19:47 08 ноября

В Поволжье появятся 9 ударных подразделений

Девять подразделений Центрального округа в Поволжье станут «ударными» после контрольной проверки за летний период обучения, передает РИА новости сообщение пресс-службы ЦВО.

В Поволжье появятся 9 ударных подразделений


Девять подразделений 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, которые отличились во время контрольной проверки за летний период обучения, получат отличительный геральдический знак и почетное наименование "Ударное",
говорится в релизе.


Сообщается, что «ранее такое наименование носило только одно подразделение (миротворческое) из Самарской области, которое отличилось в июле во время проверки комиссией Министерства обороны Российской Федерации».

Миротворцы были удостоены этого наименования первыми в округе, отметили в пресс-службе округа.

Использованы фотографии: РИА Новости / Николай Хижняк
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Комментарии 10

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  1. Холуай Сегодня, 16:26
    Фигня какая-то. Армия без войны зарастает-обрастаю кокардами...
    Холуай
    1. stas Сегодня, 16:32
      Значить есть и не ударные армии.
      Неударные это что, для биатлона.
      Видимо Шойгу слово нравиться, а его мчсовские фуяжки вместо фуражек, но они сменятся когда придёт другой строитель-пиджак.
      stas
    2. Alexey RA Сегодня, 16:54
      Цитата: Холуай
      Фигня какая-то. Армия без войны зарастает-обрастаю кокардами...

      Так уже заросла - после всех слияний-сокращений-передач негвардейских частей и соединений почти не осталось.
      Судя по темпам присвоения, только что введённое звание "ударная" тоже быстро девальвируется. Такими темпами скоро дойдём до
      Личный Его Императорского Высочества принца Кирну четырех золотых знамен именной бомбовоз "Горный Орел"
      Alexey RA
      1. Холуай Сегодня, 17:01
        С присвоением бригадам Гвардейская-вообще умора...Хоть бы традиции чтили бы,войны нет, а присваивают...Неадекваты какие-то
        Ряженые дорвались...
        Холуай
  2. Livonetc Сегодня, 16:26
    Картинки люблю с детства.
    Наглядное подтверждение сути ударного соединения.:)
    Если же взять фотку с бросковой техникой то соединение уже бросковое получатца. :)
    Livonetc
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:29
    Заглавие статьи еще ее содержимое наводят на мысль что авторов статьи как минимум двое, один написал заголовок, а второй не читая его написал статью! !! fool" Появятся подроздиления " подрозумевает создание подроздиления как минимум с нуля , а в реальности уже существующие части заслужит право называется "ударными "!!!
    Геркулесыч
  4. voyaka uh Сегодня, 16:36
    Наконец то я понял, что такое ударное подразделение. laughing
    А стрелковое подразделение - стреляет, а не дерется ногами.
    voyaka uh
    1. APASUS Сегодня, 16:52
      Цитата: voyaka uh
      Наконец то я понял, что такое ударное подразделение. laughing
      А стрелковое подразделение - стреляет, а не дерется ногами.

      Не гадайте
      APASUS
  5. Doliva63 Сегодня, 18:03
    "Девять подразделений 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, которые отличились во время контрольной проверки за летний период обучения, получат отличительный геральдический знак и почетное наименование "Ударное", ..."

    Не уловил что-то. Т.е., хотят сказать, что ударными станут роты и батальоны полков, которые сами не ударные? Капец, Шойгу развлекается! laughing
    Doliva63
  6. raid14 Сегодня, 18:44
    Название "ударная армия" почему то сразу напоминает про судьбу "2 ударной" Власова под Ржевом.
    raid14
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