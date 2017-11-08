Вице-премьер Украины: Венгрия блокирует отношения Киева с НАТО

Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона об образовании. Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны

В штаб-квартире это воспринимается как неприемлемое поведение, и альянс сам заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен