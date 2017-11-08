15:45 08 ноября

США разрабатывают лазерную защиту для истребителей

В 2016 году ВВС США заказали разработку системы лазерной защиты для истребителей у компании Northrop Grumman. Как сообщает портал flightglobal.com, боевые лазеры для самолётов также будет разрабатывать корпорация Lockheed Martin.

В рамках программы Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) для истребителей ВВС США планируется создать лазерную систему, способную уничтожать ракеты в воздухе. Исследовательская лаборатория ВВС США заключила контракт на разработку с компанией Northrop Grumman. Стоимость работ оценена в $39,3 млн, срок выполнения заказа – до сентября 2021 года. Контракт с Lockheed Martin оценён в $26,3 млн.

США разрабатывают лазерную защиту для истребителей



Представители Lockheed Martin заявляют, что корпорация уже накопила достаточный опыт работы с лазерными системами, чтобы создать лазерную защиту для боевых самолётов. Установка будет состоять из трёх ключевых элементов: системы наведения, охлаждения и питания, а также твердотельного лазера.

Современные технологии позволяют истребителям уклоняться от выпущенных по ним ракет, используя системы радиоэлектронной борьбы или тепловые ловушки. Командование американских ВВС считает эти способы «самозащиты» недостаточными и планирует оснастить боевые самолёты системами, которые будут не «обманывать», а уничтожать ракеты на безопасном расстоянии, поражая их лазерным лучом.

Планируется устанавливать SHiELD на истребители четвёртого поколения, в частности, на McDonnell Douglas F-15 Eagle и Lockheed Martin 16 Fighting Falcon. При этом самолёты пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и F-35 Lightning II пока не планируют оснащать дополнительными системами защиты, поскольку подвесные модули увеличивают их радиолокационную заметность, передает "Warspot"

Использованы фотографии: flightglobal.com
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Комментарии 17

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  1. Арон Заави Сегодня, 15:26
    При современных темпах развития технологий, лет через 10 вполне может появиться работающий прототип.
    Арон Заави
    1. Маз Сегодня, 15:29
      Да хоть с гелиевой накачкой, все равно собьём , у нас рогатка с тритиевым прицелом уже есть. А пока вы прототип соберете так на нейтрино перейдем.
      Маз
      1. NIKNN Сегодня, 15:32
        которые будут не «обманывать», а уничтожать ракеты на безопасном расстоянии, поражая их лазерным лучом.

        Надо дополнить ракеты системой наведения по лазерному лучу.. smile Необходимость в подсветке цели отпадет... smile
        NIKNN
      2. Геркулесыч Сегодня, 15:39
        Арон -боевые лазеры пока что для военны сша самоцель, а не средство поражения! Вот когда ваши друзья янки в корне изменят свой подход к лазеру как к боевому комплексу, тогда и можно будет им ждать реальных результатов!
        Геркулесыч
    2. просто экспл Сегодня, 15:39
      как думаете , через 10 лет разработчики ракет смогут разработать зеркальную поверхность и материалы которые не проводят тепло ?
      просто экспл
  2. Дратуй Сегодня, 15:30
    Самолёт на кабеле от ЛЭП летать будет!
    Дратуй
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:36
      Рядом будет летать самолет с атомным ректором на борту wassat По толстому кабелю он и будет передовать энергию самолету с лазером на борту.
      Геркулесыч
    2. Каштан Сегодня, 15:42
      Цитата: Дратуй
      Самолёт на кабеле от ЛЭП летать будет!

      Учитывая насколько в России отстали от американцев в производстве и развитии энергоносителей, для русских это утверждение вполне реально.
      Каштан
  3. Комментарий был удален.
  4. iliitchitch Сегодня, 15:33
    Чего-то денег маловато - 36 и 29 млн. Это пацанам на пиво только . Если так недорого , то почему психи по техасу до сих пор без бластеров ходят ?
    iliitchitch
    1. просто экспл Сегодня, 15:40
      это только задаток.
      по сути это только НИР , на ОКР будет дополнительное финансирование после того как заказчик определится с выбором поставщика .
      просто экспл
      1. Железякин Сегодня, 15:45
        В статье сказано, что работа должна закончится демонстратором изделия. Не думаю, что это НИР.
        Железякин
  5. Livonetc Сегодня, 15:33
    Да уж и фотонный двигатель не за горами.
    И прототип давно есть.
    Двигался правда медленнее черепахи в стеклянной трубке, но ничего.
    Отвлекаясь от темы.
    На встрече с серьезным заказчиком сидим беседуем.
    Заказчик заявил хотелки из области научной фантастики.
    С нашей стороны продавец, бывший сотрудник IBM.
    - В наш век развития науки и техники нет ничего невозможного!
    Надо было гада ногой под столом пнуть.
    Но времена не те.
    Сегодня во главе угла бабло и семью кормить никто кроме меня не будет.
    Сдержался...
    Livonetc
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:34
    Для начала нужно как минимум создать прототип лазера способного работать по скоростным воздушным целям! А пока что это только пустые обещания, или самопиар в лучшем случае.
    Геркулесыч
    1. ланс Сегодня, 15:38
      то есть? на су-57 уже опробовали.
      ланс
  7. Китобой Сегодня, 15:36
    26 млн. дохлых презЫдентоф... за "боевой" авиационный лазер... при расценках амер ВПК ??!! Это только за пару не летающих макетов и тройку 3D видеороликов bully
    Китобой
  8. Железякин Сегодня, 15:37
    Очень интересная тема. Как вписать довольно энергоемкую систему, требующую как мощьных источников энергии, так и занимающую не мало свободного места в планер боевого самолета, истребителя?! Это не лазерная указка все же. Было бы любопытно посмотреть на результат.
    Железякин
  9. gml Сегодня, 15:43
    С нетерпением жду: пыль, дым, дождь и зеркала с фольгой, куда ж без них то.
    Одын уже .
    gml
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