают скакунам , решили разрушить свой дом.
    cniza
    1. Джедай Сегодня, 14:50
      Да, партитура этого "концерта" очень похожа на украинскую, что заставляет задуматься о личности "дирижёра".
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 14:55
        Многие скажут, что это Путин... К гадалке не ходи...
        Anarchist
      2. cniza Сегодня, 14:55
        Он сидит и руки потирает , сейчас выведет провокаторов и понесется телега под откос.
        cniza
      3. амурец Сегодня, 15:20
        Цитата: Джедай
        Да, партитура этого "концерта" очень похожа на украинскую, что заставляет задуматься о личности "дирижёра".

        Причём здесь дирижёр и партитура? "Каталония – самый экономически развитый регион Испании. Ее доля в общем ВВП королевства составляет почти 20%. Объем экономики Каталонии -около 200 миллиардов евро, что выше ВВП Гонконга, Ирландии и Португалии. Власти провинции и многие ее жители недовольны тем, что регион перечисляет в центр больше средств в виде налогов, чем получает обратно в виде субсидий. Размеры “бюджетной дискриминации”, по подсчетам местных экспертов, составляют миллиарды евро. Но даже несмотря на это доход на душу населения в Каталонии на 6 тысяч евро больше, чем в среднем по Испании." Распределение налогов и субсидий вот в чём истоки конфликта. И длится этот конфликт довольно давно. http://ru.euronews.com/2015/09/25/catalonia-indep
        endence-economic-consequences
        http://noticia.ru/allnews/ekonomika/chto-zhdet-ek
        onomiku-ispanii-v-sluchae-otdeleniya-katalonii.ht
        m
        амурец
      4. просто экспл Сегодня, 15:31
        в целом согласен , но все же это не украинский сценарий , они не вышли с лозунгами короля Испании гэть , и сменить правительство тоже не требуют , по факту они хотели независимости , а это вообще не украинский вариант , тут больше осетинский и абхазский .
        и кстати нам по факту выгоден этот инцидент , так как европа отвлечется от травли России (не полностью , но голова уже будет занята и другими проблемами) , так же создается прецедент и многие недовольные провинции (да хоть Шотландия и Бавария) тоже начнут пытаться хотя бы в теории , а это даже если не конфликт , то как минимум выбивание преференций для своих земель . что для населения провинций уже плюс и минус для бюджета государства .
        и чем больше у ЕС проблем , тем сговорчивее они будут .
        просто экспл
    2. Anarchist Сегодня, 14:53
      Пока вроде не стреляют, но это пока! Лишь бы Мадрид ничего дерзкого не придумал! А так пошумят и Разойдутся...
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 14:56
        Цитата: Anarchist
        Пока вроде не стреляют, но это пока! Лишь бы Мадрид ничего дерзкого не придумал! А так пошумят и Разойдутся...


        Дай Бог , но похоже процесс запущен.
        cniza
    3. Николай Грек Сегодня, 15:02
      Цитата: cniza
      Пикеты выставлены в портах и воздушных гаванях. Сообщается об отмене уже нескольких рейсов на вылет из Барселоны. Перекрыты и международные автотрассы, соединяющие регион с Францией.


      Ну вот ещё одни подражают скакунам , решили разрушить свой дом.

      после вот такого можно выходить и без всяких скачек!!! wink yes laughing laughing laughing

      Благодаря давнему врагу скандального миллиардера – премьеру Венгрии Виктору Орбану – «список Сороса» наконец-то стал достоянием гласности. В этом списке депутаты Европарламента, которые лоббируют проекты финансиста и меняют законодательство ЕС с его подачи. Особый пункт в досье на них – отношение к России. Именно от него зависит, друзья они Соросу или враги.

      Это объемный документ, в котором собрана информация о 226 членах Европейского парламента, являющихся идейными союзниками «Открытого общества». Их предполагается привлекать для продвижения любимых идей Сороса – заселение Европы мигрантами, обеспечение «гендерного равенства», узаконивание однополых браков, сближение Украины с ЕС и, разумеется, противодействие России.
      https://vz.ru/world/2017/11/3/893647.html
      Николай Грек
      1. Anarchist Сегодня, 15:20
        Коля hi !
        Soros тот везде успел наследить! Он даже Америку раскачивает в своих интересах... Поставил Правда не на того, на Клинтон ставил... Но благодаря трампу цветных раскачивает...
        Anarchist
  3. Primoos Сегодня, 14:45
    По настоящему кровь ещё не пролилась, но ящик Пандорры уже открыли. Эуропа ещё умоется кровушкой за Югославию. За что боролись, на то и напоролись!
    Primoos
  4. Кокос Сегодня, 14:47
    Им надо выдать кастрюли как у майданутых и сильно по ним постучать..авось мозги на место встануть... sad
    Кокос
  5. demo Сегодня, 14:50
    Ура! Молодцы каталонцы!
    Перца властям Испании!
    Больше перца!
    Скоро и баски подтянутся.
    demo
  6. Livonetc Сегодня, 15:01
    Цитата: demo
    Ура! Молодцы каталонцы!
    Перца властям Испании!
    Больше перца!
    Скоро и баски подтянутся.

    Баскам никуда уже тянуться не надо особо.
    Они молодцы.
    В свое время с оружием в руках не робели.
    В результате их "особое" мнение приняли во внимание и они получили широкую автономию.
    А эти...
    А мы..
    А мы..
    А мы..
    МЫ РАБОТАТЬ НЕ ВЫЙДЕМ!!!
    Ну ну
    Livonetc
  7. Egorovich Сегодня, 15:01
    Кто то из серьезных людей взял руководство забастовкой на себя в Каталонии. Молодец или молодцы! Похоже буча ожидается серьезная. Удачи!!!
    Egorovich
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:03
    Хоть сами Каталонцы в отличии от прохвостов , их кинувших, борятся за свое будущее, и не желают отказываться от независимости!
    Геркулесыч
  9. den3080 Сегодня, 15:06
    Мадрид не понимает, что происходит!! ВСе ритуальные действия были произведены:
    1. Рахой съездил в США
    2. Поцеловал туфлю Трампа
    3. Лизнул филейную часть Соросу и Маккейну
    Не работает. Как так? Это трагедия прямо таки
    И, главное: обком вашингтонский молчит, как рыба об лёд
    den3080
Картина дня