6–7 декабря в Казани пройдет III научно-практическая конференция «Повышение производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производством». Мероприятие проводится на площадке Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Правительства Республики Татарстан, АНО «Академия менеджмента».К участию в мероприятия приглашены руководители предприятий и лица, ответственные за развитие производственной системы, повышение операционной эффективности, управление производством, обеспечение производственной логистики и управление качеством продукции, а также за выбор и развитие системы мотивации персонала к сокращению издержек и повышению производительности труда.Цель конференции – разработать рекомендации по использованию современных методов и инструментов управления, направленных на повышение производительности труда на предприятиях ОПК. Участникам мероприятия предстоит, в частности, изучить успешный опыт внедрения методик повышения производительности на предприятиях ОПК, выбрать методы и инструменты улучшений, оптимальные для производственных и иных участков отрасли.Деловая программа конференции предусматривает проведение пленарного заседания и панельной дискуссии. Во второй половине 6 декабря будут работать четыре тематические секции. В рамках первых двух секций будут рассматриваться вопросы производительности труда на производстве, а также в НИИ и конструкторских бюро. Третья секция посвящена вопросам производительности труда и мотивации персонала. Предметом обсуждения на четвертой тематической секции станут задачи, связанные с применением теории ограничений в ОПК.Во второй половине дня 6 декабря пройдет «встреча без галстуков», на которой участники конференции смогут пообщаться в неформальной обстановке. Вечером состоится прием президента Республики Татарстан.На второй день мероприятия, 7 декабря, запланированы экскурсии на четыре предприятия: Казанское моторостроительное производственное объединение, Завод имени Серго, Казанский вертолетный завод и Зеленодольский завод имени A.M. Горького. Участникам конференции также представится возможность посещения выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань».