«Горячие деньги» обвалят рубль?

Нефть вновь обновила двухлетние максимумы. Согласно данным с Лондонской биржи, 8 ноября цена "черного золота" пробила планку в 64 доллара за баррель. Эксперты считают, что столь стремительный рост котировок связан с арестом членов королевской семьи, министров и крупных финансовых воротил Саудовской Аравии. Сегодня же стало известно, что у задержанных и обвиненных в коррупции саудовских принцев собираются изъять около 800 млрд долларов.