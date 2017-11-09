Сардиния – вдогонку за Каталонией и Венето…

Дурно сыгранный спектакль с независимостью Каталонии продолжает обрастать комичными деталями вроде беглого Пучдемона, уже отправленных в кутузку членов правительства мятежного региона и головной боли Брюсселя, который теперь в поте лица решает, арестовать нелицензионную версию мятежного премьер-министра или же не лезть в эту драку Мадрида.Однако брыкливую лошадку независимости желают оседлать всё новые Пучдемоны, при чём некоторые из них куда более решительные, нежели каталонский Керенский. На этот раз осмотрим политикум солнечного средиземноморского острова Сардиния. Забавное «рыбное» название, приятный климат Средиземного моря, итальянская кухня, что ещё можно сказать о Сардинии?К примеру, то, что это один из самых старых сепаратистских регионов Европы. Сепаратизм Сардинии не просто объективное желание независимости или же нежелание делиться с Римом финансами (Сардиния не может похвастаться мощной экономикой и промышленностью), это настоящая народная черта, традиция своего рода, проникшая даже в кухню островитян. Так, в отличие от итальянцев сарды не столь падки на вино. Они предпочитают напиток «филлеверо», что-то вроде водки. Однако, для сардов распитие «филлеверо» не просто пьянка, а патриотический акт независимости (о как!), так как данный напиток, по сути, самогонка и находится под запретом. А само слово «филлеверо» переводится как проволока, так как бутыли с самогоном зарывали в землю, выводя на поверхность тонкую проволоку, чтоб отыскать для акта проявления гражданского неповиновения итальянским властям.Другой сардинской традицией, впитавшей в себя дух сепаратизма, являются «муралес» или «мурали», представляющие собой художественную роспись прямо на стенах домов под открытым небом. При этом «мурали» не просто какое-то граффити, это чуть ли не полноценные полотна со своим сюжетом и социальным смыслом. Появившиеся в середине прошлого века, эти картины стали символом социальной борьбы и выражением мечты о независимости острова.Но не всегда протесты были столь же мирными, более того мирными они не являются и сейчас, но об этом позже. Сардиния имеет древнюю историю с целой чередой завоевателей – финикийцы, греки, карфагеняне, римляне, арабы, генуэзцы, пизанцы, австрийцы, испанцы, французы и савойцы. Последние как раз и пришили остров к объединённой (в очень размытом смысле даже сейчас) Италии.Однако был период и независимой Сардинии, когда феодальное островное государство называлось Арбория, начиная с 10 века. К 14 веку сардинцы успешно давали отпор испанским арагонцам и генуэзцам и фактически управляли всем островом. Одна из правительниц Арбореи, а именно Элеонора Арборейская в истории Сардинии занимает не меньшее место, нежели Жанна во Франции. Увы, в начале 15-го века следующий правитель Сардинии пал в битве с сицилийцами, а вскоре Арборея пала под натиском арагонцев.Конечно, после изгнания испанцев и выдворения австрийцев, которые пановали на Сардинии после делёжки испанского наследства, остров пришили к так называемому Сардинскому королевству. Данное порождение международных отношений напоминало уж совсем жутковатого «Франкенштейна», сотканного из Ниццы, Савойи, Сардинии, Пьемонта, Лигурии и части провинции Павия. Народ королевства болтал на более чем шести языках, также отсутствовал единый центр в виде столицы. В итоге королевство было благополучно распилено между Италией и Францией.В данный момент Сардиния входит в состав Италии на правах автономной области. Чтобы не обострять националистические настроения сардов, Рим позволил острову завести своего президента (сейчас Франческо Пильяру), играющего в независимость, парламент и флаг. А в 1999 году даже разрешил островитянам преподавать в институтах и школах на сардинском языке. Подчёркиваю - не диалекте итальянского, а на языке официально признанном.Но все эти привилегии быстро нивелируются, как непоследовательностью политиков, особенно в период их ослабления, так и упадком экономики. А Сардиния не самый удачный регион Италии, мягко говоря. Более того весьма специфическое устройство сепаратистских движений островного Средиземноморья делает потуги к независимости неистребимо повторяющимися.Для сардинского непримиримого национализма, ввиду истории, рельефа местности и географического положения, характерна явная партизанщина на грани банальных разбойничьих набегов. Испокон века «бунтари» скрывались в горах, нанося спорадические набеги на представителей власти. Одним из известнейших таких «Робин Гудов» был Грециано Мэзино. Этот «борец за свободу» в итоге умер в тюрьме. Что характерно, на соседней Сицилии почти ту же судьбу повторил Сальваторе Джулиано, полковник сицилийских сепаратистов, не чуравшийся разбоя. Джулиано, правда, не стали сажать в тюрьму, а попросту застрелили в 1950 году. Традиции, понимаешь…В современном мире, конечно, сардинские сепаратисты несколько отошли от славных традиций своих предков. Они проповедуют ненасильственный и демократический путь реализации права на самоопределение. Столпами нынешнего легитимного крыла сардинского сепаратизма являются следующие партии – партия Сардинская нация (Sardigna Natzione), Сардинская партия действия (Partito Sardo d'Azione) и партия Независимой Республики Сардиния (Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna). Все они откровенно левого толка и похожи друг на друга. Но… Те же особенности, сформировавшие дух сардинского сепаратизма, не позволяют этим партиям соединиться, как и самой Сардинии, которая весьма разрозненна. Одна её часть смотрит в сторону Сицилии, а другая упирается в Корсику.К примеру, партия НРС, созданная в Сассари на Севере Сардинии, всячески содействует сближению Сардинии и Корсики в экономическом и промышленном плане. И даже считает эти шаги навстречу историческими, что, безусловно, мягко говоря, смущает других участников движения независимости.Но при этом вспышки пугающей Рим активности вполне себе постоянны, а реакция центра всё более нервозна. В 2014 году Сардинская партия действия инициировала интернет-референдум по отделению от Италии, в том же году эта партия неслабо упрочила позиции, что опять-таки отозвалось в Риме нервным тиком.И чем серьёзней становится ситуация в Европе и в самой Италии (с её Паданией, Ломбардией и бесконечно вибрирующей Венето), тем жёстче ответ итальянских властей. Да ещё и обещания начинают заканчиваться – автономия у сардов есть, президент, какой-никакой, есть. Как говорил Иван Васильевич из известной комедии: «Чего ж тебе ещё надо, собака?» Финансы? А вот тут шутки заканчиваются, ведь даже донорский Север уже воет на Юг Италии, какие уж там сарды…Посему в апреле 2017 года одного из главных борцов за независимость Сардинии Сальваторе Мелони (по прозвищу Доддоре), который с 80-х годов был жупелом для всей центральной власти, посадили в тюрьму по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 74-летний Сальваторе просил суд заменить ему тюремное заключение на домашний арест по объективным медицинским показаниям. Но получил отказ. В отличие от бумажного бунтаря Пучдемона, Мелони оказался принципиальнее и не в пример решительнее и объявил голодовку. В итоге в начале июля он впал в кому и скончался через пару дней, став мучеником в пантеоне борцов за независимость Сардинии. Поневоле уважать начнёшь.Такие неуклюжие действия властей явно не прибавили им популярности, но, верно, только раздробленность сепаратистских сил не позволила раздуть скандал каталонского уровня. При этом власти оказались настолько недалёкими, что через пару месяцев реабилитировали Сальваторе. Так что, как знать, как знать...