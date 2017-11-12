Высшее звание - оружейник

7 ноября 2017 года исполнилось 90 лет со дня рождения академика РАН Аркадия Шипунова. Символично, что в канун знаменательной даты в Тульском государственном музее оружия состоялась презентация сразу двух книг. Первую – «Избранные труды академика А. Г. Шипунова» (трехтомник) подготовил творческий коллектив под руководством управляющего директора АО «КБП» Дмитрия Коноплева. Вторую – «Мой отец – генеральный конструктор» написала старшая дочь Аркадия Георгиевича – Татьяна Саклакова.Аркадий Шипунов – выдающийся конструктор и ученый, основоположник уникальной школы системного проектирования высокоточного ракетного и стрелково-пушечного оружия. Талант исследователя, новатора, организатора позволил ему на рубеже 60–70-х годов значительно расширить тематику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, наладить выпуск высокоточного оружия ближнего рубежа по шести направлениям. А главное – сплотить вокруг себя лучшие кадры специалистов, благодаря чему АО «КБП» удалось выстоять в трудные 90-е, наладить выпуск знаменитого ЗРПК «Панцирь».Сегодня коллектив КБП с величайшей благодарностью вспоминает своего генерального конструктора, к 90-летию со дня рождения которого в Туле открыт памятник, а на презентации книг очень многие сподвижники, коллеги, ученики, испытывая чувство гордости от работы под началом Шипунова, высказали слова признательности руководителю и уверенность в том, что дело Аркадия Георгиевича продолжается.Олег ФаличевМудрые говорят: годы – мгновения, память – бессмертна. Аркадия Шипунова помнят соратники, друзья, родные, все, кто помогал ему воплощать великие конструкторские идеи в жизнь. Коллективом предприятия уже многое сделано для увековечения памяти об этом удивительном человеке. С января 2014 года КБП носит имя академика Шипунова. В его честь названы улицы в Туле и Ливнах. Город в Орловской области – родина Аркадия Шипунова. Здесь на доме, где будущий конструктор появился на свет, установлена памятная доска. Такая же – в Орле на здании гимназии, где он учился. Еще одна – в Климовске, там Аркадий Георгиевич начинал трудовую деятельность. В Туле на Аллее Славы Тульского музея оружия – бюст. На доме, где многие годы жили по соседству Аркадий Шипунов и Василий Грязев (конструктор, друг и соратник), – тоже памятные доски.В Тульском университете лучшие студенты получают именную Шипуновскую стипендию. В 2014 году изданы книги о конструкторе, авторы – Т. Головина, Т. Саклакова, В. Коровин.В Ливнах уже несколько лет проводится конференция, посвященная Аркадию Шипунову. В 2016 году на базе тульского лицея № 2 открыта Физико-математическая школа имени академика Шипунова. Здесь самые талантливые школьники города и области получают знания, которые нужны для поступления в ведущие вузы страны и трудоустройства на КБП. Будет кому продолжать славные традиции предприятия.В Центре подготовки специалистов АО «КБП» теперь тоже есть бюст Шипунова, подаренный дочерью конструктора. Сам же Аркадий Георгиевич, как известно, удостоился многих наград и почестей, но главным всегда считал звание оружейника.Мы будем продолжать эту вахту памяти. Сегодняшняя презентация книг – наглядное тому подтверждение.Виктор Раздобурдин, советник управляющего директора КБПС чем можно сравнить масштаб сегодняшнего события? Чтобы ответить на этот вопрос, приведу пример. Как-то ректор РУДН собрал студентов своего вуза и поинтересовался у тех, которые из зарубежья: почему они приехали за знаниями именно в нашу страну? Ответы были разные, но большинство молодых людей сказали, что Россия обладает уникальными технологиями. Создать свою самолетостроительную промышленность могут позволить себе не более 15 стран в мире. Осуществлять космические проекты – еще меньше. А производить самые лучшие системы вооружения в области ПВО и ПРО – единицы. И Российская Федерация в их числе.Но может, самое главное в том, что российская земля рождала и рождает таких самородков, как Аркадий Шипунов? Именно они своими творческими прорывами и техническими достижениями задают курс мировому прогрессу. Образно говоря, тульский левша и сегодня может и блоху подковать, и «Панцирь» создать, и ПТУРС «Корнет» на поток поставить. Но без сильного государства это было бы невозможно.А ведь вопрос о государственности и независимости нашей страны не раз стоял ребром в годы лихолетий. Великая Отечественная война оставила глубокий след в душе тогда еще подростка Аркадия Шипунова, побывавшего вместе с другими беженцами под фашистскими бомбежками. Именно тогда в нем впервые зародилась мысль создать непревзойденное оружие для борьбы с вражескими асами.Многие поколения наших соотечественников отдали самое дорогое – свои жизни за свободу и независимость Родины. Есть статистика, что из 100 призванных на фронт 1920–1922 годов рождения возвращались только трое. В каких еще государствах есть подобные примеры?!Аркадий Георгиевич испытал все тяготы военного лихолетья на себе. Именно в этом истоки его безграничной преданности своему делу, которому он посвятил жизнь. И сегодняшним мероприятием мы этот задел развиваем. Перечитываем его книги, анализируем, делаем выводы. Спасибо руководству «Высокоточных комплексов», всем, кто принял участие в издании книги, ее обсуждении. Кто и дальше будет нести по жизни уроки Аркадия Георгиевича Шипунова, передавать их, как эстафету, молодому поколению оружейников России.Рустам Хаметов, заместитель генерального директора АО «Высокоточные комплексы»Аркадий Георгиевич получил знания в Тульском механическом институте (ныне университет), в замечательной группе, где учились Грязев, Усов, другие будущие конструкторы и его сподвижники – послевоенное поколение. Они приехали из самых разных уголков страны, но это были очень сильные ребята: из 24 человек 18 – отличники.Не все знают, что Шипунову пришлось решать еще одну важнейшую проблему работы КБП, когда у руля государства оказался Никита Хрущев. С дальнейшим выпуском номенклатуры ВВТ тогда возникли серьезные вопросы. Партийный лидер провозгласил культ ракетной техники в Вооруженных Силах, и КБП, а вместе с ним и Тула начали буквально умирать, потому что на заводах производилось прежде всего стрелковое и артиллерийское вооружение.Смелое решение Шипунова о переходе к разработке и производству противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС), ракетных систем ПВО стало поистине революционным. Тогда же в Тульском госуниверситете были созданы кафедры по системам управления. Все это плюс организаторский талант Шипунова, его опыт производственника позволили предприятию и области вырваться из тупика.В последние годы мы часто собирались дома у Аркадия Георгиевича, обсуждали текущие дела, строили планы, говорили о будущем. Это были откровенные встречи, доверительные беседы. Спасибо дочерям Аркадия Георгиевича, которые поили нас чаем, привечали, угощали. Тогда и родилась идея создать в городе Аллею тульских оружейников.Пожелаю КБП процветания и успехов не только в оружейном деле, но и в освоении наследия Аркадия Георгиевича.Николай Макаровец, научный руководитель АО «НПО «Сплав»Мне довелось более 20 лет работать с Аркадием Георгиевичем в советах по премиям, докторских советах. Поэтому все его работы хорошо знаю. Школа докторов наук во многом взросла и построена под его эгидой.Он не раз говорил, что без науки современную армию не построишь. Как никто другой, сочетал в себе выдающегося конструктора и ученого, фактически стоял у истоков многих разработок. Досконально знал любое направление работ, умел решать самые сложные вопросы. Мог на языке военных доказать, почему его оружие лучше.Его соратник и коллега Василий Петрович Грязев не раз говорил: «Я верю в Шипунова. За что бы он ни взялся – всегда будет победа». Так и было.Он создал уникальный коллектив, который работал и работает как часы, и мог любую его идею воплотить, что называется, в железо.Кредо Аркадия Георгиевича – не повторять, не копировать. Он всегда шел своим путем, создавал образцы ВВТ, которые были уникальны по конструкторской мысли и оригинальны по исполнению.Как-то журналисты спросили: «Аркадий Георгиевич, у вас все хорошо сложилось в жизни, которая овеяна славой, усыпана розами, полна достижений?». На что Шипунов улыбнулся и ответил: «Да, усыпана розами, но у каждой из них колючие шипы, а мы идем по ним босичком». Это говорит о том, что работа конструктора – мучительный творческий процесс, сопровождаемый массой неудач и поражений. Надо обладать большой силой воли, чтобы пройти по этому пути до конца, отделить зерна от плевел и получить результат.Очень хотелось, чтобы наша молодежь равнялась на этого выдающегося человека, брала пример с великого оружейника. Надо продолжить и заложенную им традицию проведения научно-технических конференций.Александр Рахманов, вице-президент РАРАНБлагодаря совершенным системам вооружения, которые разработал генеральный конструктор, десятки тысяч солдат и офицеров вернулись домой живыми с войн, различных локальных конфликтов. И в этом главная заслуга Аркадия Георгиевича Шипунова.В книгах аккумулирована сумма знаний за несколько десятков лет. В них показано, как непросто обосновать и создать изделие в проекте на бумаге и совсем другое – обеспечить его технологически. Это очень разные, трудносовместимые вещи. Но Шипунов решал такие задачи повседневно и всегда успешно.Мы не только вместе тесно работали в силу служебных обязанностей. Но и находили время для неформального общения с Аркадием Георгиевичем, и такие встречи порой приносили больше пользы, чем десятки официальных совещаний. Поэтому урок еще в том, что между представителями Министерства обороны и ОПК должны налаживаться более тесные, человеческие отношения, одними директивами и депешами многого не добьешься.Николай Свертилов, экс-начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, генерал-полковникХочу высказать благодарность дочерям Шипунова, поскольку в книге Аркадий Георгиевич показан таким, каким он был в жизни.В фильме о Шипунове есть его слова, как он, мальчишка, был удивлен, что в стране существуют вузы, где учат создавать оружие ПВО. Страна готовила людей, которые работали на ее величие. Была школа конструкторов, сделавшая в конце концов наше государство державой. И сегодня эта школа начинает возрождаться. Но расстояние между Шипуновым и многими сегодняшними специалистами значительно. Сократить его – обязанность молодых разработчиков и последователей Аркадия Георгиевича. Надо убрать пропасть, которая возникла между фронтовиками, послевоенным поколением и сегодняшней молодежью в отношении к своему гражданскому и профессиональному долгу.Первый урок Шипунова – способность погрузиться в незнакомую среду. Если проанализировать представленные сегодня три тома его научных трудов, то поймешь: это далеко не каждому по силам. В 50-е годы в разработке автоматического оружия он начал с нуля. В 60-е с таких же позиций пришлось заниматься ракетной тематикой. В конце 80-х – новый прорыв, создание ЗРПК «Панцирь».Я был свидетелем совещания у главкома ПВО генерала армии Ивана Третьяка, когда только рассматривалась концепция «Панциря». Тогда собрались такие светила, как генеральный конструктор НПО «Алмаз» Борис Бункин, главный конструктор – начальник ОКБ «Факел» Петр Грушин, генеральный конструктор НИЭМИ Вениамин Ефремов. Шипунову сказали, что создать ЗРПК с заявленными ТТХ просто невозможно. Но он убедил всех, что сделает такой комплекс. И сделал.Второе уникальное его свойство – использование самой различной информации в интересах своей работы. Он был всесторонне развитым человеком, который обладал познаниями в различных областях культуры, в литературе, философии, даже экономике. Когда в конце 90-х было приостановлено финансирование «Панциря» и государство фактически бросило завод на произвол судьбы, Шипунов нашел выход – убедил инозаказчиков вложить деньги в завершение разработки нового комплекса. Таким образом решил вопрос, с которым не справились Министерства экономики и финансов.Шипунов говорил, что надо всегда смотреть вперед, видеть перспективу. Мы, вооруженцы, знаем: если ты видишь перспективу, то можешь формулировать целевую задачу, однозначно понимаемую в любой аудитории. И это уже половина дела. Шипунов обладал чувством предвидения, мог системно сформулировать такую задачу. Необходимость создания того же «Панциря» он обосновал еще в 1987 году, и сегодня получилось то, чего тогда никто не представлял.Вместе с тем он был обычным человеком, как здесь было правильно подмечено. Порой ему очень хотелось высказаться, поделиться наболевшим, доверить сокровенное. Его работе присущи победы, награды, серьезные достижения, но не поражения. Их не было.Имя Шипунова, которое носит сейчас предприятие, не просто символ, это его перспектива.Алексей Московский, заместитель министра обороны РФ – начальник вооружений Вооруженных Сил России (2001–2007), генерал армииСовременник, обращенный в будущееОсновных побуждающих мотивов для написания книги «Мой отец – генеральный конструктор» было два.Во-первых, я отталкивалась от предыдущей книги «Я был свободным человеком», которая обращена не только к личности Аркадия Георгиевича Шипунова, но и к вопросам нравственности в такой закрытой области, как «оборонка». Это придало сил, показало, что можно и нужно говорить честно и прямо о многих вещах.Во-вторых, некоторые работы об ушедших руководителях предприятия, ярких личностях, написаны скучно. Нужна была книга, которая позволит сохранить цельный образ человека и конструктора, масштаб проделанной им работы в такой сложной области, как создание высокоточного оружия.Задача оказалась чрезвычайно сложной, ибо такого человека, как Шипунов, с его характером и даже упрямством трудно втиснуть в обычные рамки. Работа заняла три с половиной года – с изучением документов, беседами с очевидцами событий, воспоминаниями ветеранов.У многих людей биография складывается и лишь немногим удается создавать ее собственными руками, по собственному вкусу. Сейчас после работы над книгой могу с полным основанием сказать: свою биографию Аркадий Георгиевич сложил сам – необыкновенную, полную преодоления, состоящую из трудностей и достижений поставленных целей.Требовалось раскрыть вопросы становления и формирования этой неординарной личности, исследовать детство, отрочество, юность, прошедшую через войну. Я поняла, что характер отца – результат постоянной умственной и духовной работы. В книге уделено особое внимание делу жизни Аркадия Георгиевича, тому, как формировались его взгляды, пристрастия, принципы, как шел процесс становления главного конструктора, генерации высоких научных идей.Он никогда не был отдален от условий и событий реальной жизни. Поэтому книга рассказывает о периодах успехов и неудач, поисках и сомнениях. Исследуется, как удалось создавать великое множество различных комплексов вооружения, как рождались трудные решения. Как сохранить верность профессии, многое изменить в жизни и судьбе предприятия. Именно Шипунов придал конструкторскому бюро силу многообразия творчества, поднял его научно-технический уровень, обратил мощную структуру на производство и разработку новых ВВТ.Это человек, благодаря воле и таланту которого КБП сохранилось и развивалось в лихие 90-е. Он не дал повода никому усомниться в правильности своих технических решений, обеспечил превосходство тульских комплексов на мировых рынках вооружения.Отец часто говорил, что самое большое его достижение – создание силы мирового уровня. Это не стены, не территория, а люди – профессионалы-разработчики, которые выросли и состоялись рядом с ним. И воспоминания этих людей сегодня подтверждают мои слова.В книге воссозданы разноплановые картины общения генерального конструктора с его сотрудниками. По сути в ней судьба человека. Она о том, что великие люди такие же, как и все мы, – из плоти, крови, с проблемами и переживаниями, слабостями и эмоциями. На страницах – истории из жизни отца, о которых обычно не пишут в официальных биографиях.Я признательна руководителю холдинга «Высокоточные комплексы» Александру Владимировичу Денисову, руководителю КБП Дмитрию Владимировичу Коноплеву за системную работу по сохранению памяти Аркадия Георгиевича, за издание книги, организацию данного мероприятия. Все это красноречиво говорит о том, что дело Аркадия Георгиевича продолжается.Спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал в работе.Татьяна Саклакова, дочь генерального конструктораАркадий Георгиевич Шипунов работал с утра до вечера, с 8.00 до 8.00. И главным образом занимался не написанием статей, а разработкой техники. Но далеко не все попало в его трехтомник, многое осталось, что называется, за кадром. Поэтому надо продолжить популяризацию его деятельности и трудов.Владимир Морозов, заместитель начальника отделенияМой отец – Михаил Тимофеевич Калашников хорошо знал и уважал Аркадия Георгиевича Шипунова. Занимаясь на протяжении нескольких десятилетий созданием надежной и безотказной оборонной техники и вооружения для нашей армии, они были не соперниками, а коллегами по творческой деятельности. Несмотря на почти десятилетнюю разницу в возрасте, их связывали дружеские отношения. Хорошо помню, как Михаил Тимофеевич не смог поехать на юбилей Аркадия Георгиевича по состоянию здоровья и очень переживал по этому поводу.Шипунов – человек необычной судьбы. Всей его жизнью было создание такого оружия, которое на десятилетия вперед обеспечило бы превосходство нашей армии над вероятным противником. Это по силам человеку действительно гениальному, каким и был генеральный конструктор КБП.В 2012 году мне вместе со съемочной группой посчастливилось приехать в Тулу для видеозаписи интервью с Шипуновым. Мы встретились в его рабочем кабинете в КБП. Аркадий Георгиевич обстоятельно рассказал нам о своей жизни, о днях минувших и настоящих. Мы были очень благодарны ему за такую добрую и откровенную беседу. На прощание подарил мне книгу о нем с уникальной дарственной надписью. Его слова стали для меня как бы авансом на много лет вперед, вдохновляющим на творчество.В книге Татьяны Саклаковой много иллюстративного материала, семейные фото, личные письма Аркадия Георгиевича к дочерям. Все это делает ее еще более интересной и правдивой. Только близкий, родной человек имеет право на такую полноту подачи материала. Книга «Мой отец – генеральный конструктор» не только о великом труженике, но и о любимом и любящем сыне, муже, отце, дедушке, верном друге и соратнике.Татьяна Саклакова исполнила свой дочерний долг и оставила потомкам замечательную память об этом великом человеке.Елена Калашникова, дочь конструктора стрелкового оружия Михаила КалашниковаТатьяна Саклакова хорошо известна в инженерных кругах. Она работала в КБП, стала кандидатом технических наук, имеет много авторских свидетельств. Но в книге она открылась нам с другой стороны – как умный, талантливый писатель. Написала книгу за очень короткое время и совершила, на мой взгляд, гражданский подвиг – настолько ярко и убедительно раскрыт образ Аркадия Георгиевича на протяжении всей его жизни.Такое проникновение дорогого стоит. Мы видим Шипунова как созидателя и победителя, которому Родина поручила разработать полуавтоматические комплексы вооружения. Я говорю о «Фаготе», «Конкурсе», «Метисе».Таковые управляемые комплексы были сделаны впервые. За рубежом не могли создать ракеты, которые бы летали с перегрузками в 5–10 g. «Бастион», «Шексна», «Аркан», «Рефлекс» – все это комплексы с прорывными решениями. А ЗРК «Тунгуска» Шипунову даже запретили создавать по субъективной причине, но мы продолжали ее делать.Книга тем и ценна, что без прикрас рассказывает обо всех сложностях, проблемах, противоречиях и свершениях. Было время, когда Аркадий Георгиевич боролся и с болезнью, и с несправедливостью и победил.Этот печатный труд, думается, станет настоящей книгой жизни для молодого поколения, учебным пособием в Центре подготовки специалистов, где с новыми силами продолжает работать школа молодого инженера.Юрий Швытин, ветеран предприятияС 1927 года КБП успешно решает задачи по созданию высокоэффективных образцов вооружения. После того как в 1962-м его возглавил Шипунов, КБП работает на таком важном направлении, как зенитные ракетно-пушечные комплексы ПВО, ПТРК, огневые средства для легкобронированной техники, танков, артиллерии, многоцелевые РК, стрелково-пушечное гранатометное вооружение и огнеметы.Что касается изданных трудов Шипунова, то первый том содержит публикации, посвященные созданию стрелково-пушечного вооружения, а также текст диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Второй – статьи, посвященные созданию высокоточного оружия по направлениям, организованным в КБП Аркадием Георгиевичем. В частности, комплексов легкобронированной техники, танков, противотанковых ракетных комплексов, ПВО и других. В третьем томе – публикации по системному проектированию, концептуальному научно-техническому и экономическому развитию ВТО.В связи с изданием этих трудов под эгидой РАРАН выражаю признательность руководству КБП, президиуму РАРАН в лице президента Василия Буренка за поддержку работ по увековечению памяти Аркадия Георгиевича Шипунова, Александру Рахманову и Игорю Артамонову, многим другим, кто принял посильное участие в составительской работе.Благодарю Льва Швеца, Виктора Бабичева, Владимира Морозова, Николая Давыдова, Юрия Швыкина, Евгения Семашкова, Валерия Слогина, Владимира Кузнецова, Нину Кузьмич, Андрея Морозова, Ярослава Пятницкого, Евгению Власову.Отдельная благодарность Татьяне Саклаковой за ценные рекомендации в подготовке книги и фотографии из семейного архива, издательству «Граница» в лице генерального директора Юлии Низовцевой за оперативное издание.Александр Игнатов, директор по развитию перспективных направлений научно-технической деятельности, член-корреспондент РАРАНПочтить память Шипунова сегодня пришли родственники, коллеги, соратники, ученики Аркадия Георгиевича, руководство Тульской области, представители Российской академии ракетных и артиллерийских наук, предприятий ОПК, НИИ, студенты Тульского госуниверситета, гости.Более 40 лет Аркадий Шипунов стоял во главе Конструкторского бюро приборостроения, что по силам только выдающемуся человеку, который сверял каждый свой шаг с вызовами нашего непростого времени. В его архиве – основополагающие работы в области прочности машин, автоматического управления, термодинамики, системного анализа, теории проектирования. Он автор свыше 500 публикаций, обладатель 300 с лишним патентов, более 400 авторских свидетельств.За время работы Аркадия Георгиевича в КБП создано порядка 200 различных систем, многие из которых по своим ТТХ значительно превосходят зарубежные аналоги. Под его неустанным руководством на предприятии были открыты многие стратегические направления. Созданы кафедра проектирования автоматизированных комплексов, аспирантура, диссертационный и научно-технический советы, учебный центр подготовки специалистов.Тщательное изучение характера военных конфликтов давало ему возможность анализировать и создавать современные комплексы оружия. Сегодня предприятие продолжает работать и воплощать в жизнь идеи академика Шипунова, держит курс на высокую эффективность выпускаемого ВВТ.Наследие Аркадия Георгиевича – это бережно хранящийся и используемый на предприятии научно-технический задел, созданная им школа, отлаженная исследовательская, технологическая и производственная база. Все это залог реализации его завета: «Быть лучшими в мире».Вячеслав Ковалев, первый заместитель управляющего директора КБП