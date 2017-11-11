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Голодомором по русским
Попытки повесить на Москву целенаправленное уничтожение украинцев по этническому принципу в результате голода 1932 – 1933 годов предпринимались не раз. Однако такой ожесточенной атаки в самых худших традициях холодной войны, как сегодня, пожалуй, еще не было.
Понятно, что формальные обвинения направлены против руководства Советского Союза, но, поднимая этот вопрос, западные пропагандисты пытаются вызвать у своей аудитории ассоциации с современной Россией. Информационная кампания – весьма масштабна и, судя по всему, хорошо спланирована.
Целую книгу («Красный голод: война Сталина против Украины») посвятила так называемому Голодомору британо-американская журналистка Энн Аппельбаум.
Получасовой «документальный» фильм «Голодомор: голоса выживших» сняла канадка Ариадна Охримович.
Посвященные голоду на Украине статьи вышли в The Telegraph и Washington Post. Передачи Голодомору посвятили «Голос Америки» и National Public Radio (США).
Сенат штата Вашингтон недавно официально объявил голод 1932 – 1933 годов на Украине «геноцидом».
В канадской провинции Онтарио началась подготовка к установке монумента в память о жертвах украинских событий начала 1930-х.
На всем этом массиве пропагандистской информации – налет лжи и безумия.
Начнем с самого «безобидного» – с решения сената штата Вашингтон. Что это вообще было? Девять лет тому назад, в 2008 году, Голодомор «геноцидом» признал Конгресс Соединенных Штатов. Какой вообще смысл имело голосование в сенате Вашингтона? Представьте, например, такую ситуацию. Еще в далеком 1995 году Госдума РФ осудила геноцид армян. И вдруг сегодня «просыпается» Воронежская областная дума и принимает аналогичное решение. Будет ли это выглядеть адекватно? Сомневаюсь.
Речь идет о классической ситуации «создания информационного повода» – и не более того: сенаторов с тихоокеанского побережья США заявление о Голодоморе ни к чему не обязывает, зато повод поговорить в СМИ о «чудовищной жестокости» русских – есть.
Трагикомично выглядела и посвященная «советскому расизму» публикация темнокожего журналиста Террела Джермейна Старра в Washington Post. Этот американский «специалист по России» умудрился отождествить в своем материале Голодомор с Холокостом (видимо, злую шутку с парнем сыграла фонетика – слова действительно на английском языке отдаленно похожи), а также обвинить Москву в угнетении темнокожих (это человек, чьи родители застали еще времена расовой сегрегации в США) и в целенаправленном убийстве украинцев. Впрочем, чтобы создать достаточно полное представление о том, кто такой этот «специалист по России», достаточно сказать, что три года назад Террел Джермейн Старр, обладатель двух престижных магистерских дипломов, заявлял, что Одесса находится… в Крыму.
С Ариадной Охримович – еще интереснее. Чтобы раскрыть «людоедскую сущность» Москвы в полной мере, она сняла фильм на основании свидетельств украинских очевидцев Голодомора, живущих сегодня в Канаде. На эти цели она получила в свое время специальный федеральный грант и отыскала около ста выходцев с Украины, лично помнящих мрачные события начала 30-х годов ХХ века. По словам Охримович, ее собеседники не хотели даже вспоминать детали Голодомора:
«Некоторые соглашались, а потом отказывались говорить. Они не хотели заново переживать кошмар, преследовавший их всю жизнь. Некоторые даже детям своим ничего прежде не рассказывали. Один мужчина после колебаний согласился и сквозь слезы рассказал на камеру то, что помнит, в частности, как он и его маленькая сестренка в разгар голода ели траву».
Все это звучит убедительно. Только если не вдумываться в историю украинской эмиграции. В Канаде действительно живет огромная украинская диаспора – около 276 тысяч человек (еще у нескольких сот тысяч канадцев есть, условно говоря, украинские родственники). Украинцы являются 5-й по количеству представителей этнической группой, проживающей в Канаде. А Канада – третьей на планете страной (после самой Украины и России) по количеству проживающей в ней украинцев. Все это замечательно. Но давайте ответим себе всего на один вопрос: откуда эти украинцы в Канаде взялись?
Историки насчитывают четыре волны переселения украинцев за океан. Первая (которая считается основной) началась в 1891 году и продлилась до начала Первой мировой войны. Речь идет о бегущих за океан от нищеты в Австро-Венгрии жителях Карпат. Их уехало в Канаду порядка 200 тысяч. По понятным причинам, потомки этих переселенцев о Голодоморе ничего не могут знать по определению. Вторая волна имела место между Первой и Второй мировыми войнами. Однако она охватывала преимущественно жителей территорий, отошедших после 1918 – 1921 годов Польше, Чехословакии и Румынии! В Советском Союзе они не жили и, естественно, Голодомор помнить тоже не могли. Третья волна была послевоенной. Она охватила по большей части нацистских коллаборационистов из числа бандеровцев, эсэсовцев и вспомогательной полиции. Основные нацистские подразделения на территории УССР формировались опять-таки за счет регионов Западной Украины. Какое-то количество полицаев, старост или коллаборационистов из числа пленных советских военнослужащих, конечно, тоже сбежало в Канаду. Но оно, определенно, было весьма невелико. Четвертая волна переезда в Канаду пришлась на 1990-е годы. Ее участниками стали в основном украинцы, у которых в Канаде уже жили родственники, выехавшие туда за предыдущие сто лет... Как видим, количество выходцев из центральных и восточных регионов Украины, живущих в Канаде, весьма невелико – от тех самых 276 тысяч они должны составлять лишь малую долю. Люди же, которые мало-мальски могли запомнить Голодомор, должны были родиться примерно в 1917 – 1922 годах. Сегодня им – от 95 до 100 лет. Кто поверит в то, что госпожа Охримович среди нескольких тысяч выходцев из центра и востока Украины, живущих в Канаде, нашла сразу сто столетних стариков?
К сожалению, банальная логика указывает на то, что речь идет об обычной фальсификации... Причем достаточно дорогостоящей.
На этом фоне частью масштабной манипуляции выглядит и установка в Канаде монумента жертвам Голодомора. Как мы уже выяснили, большая часть украинской общины, живущей в Стране кленового листа, никакого отношения к голоду начала 1930-х не имела. Поэтому воспринимать данную трагедию представители украинской диаспоры в Канаде могут лишь в общечеловеческом, но никак не в персональном контексте.
А вот госпожа Аппельбаум и ее последователи в западных СМИ столь явных «проколов» не допускали. И их можно критиковать лишь с точки зрения исторической и политической корректности. Основной посыл «Красного голода» примерно следующий: Иосиф Сталин и весь его московский аппарат намеревались целенаправленно «физически уничтожить наиболее активных и сознательных украинцев», дабы избежать возникновения националистического движения, «объединяющего крестьянство и украинскую политическую элиту». Аппельбаум доказывает, что зерно у украинских крестьян специально конфисковалось в условиях, когда было известно, что у них нечего есть и что они умрут от голода. Похоже вроде бы на геноцид? Похоже. Но похоже только то, о чем говорит Аппельбаум, а не то, что происходило на самом деле.
Аппельбаум, как и многие другие адепты «секты Голодомора-геноцида», обходит или умышленно искажает информацию, прямо свидетельствующую о том, что никакого умысла уничтожать украинцев у московского руководства не было, и быть не могло.
Волна массового голода в 1932 – 1933 годах прокатилась, помимо Украины, по Казахстану, Северному Кавказу, Поволжью, Сибири.
Смертность от недоедания и связанных с ним болезней в Казахстане в относительных величинах была выше, чем на территории УССР.
Объективных данных о точных масштабах трагедии начала 1930-х ни у кого из ученых нет. Разговоры о 7 миллионах жертв голода по всей территории СССР являются, в известной мере, «свободными допущениями с учетом потенциально не родившихся детей». Объективно они ничем не подтверждены. Разговоры же о 7 или 10 миллионах жертв голода на одной лишь Украине относятся к сфере ненаучной фантастики. Относительно объективными выглядят данные одного из ведущих мировых научно-исследовательских центров в сфере демографии – INED, в которых избыточная смертность на территории УССР в 1932 – 1933 годах оценивается примерно в 2 – 2,2 миллиона человек. Около миллиона людей погибли от голода в Казахстане (учитывая то, что население Казахстана было в 5 раз меньше, катастрофа оказалась там куда масштабнее, чем на Украине). Еще около 1 – 1,5 миллиона людей умерили от недоедания в различных регионах РСФСР. Понятно, что с учетом анализа смертности в различных регионах СССР утверждения о «целенаправленном уничтожении украинцев» уже не выдерживают никакой критики.
Напрочь игнорируется «мифотворцами Голодомора» тот факт, что уже в 1933 году союзный центр начал предпринимать отчаянные меры, направленные на поддержание населения и ликвидацию голода.
В 7,5 раз выросли в 1933 году объемы зерновых ссуд Украине (составившие свыше 500 тысяч тонн).
В январе-феврале 1933-го после вскрытия фактов массового голода в селах сотрудниками ГПУ (того самого «репрессивно-карательного») помощь колхозникам и единоличникам зерном начала осуществляться, как на местном, так и на региональном уровне. В Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Черниговскую область были отправлены миллионы пудов зерна, перераспределенные на уровне Киева и Москвы. Только одним постановлением ЦК ВКП(б) от 6 марта 1933 года Киевской области было выделено 6 миллионов пудов продпомощи! Подобные решения относительно различных областей и районов УССР принимались практически ежедневно. В помощь голодающим были направлены также представители Наркомздрава и Красного креста. В УССР развернули сеть специальных площадок для организации питания детей.
А теперь – простой вопрос. Где логика в действиях «кровавого тирана»? Почему он в конце 1920-х бросил массу сил на то, чтобы превратить УССР в современную развитию республику (строил электростанции, заводы, дороги, улучшал техническую обеспеченность сельского хозяйства)? Потом, в 1932-ом – решил вдруг уничтожить украинцев? А затем, в 1933-м, вдруг бросился их отчаянно спасать?
Ответ на этот вопрос прост. Никакого «целенаправленного уничтожения», геноцида украинцев в 1932 – 1933 годах не было. Оно никому не могло привидеться даже в страшном сне. Имело место совпадение нескольких случайных факторов с волюнтаризмом и халатностью ряда чиновников. Причем сразу по всем аграрным регионам Советского Союза. Неоправданно завышенные планы хлебозаготовки совпали с плохими погодными условиями и массовым оттоком «рабочих рук» в города. Когда власти поняли, что натворили, подняв в этих условиях «планы по хлебу» и спровоцировав массовый голод, то сразу же бросились «исправлять ситуацию». Но было уже поздно. Погибли миллионы людей... Причем, ключевая вина в вопросах завышенного планирования и изъятия зерна лежала не на центральном руководстве (ориентировавшемся в ситуации по поступающей к нему с мест статистике), а на республиканском. Голод 1932 – 1933 годов был чудовищной трагедией и преступлением целого ряда руководителей, но никак не геноцидом украинцев.
Тезис об «искусственном преднамеренном уничтожении населения» в 1932 – 1933 годах был изначально выдуман пропагандистами Третьего рейха.
Соответствующая информация размещалась даже в листовках, при помощи которых нацисты агитировали сдаваться в плен советских солдат. Потом данную тему подхватили украинские коллаборационисты, сбежавшие после войны в США и Канаду, и перешедшие на работу в западные спецслужбы.
А в начале 1990-х построение уже «цельного» мифа о Голодоморе начал украинский ученый Станислав Кульчицкий. Этот человек еще при «кровавом советском режиме» стал доктором наук и профессором. Ключевым моментом в его научной работе долгое время было... отрицание искусственного характера голода 1932 – 1933 годов! При этом Кульчицкий был не просто рядовым историком, а членом идеологической комиссии ЦК Компартии! Однако достаточно было другому советскому идеологу – Леониду Кравчуку – объявить о создании «незалежной» Украины, как ход научной мысли уже не товарища, а пана Кульчицкого развернулся на 180 градусов. Именно с его подачи в «жертвы Голодомора» были записаны все граждане УССР, умершие своей смертью в 1932 – 1933 годах, а руководство Компартии (одним из идеологов которой ранее являлся сам Кульчицкий) было обвинено в «геноциде».
Знаменитый канадский историк Джон-Пол Химка написал о нем: «Кульчицкий облачает в академическую оболочку вожделения и стремления власть имущих».
Но пана Кульчицкого мнение настоящих ученых о своей персоне не интересует...
Как не интересует оно, судя по всему, и Энн Аппельбаум. Эта авторитетная в наши дни журналистка и писательница начала свою карьеру с написания кулинарной книги. Но потом попала в американские правительственные программы и как-то неожиданно стала видным «советологом», получив в 2004 году Пулитцеровскую премию за книжку о «ГУЛАГЕ». Аппельбаум стала членом печально известного «Совета по международным отношениям», могущественной структуры, связанной с кланом Рокфеллеров и занятой, по мнению ряда экспертов, созданием «Мирового правительства». Также – она член совета National Endow mentfor Democracy – организации, деятельность которой, по информации СМИ, тесно связана с ЦРУ и официально признана нежелательной в России. Кстати, муж Энн Аппельбаум – бывший глава МИД Польши и маршал Сейма Радислав Сикорский – известен рядом русофобских заявлений...
Как видим, в самой биографии Энн Аппельбаум содержатся красноречивые намеки на то, кто является заказчиком ее «голодоморного» творчества.
Чтобы отвлечь внимание мировой общественности от того, как киевский проамериканский режим сжигает людей заживо в Одессе, расстреливает из «Градов» школы в Донбассе и героизирует нацистских коллаборационистов, нужно демонизировать Россию.
С точки зрения реальной истории антинаучные потуги Аппельбаум и других «голодоморщиков» – просто смешны, однако американские, британские и немецкие обыватели в своей массе совершенно далеки от того, что происходило почти 90 лет тому назад в Советском Союзе. Поэтому врать им можно практически безнаказанно.
Автор: Святослав Князев
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/zarubejie/golodomorom_po_russkim_570.htm
Понятно, что формальные обвинения направлены против руководства Советского Союза, но, поднимая этот вопрос, западные пропагандисты пытаются вызвать у своей аудитории ассоциации с современной Россией. Информационная кампания – весьма масштабна и, судя по всему, хорошо спланирована.
Целую книгу («Красный голод: война Сталина против Украины») посвятила так называемому Голодомору британо-американская журналистка Энн Аппельбаум.
Получасовой «документальный» фильм «Голодомор: голоса выживших» сняла канадка Ариадна Охримович.
Посвященные голоду на Украине статьи вышли в The Telegraph и Washington Post. Передачи Голодомору посвятили «Голос Америки» и National Public Radio (США).
Сенат штата Вашингтон недавно официально объявил голод 1932 – 1933 годов на Украине «геноцидом».
В канадской провинции Онтарио началась подготовка к установке монумента в память о жертвах украинских событий начала 1930-х.
На всем этом массиве пропагандистской информации – налет лжи и безумия.
Начнем с самого «безобидного» – с решения сената штата Вашингтон. Что это вообще было? Девять лет тому назад, в 2008 году, Голодомор «геноцидом» признал Конгресс Соединенных Штатов. Какой вообще смысл имело голосование в сенате Вашингтона? Представьте, например, такую ситуацию. Еще в далеком 1995 году Госдума РФ осудила геноцид армян. И вдруг сегодня «просыпается» Воронежская областная дума и принимает аналогичное решение. Будет ли это выглядеть адекватно? Сомневаюсь.
Речь идет о классической ситуации «создания информационного повода» – и не более того: сенаторов с тихоокеанского побережья США заявление о Голодоморе ни к чему не обязывает, зато повод поговорить в СМИ о «чудовищной жестокости» русских – есть.
Трагикомично выглядела и посвященная «советскому расизму» публикация темнокожего журналиста Террела Джермейна Старра в Washington Post. Этот американский «специалист по России» умудрился отождествить в своем материале Голодомор с Холокостом (видимо, злую шутку с парнем сыграла фонетика – слова действительно на английском языке отдаленно похожи), а также обвинить Москву в угнетении темнокожих (это человек, чьи родители застали еще времена расовой сегрегации в США) и в целенаправленном убийстве украинцев. Впрочем, чтобы создать достаточно полное представление о том, кто такой этот «специалист по России», достаточно сказать, что три года назад Террел Джермейн Старр, обладатель двух престижных магистерских дипломов, заявлял, что Одесса находится… в Крыму.
С Ариадной Охримович – еще интереснее. Чтобы раскрыть «людоедскую сущность» Москвы в полной мере, она сняла фильм на основании свидетельств украинских очевидцев Голодомора, живущих сегодня в Канаде. На эти цели она получила в свое время специальный федеральный грант и отыскала около ста выходцев с Украины, лично помнящих мрачные события начала 30-х годов ХХ века. По словам Охримович, ее собеседники не хотели даже вспоминать детали Голодомора:
«Некоторые соглашались, а потом отказывались говорить. Они не хотели заново переживать кошмар, преследовавший их всю жизнь. Некоторые даже детям своим ничего прежде не рассказывали. Один мужчина после колебаний согласился и сквозь слезы рассказал на камеру то, что помнит, в частности, как он и его маленькая сестренка в разгар голода ели траву».
Все это звучит убедительно. Только если не вдумываться в историю украинской эмиграции. В Канаде действительно живет огромная украинская диаспора – около 276 тысяч человек (еще у нескольких сот тысяч канадцев есть, условно говоря, украинские родственники). Украинцы являются 5-й по количеству представителей этнической группой, проживающей в Канаде. А Канада – третьей на планете страной (после самой Украины и России) по количеству проживающей в ней украинцев. Все это замечательно. Но давайте ответим себе всего на один вопрос: откуда эти украинцы в Канаде взялись?
Историки насчитывают четыре волны переселения украинцев за океан. Первая (которая считается основной) началась в 1891 году и продлилась до начала Первой мировой войны. Речь идет о бегущих за океан от нищеты в Австро-Венгрии жителях Карпат. Их уехало в Канаду порядка 200 тысяч. По понятным причинам, потомки этих переселенцев о Голодоморе ничего не могут знать по определению. Вторая волна имела место между Первой и Второй мировыми войнами. Однако она охватывала преимущественно жителей территорий, отошедших после 1918 – 1921 годов Польше, Чехословакии и Румынии! В Советском Союзе они не жили и, естественно, Голодомор помнить тоже не могли. Третья волна была послевоенной. Она охватила по большей части нацистских коллаборационистов из числа бандеровцев, эсэсовцев и вспомогательной полиции. Основные нацистские подразделения на территории УССР формировались опять-таки за счет регионов Западной Украины. Какое-то количество полицаев, старост или коллаборационистов из числа пленных советских военнослужащих, конечно, тоже сбежало в Канаду. Но оно, определенно, было весьма невелико. Четвертая волна переезда в Канаду пришлась на 1990-е годы. Ее участниками стали в основном украинцы, у которых в Канаде уже жили родственники, выехавшие туда за предыдущие сто лет... Как видим, количество выходцев из центральных и восточных регионов Украины, живущих в Канаде, весьма невелико – от тех самых 276 тысяч они должны составлять лишь малую долю. Люди же, которые мало-мальски могли запомнить Голодомор, должны были родиться примерно в 1917 – 1922 годах. Сегодня им – от 95 до 100 лет. Кто поверит в то, что госпожа Охримович среди нескольких тысяч выходцев из центра и востока Украины, живущих в Канаде, нашла сразу сто столетних стариков?
К сожалению, банальная логика указывает на то, что речь идет об обычной фальсификации... Причем достаточно дорогостоящей.
На этом фоне частью масштабной манипуляции выглядит и установка в Канаде монумента жертвам Голодомора. Как мы уже выяснили, большая часть украинской общины, живущей в Стране кленового листа, никакого отношения к голоду начала 1930-х не имела. Поэтому воспринимать данную трагедию представители украинской диаспоры в Канаде могут лишь в общечеловеческом, но никак не в персональном контексте.
А вот госпожа Аппельбаум и ее последователи в западных СМИ столь явных «проколов» не допускали. И их можно критиковать лишь с точки зрения исторической и политической корректности. Основной посыл «Красного голода» примерно следующий: Иосиф Сталин и весь его московский аппарат намеревались целенаправленно «физически уничтожить наиболее активных и сознательных украинцев», дабы избежать возникновения националистического движения, «объединяющего крестьянство и украинскую политическую элиту». Аппельбаум доказывает, что зерно у украинских крестьян специально конфисковалось в условиях, когда было известно, что у них нечего есть и что они умрут от голода. Похоже вроде бы на геноцид? Похоже. Но похоже только то, о чем говорит Аппельбаум, а не то, что происходило на самом деле.
Аппельбаум, как и многие другие адепты «секты Голодомора-геноцида», обходит или умышленно искажает информацию, прямо свидетельствующую о том, что никакого умысла уничтожать украинцев у московского руководства не было, и быть не могло.
Волна массового голода в 1932 – 1933 годах прокатилась, помимо Украины, по Казахстану, Северному Кавказу, Поволжью, Сибири.
Смертность от недоедания и связанных с ним болезней в Казахстане в относительных величинах была выше, чем на территории УССР.
Объективных данных о точных масштабах трагедии начала 1930-х ни у кого из ученых нет. Разговоры о 7 миллионах жертв голода по всей территории СССР являются, в известной мере, «свободными допущениями с учетом потенциально не родившихся детей». Объективно они ничем не подтверждены. Разговоры же о 7 или 10 миллионах жертв голода на одной лишь Украине относятся к сфере ненаучной фантастики. Относительно объективными выглядят данные одного из ведущих мировых научно-исследовательских центров в сфере демографии – INED, в которых избыточная смертность на территории УССР в 1932 – 1933 годах оценивается примерно в 2 – 2,2 миллиона человек. Около миллиона людей погибли от голода в Казахстане (учитывая то, что население Казахстана было в 5 раз меньше, катастрофа оказалась там куда масштабнее, чем на Украине). Еще около 1 – 1,5 миллиона людей умерили от недоедания в различных регионах РСФСР. Понятно, что с учетом анализа смертности в различных регионах СССР утверждения о «целенаправленном уничтожении украинцев» уже не выдерживают никакой критики.
Напрочь игнорируется «мифотворцами Голодомора» тот факт, что уже в 1933 году союзный центр начал предпринимать отчаянные меры, направленные на поддержание населения и ликвидацию голода.
В 7,5 раз выросли в 1933 году объемы зерновых ссуд Украине (составившие свыше 500 тысяч тонн).
В январе-феврале 1933-го после вскрытия фактов массового голода в селах сотрудниками ГПУ (того самого «репрессивно-карательного») помощь колхозникам и единоличникам зерном начала осуществляться, как на местном, так и на региональном уровне. В Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Черниговскую область были отправлены миллионы пудов зерна, перераспределенные на уровне Киева и Москвы. Только одним постановлением ЦК ВКП(б) от 6 марта 1933 года Киевской области было выделено 6 миллионов пудов продпомощи! Подобные решения относительно различных областей и районов УССР принимались практически ежедневно. В помощь голодающим были направлены также представители Наркомздрава и Красного креста. В УССР развернули сеть специальных площадок для организации питания детей.
А теперь – простой вопрос. Где логика в действиях «кровавого тирана»? Почему он в конце 1920-х бросил массу сил на то, чтобы превратить УССР в современную развитию республику (строил электростанции, заводы, дороги, улучшал техническую обеспеченность сельского хозяйства)? Потом, в 1932-ом – решил вдруг уничтожить украинцев? А затем, в 1933-м, вдруг бросился их отчаянно спасать?
Ответ на этот вопрос прост. Никакого «целенаправленного уничтожения», геноцида украинцев в 1932 – 1933 годах не было. Оно никому не могло привидеться даже в страшном сне. Имело место совпадение нескольких случайных факторов с волюнтаризмом и халатностью ряда чиновников. Причем сразу по всем аграрным регионам Советского Союза. Неоправданно завышенные планы хлебозаготовки совпали с плохими погодными условиями и массовым оттоком «рабочих рук» в города. Когда власти поняли, что натворили, подняв в этих условиях «планы по хлебу» и спровоцировав массовый голод, то сразу же бросились «исправлять ситуацию». Но было уже поздно. Погибли миллионы людей... Причем, ключевая вина в вопросах завышенного планирования и изъятия зерна лежала не на центральном руководстве (ориентировавшемся в ситуации по поступающей к нему с мест статистике), а на республиканском. Голод 1932 – 1933 годов был чудовищной трагедией и преступлением целого ряда руководителей, но никак не геноцидом украинцев.
Тезис об «искусственном преднамеренном уничтожении населения» в 1932 – 1933 годах был изначально выдуман пропагандистами Третьего рейха.
Соответствующая информация размещалась даже в листовках, при помощи которых нацисты агитировали сдаваться в плен советских солдат. Потом данную тему подхватили украинские коллаборационисты, сбежавшие после войны в США и Канаду, и перешедшие на работу в западные спецслужбы.
А в начале 1990-х построение уже «цельного» мифа о Голодоморе начал украинский ученый Станислав Кульчицкий. Этот человек еще при «кровавом советском режиме» стал доктором наук и профессором. Ключевым моментом в его научной работе долгое время было... отрицание искусственного характера голода 1932 – 1933 годов! При этом Кульчицкий был не просто рядовым историком, а членом идеологической комиссии ЦК Компартии! Однако достаточно было другому советскому идеологу – Леониду Кравчуку – объявить о создании «незалежной» Украины, как ход научной мысли уже не товарища, а пана Кульчицкого развернулся на 180 градусов. Именно с его подачи в «жертвы Голодомора» были записаны все граждане УССР, умершие своей смертью в 1932 – 1933 годах, а руководство Компартии (одним из идеологов которой ранее являлся сам Кульчицкий) было обвинено в «геноциде».
Знаменитый канадский историк Джон-Пол Химка написал о нем: «Кульчицкий облачает в академическую оболочку вожделения и стремления власть имущих».
Но пана Кульчицкого мнение настоящих ученых о своей персоне не интересует...
Как не интересует оно, судя по всему, и Энн Аппельбаум. Эта авторитетная в наши дни журналистка и писательница начала свою карьеру с написания кулинарной книги. Но потом попала в американские правительственные программы и как-то неожиданно стала видным «советологом», получив в 2004 году Пулитцеровскую премию за книжку о «ГУЛАГЕ». Аппельбаум стала членом печально известного «Совета по международным отношениям», могущественной структуры, связанной с кланом Рокфеллеров и занятой, по мнению ряда экспертов, созданием «Мирового правительства». Также – она член совета National Endow mentfor Democracy – организации, деятельность которой, по информации СМИ, тесно связана с ЦРУ и официально признана нежелательной в России. Кстати, муж Энн Аппельбаум – бывший глава МИД Польши и маршал Сейма Радислав Сикорский – известен рядом русофобских заявлений...
Как видим, в самой биографии Энн Аппельбаум содержатся красноречивые намеки на то, кто является заказчиком ее «голодоморного» творчества.
Чтобы отвлечь внимание мировой общественности от того, как киевский проамериканский режим сжигает людей заживо в Одессе, расстреливает из «Градов» школы в Донбассе и героизирует нацистских коллаборационистов, нужно демонизировать Россию.
С точки зрения реальной истории антинаучные потуги Аппельбаум и других «голодоморщиков» – просто смешны, однако американские, британские и немецкие обыватели в своей массе совершенно далеки от того, что происходило почти 90 лет тому назад в Советском Союзе. Поэтому врать им можно практически безнаказанно.
Автор: Святослав КнязевПервоисточник: http://www.stoletie.ru/zarubejie/golodomorom_po_russkim_570.htm
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