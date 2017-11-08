В Поволжье появятся 9 ударных подразделений

Девять подразделений 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, которые отличились во время контрольной проверки за летний период обучения, получат отличительный геральдический знак и почетное наименование "Ударное",

Девять подразделений Центрального округа в Поволжье станут «ударными» после контрольной проверки за летний период обучения, передает РИА новости сообщение пресс-службы ЦВО.говорится в релизе.Сообщается, что «ранее такое наименование носило только одно подразделение (миротворческое) из Самарской области, которое отличилось в июле во время проверки комиссией Министерства обороны Российской Федерации».Миротворцы были удостоены этого наименования первыми в округе, отметили в пресс-службе округа.