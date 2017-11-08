15:45 08 ноября

Европа на пороге нового оборонного проекта

Более половины членов ЕС в ближайшие дни объявят о том, что примут участие в новом оборонном проекте объединенной Европы – Соглашении о постоянном структурированном сотрудничестве в Европе (PESCO), сообщает Коммерсантъ со ссылкой на Financial Times.

Борис Джонсон в Эстонии на танке «Челленджер», сентябрь 2017 г.

По данным газеты, формальное объявление о планах стран, желающих войти в PESCO, состоится 13 ноября на встрече глав МИД и военных ведомств стран ЕС.


«О своей поддержке инициативе заявят Германия и Франция, то есть страны, которые, собственно, стоят за этим проектом, а также большинство крупных государств-членов ЕС, включая Испанию и Италию. Формально проект будет запущен на саммите Евросоюза в декабре нынешнего года», – говорится в статье.

Ожидается, что проект поддержат две трети членов союза.

Сторонники PESCO говорят о том, что «проект станет скорее дополнением, а не альтернативой НАТО, поскольку именно НАТО будет продолжать нести основную ответственность за безопасность Европы».

Скептики же указывают на очевидные расхождения между Парижем и Берлином относительно перспектив нового пакта.

Франция хотела (видеть) небольшую, но высокоэффективную группу стран, которая объединится вокруг французских вооруженных сил для осуществления совместных интервенционистских операций за рубежом по мандату ЕС. Под давлением Германии (членство) PESCO увеличилось,
сказал руководитель Carnegie Europe Томаш Валашек.

Тем не менее, по словам Валашека, даже в этом виде «организация будет очень важна для ЕС, хотя бы даже если сотрудничество касалось совместного производства вооружений».

Это никак нельзя назвать тривиальной задачей, поскольку то, как европейские государства тратят средства, выделенные на оборону,– крайне неэффективно,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 15:00
    Я так понял, что Джонсону на его каску голубь наклал? wassat Это как свинья на подлодке -визг и вонь, а толку только когда под нож пойдет! !!
    Геркулесыч
    1. 79807420129 Сегодня, 15:04
      для осуществления совместных интервенционистских операций за рубежом по мандату ЕС.

      Что уже интервенцию задумали?Сильнейшую армию Европы не забудьте. fellow
      79807420129
      1. NIKNN Сегодня, 15:14
        Цитата: 79807420129
        Что уже интервенцию задумали?Сильнейшую армию Европы не забудьте.

        Тут глубже. С одной стороны
        для осуществления совместных интервенционистских операций за рубежом по мандату ЕС
        Тут как бы позиционируют, что сила есть и не так уж развалили свои армии, ведь по одиночке они на сегодняшний день и с хороше организованной бандгруппой не справятся. А на политической арене вес иметь желательно.
        С другой стороны
        Сторонники PESCO говорят о том, что «проект станет скорее дополнением, а не альтернативой НАТО, поскольку именно НАТО будет продолжать нести основную ответственность за безопасность Европы».
        Тут как бы способ уйти от обязанностей кормить нато на халяву, типа лучьше уж свое развивать , заодно и ВП однимать, чем покупать то что НАТО скажет.
        Кроме того видится некая попытка дистанционироваться от НАТО. Ведь если , что то их США в первую очередь подставит под удар, а тут вро де бы мы НАТО, а так то если чего, то да мы сами посебе...Чувствуется некий запах мочи от данных телодвижений...
        NIKNN
        1. 210окв Сегодня, 15:20
          Рыжий чепушило на танке..Ещё и зигующий..
          210окв
          1. NIKNN Сегодня, 15:22
            Цитата: 210окв
            Рыжий чепушило на танке..Ещё и зигующий..

            Так его еще наверное главкомом данной структуры назначат smile Ну а кого еще? request
            NIKNN
      2. Васся Вассин Сегодня, 15:33
        Польских ребят на фото нужно спасать, они попали в дурную компанию!
        Васся Вассин
  2. Primoos Сегодня, 15:01
    Видно от НАТО обороняться готовятся.
    Primoos
    1. zoff-2017 Сегодня, 15:13
      "... для осуществления совместных интервенционистских операций за рубежом по мандату ЕС."
      Они нападать готовятся.
      zoff-2017
  3. штольц Сегодня, 15:04
    А куда пойдёт всякая мелочь типа прибалтийских вояк, Черногории, Болгарии и прочих клоунов-лилипутов? Пользы от них никакой, зато головной боли и геморроя с избытком.
    штольц
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:07
      А куда пойдёт всякая мелочь типа прибалтийских вояк, Черногории, Болгарии и прочих клоунов-лилипутов?


      на восток. после того как организуются под знаменами рейха очередного
      с-т Petrov
  4. Дратуй Сегодня, 15:11
    Борис зигует....
    Дратуй
  5. штольц Сегодня, 15:17
    Цитата: с-т Petrov
    А куда пойдёт всякая мелочь типа прибалтийских вояк, Черногории, Болгарии и прочих клоунов-лилипутов?


    на восток. после того как организуются под знаменами рейха очередного

    Цитата: с-т Petrov
    А куда пойдёт всякая мелочь типа прибалтийских вояк, Черногории, Болгарии и прочих клоунов-лилипутов?


    на восток. после того как организуются под знаменами рейха очередного

    Ответ неправильный, а реально они пойдут туда, откуда вышли все люди.
    штольц
  6. К-50 Сегодня, 15:27
    Борис Джонсон в Эстонии на танке «Челленджер», сентябрь 2017 г.

    Борька то на фото наверное ещё и ручку в сторону России направил. Много таких уже История повидала, да все "не солоно хлебавши" убрались. yes
    К-50
Картина дня