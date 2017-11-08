19:43 08 ноября

Более миллиона боеприпасов после ремонта возвращены в российские арсеналы

Более одного миллиона штук боеприпасов возвращено в запас после ремонта, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Более миллиона боеприпасов после ремонта возвращены в российские арсеналы


На арсеналах возобновлен ремонт боеприпасов, благодаря чему уже более одного миллиона штук боеприпасов возвращено в запас,
сказал Булгаков в интервью газете «Красная Звезда».


По его словам, «в настоящее время успешно реализуется инновационный проект по внедрению современной укупорки боеприпасов из композитных материалов с повышенной стойкостью к воздействию пламени».

Также «при создании современной и безопасной системы хранения ракет и боеприпасов наряду со строительством новых хранилищ мы избавляемся от старых складов и непригодного оружия и боеприпасов», сообщил генерал.

Еще в 2013 году мы полностью перешли от утилизации боеприпасов методом подрыва к утилизации промышленным способом на специализированных предприятиях; промышленным способом утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов,
добавил он.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 38

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  1. DEZINTO Сегодня, 17:02
    Чувствуется они понадобятся.
    DEZINTO
    1. maxim947 Сегодня, 17:07
      Для проведения "испытаний"
      maxim947
    2. Сепар ДНР Сегодня, 17:14
      «в настоящее время успешно реализуется инновационный проект по внедрению современной укупорки боеприпасов из композитных материалов с повышенной стойкостью к воздействию пламени».

      Очень хочется надеяться... А то берёшь ящик с снарядами,а гнилое дно у него : Хрясь! ! !
      И хорошо,если повезло и не на ноги...
      Вообще,боеприпасы,которые мы получаем,в некоторых случаях это "ЧТО-ТО".
      У патронов 7,62Х54 происходит обрыв гильзы в патроннике ПКМ, ВОГ к подстволу "просерает" и так далее.
      Хранение ответственное дело yes
      Сепар ДНР
    3. Дембель77 Сегодня, 17:30
      Присоединяюсь. Только не чувствуется, а понимается. Поймите меня правильно, война не за горами.
      Дембель77
    4. Ин100грамм Сегодня, 17:38
      Цитата: DEZINTO
      Чувствуется они понадобятся.

      Не обязательно. У всего есть срок годности. Раньше просто подрывали на полигонах, теперь что можно ремонтируют меньшими деньгами, чем закупать новое.
      Ин100грамм
  2. mad Сегодня, 17:08
    Хм.. зачем утилизировать? Мне кажется в ЛДНРе от них побольше пользы было бы. Или это "утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов" и надо читать "как передано в качестве гуманитарной помощи" )
    mad
    1. Идущий Сегодня, 17:15
      Да и в Сирии они не будут лишними.
      Идущий
    2. Сепар ДНР Сегодня, 17:20
      Цитата: mad
      Хм.. зачем утилизировать? Мне кажется в ЛДНРе от них побольше пользы было бы. Или это "утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов" и надо читать "как передано в качестве гуманитарной помощи" )


      Цитата: Идущий
      Да и в Сирии они не будут лишними.


      Читайте мой комментарий выше.
      Разве мы(ну и сирийцы за одно)вам враги,чтоб так нас подставлять ?
      Вы представляете,как рискует к примеру ПТУРщик ведя ракету? А если эта ракета просрочена,и не управляема ?
      Риск зря ? Жизни будем класть не за понюшку табака ?

      Высоко же вы нас цените...
      Сепар ДНР
      1. mad Сегодня, 17:31
        Без обид, я имел ввиду качественные боеприсы, после контрольных отстрелов и т.д. Чтоб не сроки продлевали, а везли туда, где они нужнее drinks
        mad
        1. Сепар ДНР Сегодня, 17:42
          Цитата: mad
          Без обид, я имел ввиду качественные боеприсы, после контрольных отстрелов и т.д. Чтоб не сроки продлевали, а везли туда, где они нужнее

          Не обижаюсь. Но вот есть предчувствие,что кто-то ответственный У ВАС за это дело поманипулирует с бумагами,провернёт пару комбинаций и как результат : Выделенные на это средства у него в кармане, не кондиция у нас...
          Такое уже было...
          Коррупцию у вас не победили,а у нас никто её не отменял.
          Сепар ДНР
      2. Геркулесыч Сегодня, 17:34
        Товарищ Сепар ДНР -скорее всего, вам постовляют "гостиницы "не только из России, но и укроинские боеприпасы тоже до вас доходят, а качество товара говорит только об одном -его нужно как можно быстрее использовать! Главное -чтобы у вас всегда были запасы боеприпасов надолго, в то укроинская власть мирам вас не хочет, жизнь они вам долго будут портить!
        Геркулесыч
        1. Сепар ДНР Сегодня, 17:45
          Цитата: Геркулесыч
          укроинские боеприпасы тоже до вас доходят

          Если только в качестве экзотики.
          Мы же видим,что,и откуда приходится разгружать.
          Сепар ДНР
      3. Primoos Сегодня, 17:49
        Истину глаголеш, не враги. Просроченный боеприпас опасен не для врага.
        Primoos
  3. Керенский Сегодня, 17:09
    Давно пора нормально утилизировать, а не бахать народное достояние!
    Керенский
    1. Вежливый Лось Сегодня, 17:36
      Цитата: Керенский
      Давно пора нормально утилизировать, а не бахать народное достояние!

      Все верно. Только все упирается в стоимость и наличие технологии.
      Вежливый Лось
      1. Керенский Сегодня, 17:49
        Только все упирается в стоимость и наличие технологии.

        Транспортировка "просрочки" тоже дело тонкое. Но если гора не идёт к Магомету....
        Вот бы МО озаботилось созданием мобильного комплекса утилизации, который мог бы прибывать к местам хранения. Как правило, к ним подходит ж\д ветка...
        Керенский
        1. Вежливый Лось Сегодня, 18:19
          Цитата: Керенский
          Транспортировка "просрочки" тоже дело тонкое. Но если гора не идёт к Магомету....
          Вот бы МО озаботилось созданием мобильного комплекса утилизации, который мог бы прибывать к местам хранения. Как правило, к ним подходит ж\д ветка...

          Точно. Магометов к утилизации горы боеприпасов близко подпускать нельзя.
          Вежливый Лось
          1. Керенский Сегодня, 18:51
            Оценил! Полностью согласен. good
            Керенский
  4. сталевар Сегодня, 17:13
    Интересно, а почему не говорят сколько производится боеприпасов? Всё воюем Советским наследием?
    сталевар
    1. Вежливый Лось Сегодня, 17:25
      Цитата: сталевар
      Интересно, а почему не говорят сколько производится боеприпасов?

      Очевидно, из-за того, что эта информация никого не интересует. Ни США, ни КНР ни евровояк. По той же причине не публикуют спутниковые карты с точными координатами мест их хранения. И тех.документацию по изготовлению в свободный доступ не выкладывают тоже из-за полного отсутствия интереса.
      Вежливый Лось
    2. Ин100грамм Сегодня, 17:41
      Цитата: сталевар
      а почему не говорят сколько производится боеприпасов?

      Понятие "секретная информация" Вам знакомо? Вы еще спросите сколько чего и где хранится request
      Ин100грамм
      1. Сепар ДНР Сегодня, 17:52
        Цитата: Ин100грамм
        Понятие "секретная информация" Вам знакомо? Вы еще спросите сколько чего и где хранится

        Количество хлеба(!!!) поступающего в В/Ч - СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
        Сепар ДНР
  5. Васся Вассин Сегодня, 17:16
    Приятная новость, неужели появился хозяйский подход в ВС? Будем надеяться повторение снарядного голода нам не грозит.
    Васся Вассин
    1. Ин100грамм Сегодня, 17:43
      Цитата: Васся Вассин
      Будем надеяться повторение снарядного голода нам не грозит.

      А когда он нам грозил? Просветите...
      Ин100грамм
      1. Сепар ДНР Сегодня, 17:55
        Цитата: Васся Вассин
        Будем надеяться повторение снарядного голода нам не грозит.


        Цитата: Ин100грамм
        А когда он нам грозил? Просветите...

        В Первую Мировую.
        А после такого искуственно созданного "голода",при разрухе,на царских запасах, воевали всю Гражданскую.
        Сепар ДНР
      2. Васся Вассин Сегодня, 18:03
        в пмв. при святом кольке
        Васся Вассин
  6. Mavrikiy Сегодня, 17:32
    Енерал: Еще в 2013 году мы полностью перешли от утилизации боеприпасов методом подрыва к утилизации промышленным способом на специализированных предприятиях; промышленным способом утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов,
    Не по хозяйски, как то .
    Mavrikiy
  7. п-к Опарышев Сегодня, 17:32
    Что такое лимон боеприпасов?День два мочилова?Ну лимон патронов,это на подстрел 10 ти боевиков.
    п-к Опарышев
  8. Гардамир Сегодня, 17:35
    оппаньки все чего то комментируют! Что такое ремонт боеприпасов?
    Гардамир
    1. Лопатов Сегодня, 17:45
      Цитата: Гардамир
      Что такое ремонт боеприпасов?

      Приведение в боеспособное состояние. Ну и плюс дефектация.
      Лопатов
      1. Гардамир Сегодня, 18:06
        А поподробнее? Гильзы проржавели, их запаяли и вперёд. Просто серьёзно никогда не задумывался, что такое ремонт снарядов. Как ремонтируют истребители видел-знаю.
        Гардамир
    2. 30 вис Сегодня, 18:05
      Проведение регламентных работ по б.п ..
      30 вис
  9. ДМБ84 Сегодня, 17:48
    Цитата: Гардамир
    оппаньки все чего то комментируют! Что такое ремонт боеприпасов?

    Ну, типа.... текущий ремонт- подкрасить, где облупилось, капсюльчик выпавший обратно поставить, а вот если капитальный ремонт- то это круче- и зашпаклевать, и покрасить заново. и капсюльчик возможно заменить, и пульку подрихтовать.... Много узбеков требуется...
    ДМБ84
    1. voyaka uh Сегодня, 18:32
      "и покрасить заново. и капсюльчик возможно заменить, и пульку подрихтовать"////

      И порох подсушить на солнце, если погода хорошая. И досыпать, если надо. smile
      voyaka uh
  10. сталевар Сегодня, 18:03
    Производство боеприпасов это секретная информация? А может у нас просто нет мощностей для производства?
    И вообще, что в наше время и с нашем правительством может быть секретного? Контрактов военных понабрали, а выполнять лет 10 будут.
    сталевар
    1. Николай Грек Сегодня, 18:28
      Цитата: сталевар
      Производство боеприпасов это секретная информация?

      нет...каждый день об этом печатают в прессе и по телику рассказывают, освещая весь цикл производства!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
  11. Dzafdet Сегодня, 18:06
    Цитата: mad
    Хм.. зачем утилизировать? Мне кажется в ЛДНРе от них побольше пользы было бы. Или это "утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов" и надо читать "как передано в качестве гуманитарной помощи" )

    Срок хранения вышел? значит на утилизацию! Иначе возможен подрыв при использовании.Например , при выстреле в лицо полетит затвор. ВОГ может рвануть не кисло. А если рванёт пушка в танке или самоходке, то сразу придёт полярный лис..
    Dzafdet
  12. Olegi1 Сегодня, 18:26
    2.5 милллиона тонн утилизировано? А у нас их вообще сколько? Я как-то на даче на рынке копил тушенку из госрезерва. Ну, типа, там работающим таким образом зарплату выдали. А срок хранения истекал через полгода. Ну, чего я могу сказать про это тушенку? Просто класс! Я с трудом нашел подобное, фирма Совок называется, не реклама, реально похоже.
    Olegi1
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