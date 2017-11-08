Бондарев оценил новые санкции США против российского ОПК

Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами успешно осуществляется, несмотря ни на какие санкции. И будет осуществляться в дальнейшем

Десять дней назад американцы нас "наградили" дополнительной порцией "специальных экономических мер", как они это называют, которые на сей раз распространялись на предприятия ОПК. На самом деле, эти санкции являются очередной попыткой вытеснить Россию с соответствующего сегмента европейского и в перспективе мирового рынка

Наш мощный военно-промышленный потенциал успешно реализуется. Уникальных новшеств у нас достаточно много. Поэтому конкурентоспособность российских вооружений и военной техники на международной арене будет обеспечиваться за счёт совершенствования их характеристик, а не за счёт рыночных механизмов, широко применяемых США, - таких, как санкции в отношении нашей страны, принуждение зависимых стран демпинговать военную продукцию и прочие нечистоплотные методы

Мы скрупулёзно подходим к выбору торговых партнёров и к контролю за использованием нашей военной продукции, проданной за рубеж. Этот принцип геополитического поведения России останется неизменным

Россия продолжает успешно сотрудничать с другими странами в военно-технической сфере, несмотря на американские санкции, цель которых - вытеснить РФ с мирового рынка оборонной промышленности, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.- сказал онТак сенатор прокомментировал итоги состоявшегося накануне заседания Комиссии по ВТС под председательством президента России Владимира Путина. По его словам, прогнозируемая сумма экспорта ВВТ, как сообщил Путин, составляет 15,3 миллиарда долларов, и это очень достойный показатель.- сказал сенатор.По мнению Бондарева, "под маской политических, идейных мотивов кроется обычная недобросовестная конкуренция, экономические интересы, которые у США, в конечном счете, всегда превалируют над всеми остальными".Он отметил, что Россия сейчас концентрируется на разработке новой госпрограммы развития вооружений до 2025 года, принципиальным моментом которой является совершенствование и широкое внедрение высокоточного оружия. Это оружие основано на новых физических принципах, таких как гиперзвук.- заявил глава комитета.По его словам, РФ никогда не ставит коммерческую выгоду выше интересов международной безопасности.- приводит слова Бондарева его пресс-служба.