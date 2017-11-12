Курятина для Льва Троцкого и его кровавые дела

Лев Троцкий (Лейба Бронштейн) снискал себе неплохие лавры на Западе. И было за что. Он, проливший немало людской крови во времена гражданской войны (его так и прозвали – «демон революции»), сполна расплатился с иностранными благодетелями. А чтобы безбедно проживать уже после отъезда из СССР, он передал властям США уникальный партийный архив.У нас такие клише как «троцкизм» и «работа на иностранные разведки» воспринимаются как всплески паранойи Сталина. На деле все было гораздо прозаичнее…Подрывной деятельностью Троцкий промышлял еще с начала XX века. Действовал он на пару с Александром Парвусом (Гельфандом), немецким социал-демократом и крупнейшим предпринимателем, торговавшим продовольствием и оружием. В 1905 году, Парвус, используя свои финансы и связи, продвинул Троцкого в заместители председателя Петербургского Совета (сам он стал членом исполкома этого органа). В это же самое время под эгидой Совета был выпущен «Финансовый манифест», в котором население России призывали всячески подрывать русский рубль.Несложно догадаться, в чьих интересах действовали эти люди. Вскоре они были арестованы и приговорены к ссылке; но им удалось бежать.В Европе Троцкий тоже успел засветиться, и с началом Первой мировой войны его выслали из Парижа как немецкого агента. Может, и не зря: он, как и Ленин, получал деньги и от немецкого Генерального штаба, и от банкиров Нью-Йорка. Троцкий был тесно связан с зарубежными воротилами, в частности, через своего дядю, стокгольмского банкира Абрама Животовского, который сотрудничал с могущественным банкирским домом Kuhn, Loeb & Co. А глава этого дома Якоб Шифф сделал немало для победы революции в России.Во всяком случае, из Нью-Йорка Троцкий, у которого имелся американский паспорт, выданный лично президентом Вудро Вильсоном (с приложенными визами для въезда в Россию), в марте 1917-го явился в Петроград и сразу же активно включился в революцию.Кульминация карьеры Троцкого – должность председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам, руководящего пятимиллионной армией. Его популярность как «второго вождя революции» в те годы была огромной, равно как и продуктовый паек. Троцкому в его поезд, колесивший по просторам охваченной гражданской войной и жутким голодом страны, ежедневно доставляли курятину, масло, свежую зелень: мозг революционного романтика нуждался в хорошем питании.И, надо сказать, мозг отвечал соответствующим образом: с врагами Троцкий расправлялся с особенным умением. Именно он был автором кровавого приказа о «расказачивании» – поголовном истреблении всех казаков, не поддержавших Советскую власть. Когда на Дону начались казачьи восстания, реализация директив Троцкого – сжигать восставшие станицы, брать заложников, расстреливать каждого десятого, или даже каждого пятого мужчину – не помогала. Демону революции пришлось мчаться самому на Южный фронт, где он устроил «разнос» командованию, обвинив его в «преступной волоките».А вскоре Троцкий издает приказ № 100: «Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление». Помимо этого, он телеграфирует в Москву своему заместителю Эфраиму Склянскому предложение продумать применение «удушливых газов». Как говорил Лев Давидович, «казаки – единственная часть русской нации, способная к самоорганизации. По этой причине они должны быть уничтожены поголовно... Это своего рода зоологическая среда, и не более того... Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них навести страх и почти религиозный ужас... Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море…»Троцкий сделал все, чтобы война затянулась как можно дальше. Так, весной 1919 года наркомвоенмор перебросил многие красные части в направлении Карпат – для поддержки Венгерской советской республики, вместо того, чтобы их задействовать на фронте. А чего стоила его идея о том, что центр мировой революции теперь нужно перенести из России в Индию, куда следует бросить корпус из 30-40 тысяч всадников.Позднее, став наркомом путей сообщения, он осуществил сделку, весьма выгодную для западных финансистов. Именно под его руководством происходила закупка паровозов в Швеции, на заводе, принадлежащем фирме «Нидквист и Хольм». Советская сторона заказала 1000 паровозов на сумму в 200 миллионов золотых рублей (около четверти золотого запаса страны). При этом производственные мощности фирмы не позволяли выпустить такое количество машин. Однако шведская фирма получила не только аванс в 7 миллионов шведских крон, но еще и беспроцентный заем в 10 миллионов крон. Иными словами, деньги заплатили, а товара не было. Таким образом Троцкий профинансировал еще и западные демократии…