09:03 12 ноября

Курятина для Льва Троцкого и его кровавые дела



Лев Троцкий (Лейба Бронштейн) снискал себе неплохие лавры на Западе. И было за что. Он, проливший немало людской крови во времена гражданской войны (его так и прозвали – «демон революции»), сполна расплатился с иностранными благодетелями. А чтобы безбедно проживать уже после отъезда из СССР, он передал властям США уникальный партийный архив.

У нас такие клише как «троцкизм» и «работа на иностранные разведки» воспринимаются как всплески паранойи Сталина. На деле все было гораздо прозаичнее…


Подорвать русский рубль

Подрывной деятельностью Троцкий промышлял еще с начала XX века. Действовал он на пару с Александром Парвусом (Гельфандом), немецким социал-демократом и крупнейшим предпринимателем, торговавшим продовольствием и оружием. В 1905 году, Парвус, используя свои финансы и связи, продвинул Троцкого в заместители председателя Петербургского Совета (сам он стал членом исполкома этого органа). В это же самое время под эгидой Совета был выпущен «Финансовый манифест», в котором население России призывали всячески подрывать русский рубль.

Несложно догадаться, в чьих интересах действовали эти люди. Вскоре они были арестованы и приговорены к ссылке; но им удалось бежать.

В Европе Троцкий тоже успел засветиться, и с началом Первой мировой войны его выслали из Парижа как немецкого агента. Может, и не зря: он, как и Ленин, получал деньги и от немецкого Генерального штаба, и от банкиров Нью-Йорка. Троцкий был тесно связан с зарубежными воротилами, в частности, через своего дядю, стокгольмского банкира Абрама Животовского, который сотрудничал с могущественным банкирским домом Kuhn, Loeb & Co. А глава этого дома Якоб Шифф сделал немало для победы революции в России.
Во всяком случае, из Нью-Йорка Троцкий, у которого имелся американский паспорт, выданный лично президентом Вудро Вильсоном (с приложенными визами для въезда в Россию), в марте 1917-го явился в Петроград и сразу же активно включился в революцию.

«Демон» должен хорошо питаться

Кульминация карьеры Троцкого – должность председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам, руководящего пятимиллионной армией. Его популярность как «второго вождя революции» в те годы была огромной, равно как и продуктовый паек. Троцкому в его поезд, колесивший по просторам охваченной гражданской войной и жутким голодом страны, ежедневно доставляли курятину, масло, свежую зелень: мозг революционного романтика нуждался в хорошем питании.

И, надо сказать, мозг отвечал соответствующим образом: с врагами Троцкий расправлялся с особенным умением. Именно он был автором кровавого приказа о «расказачивании» – поголовном истреблении всех казаков, не поддержавших Советскую власть. Когда на Дону начались казачьи восстания, реализация директив Троцкого – сжигать восставшие станицы, брать заложников, расстреливать каждого десятого, или даже каждого пятого мужчину – не помогала. Демону революции пришлось мчаться самому на Южный фронт, где он устроил «разнос» командованию, обвинив его в «преступной волоките».

Почему должны быть уничтожены казаки?

А вскоре Троцкий издает приказ № 100: «Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление». Помимо этого, он телеграфирует в Москву своему заместителю Эфраиму Склянскому предложение продумать применение «удушливых газов». Как говорил Лев Давидович, «казаки – единственная часть русской нации, способная к самоорганизации. По этой причине они должны быть уничтожены поголовно... Это своего рода зоологическая среда, и не более того... Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них навести страх и почти религиозный ужас... Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море…»

Троцкий сделал все, чтобы война затянулась как можно дальше. Так, весной 1919 года наркомвоенмор перебросил многие красные части в направлении Карпат – для поддержки Венгерской советской республики, вместо того, чтобы их задействовать на фронте. А чего стоила его идея о том, что центр мировой революции теперь нужно перенести из России в Индию, куда следует бросить корпус из 30-40 тысяч всадников.

Благодетель фирмы «Нидквист и Хольм»

Позднее, став наркомом путей сообщения, он осуществил сделку, весьма выгодную для западных финансистов. Именно под его руководством происходила закупка паровозов в Швеции, на заводе, принадлежащем фирме «Нидквист и Хольм». Советская сторона заказала 1000 паровозов на сумму в 200 миллионов золотых рублей (около четверти золотого запаса страны). При этом производственные мощности фирмы не позволяли выпустить такое количество машин. Однако шведская фирма получила не только аванс в 7 миллионов шведских крон, но еще и беспроцентный заем в 10 миллионов крон. Иными словами, деньги заплатили, а товара не было. Таким образом Троцкий профинансировал еще и западные демократии…
Автор: Ирина Антонова
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39733


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Комментарии 7

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  1. andrewkor Сегодня, 06:44
    Слабенькая статейка,уровень "желтой прессы",сплошное очернение,а ведь были и достижения!"Его популярность была огромной"-не на пустом же месте.Белые и пушистые Революции не совершают и тем более не побеждают в жестокой борьбе за само существование Великой Страны!
    andrewkor
    1. Esoteric Сегодня, 07:20
      Цитата: andrewkor
      Слабенькая статейка...

      Статейка, может быть, и слабенькая, а ледорубы в голову кому ни попади и зря не втыкают... belay
      Esoteric
      1. Карен Сегодня, 08:23
        Цитата: Esoteric
        Цитата: andrewkor
        Слабенькая статейка...

        Статейка, может быть, и слабенькая, а ледорубы в голову кому ни попади и зря не втыкают... belay

        Мало, ох как мало ледорубами искорчевали тогда - сейчас придётся исправлять недоработки вождя всех времён и народов...
        Карен
        1. Татьяна Сегодня, 08:40
          Esoteric
          Статейка, может быть, и слабенькая,
          Во-первых. Статья очень даже нормальная - то, что надо! А то дела Троцкого со сталинизмом некоторые оппоненты социализма и монархисты-"хрустобулочники" до сих пор между собою путают!
          А во-вторых. а ледорубы в голову кому ни попади и зря не втыкают...
          Точно! Поддерживаю!
          Умели ведь раньше сталинисты врагов народа Советской России, где угодно, настигать и наказывать! А то, вон, Мишка Горбачёв до сих пор назло трудовому народу СССР/России на земле небо коптит! Ещё и с почётом этого Иуду "демократы всея Земли" в РФ хоронить будут!
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
  2. Ольгович Сегодня, 08:02
    замечательная статья, спасибо автору!
    Бронштейн-обычный большевик (по деяниям), ленинская гвардия!.
    Вот конец его необычен: лениская гвария (Апфеьбаум, Розенфельд, Нахамкис и т.д.)получила пулю в затылок, а он-ледоруб.
    Ольгович
  3. parusnik Сегодня, 08:13
    Статья , видимо написана по мотивам сериала,идущего на ТВ...
    parusnik
  4. василий50 Сегодня, 08:39
    Автор действительно переврал многое. Совсем в духе современных *правдорубов*. Сегодня в моде отождествлять киевский майдан и ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ, вплоть до поисков *октябрьской Нуланд* с её пирожками. Автор упомянул Павуса. Вот только в реальности этого самого немца, еврейской национальности, сторонились даже немцы.
    Упоминание о содержании немцами В И ЛЕНИНА и партии БОЛЬШЕВИКОВ не более чем глупость, пусть и растиражированная либералами и их хозяевами.
    василий50
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