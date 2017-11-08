США разрабатывают лазерную защиту для истребителей
В 2016 году ВВС США заказали разработку системы лазерной защиты для истребителей у компании Northrop Grumman. Как сообщает портал flightglobal.com, боевые лазеры для самолётов также будет разрабатывать корпорация Lockheed Martin.
В рамках программы Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) для истребителей ВВС США планируется создать лазерную систему, способную уничтожать ракеты в воздухе. Исследовательская лаборатория ВВС США заключила контракт на разработку с компанией Northrop Grumman. Стоимость работ оценена в $39,3 млн, срок выполнения заказа – до сентября 2021 года. Контракт с Lockheed Martin оценён в $26,3 млн.
Представители Lockheed Martin заявляют, что корпорация уже накопила достаточный опыт работы с лазерными системами, чтобы создать лазерную защиту для боевых самолётов. Установка будет состоять из трёх ключевых элементов: системы наведения, охлаждения и питания, а также твердотельного лазера.
Современные технологии позволяют истребителям уклоняться от выпущенных по ним ракет, используя системы радиоэлектронной борьбы или тепловые ловушки. Командование американских ВВС считает эти способы «самозащиты» недостаточными и планирует оснастить боевые самолёты системами, которые будут не «обманывать», а уничтожать ракеты на безопасном расстоянии, поражая их лазерным лучом.
Планируется устанавливать SHiELD на истребители четвёртого поколения, в частности, на McDonnell Douglas F-15 Eagle и Lockheed Martin 16 Fighting Falcon. При этом самолёты пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и F-35 Lightning II пока не планируют оснащать дополнительными системами защиты, поскольку подвесные модули увеличивают их радиолокационную заметность, передает "Warspot"
В рамках программы Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) для истребителей ВВС США планируется создать лазерную систему, способную уничтожать ракеты в воздухе. Исследовательская лаборатория ВВС США заключила контракт на разработку с компанией Northrop Grumman. Стоимость работ оценена в $39,3 млн, срок выполнения заказа – до сентября 2021 года. Контракт с Lockheed Martin оценён в $26,3 млн.
Представители Lockheed Martin заявляют, что корпорация уже накопила достаточный опыт работы с лазерными системами, чтобы создать лазерную защиту для боевых самолётов. Установка будет состоять из трёх ключевых элементов: системы наведения, охлаждения и питания, а также твердотельного лазера.
Современные технологии позволяют истребителям уклоняться от выпущенных по ним ракет, используя системы радиоэлектронной борьбы или тепловые ловушки. Командование американских ВВС считает эти способы «самозащиты» недостаточными и планирует оснастить боевые самолёты системами, которые будут не «обманывать», а уничтожать ракеты на безопасном расстоянии, поражая их лазерным лучом.
Планируется устанавливать SHiELD на истребители четвёртого поколения, в частности, на McDonnell Douglas F-15 Eagle и Lockheed Martin 16 Fighting Falcon. При этом самолёты пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и F-35 Lightning II пока не планируют оснащать дополнительными системами защиты, поскольку подвесные модули увеличивают их радиолокационную заметность, передает "Warspot"
Использованы фотографии: flightglobal.com
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