Европа на пороге нового оборонного проекта
Более половины членов ЕС в ближайшие дни объявят о том, что примут участие в новом оборонном проекте объединенной Европы – Соглашении о постоянном структурированном сотрудничестве в Европе (PESCO), сообщает Коммерсантъ со ссылкой на Financial Times.
По данным газеты, формальное объявление о планах стран, желающих войти в PESCO, состоится 13 ноября на встрече глав МИД и военных ведомств стран ЕС.
«О своей поддержке инициативе заявят Германия и Франция, то есть страны, которые, собственно, стоят за этим проектом, а также большинство крупных государств-членов ЕС, включая Испанию и Италию. Формально проект будет запущен на саммите Евросоюза в декабре нынешнего года», – говорится в статье.
Ожидается, что проект поддержат две трети членов союза.
Сторонники PESCO говорят о том, что «проект станет скорее дополнением, а не альтернативой НАТО, поскольку именно НАТО будет продолжать нести основную ответственность за безопасность Европы».
Скептики же указывают на очевидные расхождения между Парижем и Берлином относительно перспектив нового пакта.
Тем не менее, по словам Валашека, даже в этом виде «организация будет очень важна для ЕС, хотя бы даже если сотрудничество касалось совместного производства вооружений».
По данным газеты, формальное объявление о планах стран, желающих войти в PESCO, состоится 13 ноября на встрече глав МИД и военных ведомств стран ЕС.
«О своей поддержке инициативе заявят Германия и Франция, то есть страны, которые, собственно, стоят за этим проектом, а также большинство крупных государств-членов ЕС, включая Испанию и Италию. Формально проект будет запущен на саммите Евросоюза в декабре нынешнего года», – говорится в статье.
Ожидается, что проект поддержат две трети членов союза.
Сторонники PESCO говорят о том, что «проект станет скорее дополнением, а не альтернативой НАТО, поскольку именно НАТО будет продолжать нести основную ответственность за безопасность Европы».
Скептики же указывают на очевидные расхождения между Парижем и Берлином относительно перспектив нового пакта.
Франция хотела (видеть) небольшую, но высокоэффективную группу стран, которая объединится вокруг французских вооруженных сил для осуществления совместных интервенционистских операций за рубежом по мандату ЕС. Под давлением Германии (членство) PESCO увеличилось,сказал руководитель Carnegie Europe Томаш Валашек.
Тем не менее, по словам Валашека, даже в этом виде «организация будет очень важна для ЕС, хотя бы даже если сотрудничество касалось совместного производства вооружений».
Это никак нельзя назвать тривиальной задачей, поскольку то, как европейские государства тратят средства, выделенные на оборону,– крайне неэффективно,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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