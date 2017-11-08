Более миллиона боеприпасов после ремонта возвращены в российские арсеналы
Более одного миллиона штук боеприпасов возвращено в запас после ремонта, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
По его словам, «в настоящее время успешно реализуется инновационный проект по внедрению современной укупорки боеприпасов из композитных материалов с повышенной стойкостью к воздействию пламени».
Также «при создании современной и безопасной системы хранения ракет и боеприпасов наряду со строительством новых хранилищ мы избавляемся от старых складов и непригодного оружия и боеприпасов», сообщил генерал.
На арсеналах возобновлен ремонт боеприпасов, благодаря чему уже более одного миллиона штук боеприпасов возвращено в запас,сказал Булгаков в интервью газете «Красная Звезда».
По его словам, «в настоящее время успешно реализуется инновационный проект по внедрению современной укупорки боеприпасов из композитных материалов с повышенной стойкостью к воздействию пламени».
Также «при создании современной и безопасной системы хранения ракет и боеприпасов наряду со строительством новых хранилищ мы избавляемся от старых складов и непригодного оружия и боеприпасов», сообщил генерал.
Еще в 2013 году мы полностью перешли от утилизации боеприпасов методом подрыва к утилизации промышленным способом на специализированных предприятиях; промышленным способом утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов,добавил он.
Использованы фотографии: http://rostec.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти