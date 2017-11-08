На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сделал заявление о том, что проведены испытания «новейшего украинского боевого беспилотника. В сообщении говорится, что беспилотный летательный аппарат был создан государственным предприятием «Антонов». Тот факт, что «Антонов», как самостоятельное госпредприятие на Украине, де-юре прекратил своё существование ещё в прошлом году, в заявлении Турчинова не упоминается.
Из заявления бывшего и.о.президента Украины:
Далее в Фейсбуке Турчинов публикует видеоролик, на котором демонстрируется летающая по небу точка. Судя по всему, это и есть украинский БПЛА, который ближе снимать нельзя, «ибо разработка секретная».
Однако некоторые «секреты» Турчинов раскрывает. В частности, говорится о названии летательного аппарата – это «Горлица». Сообщается, что БПЛА способен подниматься на высоту до 5 тыс. метров, а максимальная дальность полёта – более 1 тыс. км.
Ссылка на ролик, опубликованный секретарём СНБО Украины - здесь.
На сайте СНБО демонстрируется фото "боевого" беспилотника:
Турчинов объявил, что беспилотная авиатехника позволит Украине следить за Россией:
Из заявления бывшего и.о.президента Украины:
Испытания нового боевого беспилотника. Разработка ГП Антонов.
Далее в Фейсбуке Турчинов публикует видеоролик, на котором демонстрируется летающая по небу точка. Судя по всему, это и есть украинский БПЛА, который ближе снимать нельзя, «ибо разработка секретная».
Однако некоторые «секреты» Турчинов раскрывает. В частности, говорится о названии летательного аппарата – это «Горлица». Сообщается, что БПЛА способен подниматься на высоту до 5 тыс. метров, а максимальная дальность полёта – более 1 тыс. км.
Ссылка на ролик, опубликованный секретарём СНБО Украины - здесь.
На сайте СНБО демонстрируется фото "боевого" беспилотника:
Турчинов объявил, что беспилотная авиатехника позволит Украине следить за Россией:
Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора.
Использованы фотографии: сайт СНБО Украины
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