19:46 08 ноября

«Горячие деньги» обвалят рубль

Нефть вновь обновила двухлетние максимумы. Согласно данным с Лондонской биржи, 8 ноября цена "черного золота" пробила планку в 64 доллара за баррель. Эксперты считают, что столь стремительный рост котировок связан с арестом членов королевской семьи, министров и крупных финансовых воротил Саудовской Аравии. Сегодня же стало известно, что у задержанных и обвиненных в коррупции саудовских принцев собираются изъять около 800 млрд долларов.




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Комментарии 2

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:49
    «Горячие деньги» обвалят рубль?
    Ага .Обвалят laughing Нефть за 60 уё.Чтобы такое ещё сделать чтобы уё не продавали feel
    Наблюдатель2014
  2. Федя2017 Сегодня, 18:55
    Мировые нефте-цены устанавливают биржевые спекулянты. А с рублём мудрят в самой России...
    Федя2017
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