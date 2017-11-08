Литва ожидает от НАТО создание «балтийского воздушного щита»
Литовское правительство ожидает, что НАТО приступит к разработке соглашения по так называемому балтийскому воздушному щиту, сообщает Взгляд со ссылкой на министра обороны страны Раймундаса Кароблиса.
По словам министра, литовское руководство будет добиваться того, чтобы НАТО на постоянной основе разместила системы ПВО в странах Балтии или Польше.
Он также призвал обратить внимание на реформы структуры командования НАТО и укрепление морской обороны в странах Балтии.
В июле президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости разместить на постоянной основе в Прибалтике американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
Напомним, в настоящее время в Литве базируются на ротационной основе самолеты НАТО, осуществляющие патрулирование воздушного пространства стран Балтии.
По словам министра, литовское руководство будет добиваться того, чтобы НАТО на постоянной основе разместила системы ПВО в странах Балтии или Польше.
Воздушная оборона является одной из проблем, которые нам необходимо решать,сказал Кароблис агентству «Рейтер».
Он также призвал обратить внимание на реформы структуры командования НАТО и укрепление морской обороны в странах Балтии.
В июле президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости разместить на постоянной основе в Прибалтике американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
Напомним, в настоящее время в Литве базируются на ротационной основе самолеты НАТО, осуществляющие патрулирование воздушного пространства стран Балтии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти