19:51 08 ноября

Военная делегация ОАЭ посетила Кантемировскую дивизию

Военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетила Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа (ЗВО) в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов

Военная делегация вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавлял командующий сухопутными войсками ОАЭ генерал-майор Салех Мухаммед Салех Аль-Амери, в рамках двустороннего военного сотрудничества посетила расположение Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области
- сообщает пресс-служба округа

Военная делегация ОАЭ посетила Кантемировскую дивизию



Отмечается, что во время приема делегации была организована встреча иностранных гостей с командованием дивизии с обсуждением вопросов совместного российско-эмиратского военного партнерства, осмотр учебно-материальной базы и казарменного фонда дивизии, а также демонстрация учебных занятий.

Кроме того, представители вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов посетят ряд достопримечательностей, таких как Александровский сад, парадная резиденция Президента России ­– Большой Кремлевский дворец и другие, примут участие в официальной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. x.andvlad Сегодня, 16:01
    Блин, когда в нашей армии исчезнут пузатые генералы?
    x.andvlad
    1. Холуай Сегодня, 16:07
      В мирное время Никогда,потому что по блату пропихивают своих! Война нужна,что бы армию в порядок привести
      Холуай
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:41
        живот не от количества съеденных котлет, а от суммы прожитых лет.

        Смотря на комбата я тоже как то подумал - тю. Мной будет командовать пузатый майор.
        После 12 км пробежки и спорт городка - он выглядел намного бодрее чем я. И я понял как я ошибался, делая выводы по пузу, смотря как он пошел на 3-ий десяток подтягиваний после всего этого спортивного счастья

        Тут стресс, нервы, ночные дежурства. Все накладывается. Для фигуры нужен график и правильное питание помимо спорта.

        Но кому то повезло и он не склонен к набору веса. бывают и такие.
        с-т Petrov
    2. Primoos Сегодня, 16:10
      Когда в военных вузах начнут выпускать не летех, а двадцатилетних генералов. Молодых и красивых.
      Primoos
      1. Идущий Сегодня, 16:15
        Цитата: x.andvlad
        Блин, когда в нашей армии исчезнут пузатые генералы?


        Первое что бросилось в глаза , когда читал статью , а уж не генералы тем более не должны быть пузатыми.
        Идущий
    3. Govorun Сегодня, 16:13
      Пусть лучше пузатый но с "головой",чем стройный и "безголовый"...
      Govorun
    4. Зяблицев Сегодня, 16:16
      Простите меня пожалуйста-пузатый генерал, не вред, а возможно и благо, гражданские этого не поймут...У нормального генерала - голова должна быть на плечах, сердце....,а пузо, это все ернуда-ежели в танк залазит, значит на своём месте....Не суть, не по статье!

      "Пройдя победный путь от Дона и до Праги,
      Ты нес свободу сквозь огонь боев,
      Свидетель вечный мужества, отваги
      Народа русского прославленных сынов."
      Надпись на постаменте танка Т-34 в Кантемировке.
      По фото видно, что араб понял-эти ребята и Дубаи возьмут, если им прикажут-а вот это главное!
      Зяблицев
    5. iouris Сегодня, 17:18
      Раз контракт заключён, значит генерал сдаёт все нормы ВСК на отлично (как минимум).
      iouris
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    А наши туда, в Эмираты с ответным везитом поедут?
    Геркулесыч
  3. APASUS Сегодня, 17:30
    встреча иностранных гостей с командованием дивизии с обсуждением вопросов совместного российско-эмиратского военного партнерства,

    Хотелось бы точнее узнать ,когда это ОАЭ стали для нас партнерами? Что то не припомню
    APASUS
  4. штольц Сегодня, 17:49
    Цитата: x.andvlad
    Блин, когда в нашей армии исчезнут пузатые генералы?

    Много ты понимаешь - это комок нервов!
    штольц
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:35
    Чёт разьездились эмировцы.Видать -припекло не только солнышко.
    ВЕРЕСК
  6. ul_vitalii Сегодня, 18:47
    Не пузо это, а грудь. smile
    ul_vitalii
  7. PValery53 Сегодня, 18:53
    Наш генерал, хоть и с пузцой, но выглядит бравым рядом с нескладным арабским енералом. А уж что говорить о военном искусстве и нашей военной мощи рядом с арабской...
    PValery53
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