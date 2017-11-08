19:51 08 ноября

Украинский комбат раскрыл планы по созданию Новороссии и захвату Киева

Командир батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что ополченцы в 2014 году не намерены были ограничиваться провозглашением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а хотели создать государство Новороссия из восьми областей Украины. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

По словам Власенко, новое государство должно было простираться от Одесской до Харьковской области, занимая весь юго-восток нынешней Украины.

Украинский комбат раскрыл планы по созданию Новороссии и захвату Киева



Столица Новороссии должна была быть в Харькове. Но этого не допустили. Хотя в тех областях велась длительная подготовка, завозились оружие, "титушки", велась психологическая и идеологическая подготовка к захвату этих областей
— отметил комбат.

Он добавил, что на втором этапе ополченцы предполагали форсировать Днепр и захватить Киев.

Нам, с нашей слабой армией — разрозненной, малоуправляемой — удалось это остановить
— сказал Власенко.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии.

Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ не дают никакой возможности, никакой надежды [ополченцам Донбасса] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины
— сказал он, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: battalion-donbass.info
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Комментарии 25

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  1. Primoos Сегодня, 18:15
    Хотели создать и ещё создадут на обломках нелепой украины . Как будет называться, дело десятое, но бандерлогам там будет неуютно.
    Primoos
    1. Сепар ДНР Сегодня, 18:24
      В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии.

      Новороссия была похоронена Кремлём. И очевидно что там довольны,что Поросенко забрал у них стрёмные "лавры" гробовщика...
      Сепар ДНР
      1. 210окв Сегодня, 18:41
        Он прав.Был такой план.Жалко что не состоялся.И жалко не самого плана,а тех людей,получивших надежду,потом обманутых,а дальше очутившихся в застенках СБУ.
        Цитата: Сепар ДНР
        В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии.

        Новороссия была похоронена Кремлём. И очевидно что там довольны,что Поросенко забрал у них стрёмные "лавры" гробовщика...
        210окв
        1. изя топ Сегодня, 18:48
          Цитата: 210окв
          И жалко не самого плана,а тех людей,получивших надежду,потом обманутых

          не передергивайте no ВВП ещё до референдума в Донецке и Луганске им сказал-не надо,рано.но наплевали на мнение нашего Верховного и поставили его перед фактом.
          Цитата: Сепар ДНР
          Новороссия была похоронена Кремлём.

          и это вместо благодарности,что ВВП прикрыл глаза на российских добровольцев,хоть и супротив законов РФ negative
          изя топ
          1. Сепар ДНР Сегодня, 19:06
            Цитата: изя топ
            ВВП ещё до референдума в Донецке и Луганске им сказал-не надо,рано

            Ещё рано,рано,подожди,не спеши,ещё,ещё... Ой поздно ! Не успел...
            НЕ НАДО, РАНО,было сказано в отношении пункта в бюлетне о вхождении в состав России.
            Так что,передёргиваете вы...
            Сепар ДНР
            1. Улан Сегодня, 19:14
              Я думаю он хотел чтобы вся Украина стала дружественной России.
              Надеюсь , что он понял как ошибался. Украина имеющая в своем составе Галичину, никогда дружественной России не будет.
              Улан
              1. Николай Грек Сегодня, 19:50
                Цитата: Улан
                Я думаю он хотел

                кто он?? Вова??? если про него, то скорее наоборот...он знал, что хатаскрайников подавляющее большинство и поэтому не ввел туда войска!!! обратите внимание, скока крыс дристануло с ЛДНР в хохляндию!!! negative negative negative negative радует, что их и на украине гнобят!!! wassat wassat wassat
                Николай Грек
      2. neland Сегодня, 18:42
        С 90-х годов по 2014г Россия проиграла все матчи с разгромным счетом в "большой"политике.Наконец-то ничья по Сирии и Украине. Новороссия станет не проектом,а реальностью когда мы поведем в счете,а пока ждем...
        neland
        1. neland Сегодня, 18:45
          Ждем когда большинство людей с Украины будут за дружественные отношения с Россией,а не с Западом.
          neland
          1. iouris Сегодня, 19:18
            Ждите. Большинство решает нигде и ничто.
            iouris
        2. bistrov. Сегодня, 18:52
          Цитата: neland
          С 90-х годов по 2014г Россия проиграла все матчи с разгромным счетом

          Ну,не все,не надо преувеличивать.На Кавказе у США ничего не получилось. Они получили там хорошего пинка,в 2008 году второй ,хороший пинок, в Грузии,потом их вышвырнули из Киргизии, на "украине" ,тоже ,фактически, им не все удалось. Хотя они и взяли под контроль украинское правительство.Теперь не знают, как оттуда выкарабкаться без потерь.
          bistrov.
          1. Сепар ДНР Сегодня, 19:14
            Цитата: bistrov.
            Теперь не знают, как оттуда выкарабкаться без потерь.

            Надо же ... У нас подобная проблема. Мы тоже хотим,НО ВОЙТИ в Украину. Всей мощью,которую только сможем собрать. И тоже без потерь...
            Сепар ДНР
          2. Лелёк Сегодня, 19:31
            Цитата: bistrov.
            .Теперь не знают, как оттуда выкарабкаться без потерь.


            А янки не считали и не считают себя обязанными кому-либо, они же "исключительные" и в их функции входят организация кипежа, дирижирование издалека и одевание на голову лаврового венка победителя. Так-что и в отношении бывшей Украины они выйдут красивыми и счастливыми. А туземцы? - пусть неудачник плачет, Америка тут не причём.
            Лелёк
        3. Berkut24 Сегодня, 19:05
          С 90-х годов по 2014г Россия проиграла все матчи с разгромным счетом в "большой"политике.

          По сути, ни один матч ещё не закончился. Россия пока ничего не проиграла. Отпраздновать победу после хода Е2-Е4 у американцев не вышло.
          Berkut24
      3. Николай Грек Сегодня, 19:47
        Цитата: Сепар ДНР
        В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии.

        Новороссия была похоронена Кремлём. И очевидно что там довольны,что Поросенко забрал у них стрёмные "лавры" гробовщика...

        интересно, если бы при осуществлении вашего плана Новороссии погибли сотни тысяч людей, чтобы вы тогда тут говорили????!!!!
        Николай Грек
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:17
    Искренне жалко что ополченцев остановили под Мариуполем -может быть, и власть вна укроине реально была бы другой!
    Геркулесыч
    1. Лелёк Сегодня, 18:37
      Цитата: Геркулесыч
      Искренне жалко что ополченцев остановили под Мариуполем


      Привет. Ещё не вечер. Думается, что судьба бывшей Украины будет решаться во Вьетнаме, и не так, как этого желает киевская хунта. Уже сейчас строится множество прогнозов по результатам "торгов" между Путиным и Трампом. Подождём публикования результатов.
      Лелёк
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:58
        Лев hi -ваши бы слова да уж точно Богу в уши!
        Геркулесыч
        1. Лелёк Сегодня, 19:19
          Цитата: Геркулесыч
          Геркулесыч


          "Хочешь насмешить Бога - поделись с ним своими планами".
          Ну, а если по теме, то вот ещё одно доказательство того, что судьбу бандерлогов и бывшей Украины будут решать не в Киеве (америкосы такие вбросы просто из любви к чистописанию делать не будут).
          Лелёк
        2. БМП-2 Сегодня, 19:20
          Но похоже, что у Бога все уши уже заняты... winked
          БМП-2
  3. Идущий Сегодня, 18:21
    По словам Власенко, новое государство должно было простираться от Одесской до Харьковской области, занимая весь юго-восток нынешней Украины.


    Не знаю как новое государство и какие границы , но на этой территории скакунов не будет точно.
    Идущий
  4. Лелёк Сегодня, 18:26
    (Нам, с нашей слабой армией — разрозненной, малоуправляемой — удалось это остановить)

    Ню ню. Если бы не окрик из Москвы, парился бы ты, парень, на нарах, а твой главком писал бы мемуары о своих великих победах на вилле в Испании и ждал бы своего Меркадера с ледорубом.
    Лелёк
  5. Egorovich Сегодня, 18:36
    Кастрюлеголовый Власенко хотел изобразить из себя героя, но по его интервью проглядывается ид........ .
    Egorovich
  6. Федя2017 Сегодня, 18:42
    Создание "Новороссии" было реально. Без ввода российской армии... Организовать "гибридную войну" по примеру Донбасса, для этого требовалось лишь воля Кремля. Деньги, оружие, переговоры с местными элитами, подбор нужных людей на местах... Это работа для спецслужб, как организовать и поддерживать. И судя по всему, такое желание было у кремлёвских сидельцев... Но после срочного визита Бурхгалтера в Кремль, там чего-то испугались и начали резко тормозить и отрабатывать "задний ход". Как сказал публично Греф :" Донбасс не нужен России... Он(Путин), будет Донбасс аккуратно сливать".
    Федя2017
  7. trahterist Сегодня, 18:58
    Еще не вечер, у нынешней Украины, как и у классического трупа-изменения необратимы
    trahterist
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