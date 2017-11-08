Европа на пороге нового оборонного проекта

Франция хотела (видеть) небольшую, но высокоэффективную группу стран, которая объединится вокруг французских вооруженных сил для осуществления совместных интервенционистских операций за рубежом по мандату ЕС. Под давлением Германии (членство) PESCO увеличилось,

Это никак нельзя назвать тривиальной задачей, поскольку то, как европейские государства тратят средства, выделенные на оборону,– крайне неэффективно,