19:51 08 ноября

Сирийская армия окружила последний оплот ИГ* в стране

Сирийские правительственные войска и союзные им силы замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль — последнего оплота террористической группировки "Исламское государство"* в стране, сообщил осведомленный источник на месте.

Сирийская армия окружила последний оплот ИГ* в стране


Сирийская армия полностью окружила Абу-Кемаль и взяла его под огневой контроль
— рассказал собеседник агентства. По словам источника, сирийская армия планирует освободить город в ближайшие несколько дней.


Как сообщил телеканал Al Manar, подразделения армии Сирии начали входить в кварталы города, удерживаемого террористами. Абу-Кемаль находится в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

По данным арабских СМИ, в Абу-Кемале может скрываться главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.

Ранее в среду армии Ирака и Сирии, ведущие борьбу с боевиками ИГ*, встретились на границе двух стран, в 24 км к югу от города Абу-Камаль.

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 17:23
    А что в Идлибе,в тылу?Да в самом Дамаске?
    210окв
    1. Michael67 Сегодня, 17:26
      Заключительный аккорд в Абу-Кемале.
      В других местах зачистки с наладочными работами.
      Michael67
      1. Anarchist Сегодня, 17:28
        Главное вертушки сбивать, что главарей ввозить будут!
        Полосатые вертушки!
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 17:38
          Он у них на такси ездит. laughing , а если серьезно то очень желательно его там зацепить.
          Идущий
        2. pjastolov Сегодня, 18:03
          а еще главнее - контроль над нефтяными месторождениями - и матрасы сами слиняют hi
          pjastolov
    2. Сепар ДНР Сегодня, 17:31
      По данным арабских СМИ, в Абу-Кемале может скрываться главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.

      Так его же убили. В начале американцы несколько раз подряд,затем ВКС сделало "контрольный в голову"...
      Или это не тот,другой ? belay Бандит-однофамилец ? recourse
      Сепар ДНР
    3. Primoos Сегодня, 17:44
      А бу бакр аль багдади, тьфу, еле выговорил, он ещё не в Израиле? Удивительно! Вообще-то я думал, что он сдох.
      Primoos
      1. Anarchist Сегодня, 18:21
        Его американцы воскресили! Теперь он ''Святой Абу бакр аль-багдади''! Или подсвеченный?
        Anarchist
    4. Sergey53 Сегодня, 18:05
      Там они пока именуются ССА их как бы курируют американцы.
      Sergey53
  2. Livonetc Сегодня, 17:25
    Интересно. когда же реально достанут сирийского кащея бессмертного - аль багдади.
    Livonetc
    1. Michael67 Сегодня, 17:29
      Если эта альбагдади идейная , то должен с со своими последними последователями до конца оставаться. А если не идейная, то у него троп крысиных много заготовлено.
      Michael67
      1. KondratKo Сегодня, 17:38
        "Если эта альбагдади идейная , то..."
        А как иначе, конечно "идейная" - идеи им из-за лужи электронной почтой пересылают или в личных встречах подкидывают. Только думается, все СШАкальи выкормыши не способны на самопожертвование во имя идеи, а посему сбегут все как крысы с тонущего корабля, когда дело подойдёт к финалу. И в конце концов "вишенка на торте" - пuндocы зашлют очередной спецотряд для героического уничтожения врагов человечества, ведь "настоящие герои как правило идут в обход".
        KondratKo
      2. 30 вис Сегодня, 17:55
        Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть
        30 вис
    2. anjey Сегодня, 18:13
      этот багдади, похоже что он виртуальный амероизраильский поручик иже.....
      anjey
    3. ПалБор Сегодня, 18:17
      А может,действительно,клонов Багдадиных наклепали где-нибудь в секретных израильских лабораториях.Вот он и не заканчивается request
      ПалБор
  3. 501Legion Сегодня, 17:27
    Речь то о ИГИЛ а не о других формированиях
    501Legion
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:53
      Речь о Сирии, и о боевиках вообще! !!
      Геркулесыч
  4. Симон Сегодня, 17:50
    Не уж то приходит конец этой игиловской гидре!
    Симон
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:52
    Информация подается так, будто завтра война кончится -"бери шенель, пошли домой "!!!А то что есть еще сотни банд и тысячи боевиков, открытые с соседями границы, базы сша на территории Сирии. ..Взять город или провинцию треть успеха. Ее нужно не только удержать под контролем, но и полностью зачистить, наладить отношения с мирными жителями, не все из которых лояльны к власти -дел еще впереди на долгие годы, и стерьба там ох как нескоро прекратится.
    Геркулесыч
    1. pjastolov Сегодня, 18:07
      а сколько у нас их после ВОВ по лесам отлавливали? но ВОВ то уже закончилась hi так и там будет
      pjastolov
    2. ПалБор Сегодня, 18:20
      Цитата: Геркулесыч
      Информация подается так, будто завтра война кончится -"бери шенель, пошли домой "!!!

      Главное,чтоб не:"Бери шекель,вали домой!"
      ПалБор
    3. Николай Грек Сегодня, 19:32
      Цитата: Геркулесыч
      Информация подается так, будто завтра война кончится...

      возьмите инфу от конца 2015 года, пока еще Россия туда не зашла, и сравнивайте!!!
      Николай Грек
  6. Sonet Сегодня, 18:03
    Аллах в помощь сирийской армии поскорее взять этот важнейший стратегический город.Взяв его,крупной войне с ИГ,по сути,придет конец.
    Sonet
  7. Egorovich Сегодня, 18:19
    Ну вот и явный запах конца ИГИЛ в Сирии появился. Бармалеям скоро кирдык в САР. Сирия дави!!!
    Egorovich
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