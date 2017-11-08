19:43 08 ноября

Британия направит истребители в Румынию из-за «самоуверенной» России

Великобритания направит четыре истребителя в Румынию, чтобы патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Как пояснил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, это необходимо для сдерживания «растущей самоуверенности России».

Британия направит истребители в Румынию из-за «самоуверенной» России


Перед лицом всё более самоуверенной России Соединённое Королевство значительно расширит свои обязательства перед Европой, и сегодня я могу подтвердить дальнейшие меры поддержки, демонстрирующие, что мы находимся на передовой линии европейской безопасности
— приводит его слова сайт правительства.


Кроме того, Лондон создаст специальное подразделение для оперативного реагирования на западных Балканах. По словам недавно занявшего свой пост Уильямсона, Британия «заметно усилила свою роль в обеспечении безопасности Европы».

Как отмечается, несмотря на то, что в марте 2019 года Великобритания покидает Евросоюз, страна намерена все так же играть «ключевую» роль в системе европейской безопасности.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что альянс не представляет угрозы для России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. Геркулесыч Сегодня, 16:45
    Читая такие заявления, реально иногда жалко те страны, что их делают -раньше от "Советской угрозы "в защиту сотни боевых самолетов в небо поднимали, сейчас в некое микрогосудаство по силам только ЧЕТЫРЕ самолета отправить! !!Хотя, может быть, из за малой территории Румынии больше самолетов там не поместится? ??Или их ромалы быстро на что то сменяют? ?? wassat
    Геркулесыч
    1. Anarchist Сегодня, 16:50
      Просто британцы решили свои самолеты за чужой счёт обслуживать... Румыны больше четырех самолетов не потянут!
      Злая Россия - это предлог, как всегда!
      Anarchist
      1. pjastolov Сегодня, 18:11
        Цитата: Anarchist
        Злая Россия - это предлог, как всегда!

        немецкие самолеты в черном море уже лежат, им скучно, надо друзей, цыгане кроме лошадей ничего обслужить не смогут request
        pjastolov
        1. Комментарий был удален.
    2. Esoteric Сегодня, 16:50
      Великобритания направит четыре истребителя в Румынию, чтобы патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

      Дивизиону С-400 - "на раз"...
      Esoteric
    3. Dashout Сегодня, 16:57
      Вот кому уже давно надо по башке надавать! Я имею в виду Великобританию
      Dashout
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:09
        И по королевской башке дать, чтобы не размещали деньги в офшорах
        ul_vitalii
        1. Дембель77 Сегодня, 17:37
          Как пояснил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, это необходимо для сдерживания «растущей самоуверенности России».
          Врёшь, британская собака! Это не Россия "самоуверенная", а вы псы обнаглели. Думаете не понимаем, что колечко затягиваете. По хорошему говорим, отстаньте - а то ведь накажем. Тем паче сейчас не 45 год, Ла-Манш переходить не надо, по воздуху проще - куда надо и что надо прилетит. Мало не покажется...
          Дембель77
        2. Громобой Сегодня, 19:09
          Цитата: ul_vitalii
          И по королевской башке дать, чтобы не размещали деньги в офшорах

          Так это по сути её острова и её офшоры.)))
          Громобой
    4. штольц Сегодня, 18:21
      Тут есть о чём задуматься :
      штольц
  2. DEZINTO Сегодня, 16:45
    Чувствую себя сегодня очень самоуверенно.
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 16:54
      Дай Бог Вам чувствовать это каждый день!
      Цитата: DEZINTO
      Чувствую себя сегодня очень самоуверенно.
      210окв
      1. DEZINTO Сегодня, 17:00
        Ну спасибо на добром слове.

        И Вам всех благ желаю..
        DEZINTO
        1. Комментарий был удален.
        2. Anarchist Сегодня, 17:01
          Ждите гостей, из Британии)))
          Anarchist
  3. faiver Сегодня, 16:46
    4 самолета это серьезно.... laughing
    faiver
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:53
      ну вы сразу плюсуйте все литаки НАТО и нормально будет

      15 стран НАТО имеют на вооружении около 890 истребителей 4-го поколения ранних модификаций

      ну плюс минус. Крови попить могут. Это еще США литаки не посчитаны. Надо еще смотреть что там Япония со своими ВВС делает. Что покупает. Это помимо наты и матрасов

      в общем нам хватит за глаза. А эти 4 машины - это так. Разогрев. Кто его знает сколько их окажется у наших границ к 20 году. По СВ они налаживают вот инфраструктуру. Сначала немного танков и бмп приедет - надо будет - добавят. Инфраструктура готовится. Логистика подтянется

      Да еще фины со шведами. Кто их знает что там будет по итогу.
      с-т Petrov
      1. faiver Сегодня, 17:10
        а зачем все то приплюсовывать? между нато и РФ возможен только ядерный конфликт, другого по определению быть не может... hi
        faiver
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:28
          бриты так не думают раз посылают сюда пепелацы а матрасы шлют св
          с-т Petrov
          1. faiver Сегодня, 17:31
            это скорее для форсу нежели для сдерживания агрессии
            faiver
  4. Wedmak Сегодня, 16:56
    А что, Румыния тоже боится что ее захватят орды русских танков? Или ждет десант сотен российских кораблей? Я вот даже боюсь представить на что рассчитывают британцы, посылая аж 4 истребителя. Как патруль, это очень удобные мишени для С-400 расположенного в Крыму.
    Wedmak
  5. Керенский Сегодня, 17:02
    Так-с! Истребители летают парами.. То есть имеем одну пару в воздухе, одну на земле.... Вопрос: за какое время они выработают свой ресурс при непрерывном патрулировании? Ну это я загнул конечно, - они будут подниматься на перехват и сопровождение самолётов, приближающихся к их границам.
    Керенский
  6. Идущий Сегодня, 17:04
    Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что альянс не представляет угрозы для России.


    Как пояснил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, это необходимо для сдерживания «растущей самоуверенности России».


    Вы бы уж разобрались , что и для чего?
    Идущий
  7. Волька Сегодня, 17:18
    но за нами тоже не заржавеет...
    Волька
  8. Masya Masya Сегодня, 17:23
    А самоуверенной России глубоко начхать, насколько глубоко Соединённое Королевство расширит свои обязательства перед Европой...
    Masya Masya
  9. К-50 Сегодня, 17:58
    Великобритания направит четыре истребителя в Румынию, чтобы патрулировать воздушное пространство над Черным морем из-за «самоуверенной» России

    Только просьба не пищать об "агрессивности России" когда увидите русские бомбардировщики около Британских островов. yes
    Всему есть адекватный ответ, в том числе и попыткам как-то противопоставить себя России. yes angry
    К-50
  10. Симон Сегодня, 18:05
    Великобритания направит четыре истребителя в Румынию, чтобы патрулировать воздушное пространство над Черным морем --- Боюсь, что Англия, из-за своей глупой наивности потеряет свой военно-воздушный флот, направленный в Румынию, состоящий из 4-х самолетов, если возникнут военные действия с Россией! recourse crying
    Симон
  11. NIKNN Сегодня, 18:14
    Британия направит истребители в Румынию из-за «самоуверенной» России

    Ух тыж твою дивизию..., страшно то как... winked
    NIKNN
  12. olegstaz Сегодня, 18:56
    расширяйте джентельмены, только смотрите, чтобы расширинка не треснула, а то опят Россия будет у вас виноватой
    olegstaz
  13. Bratyshka Сегодня, 18:58
    Давайте перестанем быть «диванными ураПолитиками». Ведь на самом деле не смешно. На Балканах все более растёт присутствие запада. А мы хихикаем. Все что можем надеяться на какой-то «адекватный ответ» как один написал в виде наших бомбандировщиков у границ Британии. Мы теряем наше присутствие на Балканах. И не смеяться надо было над болгарами, а сделать ремонт их самолетов, да, может чуть дешевле... но мало ли денег на ветер впустую выкидываем. Мы посмеёмся, а они купят у других, а может вообще не купят, а появится ещё четверка, но уже в Болгарии. Кому лучше то? Оглядитесь, много у России союзников? Да мы с вами спасибо должны сказать, что на сайте есть евреи и болгары со своей позицией. Так пользуйтесь, общайтесь, а не поливайте грязью. Уйдут и останемся мы друг дружки хвалить какие мы замечательные. Не дай Бог дойдёт до дела, мы с вами лицом к лицу окажемся и с евреями и болгарами, простыми людьми, не с политиками продажными, а с теми кто здесь с нами беседует. Пока ещё несмотря на преобладающие оскобленная в их сторону. Кому покоя не дают действия политиков Болгарии в двух войнах? Остановитесь, прошло. Мы сейчас, в настоящем сами же отношения портим.
    Bratyshka
  14. Bratyshka Сегодня, 19:06
    «Как пояснил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, это необходимо для сдерживания «растущей самоуверенности России» - если кто даст ссылку на первоисточник, буду признателен
    Bratyshka
  15. razved Сегодня, 19:19
    Каждый новый министр обороны британии считает себя обязанным профеерить очередной глупой бравадой.
    razved
  16. Bratyshka Сегодня, 19:27
    Цитата: razved
    Каждый новый министр обороны британии считает себя обязанным профеерить очередной глупой бравадой.

    Без первоисточника невозможно понять, говорил ли он вообще что-либо подобное.
    Bratyshka
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