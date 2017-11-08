19:46 08 ноября

Вице-премьер Украины: Венгрия блокирует отношения Киева с НАТО

Венгрия начала процесс блокирования инициатив Украины в НАТО. Об этом во вторник сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона об образовании. Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны
- приводит ее слова "Европейская правда". По словам Климпуш-Цинцадзе, Будапешт, пользуясь тем, что в НАТО действует принцип консенсуса, "по сути, блокирует эффективное развитие (и исполнение) тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО".

Вице-премьер Украины: Венгрия блокирует отношения Киева с НАТО



Вице-премьер признала, что срочный визит в штаб-квартиру НАТО министра образования и науки Лилии Гриневич, который состоялся 6 ноября, был вызван именно этой проблемой. С другими членами альянса, которые с самого начала выражали обеспокоенность языковой нормой, начался диалог, и только Венгрия выбрала путь блокирования.

В штаб-квартире это воспринимается как неприемлемое поведение, и альянс сам заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен
- утверждает она.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 октября заявил, что его страна наложила вето на предложение провести встречу с представителями Украины в рамках работы НАТО в декабре 2017 года. При этом он отметил, что у Киева нет шансов каким-либо образом обойти это вето.

Позже венгерские СМИ сообщили, что власти намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и блокировать любые интеграционные шаги из-за этого закона. В МИД Венгрии также заявили, что в отношении Киева могут быть введены санкции, если будет доказано, что документ нарушает нормы этого соглашения, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://korrespondent.net/
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Комментарии 20

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:20
    "Не плюй в колодец оторвут колоколец".
    Кажется это офис верховный рады Украины)))
    "Ну что? Допрыгались"?
    DEZINTO
  2. Навигатор 1 Сегодня, 16:21
    Ну конечно laughing вам все мешают laughing
    Навигатор 1
    1. Зяблицев Сегодня, 16:26
      Иванна Климпуш-Цинцадзе -с такими инициалами дама должна сидеть или в Тель-Авиве или на худой конец в Тбилисе,но она правит в Киеве-хохлы, Вы, лузеры! laughing
      Зяблицев
  3. Венд Сегодня, 16:22
    А свидомые думали, что надавят на венгров США и Венгрия сдуется. А вот не тут то было
    Венд
  4. 210окв Сегодня, 16:22
    Какое житие твоё?!(отношения!)Половое извращение,а не отношения.
    210окв
    1. Васян1971 Сегодня, 19:08
      Цитата: 210окв
      Какое житие твоё?!

      Паки паки, иже херувимы... wassat
      Васян1971
  5. Livonetc Сегодня, 16:22
    Украм в нато не нато.
    И Венгрия не виновата.
    Ведь во всем виновата вата.
    Livonetc
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:23
    Сотню раз писал, что вот сейчас венгры делают все абсолютно верно -они действительно своих земляков вна укроине не бросили, good они язык свой защищают good !Нам есть чему у венгров поучиться, чтобы слова то с делом не расходились! !!! hi
    Геркулесыч
    1. faiver Сегодня, 16:49
      ну так учитесь...
      faiver
  7. Идущий Сегодня, 16:35
    Позже венгерские СМИ сообщили, что власти намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и блокировать любые интеграционные шаги из-за этого закона.


    И даже США не могут помочь , печалька.
    Идущий
  8. Керенский Сегодня, 16:38
    срочный визит в штаб-квартиру НАТО министра образования и науки

    А вот там сей министр ох как нужОн! Без него ни вопроса не решают! Ну и без министра рыбоводства тоже...
    Керенский
  9. APASUS Сегодня, 16:59
    Ну Венгрия в последнее время как поняла к какой навоз наступила,стала вести более прагматичную политику,хотя конечно поздно,экономику они свою уже не спасут.Зато начинают потихоньку понимать суть происходящего,сейчас с Венгрией считаться начнут.
    APASUS
    1. 30 вис Сегодня, 17:50
      Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть
      30 вис
  10. Masya Masya Сегодня, 17:05
    Краина продолжает верить, что ей все сойдет с рук, прям как штаты уверены в своей исключительности...
    Masya Masya
  11. Васся Вассин Сегодня, 17:12
    Да как вообще какая-то там венгрия посмела что-то там наложит на планы Великой Окраины? angry
    Васся Вассин
  12. iouris Сегодня, 17:16
    А пусть Порошенко своим указом подарит районы, населённые мадьярами, Венгрии, и ситуация, наверное, улучшится.
    iouris
  13. Sergey53 Сегодня, 18:13
    Позитивная новость. А поляки объявили что Украина оккупировала Крым и Донбасс.
    Sergey53
  14. venik Сегодня, 18:39
    Ох, мамочки (!!??)..... Так ОНА ещё и ЦИНЦАДЗЕ........ "Мама - не горюй!!!!"......Да уж... Похоже "вменяемых хохлов" уж и не осталось.... Одни "грызуны".......
    venik
  15. изя топ Сегодня, 18:53
    у скакунов два варианта ответа
    -а нас за що?
    и
    -не очень то и хотелось yes
    изя топ
  16. razved Сегодня, 19:23
    Ышо одна истинная патриотка нэзалэжной laughing
    razved
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