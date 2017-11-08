Роснефть осталась без курдского «черного золота»

Это значит, что компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном,

Любой контракт, заключенный не с федеральным правительством и Министерством нефти (Ирака), является незаконным. Нам неинтересен этот контракт, его детали. Мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем,