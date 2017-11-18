Добрососедство на «Игле»

Из 10 стран – членов АСЕАН Россия, как и СССР, никогда не поставляла вооружений лишь в Бруней. Зато армии Камбоджи и Лаоса до сих пор оснащены почти исключительно советской техникой. К сожалению, платежеспособность обоих традиционно низка, что не имело значения для СССР, но существенно для России.В постсоветский период Камбоджа вообще не закупала вооружений в России, а Лаос – лишь некоторое количество ПЗРК «Игла-1» и транспортных вертолетов (6 Ми-17, 7 Ка-32, 1 Ми-26). В основном эти страны сейчас отовариваются в Китае и в Восточной Европе, поскольку цены там ниже.Громкие заявления филиппинского президента Дутерте о возможности массовых закупок российских вооружений пока не привели к реальным серьезным контрактам. Филиппины – традиционно главный союзник США в АСЕАН, их ВС полностью ориентированы на американское и израильское вооружение, потому даже частично перейти на наши ВВТ будет крайне сложно.Чрезвычайно скромны и объемы ВТС между Россией и Таиландом. Бангкок приобрел 5 вертолетов Ми-17 и 54 ПЗРК «Игла». На тайском рынке очень сильны позиции Китая и США, и нам сложно на него пробиться в первую очередь по политическим причинам.ВТС России с Сингапуром носит символический характер, овеществленный лишь 30 ПЗРК «Игла».Малайзия приобрела в постсоветской России по 18 МиГ-29 и Су-30, 2 вертолета Ми-17, 400 ПЗРК «Игла». ВВС страны должны в ближайшее время определиться, какой истребитель они будут приобретать для замены МиГ-29, купленных в начале 90-х. Если объявят соответствующий тендер, Россия наверняка предложит либо дополнительное количество Су-30, либо МиГ-35.В 2000-е крупным покупателем российского оружия была Мьянма. Ее ВС обзавелись сотней гаубиц Д-30, дивизионом ЗРК С-125, 38 ЗРПК «Тунгуска», 30 истребителями МиГ-29, 3 УБС Як-130, 10 боевыми вертолетами Ми-35П, а многоцелевых Ми-24 и Ми-17 приобрели по дюжине. В 2015 году заключен контракт на поставку 16 российских авиационных двигателей РД-33 для аналогичного числа китайских истребителей JF-17, которые должны строиться для Мьянмы в Пакистане. Но необходимо отметить, что ее платежеспособность невысока, возможности страны в ВТС ограниченны. До последнего времени важным преимуществом России на рынке вооружений Мьянмы было то, что западные страны не продавали ей оружие по политическим соображениям, считая страну военной диктатурой, и фактически единственным нашим конкурентом выступал Китай. Однако после ухода военных от власти отношения Запада с Мьянмой могут значительно улучшиться, в том числе и по линии ВТС.Еще большее количество российской боевой техники приобрела Индонезия – 54 БМП-3, 12 БТР-80А, 5 Су-27, 11 Су-30, 5 Ми-35П, 18 Ми-17. Активно обсуждается поставка новейших российских истребителей Су-35С. Однако число машин в контракте уже снизилось с 16 до 11, и тем не менее он пока не подписан. Это объясняется нехваткой у Джакарты средств, поэтому судьба сделки на данный момент неясна. По той же причине крайне сложно говорить о закупке ВС Индонезии еще каких-либо российских вооружений.Основным партнером Москвы в сфере ВТС в регионе ЮВА остается Ханой, который заказывает у России больше боевой техники, чем все остальные страны АСЕАН вместе взятые, и входит в тройку крупнейших покупателей нашего оружия в мире. За советский и новейший периоды он приобрел у СССР и России огромное количество боевой техники всех классов. Сейчас ВС Вьетнама («Ханоев ковчег», «ВПК», № 23, 2016) закупают у нас технику ВМС, ВВС и ПВО. Недавно завершен крупнейший контракт по постройке для Вьетнама 6 российских ПЛ проекта 636. Для них приобретены 50 КРМБ 3М54 и по 80 торпед 53-65 и ТЭСТ-71. Второй по стоимости контракт – на 10 ракетных катеров проекта 12418 (в дополнение к ранее поставленным четырем проекта 12411), из которых 8 должны быть построены в самом Вьетнаме. К настоящему времени уже введены в состав ВМС 8 единиц, из них 6 собственного изготовления. Кроме того, заключены контракты на постройку для ВМС Вьетнама 4 фрегатов проекта 11661 в дополнение к двум кораблям этого типа, закупленным ранее. Для них и катеров проекта 12418 приобретается 400 ПКР Х-35 «Уран». Ранее Вьетнам получил из России 6 сторожевых катеров проекта 10412.Выполнен уже четвертый контракт на поставку для ВВС истребителей-бомбардировщиков Су-30. Всего заказано 36 самолетов. Ранее Вьетнам приобрел 12 истребителей Су-27. В 2015 году завершено выполнение контракта на модернизацию трех дивизионов советского ЗРК С-125 ПВО Вьетнама до варианта С-125ТМ. Кроме того, Ханой получил два дивизиона ЗРС С-300ПМУ1, а также наиболее современный береговой ракетный комплекс «Бастион» с ПКР «Яхонт».В настоящее время у Вьетнама нет никаких политических ограничений в сфере ВТС, тем не менее он предпочитает приобретать хорошо знакомую, освоенную российскую технику. Вполне вероятно, что страна закупит дополнительное количество Су-30, известно о большом интересе к Су-35С. Во Вьетнаме в ближайшее время планируется развернуть производство по российским лицензиям ракет различных классов и типов (ПКР, ПТУР, ЗУР). Очевидно, будет приобретаться техника для наземной ПВО, которая требует полного обновления. То же относится к сухопутным войскам. В постсоветский период их техническая составляющая вообще не обновлялась. Ожидается закупка нескольких десятков танков Т-90А.При этом Вьетнам начал весьма активно приобретать вооружение и технику в США, Испании, Израиле, Австралии, Корее. Пока объемы закупок у них гораздо меньше, чем по контрактам с Россией, но тенденция налицо.Государства Юго-Восточной Азии представляются для нас весьма привлекательными союзниками и экономическими партнерами, поскольку в целом располагают значительными финансовыми ресурсами и не имеют с нами серьезных политических противоречий. Но на развитие ВТС с Россией влияют отношения этих стран с США и Китаем. Клиентов из ЮВА нам еще достаточно долго придется делить на «Вьетнам и все остальные». В обозримом будущем ни одна страна АСЕАН не сможет заменить Ханой в роли особого партнера Москвы.Основной проблемой России в отношениях с государствами региона является наше слишком тесное сближение с Пекином. Для членов АСЕАН Китай – главная угроза. Им очень нужны противовесы КНР, одним из которых они долгое время считали Россию. Но Москва этих надежд не оправдывает, что плохо как для стран ЮВА, так и для нас самих.Кроме стран АСЕАН, можно упомянуть их соседку с запада Бангладеш. Она стабильно покупает именно российское оружие. С 1992 по 2016 год эта страна приобрела до 645 БТР-80 различных модификаций (после завершения поставок у нее будет второй в мире парк этих машин после ВС РФ), 1200 ПТУР «Метис», 8 истребителей МиГ-29 (в том числе 2 учебно-боевых) и 96 ракет «воздух-воздух» Р-73 к ним, 16 учебных Як-130 и 33 вертолета Ми-8 и Ми-17. Денег у Дакки не очень много, но перспективы на этом рынке у нас хорошие.