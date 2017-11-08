19:43 08 ноября

На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сделал заявление о том, что проведены испытания «новейшего украинского боевого беспилотника. В сообщении говорится, что беспилотный летательный аппарат был создан государственным предприятием «Антонов». Тот факт, что «Антонов», как самостоятельное госпредприятие на Украине, де-юре прекратил своё существование ещё в прошлом году, в заявлении Турчинова не упоминается.

Из заявления бывшего и.о.президента Украины:
Испытания нового боевого беспилотника. Разработка ГП Антонов.


Далее в Фейсбуке Турчинов публикует видеоролик, на котором демонстрируется летающая по небу точка. Судя по всему, это и есть украинский БПЛА, который ближе снимать нельзя, «ибо разработка секретная».


Однако некоторые «секреты» Турчинов раскрывает. В частности, говорится о названии летательного аппарата – это «Горлица». Сообщается, что БПЛА способен подниматься на высоту до 5 тыс. метров, а максимальная дальность полёта – более 1 тыс. км.

Ссылка на ролик, опубликованный секретарём СНБО Украины - здесь.

На сайте СНБО демонстрируется фото "боевого" беспилотника:



Турчинов объявил, что беспилотная авиатехника позволит Украине следить за Россией:
Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора.

Использованы фотографии: сайт СНБО Украины
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Комментарии 25

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  1. злой партизан Сегодня, 18:17
    Путёвое шасси у этой "Горлицы". Есть куда подпрыгивать. yes
    злой партизан
    1. Anarchist Сегодня, 18:19
      Им экономику восстанавливать надо, а они всякую ерунду стряпают... Которую покупать никто не будет. Чистые воды показуха!
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 18:26
        Попил денег зато знатный - это их больше всего интересует. lol
        Идущий
      2. 210окв Сегодня, 18:32
        Вот насчёт стряпание.."Антонова" нет,а головы и руки есть.Пускай на военное поприще но головы и руки есть.Пусть даже там и половина комплектующих с "Али"
        Цитата: Anarchist
        Им экономику восстанавливать надо, а они всякую ерунду стряпают... Которую покупать никто не будет. Чистые воды показуха!
        210окв
        1. Вежливый Лось Сегодня, 18:45
          Цитата: 210окв
          Вот насчёт стряпание.."Антонова" нет,а головы и руки есть.Пускай на военное поприще но головы и руки есть.Пусть даже там и половина комплектующих с "Али"

          От себя добавлю 5 коп. к Вашему комментарию: Даже, если этот БПЛА лепили вчерашние подмастерья с "Антонова", даже если реальные характеристики сего литака вдвое ниже заявленных, все равно новость не из приятных. Ведь использовать этот аппарат будут отнюдь не для мониторинга польской и румынской границы.
          Вежливый Лось
          1. Андрей К Сегодня, 18:58
            Принимай моих 5 копеек laughing
            ...что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке...

            Только периметр границ РФ 62 262 километров... what
            Из них на небратьев приходится 2660,6 километров... feel
            Что такое забористое майданутые курят, чтобы додуматься "следить" за аХрессором lol
            Андрей К
            1. Вежливый Лось Сегодня, 19:06
              Цитата: Андрей К
              Только периметр границ РФ 62 262 километров... what
              Из них на небратьев приходится 2660,6 километров... feel
              Что такое забористое майданутые курят, чтобы додуматься "следить" за аХрессором lol

              Полагаю, что мониторинг российских границ их не интересуют. Для этого "большой брат" есть. А этот БПЛА будет в ЛДНР людям кровь сворачивать.
              Вежливый Лось
      3. pjastolov Сегодня, 19:02
        Цитата: Anarchist
        Им экономику восстанавливать надо,

        вот этим и будут поднимать экономику -
        БПЛА способен подниматься на высоту до 5 тыс. метров, а максимальная дальность полёта – более 1 тыс. км.
        но следить будет
        не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора.
        я в принципе ничего не понял, но и столько не выпью laughing
        pjastolov
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:20
      Товарищ добрый по жизни Партизан hi drinks (злой вы для супостата )-название хорошее, а использовано для преступных целей! sad Рад вас видеть на сайте! !! drinks hi
      Геркулесыч
      1. злой партизан Сегодня, 18:31
        Цитата: Геркулесыч
        Рад вас видеть на сайте!

        Аналогично. yes
        злой партизан
    3. poquello Сегодня, 18:48
      Цитата: злой партизан
      Путёвое шасси у этой "Горлицы". Есть куда подпрыгивать. yes

      ретроспектива
      poquello
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:24
    Вот как мозги у них повернуты набекрень, все что не делают, делается только для войны против мирного Донбасса, который превратили в военный полигон, и массово унечтожают инфроструктуру, попутно у себя унечтожая экономику.
    Геркулесыч
  3. Berkut24 Сегодня, 18:56
    Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора.

    Медсестра!!! Покажите-ка сегодняшний график утренних уколов!
    Berkut24
  4. Васян1971 Сегодня, 18:59
    " Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора."
    Угу. Как только, так сразу...
    Васян1971
    1. poquello Сегодня, 19:31
      Цитата: Васян1971
      " Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора."
      Угу. Как только, так сразу...

      в тубе сидит вперёд-смотрящий и придерживает ногами канистру от мопеда
      poquello
  5. Neputin Сегодня, 19:00
    Бог мой! С беспилотника Украины следить за Камчаткой? Феерический долбо...дятел.
    Neputin
  6. Egorovich Сегодня, 19:09
    Чем больше неадекватных людей в руководстве Окраиной, тем крепче и мощнее это образование.
    Egorovich
  7. Керенский Сегодня, 19:09
    Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах

    Вот оно!! А БПЛА тут так, - к слову пришёлся.

    P.S.
    На верхней фотке под крылом виден ТПК, а на второй, - лопасти толкающего винта. Оригинальное решение!
    Керенский
    1. Alexey RA Сегодня, 19:16
      Цитата: Керенский
      На верхней фотке под крылом виден ТПК, а на второй, - лопасти толкающего винта. Оригинальное решение!

      Видимо, конструкторы решили, что выхлоп из ТПК при пуске будет дополнительно раскручивать винт. Шах и мат, вата! laughing
      Alexey RA
      1. poquello Сегодня, 19:34
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: Керенский
        На верхней фотке под крылом виден ТПК, а на второй, - лопасти толкающего винта. Оригинальное решение!

        Видимо, конструкторы решили, что выхлоп из ТПК при пуске будет дополнительно раскручивать винт. Шах и мат, вата! laughing

        должен же быть переход на "сверхсветовую" как в фильмах
        poquello
  8. ast75 Сегодня, 19:13
    главное флаг в руки ( в руках)
    зы ну или где он у них там
    ast75
  9. Михаил м Сегодня, 19:25
    Камчатка на карте всего на метр от Украины. А беспилотник аж на 1000 км летает. Ресурса хватит года на 2-3 следить за агрессором с одной заправки.
    Михаил м
  10. serriy Сегодня, 19:31
    ...следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня...мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора

    Ни фига се, как масштабно-то ))) laughing
    И дозаправка украинского стратега в воздухе будет. Над Уралом. ))) lol
    serriy
  11. XXXIII Сегодня, 19:37
    Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора.
    До Камчатки без посадки wassat , аналогов в мире нет..... fool
    XXXIII
  12. Симон Сегодня, 19:40
    А, что, знаток в военной технике он "хороший", с умным видом всем лапшу на уши вешает. Скоро уже папуасы над ним будут смеяться! laughing
    Симон
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