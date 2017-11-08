Военная делегация ОАЭ посетила Кантемировскую дивизию

Военная делегация вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавлял командующий сухопутными войсками ОАЭ генерал-майор Салех Мухаммед Салех Аль-Амери, в рамках двустороннего военного сотрудничества посетила расположение Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области

Военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетила Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа (ЗВО) в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов- сообщает пресс-служба округаОтмечается, что во время приема делегации была организована встреча иностранных гостей с командованием дивизии с обсуждением вопросов совместного российско-эмиратского военного партнерства, осмотр учебно-материальной базы и казарменного фонда дивизии, а также демонстрация учебных занятий.Кроме того, представители вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов посетят ряд достопримечательностей, таких как Александровский сад, парадная резиденция Президента России ­– Большой Кремлевский дворец и другие, примут участие в официальной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.