На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"

Испытания нового боевого беспилотника. Разработка ГП Антонов.

Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора.