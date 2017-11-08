Роснефть осталась без курдского «черного золота»
Роснефть по контракту с Иракским Курдистаном должна была закупать до 70% экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых, в том числе нефть не подконтрольного уже курдам Киркука, сообщает Коммерсантъ.
В июне Роснефть подписала юридически обязывающий контракт с Курдистаном о покупке нефти и расширении нефтепровода в Турцию. Но теперь, этот контракт уже невозможно исполнить, признал глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента Курдистана Иззат Сабер.
В начала октября Ирак с помощью военных восстановил контроль над Киркуком – одной из основных нефтяных провинций страны, в последнее время находившейся под контролем курдов, но формально не входившей в состав автономии. Кроме того, центральное правительство заняло спорные территории около Мосула в провинции Найнава. Так Багдад отреагировал на референдум о независимости Иракского Курдистана.
В итоге, по словам Иззата Сабера, «экспорт нефти из Курдистана сократился с 700 тыс. до 200 тыс. баррелей в сутки».
В рамках контракта на поставку нефти Роснефть уже заплатила Эрбилю $1 млрд аванса, который курдское правительство направило на погашение долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas.
«Всего Роснефть в рамках контракта на покупку нефти собиралась заплатить Эрбилю $3 млрд, из которых $1 млрд курды должны были вложить в строительство газопровода до Джейхана, а еще $1 млрд – в разработку пяти месторождений, куда Роснефть должна была войти (компания объявила об этом 19 октября)», – говорится в статье.
Ранее власти Ирака уже не раз заявляли, что считают контракт между Иракским Курдистаном и Роснефтью незаконным.
В июне Роснефть подписала юридически обязывающий контракт с Курдистаном о покупке нефти и расширении нефтепровода в Турцию. Но теперь, этот контракт уже невозможно исполнить, признал глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента Курдистана Иззат Сабер.
В начала октября Ирак с помощью военных восстановил контроль над Киркуком – одной из основных нефтяных провинций страны, в последнее время находившейся под контролем курдов, но формально не входившей в состав автономии. Кроме того, центральное правительство заняло спорные территории около Мосула в провинции Найнава. Так Багдад отреагировал на референдум о независимости Иракского Курдистана.
В итоге, по словам Иззата Сабера, «экспорт нефти из Курдистана сократился с 700 тыс. до 200 тыс. баррелей в сутки».
Это значит, что компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном,сказал чиновник.
В рамках контракта на поставку нефти Роснефть уже заплатила Эрбилю $1 млрд аванса, который курдское правительство направило на погашение долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas.
«Всего Роснефть в рамках контракта на покупку нефти собиралась заплатить Эрбилю $3 млрд, из которых $1 млрд курды должны были вложить в строительство газопровода до Джейхана, а еще $1 млрд – в разработку пяти месторождений, куда Роснефть должна была войти (компания объявила об этом 19 октября)», – говорится в статье.
Ранее власти Ирака уже не раз заявляли, что считают контракт между Иракским Курдистаном и Роснефтью незаконным.
Любой контракт, заключенный не с федеральным правительством и Министерством нефти (Ирака), является незаконным. Нам неинтересен этот контракт, его детали. Мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем,сказал во вторник представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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