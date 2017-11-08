Украинский комбат раскрыл планы по созданию Новороссии и захвату Киева
Командир батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что ополченцы в 2014 году не намерены были ограничиваться провозглашением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а хотели создать государство Новороссия из восьми областей Украины. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».
По словам Власенко, новое государство должно было простираться от Одесской до Харьковской области, занимая весь юго-восток нынешней Украины.
Он добавил, что на втором этапе ополченцы предполагали форсировать Днепр и захватить Киев.
В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии.
По словам Власенко, новое государство должно было простираться от Одесской до Харьковской области, занимая весь юго-восток нынешней Украины.
Столица Новороссии должна была быть в Харькове. Но этого не допустили. Хотя в тех областях велась длительная подготовка, завозились оружие, "титушки", велась психологическая и идеологическая подготовка к захвату этих областей— отметил комбат.
Он добавил, что на втором этапе ополченцы предполагали форсировать Днепр и захватить Киев.
Нам, с нашей слабой армией — разрозненной, малоуправляемой — удалось это остановить— сказал Власенко.
В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии.
Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ не дают никакой возможности, никакой надежды [ополченцам Донбасса] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины— сказал он, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: battalion-donbass.info
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