Британия направит истребители в Румынию из-за «самоуверенной» России

Перед лицом всё более самоуверенной России Соединённое Королевство значительно расширит свои обязательства перед Европой, и сегодня я могу подтвердить дальнейшие меры поддержки, демонстрирующие, что мы находимся на передовой линии европейской безопасности

Великобритания направит четыре истребителя в Румынию, чтобы патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Как пояснил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, это необходимо для сдерживания «растущей самоуверенности России».— приводит его слова сайт правительства.Кроме того, Лондон создаст специальное подразделение для оперативного реагирования на западных Балканах. По словам недавно занявшего свой пост Уильямсона, Британия «заметно усилила свою роль в обеспечении безопасности Европы».Как отмечается, несмотря на то, что в марте 2019 года Великобритания покидает Евросоюз, страна намерена все так же играть «ключевую» роль в системе европейской безопасности.Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что альянс не представляет угрозы для России.