Сирийская армия окружила последний оплот ИГ* в стране
Сирийские правительственные войска и союзные им силы замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль — последнего оплота террористической группировки "Исламское государство"* в стране, сообщил осведомленный источник на месте.
Как сообщил телеканал Al Manar, подразделения армии Сирии начали входить в кварталы города, удерживаемого террористами. Абу-Кемаль находится в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.
По данным арабских СМИ, в Абу-Кемале может скрываться главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
Ранее в среду армии Ирака и Сирии, ведущие борьбу с боевиками ИГ*, встретились на границе двух стран, в 24 км к югу от города Абу-Камаль.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.
Сирийская армия полностью окружила Абу-Кемаль и взяла его под огневой контроль— рассказал собеседник агентства. По словам источника, сирийская армия планирует освободить город в ближайшие несколько дней.
Как сообщил телеканал Al Manar, подразделения армии Сирии начали входить в кварталы города, удерживаемого террористами. Абу-Кемаль находится в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.
По данным арабских СМИ, в Абу-Кемале может скрываться главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
Ранее в среду армии Ирака и Сирии, ведущие борьбу с боевиками ИГ*, встретились на границе двух стран, в 24 км к югу от города Абу-Камаль.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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