Более миллиона боеприпасов после ремонта возвращены в российские арсеналы

На арсеналах возобновлен ремонт боеприпасов, благодаря чему уже более одного миллиона штук боеприпасов возвращено в запас,

Еще в 2013 году мы полностью перешли от утилизации боеприпасов методом подрыва к утилизации промышленным способом на специализированных предприятиях; промышленным способом утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов,