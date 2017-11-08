19:51 08 ноября

Россия поставила Мьянме шесть Як-130

Мьянма получила шесть учебно-боевых самолетов Як-130 в рамках контракта от 2015 года, дополнительную партию планируется поставить в 2018 году. Об этом в среду на выставке Defense & Security 2017 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов, который возглавляет российскую делегацию на выставке.

Россия поставила Мьянме шесть Як-130


В настоящее время на вооружении ВВС Республики Союз Мьянма состоят шесть единиц учебно-боевых самолетов Як-130. Поставку дополнительной партии в рамках контракта от 2015 года планируется осуществить в 2018 году
- сказали в ФСВТС.


Контракт на поставку Мьянме самолетов Як-130 был подписан в 2015 году. Первые три самолета были поставлены в 2016 году, вторая тройка - в 2017 году.

Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — «Рукавица») — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO Сегодня, 16:27
    За каким лядом они Мьянме?
    Полез смотреть карту и читать историю.......
    DEZINTO
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:32
      Принцип "пускай будут в наличии, чем я хуже соседа " никто не отменял!
      Геркулесыч
  2. Livonetc Сегодня, 16:29
    Ну за каким оно Мьянме, то Мьянме ведомо.
    Нам для продать и прочие ништяки.
    Главное, что бы не последовали далее коменты о продаже нашего все за бананы.
    Ниже ролик сравнение сил Турции и Мьянмы.
    https://www.youtube.com/watch?v=RKMvzAvFZa8
    Livonetc
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:32
      То есть вы согласны на комментарии, что все продано за ананасы? ?? lol
      Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:31
    Знать бы условия контракта -за свои деньги купят, за наш кридит, или же бартер?
    Геркулесыч
  4. zzdimk Сегодня, 16:37
    Понять не могу многоугольника применения и продаж злого самолёта: проблемы тут, проблемы там - зачем?
    zzdimk
    1. п-к Опарышев Сегодня, 17:40
      Изюминка в этой сделке есть.КНР,через Мьянму эту ,не выговорить.Стремиться выйти в Индийский Океан,продублировать морские пути от угрозы Америки.Т.е.поставляя Яки,наши как бы запирают и не дают КНР выхода.Китайским деваться некуда и они повиснут,на нефтяной трубе из России.Это не чисто Российская тема,это американские замутили.Теперь американские как бы должны будут,а может наших придушили и нашим деваться не куда стало.Похоже на ответку за Баш нефть.
      п-к Опарышев
  5. Livonetc Сегодня, 16:38
    Цитата: Геркулесыч
    То есть вы согласны на комментарии, что все продано за ананасы? ?? lol

    На то, что уже продано сегодня, калибры регулярно в загранку вылетают.
    На ананасах долго ни ТУ160 не полетает и малый ракетный корабль в море не выйдет.
    На все есть свой резон и круг допущенных к информации лиц.
    Можете конечно выйти на манифестацию в защиту демократических свобод и права все знать.:)
    Livonetc
    1. DEZINTO Сегодня, 16:42
      На все есть свой резон и круг допущенных к информации лиц.


      Совершенно верно. Ответ один. - денюжка!. Было бы у меня пяток смолётов я бы их и безрукому, безногому самалийцу продал, лишь бы заплатил. ))))))))

      Какие тут вопросы политики или морали? Я вас умоляю...... crying
      DEZINTO
  6. Livonetc Сегодня, 16:44
    Цитата: zzdimk
    Понять не могу многоугольника применения и продаж злого самолёта: проблемы тут, проблемы там - зачем?

    Вы наверное не русскоязычный.
    Это не упрек, заранее извиняюсь.
    Применение этого самолета - обучение начинающих пилотов военной авиации.
    Изюминка самолета в том, что специальная система позволяет имитировать пилотирование разных типов самолетов.
    Родственный самолет (внешне практически близнец) производится в Италии, поскольку на определенном этапе проектирование осуществлялось совместно.
    А о каких проблемах с Як130 вам доподлинно известно?
    Livonetc
  7. павлентий Сегодня, 16:46
    Заключено два контракта 6+6 все оплачивается валютой, не надо про ананасы и остальную хрень...
    У нас военным экспортом не дураки занимаются.
    А им нужно летчиков обучать у них достаточно неплохой авиапарк, в том числе МиГ-29.
    павлентий
  8. Livonetc Сегодня, 16:47
    Цитата: DEZINTO
    На все есть свой резон и круг допущенных к информации лиц.


    Совершенно верно. Ответ один. - денюжка!. Было бы у меня пяток смолётов я бы их и безрукому, безногому самалийцу продал, лишь бы заплатил. ))))))))

    Какие тут вопросы политики или морали? Я вас умоляю...... crying

    Я неумолим.:)
    Как раз ни слова о этике и морали.
    Токмо о взаимной выгоде.
    А проблемы у Мьянмы вроде в конфликте с Турцией.
    Livonetc
  9. фа2998 Сегодня, 16:53
    Что, то в последнее время подобные самолеты начали регулярно падать.Не слишком часто, но в виду того что мало произведено Як- 130 вопросы вызывают.Ладно, наши специалисты разберутся, а если там будут падать? Есть там классные специалисты по обслуживанию? Ведь будет антиреклама! hi
    фа2998
    1. павлентий Сегодня, 16:59
      Навскидку - 5-6 происшествий, ни одного летчика не погибло, это само за себя говорит...
      павлентий
Картина дня