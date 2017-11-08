Вице-премьер Украины: Венгрия блокирует отношения Киева с НАТО
Венгрия начала процесс блокирования инициатив Украины в НАТО. Об этом во вторник сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер признала, что срочный визит в штаб-квартиру НАТО министра образования и науки Лилии Гриневич, который состоялся 6 ноября, был вызван именно этой проблемой. С другими членами альянса, которые с самого начала выражали обеспокоенность языковой нормой, начался диалог, и только Венгрия выбрала путь блокирования.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 октября заявил, что его страна наложила вето на предложение провести встречу с представителями Украины в рамках работы НАТО в декабре 2017 года. При этом он отметил, что у Киева нет шансов каким-либо образом обойти это вето.
Позже венгерские СМИ сообщили, что власти намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и блокировать любые интеграционные шаги из-за этого закона. В МИД Венгрии также заявили, что в отношении Киева могут быть введены санкции, если будет доказано, что документ нарушает нормы этого соглашения, передает ТАСС
Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона об образовании. Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны- приводит ее слова "Европейская правда". По словам Климпуш-Цинцадзе, Будапешт, пользуясь тем, что в НАТО действует принцип консенсуса, "по сути, блокирует эффективное развитие (и исполнение) тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО".
Вице-премьер признала, что срочный визит в штаб-квартиру НАТО министра образования и науки Лилии Гриневич, который состоялся 6 ноября, был вызван именно этой проблемой. С другими членами альянса, которые с самого начала выражали обеспокоенность языковой нормой, начался диалог, и только Венгрия выбрала путь блокирования.
В штаб-квартире это воспринимается как неприемлемое поведение, и альянс сам заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен- утверждает она.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 октября заявил, что его страна наложила вето на предложение провести встречу с представителями Украины в рамках работы НАТО в декабре 2017 года. При этом он отметил, что у Киева нет шансов каким-либо образом обойти это вето.
Позже венгерские СМИ сообщили, что власти намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и блокировать любые интеграционные шаги из-за этого закона. В МИД Венгрии также заявили, что в отношении Киева могут быть введены санкции, если будет доказано, что документ нарушает нормы этого соглашения, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://korrespondent.net/
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