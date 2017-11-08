Украинский комбат раскрыл планы по созданию Новороссии и захвату Киева

Столица Новороссии должна была быть в Харькове. Но этого не допустили. Хотя в тех областях велась длительная подготовка, завозились оружие, "титушки", велась психологическая и идеологическая подготовка к захвату этих областей

Нам, с нашей слабой армией — разрозненной, малоуправляемой — удалось это остановить

Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ не дают никакой возможности, никакой надежды [ополченцам Донбасса] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины

Командир батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что ополченцы в 2014 году не намерены были ограничиваться провозглашением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а хотели создать государство Новороссия из восьми областей Украины. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».По словам Власенко, новое государство должно было простираться от Одесской до Харьковской области, занимая весь юго-восток нынешней Украины.— отметил комбат.Он добавил, что на втором этапе ополченцы предполагали форсировать Днепр и захватить Киев.— сказал Власенко.В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии.— сказал он, передает "Лента.ru"