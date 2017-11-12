Фальшивые ленинцы

7 ноября 1917 года кардинально изменило карту мира. И даже после предательского разрушения СССР влияние Великого Октября на политическую и социально-экономическую ситуацию в России, бывших союзных республиках, странах, строивших социализм, сохраняется.Внутренние и внешние факторы, приведшие к перерождению, а затем к крушению СССР и дискредитации КПСС, после 1953 года вызревали постепенно, поэтапно. Далеко не последнюю роль – напрямую и косвенно – в многолетнем и, похоже, тщательно спланированном процессе сыграла послесталинская верхушка. Все это констатировалось и в связи с 50-летием Октябрьской революции, и поныне отмечается, к примеру, в КНР и на Кубе, где продолжается строительство социализма с учетом как национальной специфики, так и последствий гибели СССР, его «руководящей и направляющей». И в других странах компартии, освободительные движения не отказались от социалистического строительства, тем более не перешли к шельмованию Советского Союза и идеалов Октября («Социализм возвращается»).Показательно заявление ЦК компартии Китая, обнародованное 6 ноября 1967 года: «Октябрьская революция в России обозначила новую эру в истории человечества, в созидании мира без империализма, без капитализма и без эксплуатации... Сталин указывал: «Октябрьскую революцию нельзя считать только революцией в национальных рамках. Она есть прежде всего революция интернационального, мирового порядка»... Но после Сталина партийное и государственное руководство узурпировала горстка представляемых Хрущевым самых крупных лиц внутри КПСС, вставших на капиталистический путь. Эта ревизионистская группа под вывеской «общенародного государства» ввергла советский народ под гнет новой буржуазной привилегированной прослойки. Коммунистические мораль и нравы, выпестованные Лениным и Сталиным, все глубже погружаются в ледяные воды лжи, эгоизма, стяжательства». Там же отмечалось: «В СССР и некоторых других социалистических странах, где власть узурпирована современными ревизионистами, постепенно развивается всесторонняя реставрация капитализма». Так что «диктатура пролетариата все еще может превратиться в диктатуру новой буржуазии». Поэтому требуется «бдительно предотвращать узурпацию партийного и государственного руководства изнутри людьми типа Хрущева, вступление социалистической страны на путь «мирной эволюции» социализма в сторону капитализма. И выкорчевать ревизионизм».Кадры действительно решают все. Примечательна оценка Мао Цзэдуна, высказанная в 1973 году: «Сталину в его последние годы жизни фальшивые «соратники» не позволили выдвигать молодые кадры на руководящие должности. Мы учли этот трагический урок, который закончился быстрым «уходом» Сталина и приходом к власти ревизионистов-перерожденцев». Так как же учли этот урок в КНР? Тайваньская «Чжунъян жибао» 22 декабря 1977-го отмечала: «В КНР в период с 1967 по 1975 год выдвинулись 8,6 миллиона кадровых работников, а в период только с 1975-го по октябрь 1976-го – 1,2 миллиона... На руководящую работу в низовом и среднем звеньях пришли миллионы людей». Эти выводы повторяются в снятом по заказу ЦК КПК документальном шестисерийном фильме «Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства».Схожие оценки давались крупными государственными деятелями, не являвшимися коммунистами. Шарль де Голль: «Сталин имел колоссальный авторитет и не только в России. Он умел не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него больше, чем поражений. Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено. Cталин не ушел в прошлое – он растворился в будущем. А Хрущев буквально во всем хочет противопоставить себя Сталину и сталинскому стилю. Эта нарочитость очень часто во вред Хрущеву и авторитету СССР». Хайле Селассие, император Эфиопии (1932–1974): «Мои встречи с советскими лидерами после Сталина убеждают, что достойных ему преемников в руководстве страны не наблюдается. Обусловленная многими причинами жесткая, но эффективная система управления страной, претворенная при Сталине, после него ослабевает. Становится больше демонстративной, чем реальной. И по-моему, нет преемственности в управленческих, экономических и других действиях советских лидеров после Сталина».Интересна современная кубинская оценка сталинского и последующего периода в СССР и КПСС. Согласно публикации Cuba Debate от 16 мая 2016 года «в 1947-м проводится денежная реформа, которая явно носила конфискационный характер. Это решение помогло укрепить денежную систему страны и повысить уровень жизни советских граждан. Военные расходы Советского Союза в 1950 году составляли 17 процентов ВВП, в 1960 – 11,1 процентов: намного больше расходов США на оборону. Столь резкое увеличение расходов на оборону создало серьезное препятствие для роста экономики СССР. Тем не менее благодаря увеличению этих расходов удалось достичь военного паритета с Западом. И наибольших успехов СССР достиг в ракетно-космической сфере... После смерти Сталина, 5 марта 1953 года внутри КПСС началась борьба за власть, сопровождавшаяся перераспределением властных функций между различными партийно-государственными структурами. В январе 1955-го Хрущев добился отставки Маленкова с поста председателя Совета министров СССР, и центр власти переместился к нему... В конце 50-х – начале 60-х стало заметнее проявляться замедление темпов экономического роста и производительности труда. На XXII съезде КПСС в 1961 году были усилены меры борьбы с культом личности Сталина, что привело к окончательному разрыву двухсторонних связей с Китаем, к конфронтации между двумя крупнейшими компартиями мира, которая продолжалась до 1989 года. И вызвала раскол в коммунистических партиях многих стран, что весьма негативно сказалось на революционно-освободительном движении в мире». В СССР «так и не были созданы механизмы по искоренению бюрократических форм управления». А «социализм, если не усваивается сознательно, то он остаётся на поверхности».