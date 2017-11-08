Сирийская армия окружила последний оплот ИГ* в стране

Сирийская армия полностью окружила Абу-Кемаль и взяла его под огневой контроль

Сирийские правительственные войска и союзные им силы замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль — последнего оплота террористической группировки "Исламское государство"* в стране, сообщил осведомленный источник на месте.— рассказал собеседник агентства. По словам источника, сирийская армия планирует освободить город в ближайшие несколько дней.Как сообщил телеканал Al Manar, подразделения армии Сирии начали входить в кварталы города, удерживаемого террористами. Абу-Кемаль находится в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.По данным арабских СМИ, в Абу-Кемале может скрываться главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.Ранее в среду армии Ирака и Сирии, ведущие борьбу с боевиками ИГ*, встретились на границе двух стран, в 24 км к югу от города Абу-Камаль.Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.