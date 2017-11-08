19:44 08 ноября

Роснефть осталась без курдского «черного золота»

Роснефть по контракту с Иракским Курдистаном должна была закупать до 70% экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых, в том числе нефть не подконтрольного уже курдам Киркука, сообщает Коммерсантъ.



В июне Роснефть подписала юридически обязывающий контракт с Курдистаном о покупке нефти и расширении нефтепровода в Турцию. Но теперь, этот контракт уже невозможно исполнить, признал глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента Курдистана Иззат Сабер.


В начала октября Ирак с помощью военных восстановил контроль над Киркуком – одной из основных нефтяных провинций страны, в последнее время находившейся под контролем курдов, но формально не входившей в состав автономии. Кроме того, центральное правительство заняло спорные территории около Мосула в провинции Найнава. Так Багдад отреагировал на референдум о независимости Иракского Курдистана.

В итоге, по словам Иззата Сабера, «экспорт нефти из Курдистана сократился с 700 тыс. до 200 тыс. баррелей в сутки».

Это значит, что компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном,
сказал чиновник.

В рамках контракта на поставку нефти Роснефть уже заплатила Эрбилю $1 млрд аванса, который курдское правительство направило на погашение долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas.

«Всего Роснефть в рамках контракта на покупку нефти собиралась заплатить Эрбилю $3 млрд, из которых $1 млрд курды должны были вложить в строительство газопровода до Джейхана, а еще $1 млрд – в разработку пяти месторождений, куда Роснефть должна была войти (компания объявила об этом 19 октября)», – говорится в статье.

Ранее власти Ирака уже не раз заявляли, что считают контракт между Иракским Курдистаном и Роснефтью незаконным.

Любой контракт, заключенный не с федеральным правительством и Министерством нефти (Ирака), является незаконным. Нам неинтересен этот контракт, его детали. Мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем,
сказал во вторник представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. Santa Bear Сегодня, 16:04
    Пожадничали, влезли в Курдистан чтобы навариться...и миллиард считай в никуда. Дельцы блин, Роснефть чтоб её. Неужели неясно было что курдам нефть никто не отдаст и Ирак за нефть даже воевать готов? Теперь понятное дело Ирак официальный обиделся и никаких контрактов ему не надо. Вобщем и деньги потеряли и репутацию России перед Ираком испортили
    Santa Bear
    1. Anarchist Сегодня, 16:08
      Осталось только бомбить Ирак. А что? Америке можно, а нам нет?
      Но мы русские! Совесть не позволяет! Она у нас еще есть...
      Anarchist
      1. НасРать Сегодня, 16:10
        Нечаянно просчитались.... или преднамеренно вывели ??? Угадайте с трех раз! wassat

        теперь понятна фраза - Денег нет! Но вы там- держитесь!!! Всего Вам хорошего! bully
        НасРать
        1. vadsonen Сегодня, 17:34
          Нечаянно просчитались.... или преднамеренно вывели ??? Угадайте с трех раз!

          Не смейте порочить Хитрый План Путина!
          vadsonen
          1. vlad_vlad Сегодня, 17:57
            я как-то сконфужен...
            сначала соловьев/киселев по телеку говорили что курдскую нефть едят турки и че-то там неправильное етим финансируют.
            тут на сайте говорили что ето евреи и израиль и тоже что-там неправильное с етим творят.

            а тут вот - бац! а ето роснефть.
            надо срочно просить соловьева/киселева или там еше кого, чтобы обьяснили, а то от постоянных смен ориентиров голова кружится.

            кому верить? пойду смотреть прозноз погоды.
            vlad_vlad
        2. Саша71 Сегодня, 17:58
          "В рамках контракта на поставку нефти Роснефть уже заплатила Эрбилю $1 млрд аванса, который курдское правительство направило на погашение долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas." - простейшая схема хищения государственных денег в особо крупном размере, весьма слабо замаскированного под аванс совершенно ненадежному субъекту. Такие авансы могут раздавать или , или воры, получившие откат от эмиров. Роснефтью управляют или воры? По статье "хищение гос. собственности в особо крупных размерах" давно пора возвращать высшую меру наказания.
          Саша71
        3. КОСМОС Сегодня, 18:11
          Цитата: НасРать
          Нечаянно просчитались.... или преднамеренно вывели ??? Угадайте с трех раз! теперь понятна фраза - Денег нет! Но вы там- держитесь!!! Всего Вам хорошего!

          laughing Вся нефть, что курдская, что иракская, что ничейная киркукская, все равно идет по трубопроводам Барзани, в который и вложился Газпром, в Турцию и уже оттуда на мировой рынок и кстати в том числе в Израиль, который по словам местных евреев с сайта, выступает за независимость Иракского Курдистана laughing и который лучшие друзья Израиля американцы кинули, позволив иракцам забрать Киркук, за что курды в том числе сирийские будут очень им благодарныlaughing А тут еще Иран договорился с Ираком о совместной нефтегазовой деятельность и не только, а фактически уводит Ирак из под опеки США. Плюс Катар пошел поперек, и Саудовская Аравия чистит свои американские ряды, подозрительно сразу после поездки к Путину laughing Вот и ИГИЛ совсем заканчивается. Погодите немного, будет еще смешнее)))
          З.Ы. Политика это самый прибыльный вид экономики.
          КОСМОС
    2. 210окв Сегодня, 16:10
      Просто деньги не их..этих барыг,а государственные.Миллиард туда-миллиард сюда.Кто будет за такое спрашивать?
      Цитата: Santa Bear
      Пожадничали, влезли в Курдистан чтобы навариться...и миллиард считай в никуда. Дельцы блин, Роснефть чтоб её.
      210окв
    3. x.andvlad Сегодня, 16:13
      В рамках контракта на поставку нефти Роснефть уже заплатила Эрбилю $1 млрд аванса
      Может быть надо было сначала дождаться стабильной обстановки в регионе?
      До смешного. Торопятся как голые в баню. А потом ищут решение образовавшихся проблем.
      x.andvlad
      1. НасРать Сегодня, 16:16
        ..трёшку, в своё время, Украине скормили - за "будь здоров"!... wassat fool

        Как говориться - лес рубят - щепки летят!!! bully
        Куй железо - не отходя от кассы!! wassat

        НасРать
        1. Esoteric Сегодня, 16:22
          Роснефть осталась без курдского «черного золота»

          А, если бы не осталась? У нас бензин подешевел бы? Или за заслуги перед Отечеством Сечину бонус бы выписали? belay Вот же не повезло бедняге, небось ищет в ванне обмылок с намотанной на руку верёвкой... crying
          Со своими природными ресурсами разберитесь, научитесь расходовать рачительно и прибылью с народом делиться, а потом на курдов заглядывайтесь, только шею не сверните...
          Esoteric
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:25
            и прибылью с народом делиться


            сколько считаешь заработал лично ты на продаже нефти РФ. Ну вот сколько тебе не доплатили в рублях?

            Сколько тебе должно уплатить государство, чтоб ты больше не сокрушался о том, что не поделились?
            с-т Petrov
    4. Govorun Сегодня, 16:24
      Репутацию перед Ираком? Это то государство в которой больше половины генералов в ИГИЛ переметнулись??? И еще говорите про репутацию перед Ираком,да плевать на такую репутацию,пусть займутся восстановлением Сирии...пусть о своей репутации позаботятся...
      Govorun
      1. Hoc vince Сегодня, 16:33
        Черномырдина как-то спросили: "Как Вы оцениваете российскую внешнюю политику?"
        - Никто не может нас упрекнуть в добрых намерениях, - ответил Степаныч
        Hoc vince
      2. Кот Маркиз Сегодня, 17:39
        А если еще вспомнить сколько миллиардов долларов Ираку "простили" запросто так... вот бы этим "эффективным менеджерам" посмотреть в глаза старушке- пенсионерке у которой несчастные 150 долларов пенсии, которых ей, как сказала одна дама из думы, ей вполне должно хватать на жизнь.. .
        Кот Маркиз
    5. Sergey53 Сегодня, 18:16
      Потерянные деньги в казну с виновных.
      Sergey53
    6. protoss Сегодня, 18:22
      бестолковость роснефти лишний раз подтверждает общую бестолковость (мягко говоря) российской власти в ближневосточных делах. уровень ориентированности в местной кухне нашего мида, мин.обороны и ввп лично примерно соответствует роснефтевскому.
      это к вопросу о целесообразности сирийской кампании, помощи хафтару в ливии и пр. пр.
      protoss
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:57
        бестолковость роснефти лишний раз подтверждает общую бестолковость (мягко говоря) российской власти в ближневосточных делах. уровень ориентированности в местной кухне нашего мида, мин.обороны и ввп лично примерно соответствует роснефтевскому.
        это к вопросу о целесообразности сирийской кампании, помощи хафтару в ливии и пр. пр.


        судя по всему каналов получения информации у Вас больше чем в Кремле.
        Накладно держать свой аналитический центр и получать информацию от своей СВР?

        это к вопросу о целесообразности сирийской кампании


        Ваши аналитики в Вашем центре не видят необходимости и целесообразности в сирийской компании?

        На самом деле зависть одолевает. Грешу.

        бестолковость роснефти лишний раз подтверждает общую бестолковость


        Может Вам стоит работать в Лукойле? Врятли они откажутся от такого специалиста, с такими каналами получения информации актуальной. А Вы врятли откажетесь от 6-ти значной суммы по зарплате. Но если будут лишние - Вы всегда сможете помочь пенсионерам

        Классно что люди Вашего уровня и Вашей компетентности в международных и ближневосточных делах посещают этот форум и оставляют такие ценные комментарии. Сатановский курит, а я просто прибываю в эйфории. Надо Вас вместо него отправлять в Кремль - будете читать лекции нашему СБ и непутевому Путину с Шойгу.


        с-т Petrov
        1. с-т Petrov Сегодня, 19:07
          Хотя наверное надо сразу сделать Вас главой МИДа. Что я в самом деле. Мелочусь
          с-т Petrov
  2. Комментарий был удален.
    1. Alexey RA Сегодня, 16:13
      Цитата: x.andvlad
      Может быть надо было сначала дождаться стабильной обстановки в регионе?

      С таким же успехом можно ждать спокойной обстановки на границе Израиля и Палестины.
      Alexey RA
    2. japs Сегодня, 16:15
      Тогда нефть стоила бы по мировым ценам! Барыги хотели по-быстрому "навариться".
      japs
      1. stas Сегодня, 16:24
        Кому война а царским барыгам только прибыль. За что воюем в Сирии, за прибыль барыг.
        ВКС показали себя с лучшей стороны, а царские барыги как всегда показали свою капиталистическую гниль.
        Капитализм и в России и на Украине одинаково гнилой. Цари только разные.
        stas
    3. просто экспл Сегодня, 16:20
      во во , особенно с такими суммами .
      во того кто решил сделать такой аванс надо за яйки подвесить .
      просто экспл
  3. Стирбьорн Сегодня, 16:11
    "Эффективный менеджмент" - лучше и не скажешь, небось этот миллиард из бюджета взяли
    «Роснефть» не может себе позволить платить топ-менеджерам меньше мировых компаний, иначе столкнется с перетоком кадров, заявил президент компании Игорь Сечин, выступая на собрании акционеров в Санкт-Петербурге.
    «Информация об индивидуальных доходах конфиденциальна», — подчеркнул он. «Размер доходов топ-менеджеров «Роснефти» соответствует уровню доходов топ-менеджеров крупных российских компаний, и он должен быть сопоставим с размером вознаграждений в мировых нефтегазовых компаниях, иначе мы столкнемся с перетоком кадров. Наличие таких кадров позволяет нам осуществлять технологические прорывы», — сказал президент компании.
    feel
    Стирбьорн
    1. Esoteric Сегодня, 16:32
      Цитата: Стирбьорн
      Размер доходов топ-менеджеров «Роснефти» соответствует уровню доходов топ-менеджеров крупных российских компаний, и он должен быть сопоставим с размером вознаграждений в мировых нефтегазовых компаниях, иначе мы столкнемся с перетоком кадров.

      А размер сроков отсидки в местах "не столь отдалённых" для этих топ-менеджеров должен быть соизмерим со сроками по статье "За расхищение государственного имущества в особо крупных размерах"? feel Они готовы размять свои зады feel на...золотых приисках? belay
      Esoteric
    2. Кот Маркиз Сегодня, 17:05
      Ну, ни фига себе как главного "эффективного менеджера" "кинули"....на 1 млрд "вечнозеленых"-вот это "эффективный менеджемент" в действии... Видно теперь, бензин подорожает и следом все остальное-недо же чуваку бабки взад отбивать.. Не прикольно-и после этого эти господа говорят, что зарплаты в России у трудяг такие низкие из-за "низкой производительности" их труда....сколько там зарплата у Сечина?. sad
      Кот Маркиз
    3. Оверлок Сегодня, 17:16
      зажрались эти менеджеры, кто же их в руководители назначал? Может с зарплаты удерживать неустойки?
      Оверлок
    4. Михаил м Сегодня, 19:14
      Цитата: Стирбьорн
      Размер доходов топ-менеджеров «Роснефти» соответствует уровню доходов топ-менеджеров крупных российских компаний, и он должен быть сопоставим с размером вознаграждений в мировых нефтегазовых компаниях

      А про размер вознаграждений остальных трудящихся российских компаний речи нет. Просто удивительная забота о доходах сверхтонкой прослойки. Остальной бутерброд переживёт на нищенских заработках, деваться ему всё равно некуда.
      Михаил м
  4. voyaka uh Сегодня, 16:11
    Роснефть должна купить танки Т-90 у МО wassat и передать курдам
    для защиты роснефтьевской нефти!
    Что Сечин - силовик или кто??? am
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:20
      Курды за этот миллиард купят у Израиля "Меркавы 1и2" , пяток ф35 wassat и все отдадут Сечену для обороны его коттеджей wassat
      Геркулесыч
    2. Esoteric Сегодня, 16:36
      Цитата: voyaka uh
      Что Сечин - силовик или кто???

      Переводчик он. Караваны с...нефтью за кордон переводит. lol Нашёл силовика, после военной кафедры и в силовики?
      Esoteric
  5. Идущий Сегодня, 16:12
    Но теперь, этот контракт уже невозможно исполнить, признал глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента Курдистана Иззат Сабер.


    Восток дело такое , тем более нельзя давать авансы.
    Идущий
  6. DEZINTO Сегодня, 16:12
    Кто-то, где-то, не купит себе два лексуса? Ну прям печалька, очень переживаю. Воооот настолько интересно.

    Как-то вспоминается песня:
    "как-же так ведь это общий газ, а мечты сбываются только у вас".
    DEZINTO
    1. Santa Bear Сегодня, 16:25
      Скорее где то кто то хлеба себе меньше купит и пенсию поменьше получит. А Лексусы будут закуплены кем надо в полном объёме
      Santa Bear
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    Ну и правельно, кинули курды наши жмотов на бабло fool !А теперь эти деньги Роснефть будет возвращать, барыжа бензин на Российском рынке -ждите повышения цен! !! fool
    Геркулесыч
    1. Оверлок Сегодня, 17:16
      впервой что ли лохов разводить? Украина Сбербанк и ВТБ кинула, теперь курды. Создается впечатление, что на государственные интересы некоторых наплевать, личные- важнее
      Оверлок
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 16:35
    По ходу "бакс" опять подскочит...
    Вождь краснокожих
  9. САИД Сегодня, 16:39
    Слишком мутный миллиардик.
    САИД
  10. faiver Сегодня, 16:53
    хм, удержать уплаченный миллиард из личных средств сечина....
    faiver
  11. iouris Сегодня, 17:12
    "Роснефть" играет вдолгую. Зайдите лет через пятьдесят, обсудим.
    iouris
    1. protoss Сегодня, 18:25
      за эти 50 лет роснефть сыграет только в ящик
      protoss
  12. Алексей Z Сегодня, 17:13
    Как оригинально Россия деньгами террористов поддерживает.
    Алексей Z
  13. Оверлок Сегодня, 17:14
    как насчет многоходовочки?
    Оверлок
  14. APASUS Сегодня, 17:17
    Свой миллиард $ Роснефть думаю вернет месяца за два-три:
    В итоге, по словам Иззата Сабера, «экспорт нефти из Курдистана сократился с 700 тыс. до 200 тыс. баррелей в сутки».

    Сегодня баррель нефти
    НЕФТЬ цена на 08/11 17:02 - 63,45$
    Совсем другое дело ,кто разрешает гос конторе делать такие рискованные вложения,скажем вложения на уровне контрабанды.Что то заигрались топ манагеры Роснефти ,пора по моему на пенсию пинком отправлять!
    APASUS
  15. nik13 Сегодня, 17:25
    ну х ули деньги-то не свои, можно и рискнуть! вот если бы Сечин свои хотел вложить, наверное сто раз подумал бы ...
    nik13
  16. gukoyan Сегодня, 17:26
    Вот что бывает когда думаешь не головой, а одним местом)))
    gukoyan
  17. идущий по тропе Сегодня, 17:31
    доколе? Стыд и позор в очередной раз.
    Хотя.... мы людишки тёмные, гимназев не кончали, Царю видней кому и куда народные деньги сувать.
    ХПП в действии.
    идущий по тропе
    1. с-т Petrov Сегодня, 19:10
      кумир на аватаре? Он только на аватаре? Или на ковре еще на стене проступает его лик при луне?
      Классно посвятить свой аватар борьбе с режЫмом. Пищаю с Вас. Но не хватает уточки. И кастрюли

      с-т Petrov
    2. Громобой Сегодня, 19:28
      Где деньги,Игорь Иванович? angry
      Громобой
  18. samarin1969 Сегодня, 17:39
    Курды периодически "перестреливаются" с САА, шиитскими формированиями. И те, и другие соратники в войне в Сирии. Вроде как курдов подпитывают боеприпасами, "инструкторами" и "небом" США....А вот "Роснефть" при этом проводит свою "внешнюю политику". Надеюсь, не дойдёт до маразма, когда российские "газпромовские" ЧВК пересекутся с "нефтяными" по разные стороны баррикад.
    samarin1969
  19. старшина запаса Сегодня, 18:43
    сечин верни деньги!
    старшина запаса
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