Россия поставила Мьянме шесть Як-130

В настоящее время на вооружении ВВС Республики Союз Мьянма состоят шесть единиц учебно-боевых самолетов Як-130. Поставку дополнительной партии в рамках контракта от 2015 года планируется осуществить в 2018 году

Мьянма получила шесть учебно-боевых самолетов Як-130 в рамках контракта от 2015 года, дополнительную партию планируется поставить в 2018 году. Об этом в среду на выставке Defense & Security 2017 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов, который возглавляет российскую делегацию на выставке.- сказали в ФСВТС.Контракт на поставку Мьянме самолетов Як-130 был подписан в 2015 году. Первые три самолета были поставлены в 2016 году, вторая тройка - в 2017 году.Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — «Рукавица») — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39.