Размышление не о нашем кино

Написал несколько дней назад статью о фильме "Крым". Почитал отзывы. Почесал затылок. Дело вкуса. Но, чтобы быть объективным, хочу поделиться рассуждениями и о пропаганде "с той стороны". Из Украины, значит... Да что уж там, фильм! Бери выше - сериал! И имя ему "Гвардия" 2015 год и "Гвардия - 2" 2017 год.Оговорюсь сразу, большинству читателей ВО смотреть нет смысла. Видимо, ориентируясь на внутреннего потребителя, или на волне патриотизма, создатели решили половину актеров оставить украиноязычными, причем титров снизу с переводом не пустили. Так что для остального мира половина сериала останется непонятной...Снялись в данном "шедевре" как малоизвестные молодые герои, так и маститые. "Стержнем" состава можно назвать Алексея Горбунова ("Гу-га", "Курсанты" и т д), Ахтем Сейтаблаев ("Хайтарма"), Дмитрий Ступка.Если верить создателям, то основано все на реальных событиях. Может быть. Но игра актеров... Часто она сводит на нет всю веру в достоверность...Сюжет прост. Майдан. Гибель людей и последующие политические события. В это, глядя на экран, верится. Затем показано формирование первых добровольческих батальонов, из которых позже сформировали национальную гвардию (отсюда и название). В одном строю оказываются люди разных сословий, национальностей и судеб. Львовянин, одессит, киевлянка, крымский татарин и т.д. Бывшие повара, программисты, художники и милиционеры. Возглавил их (опять же бывший) разведчик (А. Горбунов). Пару серий тренировок и вот она - война.Вот тут и начинаются основные "ляпы". Оказывается, пройти в тыл врага можно в джинсах и майке. А там заговорить так, что тебя "раскусит" первая же попавшаяся на пути наркоманка.Корректировщица ополчения приезжает к блокпосту на "скутере", пересчитывает бойцов, достает "мобилку", звонит и уезжает обратно. Хитроумные разведчики догадываются, что сейчас будет "прилет" и успевают скрыться.Погоня, как в ранних американских боевиках - два авто, в них куча людей, все палят друг в друга, но не попадают..."Гвардия-2" отличилась наличием военной техники (иногда в кадрах маневрируют одни и те же "козак", "варта" и БТР-3) и началом гибели главных героев.Оказывается, можно с любимой девушкой гулять по ромашковому полю, держась за руки и не подозревать, что за тобой уже следит наводчик передвижного миномета. И он не пожалеет серии мин, чтобы разрушить ваше счастье!Казаки показаны классически - вечно пьяные, небритые толстяки в "кубанках". Но даже они знают "крота" в штабе укров. Те же ловко вычисляют, как "крота", так и представителя ГРУ РФ (а вы как хотели?!)Последний, кстати, оказался падок на слабый пол и позарился на молодую врачиху, очень похожую на звезду фильмов для взрослых (блин, мне такие в жизни не попадались!)Коварный план боевиков прост - во время раздачи гуманитарной помощи подорвать один грузовик, начиненный взрывчаткой. Воины света план срывают - вдвоем угоняют автомобиль (в фильме его несколько раз называют Камазом, но видно, что это ЗиЛ "Бычок") и на окраине города взрываются в нем (по крайней мере, я так понял).Продолжение следует?